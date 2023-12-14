Новый федеральный закон о занятости населения в РФ: достоинства, недостатки, практическое применение

Новый закон является реакцией на формирование экономики цифровых платформ, опыт работы которых показывает, что стандартные нормы трудового законодательства становятся неактуальны и новая сфера нуждается в нормативно-правовом регулировании для обеспечения социальных гарантий работников. Юрист и общественный деятель Наталья Вайнберг рассказывает о причинах появления нового закона и перспективах для самозанятых.

30 ноября 2023 года Госдума РФ рассмотрела и приняла в третьем чтении проект закона о занятости населения . В трудовом законодательстве появились новые понятия: «платформенная занятость» и «самозанятый» как одна из молодых форм взаимоотношений между исполнителями работ и заказчиками, отделённая от привычного формата найма или организации собственного предприятия.

Ситуация в отрасли

Рост тенденции на самозанятость, а вместе с ней платформенной занятости — объективный тренд сферы трудовых отношений в России. По данным ФНС, в 2022 г. соответствующий статус имело более 6 млн человек. Данные на середину 2023 г. говорят о росте этого показателя до 8,1 млн человек. Совокупный заработок самозанятых в 2021 г. составил более 800 млрд рублей, в 2023 г. эта цифра составляет уже 2,5 трлн рублей.

По оценкам Росстата, в 2022 году число работающих через цифровые платформы самозанятых составляло около 3,5 млн человек. Проведённое в августе 2022 г. компанией Strategy Partners исследование показало: онлайн-платформы являются для самозанятых одним из главных направлений взаимодействия с заказчиками.

Работа в рамках цифровой платформы — основной источник дохода для 86% исполнителей. Похожую тенденцию можно увидеть в исследовании НИУ ВШЭ 2022 года. Оно показало, что занятость в рамках цифровых платформ:

основная работа для 1,7 млн человек;

является регулярной подработкой для 1,7 млн человек;

была хотя бы эпизодическим опытом более чем для 12,1 млн человек.

Целые профессиональные сегменты меняют формат своей работы, переходя на платформенную занятость. К этой категории относятся курьеры, таксисты, психологи, дизайнеры интерьера, сборщики мебели, копирайтеры и многие другие.

Платформенная занятость отличается от привычной формы трудовых отношений тем, что заказчик в первом случае взаимодействует непосредственно с исполнителем — самозанятым. Цифровые платформы играют роли агрегаторов предложений — выдают список людей, которые могут выполнить работу, а также помогают в оформлении документооборота, гарантируют выполнение сделки и обеспечивают прозрачность транзакций.

Важная деталь, которая может в будущем повлиять на способ взаимодействия заказчика и исполнителя, — Госдума разрабатывает закон-спутник, который уточнит детали, права и обязанности каждой из сторон в работе с самозанятыми и цифровыми платформами.

Какая цель нового закона

Ключевая задача нового федерального закона — создание базы для дальнейшего развития нового формата занятости. Авторы закона вводят в законодательство понятие платформенной занятости, под которой понимается «деятельность граждан по личному выполнению работ на основе договоров, которые заключаются с использованием информационных систем (цифровых платформ занятости), обеспечивающих взаимодействие всех сторон с помощью интернета».

Дорабатывается понятие самозанятого, которое теперь будет трактоваться как «человек, который лично производит товары, выполняет работу и (или) оказывает услуги, ориентируясь на систематическое получение дохода».

Интересно, что такая редакция понятия вызывает споры среди экспертов. Встаёт вопрос — считать самозанятость трудовыми или гражданско-правовыми отношениями, и вследствие этого — как обеспечивать защиту прав и гарантию обязанностей таких сотрудников. Также есть сложность с отделением наёмных трудовых отношений от платформенной занятости и алгоритма их определения.

В экспертной среде возникают вопросы о возможном избыточном расширении применения самозанятости и последующем вытеснении традиционного найма в перспективе, поскольку самозанятость получает «равный юридический вес» с традиционным наймом, тогда как ранее являлась только налоговым режимом.

В случае попыток работодателя перевести трудовые отношения в статус самозанятости сотрудникам было легко доказать факт трудовых отношений и обеспечить себе статус наёмного работника. Но с принятием нового закона работодатель сможет определить для себя, что он сотрудничает, например, только с самозанятыми, и это может стать его правом.

В настоящий момент работники защищены от такой ситуации благодаря прямому запрету работать с бывшим работодателем как самозанятые в течение двух лет после увольнения (подпункт 8 пункта 2 статьи 6 ФЗ № 422). Этот закон распространяется на уже действующих работников, но не препятствует компании найму в качестве самозанятых новых сотрудников.

Минусом такого сценария является либо потеря работниками ряда социальных гарантий, либо необходимость оперативной доработки этих направлений. Например, право на досрочный выход на пенсию для профессий из списков №1 и №2, утверждённых постановлением Кабинета министров СССР от 26.01.1991 №10, рассчитано на формат традиционного найма и неприменимо в действующей редакции для самозанятых.

С принятием нового закона статус самозанятых и самозанятых, использующих в своей работе цифровые платформы, отделяется от понятия и обычных наёмных работников, и представителей бизнеса. Теперь законодательно определены правила взаимодействия, права и обязанности каждой из сторон, и это хорошая новость для самозанятых. Однако раскроют эти понятия в законе-спутнике, где также будет проработан вопрос регулирования платформенной занятости через меры:

Создания обязательного реестра цифровых платформ, где должен будет зарегистрироваться каждый оператор платформы. Обязательного ввода цифровыми сервисами рейтинга самозанятых для клиентов. Обязанности для операторов цифровой платформы ознакомить платформенного занятого с существенными условиями заказа, в т.ч. — с размером вознаграждения. Обязательства для платформ перечислять вознаграждение в срок не позднее трех дней с момента выполнения заказа. Создания операторами платформ условий для добровольного пенсионного и социального страхования платформенных занятых, в том числе предоставления преференций для самозанятых, оформивших страховку. Создания порядка по решению споров между платформами и платформенными занятыми и рассмотрения жалоб. Планируется сформировать совет операторов цифровых платформ и возможность по созданию объединений платформенных занятых, то есть профсоюза для них.

Одна из важных задач нового закона — стимулирование развития самозанятости и платформ самозанятости, упрощение взаимодействия с заказчиками.

Какие задачи решают нововведения

Появление этого закона — назревшая необходимость. Самозанятость стала устоявшейся формой взаимоотношений для многих профессиональных направлений.

До принятия закона проблемой рынка являлась неопределённость для самозанятых и их контрагентов, правил игры — в том числе в сфере социальных гарантий. Старая схема законодательства стала неприменима к новому понятию, именно поэтому принят закон, который определяет этот статус.

Появление нормативно-правового обоснования взаимодействия между всеми сторонами экономики цифровых платформ, правил регулирования их взаимоотношений и взаимных обязательств, а также обеспечение большей ясности в их работе — позитивный знак для самозанятых и их контрагентов.

Преимуществом для цифровых платформ станет возможность дальнейшего расширения их бизнеса на конкретизированных условиях. Плюс для самозанятых — в том, что обоснование их статуса и возможность развивать законодательство в этом направлении дадут возможность получать социальные гарантии. Также повысится эффективность работы цифровых платформ: не нужно будет искать способы предоставить социальные гарантии самозанятым в рамках действующего законодательства.

Закон в целом можно оценить позитивно, хотя он и вызывает споры в экспертной среде. В частности, вопросы есть к специфичным формулировкам внутри закона, а также к отсутствию проекта закона-спутника, который в перспективе будет регламентировать занятость и социальные гарантии для самозанятых.

Результативность закона будет во многом зависеть от того, в какой редакции примут второй законопроект, какие социальные гарантии и на каких условиях предоставят самозанятым и платформенным занятым, а также какое место в их обеспечении займут их контрагенты — заказчики и платформы-посредники.

Вывод: нужен закон или его появление мало что поменяет

Новый закон решает назревшую проблему регулирования рынка цифровых платформ и самозанятости, вводит эти понятия в систему законодательства России. Он является первым этапом решения вопроса — следующим важным шагом станет принятие закона-спутника, который находится в разработке.

Учитывая, что при проработке закона были привлечены как представители платформ, так и представители профсоюзов работников, результат позволил разработать нормы законодательства, которые обеспечат выгодные условия взаимодействия для всех участников рынка и позволят активно развивать направление платформенной занятости в России.

Появление этого закона назрело давно, поскольку вновь формируемое направление экономики не подходит по своим параметрам под принятые нормы регулирования. Важно уже сейчас отделить новый сегмент от традиционного рынка, устраняя «белые пятна» новой экономики.

Фото на обложке: Freepik