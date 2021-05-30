Как организовать онлайн-выставку в Clubhouse: личный опыт

Как организовать онлайн-выставку в Clubhouse — опыт международной онлайн-выставки Russian Clubhouse Expo проанализировала и вывела рекомендации Инга Ламуру (Inga Lamouroux) — руководитель маркетинга одного из ведущих агентств в Германии в области цифрового маркетинга.

С момента, когда пандемия закрыла всех в Европе по домам, прошло уже больше года. За это время большая часть бизнеса не только перешла в онлайн, но и успешно адаптировалась к новым условиям. Не исключением стало и проведение таких масштабных мероприятий, как выставки и конференции, где каждая компания может представить себя, свою продукцию или услуги.

Большинство крупных ежегодных выставок из-за пандемии были перенесены в онлайн-формат. Например, СES-2021, крупнейшая техновыставка, из-за карантинных ограничений в этом году была проведена исключительно в онлайн на платформе одной из соцсетей.

С переходом массовых мероприятий в онлайн в плане получения полезных знакомств и обмена информацией мало что изменилось, изменился только формат таких встреч. Однако в плане организации есть одно существенное отличие. Раньше к проведению подобных ивентов бизнес всегда основательно готовился: бронировали отели, авиабилеты, планировали презентации, встречи. Сегодня все эти действия минимизированы до пары кликов.

При этом основное отличие организации онлайн-выставки от офлайн-формата — это время, которое уходит на продвижение и рекламу мероприятия. Если для офлайн-ивента рекламная компания идет с момента запуска проекта и до дня старта с нарастающей интенсивностью, то для онлайн — все делается в последний момент, чтобы участник не успел отвлечься и потерять интерес.

Аудиосоцсеть Clubhouse также не упустила возможность использовать свой ресурс для проведения подобных мероприятий у себя на площадке. Постоянно растущая аудитория приложения (на сегодня — около 10 млн человек, и это без учета пользователей Android, для которых Clubhouse будет доступен в ближайшее время) позволяет привлечь внимание различных социальных групп.

Выставка показала благоприятные возможности для бизнеса и сотрудничества и стала катализатором проведения подобных мероприятий, которые состоялись на этой неделе. Конечно, успех пришел во многом благодаря активности участников ивента и клубу-организатору, который на сегодняшний день объединяет самое многочисленное русскоговорящее сообщество на платформе Clubhouse.

Теперь подробнее о самой выставке и том опыте, который мы вынесли из ее проведения.

Немного статистики (согласно официальным данным клуба «Дача» и счетчика Clubhouse):

На ивенте присутствовали 2184 уникальных посетителя;

Приняли участие 48 клубов;

Выступили 94 спикера, среднее времени выступления – 156 мин. 26 сек.;

Среднее время присутствия одного слушателя – 28 мин. 27 сек.

Как видим, для первого раза площадка аудиоформата показала неплохой результат, о чем говорит показатель времени слушателя: захватить внимание почти на полчаса в онлайн-формате довольно сложно.

Преимущества площадки Clubhouse для проведения выставок

Оперативность и отсутствие делового стиля одежды — это удобно, никто не оценивает вас по внешнему виду, что делает общение более комфортным и открытым. Вы выступаете или просто слушаете, параллельно занимаясь другими делами;

Прямой доступ к мероприятию из любой точки мира, где есть интернет;

Потенциально большой охват аудитории и длительное вовлечение (видно из статистики);

Возможность дополнительной коммуникации со слушателями (деловые контакты, работа, знакомства), которая может проходить одновременно с основным мероприятием;

Потенциальная заявка о себе в качестве эксперта в той или иной области знаний;

Общий маркетинг и взаимопиар. Все участники ивента рекламируют его, в том числе и на внешних ресурсах;

Скорость подготовки. У нас это заняло одну неделю, но при хорошей организации и слаженной работе команды этот срок может быть и меньше. В сравнении с офлайн-мероприятиями, подготовка к которым иногда занимает месяцы, это очевидный плюс.

Недостатки Clubhouse как выставочной площадки

Хотя формат аудио во многом, безусловно, является плюсом, в то же время он выступает и ограничительным барьером для многих пользователей, привыкших к видеоконтенту и живым видеотрансляциям;

Доступ на выставку ограничен приложением Clubhouse;

Относительно небольшой круг профессиональных спикеров, которые также ограничены площадкой;

Мероприятие носит преимущественно развлекательный характер, так как не всегда серьезно воспринимается его участниками, в отличие от целевой аудитории офлайн-ивентов;

Текучка публики – характерна для любого онлайн-мероприятия, а не только для Сlubhouse, так как часть аудитории в сети – просто «зеваки».

В целом, процесс организации выставки происходит так же, как и для офлайн-мероприятия. Но с меньшими затратами и усилиями. Нет необходимости в построении стенда, логистике, выборе мебели, принте, материальной продукции. Организация онлайн-выставки больше похожа на продвижение вебинара или онлайн-курса.

Несколько рекомендаций о том, как организовать онлайн-выставку в Clubhouse

Процесс поэтапный.

1. Постановка цели

Здесь важно определить какие цели и задачи ставятся для ивента, какую выгоду получат участники и каков конечный результат. Также определяется круг актуальных проблем и взаимных интересов, которые будут освещаться на мероприятии.

2. Выбор формата и расчет бюджета на продвижение

Выбирается оптимальный формат (комната, лекция, короткие презентации). Делается точный расчет рекламных расходов.

3. Определение круга участников, тем и контента

Важно определить целевую аудиторию ивента, чтобы потом было проще таргетировать рекламу и приглашать только тех, кому это действительно интересно. Кроме того, стоит тщательно подготовить развернутую информацию о мероприятии, в данном случае - составить список клубов-организаторов, с их основателями и контактными данными, и прописать кто за что отвечает.

4. Подготовка и организация

Здесь важна максимальная коммуникация с участниками, а чтобы подогреть интерес можно делать анонсы и проводить брифинги.

А далее все развивается строго по шагам:

Проводится обзвон знакомых из списка контактов и рассылаются приглашения;

Осуществляется подписка потенциальных участников на тематические чаты в Telegram, где постоянно обновляется информация о мероприятии;

Делается рассылка плана проведения ивента поставщикам, коллегам, спикерам и участникам;

Проводится обсуждение предстоящей выставки с коллегами, гостями и докладчиками.

5. Составление программы мероприятия

Разрабатывается детальный план, который включает приветственное слово, презентацию, развлекательную часть (квиз), выбор наиболее актуальных тем для дискуссий и заключительное слово.

6. Продвижение

Важный этап, которому для онлайн-формата необходимо уделить максимальное внимание. Прорабатывается стиль, девиз, послания от лица компании. Создается Marketing Kit: лендинг, шаблоны для соцсетей и PR, проводится активная рекламная кампания.

Наш Marketing Kit выглядел так:

Шаблон для поста и сториз для Instagram, Facebook, LinkedIn: объявление о выставке, save the date, обратный отсчет до ивента (3 дня, 2 дня, 1 день);

Видеопослание для Instagram, Facebook, LinkedIn;

Сотрудничество с клубами;

PR: пресс-релиз для СМИ.

Подводя итоги первой онлайн-выставки в Clubhouse, можно сказать, что мероприятие прошло успешно. Основная часть аудитории активно принимала участие в дискуссиях, задавала вопросы, делилась своим опытом и эмоциями от ивента. Поэтому для бизнеса проведение подобных выставок может стать дополнительной возможностью не только заявить о себе, но также привлечь целевую аудиторию и поделиться собственным опытом в качестве производителя или эксперта.

Фото: Yalcin Sonat / Shutterstock