Почему вы все еще не руководитель?

Но начальство как будто специально вас не замечает. А еще хуже — повышает кого-то другого. Тимур Назаренко, бизнес-трекер и CEO «Точка Эксперты», поделился своими мыслями и рассказал, как могут думать руководители и почему они делают ставки на других.

Возможно, вы в самом начале своего пути и пока только изучаете возможности роста. А возможно, вы уже довольно долго стучитесь в эту дверь, но все никак. Вы стараетесь изо всех сил, демонстрируете хорошие или даже отличные результаты, вы самый опытный в отделе, вас уважают все коллеги и вы знаете как решить вопрос с любым департаментом…

Так в чем же дело? Чего вам не хватает?

Признаюсь, я был в такой ситуации. Причем по обе стороны — и как подчиненный, который никак не может получить новую должность. И уже как руководитель бизнеса, который выбирает, кого из подчиненных повысить. Поэтому точно знаю, о чем говорю.

В свое время было четкое ощущение, что есть какой-то секрет, о котором мне настойчиво не хотят рассказывать. Я был готов практически на все в рамках своей работы.

«Только скажите, что надо?!» Но никто не говорил.

Постепенно я прошел описанные выше стадии и принял решение стать «Магомедом» и пойти к горе самостоятельно. В 2015 году мы с другом сделали свой первый реалити-квест. Спустя какое-то время их стало уже пять. И штат, пусть небольшой — 10-12 человек — позволял и даже требовал создать некоторую вертикальную структуру.

И тогда на живых примерах я четко увидел ту самую разницу.

Одни и не хотели, и не могли стать руководителем.

Другие — может, и хотели, но были не готовы (как я в свое время).

И лишь пара человек из примерно 50 (за четыре года с учетом текучки) подходили на эту роль.

Сегодня мы все предприниматели, независимо от того, открываем ли мы компанию или только работаем в ней.

Марк Цукерберг

Эта цитата из статьи Forbes — одна из лучших мыслей на тему карьеры, что я слышал. Она и есть тот «секрет», о котором вам не говорят.

Чтобы быть руководителем не обязательно больше всех продавать, лучше всех владеть excel и вообще обладать лучшими hard skills в отделе. Уверен, каждый из вас вспомнит хотя бы одного некомпетентного начальника, который «вообще непонятно, как здесь оказался».

Чтобы стать руководителем, нужно стать предпринимателем.

Мотивация

Не относитесь к работе, как к… «работе». Как к месту, куда вы приходите оправдывать какую-то сумму денег. Помните, в начале статьи я сказал, что «был готов на все в рамках своей работы»? Так вот, уверен, в этом и ваша проблема. У многих из нас в голове четко засел принцип «сделал — получил».

Вспомните, как думали или говорили:

«Почему я должен это делать?»

«Почему я должен это делать бесплатно?».

То есть для вас были всего два условия выполнения задачи: список ваших обязанностей и деньги, которые вам платят за выполнение этого списка.

Вы наверняка рассуждаете так: «Вот если мне заплатят…» или «Вот пусть сперва меня повысят, тогда я покажу…». А рассуждали ли вы когда-нибудь так: «Пусть девушка меня сперва полюбит, тогда и подарю ей цветы»?...

Ищите мотивацию в том, чтобы сделать вашу компанию богаче.

Для этого есть два варианта.

Представьте, что это и ваш бизнес тоже

И вы просто делегируете зоны ответственности и делитесь прибылью с другими отделами и в том числе более опытными руководителями, вплоть до генерального директора.

Но делегирование не означает, что вас эти зоны не волнуют. И если вы увидите, что с ними что-то не так, что что-то можно улучшить, то не закроете на это глаза.

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Представьте, что ваш работодатель — это на самом деле ваш клиент

А вы закрываете свою зону в качестве подрядчика — у вас своя фирма по настройке 1С, аутсорс-бухгалтерия, внешний кол-центр или отдел продаж.

Вы профессионал в своем деле, и клиент ждет от вас не только исполнения имеющихся договоренностей, но и экспертизы, советов и предложений, за которые он будет готов заплатить, если они сработают.

И в одном, и в другом случае рост вашего благосостояния напрямую зависит от благосостояния компании. Какой вам ближе и лучше отражает ваши взаимоотношения с работодателем — решать вам.

Созидание

Генерация контента — залог успеха не только для блогеров. Предприниматель создает что-то новое там, где не было ничего. Или создает что-то лучшее, чем то, что сделали другие.

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Старайтесь не быть только потребителем информации, инструментов, ресурсов.

Создавайте:

ищите возможности и пути улучшения,

генерируйте новые идеи,

придумывайте новые методы работы.

Проактивность

Предприниматель, видя, что в его бизнесе что-то не так, будет это исправлять.

Предприниматель, увидев возможность для развития, воспользуется ею.

И он будет делать это дополнительно к текущей операционной деятельности (= к вашим прямым обязанностям за которые платят ЗП), инвестируя свое время и силы. Понимая при этом, что нет гарантий успеха и отдачи. Зная лишь, что нельзя все оставить, как есть.

Сотрудник, которого никто не захочет повышать, обычно говорит:

«надо сделать новую форму отчета»,

«админка должна работать по-другому».

Как будто это должно произойти само собой, независимо от него. Очевидно, это должен сделать кто-то еще, «кому за это платят». А сотруднику надо дать «готовый инструмент», которым он будет пользоваться так, как ему сказали.

Если что-то будет не получаться, он лишь скажет: «а я говорил, что надо сделать по-другому».

Ответственность

Еще одна отличительная особенность предпринимателя. Он ее не боится и с радостью принимает. Точнее, для него такого вопроса даже не стоит. Потому что если не он, то кто?

Владельцу одного овощного ларька (или нефтеперерабатывающего завода — неважно) не на кого свалить ответственность за отсутствие второго.

А теперь вспомните, когда на совещании спрашивают:

«Кто это сделает?»,

«Кто это проконтролирует?»

Как часто вы поднимали руку? «В отделе же еще 10 человек, почему я?» — не правда ли?

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А уж тем более, если это ваша идея, если вы увидели что-то, что надо исправить, кто как не вы должен взять ответственность за воплощение?

Если вам не нравится форма отчета, и вы считаете, что она устарела или нерепрезентативна или неудобна, кто кроме вас должен сделать новую, да еще так, чтобы вас самих это устроило?

Инициатива наказуема… исполнением

Предприниматель предпринимает. Он не говорит «я сделаю такой-то бизнес» и не ждет оценки. И не приступает к реализации лишь в случае одобрения.

Если вам не нравится текущая форма отчета, не надо говорить руководителю, что она плохая.

Не надо говорить, что вы хотите сделать лучше, и ждать одобрения.

Вашего руководителя вполне устраивает текущий. А если вы так и не доберетесь до этого или не сможете придумать более удобную форму?... Ваш анонс сыграет против вас.

Возьмите и сделайте новый отчет.

Придите к руководителю и обоснуйте, почему так лучше. Причем не только для вас, а для всего отдела, компании и лично этого руководителя.

Если вопрос более глобальный — например, создание нового продукта, который принесет компании выгоду, — ничего не меняется.

Не надо приходить с пустой идеей. Приходите с проектом.

Прикиньте, какие ресурсы нужны, какая помощь понадобится и сколько денег это принесет компании.

Заранее пообщайтесь с коллегами и клиентами.

Начните этот проект.

Убедитесь, что идея жизнеспособна.

И только тогда приходите ее «продавать». А главное — покажите, что вы готовы это дело возглавить и отвечать за ход реализации.

Капитал

Когда предприниматель что-то делает — он инвестирует в свой бизнес и свой опыт.

Он понимает, что каждое его движение — это шаг в правильном направлении.

Любой выполненный заказ, даже выполненный бесплатно, попадет в его портфолио, даст новые контакты.

Что рано или поздно принесет дивиденды.

У сотрудника тоже есть свой капитал. Все, что вы делаете, точно так же приносит двойную пользу.

Любая сверхурочная задача, любой новый проект — как минимум строчка в вашем резюме, а скорее — новый опыт, который пригодится завтра или через год. Вместо прямой оплаты ваших действий (хотя часто она не исключена), все, что вы делаете, добавляет вам «очков».

Ваше руководство пусть бессознательно, но ставит вам лишний плюсик, каждый раз, когда вы берете на себя какую-то задачу и проявляете инициативу. Оно знакомится с вами и видит, как вы себя показываете в различных ситуациях.

Результат

Этот момент уже упоминался выше, но в другом ключе. Теперь же я хочу заострить внимание, на, возможно, крамольной мысли.

Результат ваших действий не имеет значения.

Предприниматель, делая что-либо в рамках своего бизнеса, безусловно, нацеливается на результат. Но. Если этого результата нет... ничего смертельного не происходит!

Он берет и делает что-то другое. Он не закрывает бизнес из-за того, что не выиграл тендер или не получил желанную площадь для строительства. Он знает лишь одно — если ничего не делать, то точно ничего и не произойдет.

Гораздо лучше взять ответственность и провалиться, чем не делать ничего. Конечно, руководители тоже бывают разные. Но чаще всего все прекрасно понимают, что далеко не всегда можно добиться желаемого результата.

В каждой ситуации есть куча факторов. Мы не в силах влиять на все.

Но если вы сделали все, что в ваших силах (а лучше — чуть больше), это оценят.

Представьте: у вас два сотрудника. Один берется за все ваши поручения, хоть и справляется через раз. Еще и приносит предложения. Второй — хорошо работает, результаты даже лучше, чем у первого. Но он просто всегда отмалчивается.

Кого из них вы поставите на свое место, когда вас повысят на следующий уровень? Кто знает, может второй — справился бы чудесно со 100% задач против 50% у другого сотрудника. Но вы этого просто не знаете.

Поэтому не бойтесь браться за задачи. Не бойтесь, что вы не справитесь, и это поставит крест на вашей карьере. Скорее всего, вам вряд ли сразу доверят что-то настолько критичное. Практически наверняка у вашего руководства есть понимание рисков и вероятности успеха.

Самый верный способ поставить крест — не делать ничего

Второй способ. Еще более верный. Взяться за задачу и уже тогда не делать ничего. Не надо так.

Кстати, попробовать себя в качестве реального предпринимателя — на мой взгляд, крайне верное и нужное решение практически для любого человека. В частности, для «застрявшего» сотрудника:

Это шанс совершить «прыжок веры» и посмотреть, на что ты способен.

Действительно ли ты достоин того, чего так хотел. А с учетом опыта и нереализованных амбиций — есть все шансы добиться успеха и вообще изменить свою роль.

А для молодого специалиста — сразу после или еще во время института — это будет невероятный опыт и школа.

Опять же, либо ты поймешь, что это твое и в найм идти не придется вовсе. Либо ты как минимум научишься самостоятельности и пониманию многих процессов и мотивов руководства, что станет неоценимым фундаментом в дальнейшей работе.

Фото на обложке: Shutterstock / Ollyy