Кофе-брейки и разговоры у кулера: как компании сохранить атмосферу офиса на удаленке

Полина Хабарова, директор по трансформации бизнеса и HR-директор ИТ-компании КРОК, рассказывает, как и зачем бизнесу воссоздавать в онлайне культуру «коридорного общения».

О возвращении в офис сейчас все чаще говорят с усмешкой — зачем опять собираться вместе, тратить время на дорогу, если можно работать из любой точки мира. Но важно поддерживать социальные ритуалы, привычные для офлайн-офиса, даже работая удаленно.

Исследование университета Карнеги-Меллон и Массачусетского технического института доказало, что успех команды зависит не только от ума и мотивации каждого участника — важную роль играют эффективность коммуникаций, способность людей чувствовать друг друга, понимать сильные и слабые стороны коллег.

В условиях удаленной работы с этим могут возникнуть сложности — особенно если до этого у компании не было опыта управления распределенными командами. По данным исследования Cisco, в России гораздо меньший процент сотрудников хотят остаться работать удаленно после окончания пандемии (6% против 11%) и гораздо больше респондентов уверены, что нужно скорее вернуться к прежней жизни (21% против 13%).

Это может говорить о том, что отрыв от команды вызывает эмоциональный дискомфорт. Опросы «Работы.ру» и других компаний показали, что больше всего сотрудникам не хватало атмосферы офиса — легкой болтовни с коллегой на обеде, возможности решить рабочий вопрос лично, без Zoom и синхронизации времени в календаре. Мы называем это «культурой коридорного общения».





Для каких компаний это особенно важно

Если у вас большой штат

В офисе у сотрудников много пространства для спонтанного общения — обсудить последние новости, получить совет или обменяться впечатлениями можно со случайным коллегой в общих зонах. Дома возможности ограничены — без дополнительных усилий сотрудники с большей вероятностью будут общаться только с коллегами, с которыми удалось установить крепкую связь в офлайне.

В крупных компаниях это создает риск замкнуться в небольших группах со схожими интересами и проектным опытом и утратить ощущение коллектива. После возвращения в офис таким командам, скорее всего, будет сложнее адаптироваться к новой старой реальности.





Если для вашего бизнеса важны горизонтальные связи

Мы поддерживаем развитие горизонтальных связей между сотрудниками разных департаментов и ресурсных групп — это позитивно влияет не только на атмосферу в команде, но и на бизнес. Наши сотрудники из разных департаментов могут участвовать в проектах «коллег-соседей» — в том числе и тех, что не касаются бизнеса напрямую, например, помогать развивать ИТ-образование, создавать собственные курсы с коллегами из корпоративного университета.

Столкновение знаний, казалось бы, непересекающихся миров помогает коллегам по-другому взглянуть на свой проект и найти неожиданное (или наоборот — очевидное, но незаметное) решение. Горизонтальные связи здесь выступают магнитом, который соединяет «коллег-соседей» по интересам, помогает лучше разобраться в специфике разных направлений и достигать сверхрезультатов.





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Если ваши сотрудники привыкли к такому общению

Если корпоративная культура располагала команду к открытому общению и в офисе для этого были возможности (например, много общих зон, смешивание проектных команд, вовлечение к подготовке корпоративов) — очевидно, что и сейчас от вас будут ожидать сохранения тех же условий.





Коридорное общение: наш опыт

Как и для многих, удаленная работа стала для нас челленджем — привычная офлайн-культура стала недоступна, а новую онлайновую только предстояло построить, сохранив при этом социальные контакты и привычную атмосферу легкости коммуникаций.

Внутренних цифровых каналов коммуникации (чат-бот для адаптации новичков и общекорпоративный бот, блог, подкасты, новостной Telegram-канал, email-рассылки, ежедневные и еженедельные синхронизации по проектам) для этого было недостаточно — на удаленке выросла ценность личного общения.





Случайный кофе

Этот проект помогает устанавливать новые социальные связи в компании и заменяет то самое коридорное общение. Сотрудник записывается через специальную форму и автоматически, в рандомном порядке на основе карты коммуникаций, получает в собеседника коллегу, с которым он раньше никогда не общался.

Карта коммуникаций — это все состоявшиеся или возможные контакты сотрудника с коллегами из одного департамента или ресурсной группы. Далее они самостоятельно договариваются о встрече и созваниваются в удобное время. Сейчас в проекте приняли участие свыше 100 человек.





Флудилка, новостной канал и чаты по интересам

Еще один формат для знакомств — чат «Флудилка» в Telegram, где можно обсудить что угодно, от запуска ракеты Маска до рекомендаций врачей и поиска команды на кибертурнир. Одномоментно в чат вступило порядка 500 человек.

Чат бесшовно связан с корпоративным новостным каналом, который в первый месяц карантина вырос в три раза (с 400 до 1200 человек). В нем дважды день выходят дайджесты с основными новостями, каждый пост связан с «Флудилкой», где тут же можно все обсудить с коллегами. Этот формат получения новостей постепенно вытесняет рассылки — 54% сотрудников отдают предпочтение Telegram.

У нас также есть несколько чатов для внутренних крупных комьюнити — спортсменов (с анонсами всех онлайн-тренировок), экологии (коллеги даже прошли эко-марафон) и родительский чат (самый активный).





Еженедельные кофе-брейки с топ-менеджерами

В первые недели локдауна основной фокус внутренних коммуникаций был направлен на поддержание здоровой эмоциональной атмосферы и донесение важных новостей компании — о проектах, безопасности, действиях в случае заболевания. Для этого использовали стандартный канал — email-рассылки. В новых условиях его оказалось недостаточно — из-за возросшего количества писем у большинства сотрудников не получалось сконцентрироваться на информации «здесь и сейчас», в итоге чтение рассылки откладывали или забывали про нее.

Тогда мы решили изменить формат общения и перенести в онлайн традиционные встречи с топ-менеджментом — чтобы они самостоятельно освещали главные новости. Так появились еженедельные кофе-брейки с топ-менеджерами.

Особенность проекта — формат честного и открытого разговора. Команда стейкхолдеров самостоятельно готовится к выступлению на всех этапах, от определения темы до проработки контента и подачи. Также здесь полностью отсутствует цензура на вопросы или их количество — общение с сотрудниками проходит в режиме реального времени в чате. Средняя посещаемость каждого кофе-брейка — 600-700 человек (сейчас в компании работает свыше 2 тыс. человек).





Croc Off Work и обмен знаниями

Мы очень командные и любим вместе не только работать, но и отдыхать — до пандемии коллеги часто по пятницам устраивали совместный досуг. На удаленке мы сохранили эту традицию. Каждую пятницу мы собирались компанией в 100-150 человек (а иногда и в несколько раз больше, если учитывать семью) в рамках формата Croc Off Work — проходили кулинарные мастер-классы, учились рисовать, играли в мафию и квизы, проходили квесты, пели под гитару.

Органически из этого формата появился проект «Умею&Научу», который помогает объединить коллег, которые хотят чему-то научиться и обменяться знаниями — по работе и не только. Мы создали пространство, где разместили информацию об «учителях» и их контактные данные, чтобы связываться напрямую. Сейчас у нас порядка 10 учителей, которые могут поделиться знаниями испанского, копирайтинга, сборке сайтов на Tilda и даже проведению чайных церемоний.

Конечно, это не все форматы — по мере того, как мы развивали централизованные каналы неформального общения, коллеги придумывали свои. Например, один из департаментов буквально воссоздал атмосферу опенспейса — они запускали Zoom и работали в одном окне целый день.





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Чего мы добились

Пока что неясно, вернемся ли мы когда-нибудь к старой нормальности. Наша команда адаптировалась к удаленной работе — эксперимент с воссозданием культуры коридорного общения в онлайне прошел успешно. Опыт мы планируем использовать и адаптировать для работы в гибридных командах — этот сценарий кажется более реалистичным.

У нас получилось:

Сократить дистанцию между сотрудниками — в чате «Флудилка» и на «Случайном кофе» можно обсудить последний фильм Нолана или пожаловаться на стоматолога. Ежедневно в чате коллеги оставляют около 150-200 сообщений. Сохранить интерес коллег к корпоративным мероприятиям — на удаленке в них участвовали 78% сотрудников. И самое главное — научиться жить с удаленкой. Мы привыкли играть в команде, работать в одном пространстве, чувствовать друг друга и быть в контакте — сейчас делать это удаленно у нас получается намного лучше. Мы несколько раз делали срезы эмоционального состояния сотрудников, чтобы оценить, получается ли у нас помочь адаптироваться к новым условиям. По последним данным, 92% сотрудников чувствуют себя на удаленке комфортно, и больше половины (59%) отметили, что на это повлияла эффективно выстроенная коммуникация с коллегами.





Фото на обложке: Shutterstock/Bogdan Sonjachnyj