Самые интересные и высокооплачиваемые вакансии ноября в стартапах

Специально для RB.ru HeadHunter подготовил подборку самых интересных и высокооплачиваемых вакансий ноября в стартапах.

В тройку лидеров по числу открытых позиций вошли Москва с 1,4 тыс. размещенных вакансий, Санкт-Петербург — около 500 и Свердловская область — 120. Зарплатная вилка более 200 предложений начинается от 300 тыс. рублей.

В ноябре на HeadHunter представлено 3,2 тыс. вакансий в стартапах. Позиции программиста и разработчика традиционно лидируют по количеству опубликованных предложений работы в сфере — в общей сложности это более 600 вакансий.

Team Lead Data Scientist

Смотреть — тут

От 400 000 руб. до вычета налогов, Москва

NtechLab приглашает на работу специалиста на должность Team Lead Data Scientist, который возьмет на себя полный цикл обучения моделей и сбор фидбека от заказчиков. От соискателя требуется высшее техническое образование, опыт в Deep Learning и Computer Vision от трех лет и хорошее знание Python.

Head of Engineering

Смотреть — тут

От 8 000 USD до вычета налогов, Москва

Tabby в поисках Head of Engineering, в обязанности которого будет входить управление человеческими ресурсами, в том числе обучение и адаптация, а также формирование стратегии развития продуктов и контроль проектов. Работодателю важно наличие у соискателя опыта работы на позиции Head of Engineering или Technical Director от двух лет.

Senior Backend Developer / Integrations (Remote, to Canada/USA)

Смотреть — тут

От 5 000 до 9 000 USD на руки, Москва

Truv Inc. в поисках Senior Backend Developer, в обязанности которого будет входить создание интеграций с внешними API и сервисами, а также написание и сопровождение модульных и интеграционных тестов. Работодателю важно глубокое знание кандидатом Python и наличие релевантного опыта работы от пяти лет.

Читайте также: Как обсуждать повышение зарплаты: 8 советов руководителя

Senior Android Developer

Смотреть — тут

От 350 000 до 450 000 руб. на руки, Москва

GRI ищет в команду специалиста на позицию Senior Android Developer, который возьмет на себя разработку с нуля карточки продукта и личного кабинета пользователя, а также инфраструктуры для UI-тестирования. От кандидата потребуется отличное знание Kotlin, Android SDK, принципов SOLID, Coroutines, Dagger2, а также опыт создания Custom View и опыт настройки CI/CD.

Ведущий разработчик GoLang

Смотреть — тут

От 350 000 руб. на руки, Москва

Компания «Випсервис» в поисках ведущего разработчика GoLang, в обязанности которого будет входить проектирование архитектуры и написание кода. Работодателю важно наличие у кандидата опыта коммерческой разработки от пяти лет и опыта разработки на GoLang от трех лет.

Go-разработчик

Смотреть — тут

От 300 000 до 500 000 руб. на руки, Москва

«Сбер.IT» приглашает на работу Go-разработчика, который возьмет на себя разработку сервисов на Go и работу с PostgreSQL. От кандидата ждут опыт руководства промышленной командной разработки на Go от полутора лет и опыт работы с PostgreSQL.

Golang Team Lead

Смотреть — тут

От 300 000 до 500 000 руб. на руки, Москва

«Сбер.IT» в поисках специалиста на позицию Golang Team Lead, задачей которого будет управление системой автоматизации «умного дома». Работодателю важно наличие у кандидата глубокого знания Go, опыта работы тимлидом от трех лет, а также хорошего знания HTTP/REST и gRPC.

Директор по развитию и привлечению инвестиций | Business Development Manager

Смотреть — тут

От 300 000 до 500 000 руб. до вычета налогов, Москва

Energy Research SIA приглашает на работу директора по развитию и привлечению инвестиций, который будет заниматься поиском потенциальных инвесторов и ведением деловых переговоров. От соискателя требуется опыт в развитии бизнеса или стартапа от пяти лет и уверенное знание CRM.

Читайте по теме:

Как составить резюме в ИТ-компанию — инструкция

4 совета, как написать резюме, которое прочитают

Embedded-разработчик (UAE)

Смотреть — тут

До 7 000 USD на руки, Санкт-Петербург

CyberDrone в поисках Embedded-разработчика, который будет разрабатывать ПО для встраиваемых систем на базе STM32, NRF. От кандидата ожидается уверенное знание C++ 17, опыт применения объектно-ориентированного программирования при разработке встраиваемого ПО и опыт работы с микроконтроллерами серии STM32 и/или nRF.

Java Team Lead на СБП

Смотреть — тут

От 300 000 руб. на руки, Москва

Right Line приглашает в команду специалиста на позицию Java Team Lead, который возглавит техническую разработку СБП/ЦР. От соискателя потребуется опыт профессиональной или коммерческой разработки на Java, Spring, SpringBoot от трех лет, знание SQL, опыт разработки web-ориентированных систем и хорошее понимание HTTP.

Фото на обложке: Shutterstock / fizkes