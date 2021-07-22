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Посторонним вход разрешен: Clubhouse отменил систему приглашений

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Социальная сеть Clubhouse открыла регистрацию для всех новых пользователей без специальных приглашений. Ранее туда можно было попасть только по приглашению уже зарегистрированных участников.

Посторонним вход разрешен: Clubhouse отменил систему приглашений

Система инвайтов была важной частью ранней истории Clubhouse, позволяя соцсети расти равномерно, говорится в блоге компании.

«Но мы всегда хотели, чтобы Clubhouse был открытым. Любой человек в мире должен иметь доступ к содержательным беседам. А лучшие комнаты — те, где вы встречаетесь с людьми за пределами вашего круга общения, с очень разными взглядами и жизненным опытом, которые меняют ваш взгляд на мир», — заявили создатели соцсети.

Clubhouse уже вышел из бета-тестирования и открыт для всех желающих.  

С момента запуска приложения для Android в мае социальная сеть приросла 10 млн пользователей. Команда Clubhouse за время существования выросла с восьми до 58 человек, а число создаваемых комнат ежедневно достигает полумиллиона.

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Фото: rafapress / Shutterstock

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