Тренды SMM: без каких инструментов не обойтись в новом десятилетии

Соцсети постепенно теряют свою популярность, поэтому маркетологам приходится использовать все больше инструментов, чтобы поддерживать эффективность проводимых кампаний на высоком уровне.

По данным Hootsuite и We Are Social, к началу нового десятилетия количество пользователей соцсетей превысило 3,4 миллиарда — это 45% населения Земли! При таком колоссальном охвате очевидно, что умение работать с социальными сетями становится одним из ключевых навыков для каждого маркетолога.

Микроинфлюенсеры и скрытая реклама

Во второй половине 2010 годов тренд на постоянное снижение доверия аудитории к прямой рекламе, крупным селебрити и самым известным блогерам сформировался и укрепился. В сочетании с высокими ценами «миллионников» это привело к тому, что фокус внимания бизнеса сместился на микроинфлюенсеров — блогеров с небольшой аудиторией.

У этого маркетингового хода есть несколько важных преимуществ.

Цены у микроинфлюенсеров достаточно низкие, многие из них вообще соглашаются работать по бартеру (например, за предоставленный на обзор товар). Обычно в рамках бюджета, который запросит топовый блогер, можно организовать сотрудничество с несколькими десятками микроинфлюенсеров, добившись практически такого же охвата. Уровень вовлеченности подписчиков в общение — как с блогером, так и между собой — у микроинфлюенсеров заметно выше. Аудитория мини-блогов, как правило, гораздо лояльнее к автору, чем подписчики крупного канала.

Единственной проблемой остается то, что вместо выбора одного подходящего блогера, вам нужно будет найти десяток микроинфлюенсеров. С этим помогут такие сервисы, как Buzzsumo, Influence.co и другие подобные платформы.

«Цифровой детокс» и мультиохват

Чем популярнее становятся социальные сети, тем чаще люди чувствуют усталость от них. Огромное количество информации и FOMO (страх пропустить что-то интересное, вынуждающий постоянно обновлять ленту) вызывают очень серьезную нервную перегрузку — неудивительно, что пользователи рано или поздно начинают воспринимать свое увлечение соцсетями как проблему.

В качестве борьбы с этой зависимостью большинство людей выбирает самый простой способ: они просто пытаются отказаться от соцсетей. На примере Великобритании: exposure ninja утверждает, что 35% взрослого населения страны прикладывают сознательные усилия к тому, чтобы сократить проводимое в социальных сетях время.

Схожая картина наблюдается в целом по миру, причем везде сохраняются несколько важных особенностей:

Люди чаще удаляют приложения соцсетей со смартфонов, чем учетную запись в самой соцсети — то есть они не решаются порвать с социальной сетью насовсем, а просто берут временную паузу. Как правило, пользователи отказываются только от соцсети, в которой проводят больше всего времени (обычно это Facebook или Pinterest). При этом зависимость никуда не пропадает, поэтому они начинают уделять больше внимания другим платформам — Instagram, TikTok, групповым чатам в мессенджерах.

Отсюда можно сделать простой вывод: обойтись связкой Facebook плюс Instagram больше не получится — для максимального охвата ваша кампания должна затрагивать абсолютно все популярные соцсети.

Соответственно, вам нужны инструменты кроссплатформенной аналитики: Amplifr, Popsters, Socialbakers и прочее — такие сервисы позволяют оценить ключевые метрики для разных социальных сетей в одном окне, что очень удобно при планировании кроссплатформенной кампании.

Мессенджеры — соцсети нового поколения?

От узлов «Фидонета» к форумам, от форумов к ICQ, от ICQ к соцсетям — по мере развития интернета заинтересованные в общении и контенте люди всегда переходили на те платформы, которыми удобнее всего пользоваться.

В этом списке уже был период доминирования мгновенных мессенджеров, который закончился только с началом эпохи соцсетей: те же моментальные чаты плюс лента и еще масса возможностей попросту отобрали у «аськи» большую часть аудитории.

Сейчас же многие пользователи воспринимают социальные сети как излишне перегруженные информацией платформы и предпочитают сосредоточиться на основном процессе — общении. Мессенджеры подходят для этого идеально.

По данным Business Insider, уже в 2015 совокупная аудитория четырех самых крупных соцсетей — Facebook, Instagram, Twitter и Google+ — была меньше, чем число пользователей в четырех популярных мессенджерах: Viber, WhatsApp, WeChat и Messenger.

В дальнейшем этот тренд только укрепился, что хорошо видно на примере Telegram: в 2016 его аудитория составляла 100 миллионов человек, в 2018 — 200 миллионов, сегодня ее оценивают в 450–600 миллионов, а к 2022 мессенджер планирует преодолеть планку в миллиард пользователей.

Цифровой детокс, утечки данных из Facebook (с утратой доверия к крупным соцсетям), перегруженные интерфейсы — причин, по которым пользователи уделяют все больше внимания мессенджерам, достаточно много. И это обязательно нужно учитывать.

Тем более, что по функциональности тот же Telegram стремительно догоняет соцсети, хоть и в упрощенном виде. Уже сейчас реклама в Telegram-каналах при грамотном использовании дает отличные результаты, не требуя при этом от маркетолога слишком многого.

Telemetr и TgStat помогут выбрать подходящие именно для вашего продукта каналы, TgClick позволит оценить эффективность рекламы в разных источниках и даст возможность проводить конкурсы — все основные инструменты SMM уже в вашем распоряжении, осталось ими воспользоваться.

Как получить максимум

Основной тренд десятилетия — децентрализация и кроссплатформенность. Вот советы, которые позволят вам успешно продвигать продукт в сети. Только так можно защититься от колебаний аудитории, получив от своих кампаний максимальную отдачу.

Используйте все доступные соцсети, ваша аудитория может быть представлена в любой из них. Размещайте рекламу у микроинфлюенсеров, это выгодно со всех сторон. Уделяйте внимание продвижению в мессенджерах.

Фото в тексте и на обложке: Unsplash