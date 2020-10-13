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Как‌ ‌начинающему‌ ‌специалисту‌ ‌пережить‌ ‌онлайн-онбординг‌ ‌

YOUNG
Светлана Юрченко
Светлана Юрченко

Менеджер по коммуникациям в DINS

Мария Передок

DINS — IT-компания из Санкт-Петербурга. Мы работаем с молодыми специалистами по программе стажировок и понимаем вызовы, с которыми они сталкиваются. 

С момента начала пандемии мы начали работать удалённо и все новые сотрудники теперь проходят  процедуру онбординга онлайн. В этой статье мы расскажем, что вы можете сделать, чтобы этот процесс был приятным и эффективным.

Как‌ ‌начинающему‌ ‌специалисту‌ ‌пережить‌ ‌онлайн-онбординг‌ ‌

Что такое онбординг 

Онбординг — это процесс интеграции новых сотрудников в компанию и её культуру. Обычно он длится от одной до нескольких недель.


Цели этого периода:

  • мягко погрузить человека в работу;
  • познакомить его с основными задачами;
  • представить коллегам;
  • подготовить к самостоятельной работе. 

Из-за пандемии многие компании стали работать удалённо, и процесс онбординга теперь происходит в онлайне. Разберёмся, как в новых условиях подготовиться к первым неделям работы и что надо делать, чтобы онлайн-онбординг прошёл с комфортом. 

Договоритесь об ожиданиях

В первую очередь обсудите с будущим руководителем или ментором, какой результат они хотят увидеть в конце испытательного срока или стажировки. Старайтесь достичь конкретики: используйте количественные показатели, когда это возможно, ставьте понятные временные рамки. 


Да Нет 
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В большинстве команд в нашей компании в первые несколько дней работы создаётся индивидуальный план для каждого нового сотрудника. Так новички сразу понимают набор задач, видят перспективу развития и могут ориентироваться на определённые дедлайны. 

Если что-то не получается, не переживайте: первоначальный план всегда можно изменить. Проанализируйте, почему задачу не получается закрыть, поговорите с ментором или тимлидом и объясните им, что пошло не так. Возможно, они смогут предложить новые решения. Главное, старайтесь быть объективны: прокрастинация или лень — недостаточно хорошая причина для пересмотра задач.

Подготовьте рабочее место 

Удалёнка часто ассоциируется с двумя крайностями: работой под пальмой на солнечном пляже или за столом на кухне. Но горькая правда в том, что и от шезлонга, и от кухонного стула очень скоро заболит спина, и продуктивной работы не получится.  

Не у всех есть возможность создать дома кабинет, но это и не нужно: достаточно выделить небольшую зону со столом, где вы будете заниматься только рабочими делами. Это лучше сконцентрирует на работе. Эксперты советуют разделять пространства для отдыха и работы ещё и потому, что без этого может возникнуть чувство, что вы всегда на работе. А это верный путь к выгоранию. 

Shutterstock / Halfpoint

 

Помимо отдельного пространства стоит задуматься о техническом оснащении. Например, у нас в компании принято выдавать сотрудникам компьютеры, веб-камеры, гарнитуры и дополнительные мониторы. А после начала пандемии мы стали заботиться и том, чтобы у коллег дома был стабильный доступ в Интернет, удобное кресло для работы и любые другие необходимые вещи. 

Практика по предоставлению техники, канцелярии и мебели существует во многих компаниях, особенно в IT-секторе. Так что если вам чего-то не хватает — не стесняйтесь спрашивать. В конечном итоге работодатель заинтересован, чтобы вам было комфортно выполнять свою работу. 

Задавайте вопросы (даже если кажется, что их слишком много)

В офисе помимо работы есть неформальное общение: за чашкой чая на кухне, по пути к переговорке или у стола для кикера. Это время позволяет отвлечься на «нерабочие» темы, разбавить поток вопросов. 

На удалёнке такого нет: из-за формата работы личное общение сводится к минимуму, и в период онбординга легко возникает ощущение, что вы «бомбардируете» собеседников непрерывным потоком вопросов. От этого быстро становится некомфортно, и люди закрываются в себе, пытаясь решить проблемы самостоятельно, лишь бы не показаться назойливыми и некомпетентными. 

Однако этот страх излишен: коллеги понимают, что новому члену команды нужна дополнительная поддержка. Помните, они и сами были в этой ситуации и знают, как вы себя чувствуете. 

Гораздо лучше для вашей репутации задать вопрос и сделать всё верно, чем молча сомневаться и подвести команду.

При честном общении и сотрудничестве выигрывают все: вы быстрее учитесь справляться с задачами, команда получает компетентного специалиста, на которого может положиться.   

Стоит помнить о том, что на удалёнке общение часто происходит в мессенджерах, и человек по ту сторону экрана не всегда отвечает моментально. Если это становится проблемой — используйте другой способ коммуникации: например, предложите время для ежедневного созвона на 15 минут и готовьте вопросы к этому моменту. Нет единственного верного подхода — попробуйте разные и найдите подходящий для себя.  

Регулярно просите обратную связь 

Молодые специалисты не всегда обращаются за обратной связью, потому что боятся показаться навязчивыми или получить в ответ негатив. Однако фидбек — отличный инструмент для развития: часто только напрямую запросив обратную связь можно получить дельные рекомендации для улучшения работы. 

Если ваш тимлид или ментор не предлагает обратную связь, инициируйте встречу самостоятельно. Так вы покажете, что открыты к конструктивной критике и готовы развиваться. 

На таких встречах вы можете не только задать вопросы о своем перформансе, но и поделиться переживаниями. Например, выразить беспокойство о темпе работы или попросить помощи для углубления знаний в технической теме. Хороший руководитель поможет найти путь для решения проблемы. 

Отдыхайте 

Работа на удалёнке имеет тенденцию растягиваться. По разным данным, рабочий день во время пандемии стал больше на 2-3 часа в Европе и Америке и на 2,5 часа в России. Переработки часто связаны с отсутствием привычных ритуалов вроде поездки домой в метро или покупки капучино в любимой кофейне по пути с работы. Создайте подобные ритуалы у себя дома: в конце рабочего дня закройте компьютер и займитесь чем-то ещё: приготовьте ужин или почитайте книгу в то время, которое обычно потратили бы на дорогу домой. Смена деятельности помогает «перезагрузиться» и настроиться на отдых. 

Жизнь на удалёнке бывает однообразной. Чтобы не почувствовать себя героем фильма «День сурка», занимайтесь в свободное время любимыми хобби или ищите новые увлечения.

Используйте возможности, которые даёт Интернет — сейчас можно найти много бесплатного контента (тренировки, творческие мастер-классы, видеоуроки). 

Рекомендуем также участвовать в онлайн-тимбилдингах или неформальных созвонах команды. Это поможет познакомиться с коллегами ближе, найти общие интересы и сплотиться с командой. 

 

Фото на обложке: Shutterstock / baranq

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