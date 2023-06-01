Сотрудники = партнеры: как построить эффективную команду

RB.RU в своем Telegram-канале запустил серию прямых эфиров с предпринимателями и инвесторами. Каждую неделю Анастасия Жигач обсуждает с экспертами самые актуальные темы для бизнеса — правила построения эффективной команды, международную экспансию, изменения в законодательстве и многое другое.
30 мая спикером на прямом эфире выступил Евгений Дружинин, основатель сервиса по продаже новостроек Open City.
Андрей рассказал, почему авторитаризм — не самый эффективный стиль управления компаний в долгой перспективе, зачем работодателю обучать сотрудников и как мотивировать работников относиться к компании как к своей собственной.
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Публикуем самые важные тезисы из беседы.
Содержание:
- Модели взаимоотношений между сотрудниками и компанией
- Минусы авторитаризма
- Как выстроить партнерские отношения с сотрудниками
- Советы для формирования команды мечты
Модели взаимоотношений между сотрудниками и компанией
Существуют разные модели взаимоотношений между сотрудниками и руководством с разной степенью эффективности работы. Нельзя провести прямую параллель: какой-то стиль управления приносит рекордные результаты и небывалые доходы, а какой-то — только убытки и не имеет права на существование. Просто в зависимости от конкретных целей та или иная модель может подходить бизнесу больше.
Можно выделить три основных стиля управления:
- Авторитарный — когда руководитель единолично принимает решения и контролирует каждый этап работы команды. Он дает сотрудникам инструкции: какую задачу, как и в какой срок нужно выполнить.
Авторитарный руководитель не спрашивает мнения работников, не ждет от них новых идей, а его решения не подлежат обсуждению.
Сложно назвать современные компании, у которых стиль управления исключительно авторитарный. Так или иначе, элементы демократии начинают вводить все.
В России такой стиль управления скорее встречается у государственных компаний и монополий. За рубежом яркие примеры: Илон Маск, Джефф Безос (основатель Amazon), в прошлом — Стив Джобс.
- Демократический. Этот стиль идеален для работы с опытными и активными работниками, потому что предполагает творческую свободу, проявление инициативы и открытый диалог.
Здесь руководитель принимает решения сам, но советуется с подчиненными и делегирует часть задач. Среди примеров демократичных: Netflix, банк «Точка», «ВкусВилл».
- Либеральный. При либеральном стиле участие руководителя минимально: сотрудники сами определяют, в какие сроки смогут выполнить задачу и что им для этого нужно.
Руководитель создает необходимые условия и дает советы, если их просят. Команда может прислушаться к ним или обсудить с руководителем свой вариант, но поступить по-своему.
Хороший пример здесь — Apple после Стива Джобса. Генеральный директор Apple Тим Кук вместо того, чтобы продолжить самодержавное руководство Джобса, сделал упор на развитие партнерства и сотрудничества.
Золотой серединой без перекосов выступает демократический стиль. Но все они могут смешиваться и использоваться одновременно.
Минусы авторитаризма
Авторитаризм не требует от работников вовлеченности. Условно, это модель, когда сотруднику с 9 до 18 нужно выполнить конкретный объем задач по уже существующей модели. Никаких выдумок, брейнстормов и минимум нововведений.
В таком случае сотрудник выступает простым исполнителем: он не чувствует ответственности, у него нет глобальной миссии, он не разрабатывает с нуля классную идею. Возможно ли при этом воспринимать компанию как собственную? Вряд ли.
Профессионалам будет неинтересно работать в компании с подобным стилем управления, потому что они будут ограничены поручениями, не будут замотивированы создавать новое, рисковать и пробовать, улучшать. Это все равно что дать художнику-импрессионисту рисовать картины по номерам.
Авторитарный стиль не предполагает масштабирования бизнеса: компания работает по модели, которая существовала 20 лет до и будет существовать 20 лет после. Это не помогает отслеживать тренды рынка.
Кроме того, руководитель затрачивает слишком много времени на контроль каждого этапа работы. Например, наиболее популярный пример авторитарного управления — империя Генри Форда. В начале 20-го века благодаря исключительно жесткому, самоличному оперативному руководству Форд захватил больше 50 процентов рынка автомобилей. Однако в течение следующего десятилетия, благодаря тому же стилю управления, Форд терял рынок и деньги.
Как показала история, авторитарный стиль эффективен в нестабильных ситуациях.
Он предназначен для захвата власти или рынков
Главное его преимущество — скорость принятия и исполнения решений.
Сейчас многие компании уходят от авторитаризма и двигаются к партнерству: практика показывает, что оно работает эффективнее.
Кроме того, авторитарная модель нередко рождает конфликты и токсичные отношения внутри компании, потому что не все руководители способны управлять строго, но при этом уважительно.
Как выстроить партнерские отношения с сотрудниками
В таких компаниях большая доля самоуправления: от решения о времени старта рабочего дня до более глобальных и важных моментов. И при всем этом KPI повышаются, узнаваемость брендов растет, а бизнес процветает. Каждый сотрудник — предприниматель в рамках одной большой компании.
Смысл в том, что контроль со стороны руководства минимален, а эффективность — максимальная. Так получается за счет того, что каждый сотрудник искренне заинтересован в деятельности проекта, личном росте в нем и выполняет задачи не потому, что их накинули сверху, а потому, что деятельность компании его по-настоящему заряжает и вдохновляет.
Конечно, для построения работы в таком формате требуется определенный уровень зрелости и ответственности каждого сотрудника. Например, в Open City каждый брокер — индивидуальный предприниматель, который полностью отвечает за свое время и результат. Брокеры присоединяются к нам как равные партнеры. У нас нет нормы рабочих часов — я не слежу, когда приходят брокеры, что и как делают.
Но у нас есть KPI по сделкам — три в месяц, а также своя мотивационная система для ранжирования заслуг и эффективности членов команды. Мы считаем стоимость сделок брокера за квартал. Так, топ-брокер первого уровня — от 100 миллионов, второго и третьего уровней — от 150 и 200 миллионов соответственно.
Вместе с личным ростом каждого отдельного человека растет и компания
Когда брокер дорастает до топ-брокера, он увеличивает не только собственный заработок, но и объем продаж сервиса в целом.
В то же время у брокера есть возможность как зарабатывать, так и самому планировать свое время и распоряжаться им.
Те, кто правда мотивирован и заинтересован в результате, могут вырасти очень быстро. У нас есть брокеры, которые доросли до топов (сделки более 100 млн за квартал) меньше чем за год работы в компании.
Мы во многом новаторы как раз потому, что сотрудники заинтересованы в собственном росте и таким образом помогают расти компании, а также чувствуют себя свободно и могут предлагать идеи по улучшению проекта.
Советы для формирования команды мечты
1. Транслировать идею и миссию компании;
Когда человек приходит в вашу компанию, ему нужно предложить что-то большее, чем материальное вознаграждение. Для мотивации сотруднику важно понять идею компании, ее философию.
Например, в нашей компании брокеры не продают квартиры. Они продают будущее людям, ведь дом — это «фундамент» будущего.
Так сотрудникам проще подходить к делу искренне, человечно и с уважением, видеть значимость своей роли.
2. Не работать с сопротивлением;
Воспитать отношение к компании как к собственной можно только с теми, с кем у вас изначально совпадают вкус, видение и стиль, кто обладает высокой степенью самостоятельности и профессионализма.
Если вы с самого начала видите, что человек не разделяет ваши ценности, ему просто не нужно становится вашим сотрудником. Не стоит ждать вовлеченности и высоких результатов от кого-то, кому изначально не интересна компания.
Это важно отслеживать ещё на этапе найма. Многие последующие увольнения случаются именно из-за ошибок в этот момент. Первый этап роста — наём людей, которым важна сама компания, а не то, куда она движется. Курс может измениться в любой момент, — тогда и люди уйдут. А те, кто в компании именно ради нее самой, философии и идеи, будут с ней всегда или очень долго.
3. Обеспечить высокую степень свободы и посмотреть, что получится;
Свобода — лучший способ проверить организованность человека, его умение управлять своим временем и нацеленность на результат. Конечно, можно постоянно контролировать и стоять с палкой над сотрудниками. Но, по сути, это абсолютно неэффективно, потому что вы ограничиваете партнера и создаете мотивацию — сделать все как угодно и побыстрее, а не расти профессионально и личностно в своих же интересах.
4. Действовать в диалоге;
Креативная среда рождает массу прогрессивных и успешно работающих идей. В коллективе должна быть атмосфера, в которой сотрудник может подойти к руководителю и сказать: «Слушай, я придумал что-то крутое, давай делать!» И если идея крутая, ее действительно осуществят.
Стоит создавать здоровую и комфортную атмосферу в коллективе, где каждый занят своим делом, может что-то предложить или даже экологично покритиковать работу людей в компании.
Диалог вместо одностороннего авторитарного монолога — один из ключей к успеху.
5. Помогать сотрудникам расти в профессии;
Например, в Open City лучшие брокеры становятся звездами. Мы помогаем им развивать личный бренд: топ-брокеры выступают на конференциях, появляются в наших соцсетях и на YouTube.
6. Создавать пространство для развития и роста.
Крупные компании вроде Amazon, Walmart и Target оплачивают своим сотрудникам обучение. Сотрудники в компании растут, повышают скиллы и начинают работать эффективнее, чем на старте. И это очень круто!
Поэтому консультации, обучения, совместные конференции, обмен опытом — это все нужно обязательно вводить в жизнь компании.
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