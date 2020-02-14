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Тренды SMM: без каких инструментов не обойтись в новом десятилетии

Колонки
Майя Мухамеджанова
Майя Мухамеджанова

СМО проекта TGclick

Софья Федосеева

Соцсети постепенно теряют свою популярность, поэтому маркетологам приходится использовать все больше инструментов, чтобы поддерживать эффективность проводимых кампаний на высоком уровне. 

Какие из них останутся эффективными в ближайшем будущем, рассказывает Майя Мухамеджанова, СМО проекта TGclick.

Тренды SMM: без каких инструментов не обойтись в новом десятилетии

По данным Hootsuite и We Are Social, к началу нового десятилетия количество пользователей соцсетей превысило 3,4 миллиарда — это 45% населения Земли! При таком колоссальном охвате очевидно, что умение работать с социальными сетями становится одним из ключевых навыков для каждого маркетолога. 


Микроинфлюенсеры и скрытая реклама

Во второй половине 2010 годов тренд на постоянное снижение доверия аудитории к прямой рекламе, крупным селебрити и самым известным блогерам сформировался и укрепился. В сочетании с высокими ценами «миллионников» это привело к тому, что фокус внимания бизнеса сместился на микроинфлюенсеров — блогеров с небольшой аудиторией. 

У этого маркетингового хода есть несколько важных преимуществ.

  1. Цены у микроинфлюенсеров достаточно низкие, многие из них вообще соглашаются работать по бартеру (например, за предоставленный на обзор товар). Обычно в рамках бюджета, который запросит топовый блогер, можно организовать сотрудничество с несколькими десятками микроинфлюенсеров, добившись практически такого же охвата.
  2. Уровень вовлеченности подписчиков в общение — как с блогером, так и между собой — у микроинфлюенсеров заметно выше.
  3. Аудитория мини-блогов, как правило, гораздо лояльнее к автору, чем подписчики крупного канала.

Единственной проблемой остается то, что вместо выбора одного подходящего блогера, вам нужно будет найти десяток микроинфлюенсеров. С этим помогут такие сервисы, как Buzzsumo, Influence.co и другие подобные платформы.

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«Цифровой детокс» и мультиохват

Чем популярнее становятся социальные сети, тем чаще люди чувствуют усталость от них. Огромное количество информации и FOMO (страх пропустить что-то интересное, вынуждающий постоянно обновлять ленту) вызывают очень серьезную нервную перегрузку — неудивительно, что пользователи рано или поздно начинают воспринимать свое увлечение соцсетями как проблему.



В качестве борьбы с этой зависимостью большинство людей выбирает самый простой способ: они просто пытаются отказаться от соцсетей. На примере Великобритании: exposure ninja утверждает, что 35% взрослого населения страны прикладывают сознательные усилия к тому, чтобы сократить проводимое в социальных сетях время. 

Схожая картина наблюдается в целом по миру, причем везде сохраняются несколько важных особенностей:

  1. Люди чаще удаляют приложения соцсетей со смартфонов, чем учетную запись в самой соцсети — то есть они не решаются порвать с социальной сетью насовсем, а просто берут временную паузу.
  2. Как правило, пользователи отказываются только от соцсети, в которой проводят больше всего времени (обычно это Facebook или Pinterest). При этом зависимость никуда не пропадает, поэтому они начинают уделять больше внимания другим платформам — Instagram, TikTok, групповым чатам в мессенджерах.

Отсюда можно сделать простой вывод: обойтись связкой Facebook плюс Instagram больше не получится — для максимального охвата ваша кампания должна затрагивать абсолютно все популярные соцсети. 

Соответственно, вам нужны инструменты кроссплатформенной аналитики: Amplifr, Popsters, Socialbakers и прочее — такие сервисы позволяют оценить ключевые метрики для разных социальных сетей в одном окне, что очень удобно при планировании кроссплатформенной кампании.


Мессенджеры — соцсети нового поколения?

От узлов «Фидонета» к форумам, от форумов к ICQ, от ICQ к соцсетям — по мере развития интернета заинтересованные в общении и контенте люди всегда переходили на те платформы, которыми удобнее всего пользоваться. 

В этом списке уже был период доминирования мгновенных мессенджеров, который закончился только с началом эпохи соцсетей: те же моментальные чаты плюс лента и еще масса возможностей попросту отобрали у «аськи» большую часть аудитории.

Сейчас же многие пользователи воспринимают социальные сети как излишне перегруженные информацией платформы и предпочитают сосредоточиться на основном процессе — общении. Мессенджеры подходят для этого идеально.



По данным Business Insider, уже в 2015 совокупная аудитория четырех самых крупных соцсетей — Facebook, Instagram, Twitter и Google+ — была меньше, чем число пользователей в четырех популярных мессенджерах: Viber, WhatsApp, WeChat и Messenger. 

В дальнейшем этот тренд только укрепился, что хорошо видно на примере Telegram: в 2016 его аудитория составляла 100 миллионов человек, в 2018 — 200 миллионов, сегодня ее оценивают в 450–600 миллионов, а к 2022 мессенджер планирует преодолеть планку в миллиард пользователей.

Цифровой детокс, утечки данных из Facebook (с утратой доверия к крупным соцсетям), перегруженные интерфейсы — причин, по которым пользователи уделяют все больше внимания мессенджерам, достаточно много. И это обязательно нужно учитывать.

Тем более, что по функциональности тот же Telegram стремительно догоняет соцсети, хоть и в упрощенном виде. Уже сейчас реклама в Telegram-каналах при грамотном использовании дает отличные результаты, не требуя при этом от маркетолога слишком многого. 

Telemetr и TgStat помогут выбрать подходящие именно для вашего продукта каналы, TgClick позволит оценить эффективность рекламы в разных источниках и даст возможность проводить конкурсы — все основные инструменты SMM уже в вашем распоряжении, осталось ими воспользоваться.


Как получить максимум

Основной тренд десятилетия — децентрализация и кроссплатформенность. Вот советы, которые позволят вам успешно продвигать продукт в сети. Только так можно защититься от колебаний аудитории, получив от своих кампаний максимальную отдачу.

  1. Используйте все доступные соцсети, ваша аудитория может быть представлена в любой из них.
  2. Размещайте рекламу у микроинфлюенсеров, это выгодно со всех сторон.
  3. Уделяйте внимание продвижению в мессенджерах.

Фото в тексте и на обложке: Unsplash

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Премия Mapic Russia awards

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