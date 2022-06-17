Открываем филиал в Европе в условиях санкций — инструкция

Чтобы, как и прежде, сотрудничать с зарубежными партнерами, в феврале 2022 компания Flowwow занялась вопросом регистрации в Европе. С тех пор команда изучила законодательство десятков стран, перебрала полсотни сервисов для открытия счетов и сейчас успешно завершает процесс оформления компании в ЕС. Вера Моденова, операционный директор компании, поделилась пошаговой инструкцией по регистрации бизнеса в Венгрии.
Содержание:
- Регистрируем юрлицо в Европе: стандартный алгоритм
- Почему Венгрия?
- Выход в Венгрию: пошаговый кейс
- Общие выводы и рекомендации
Регистрируем юрлицо в Европе: стандартный алгоритм
Как и до весны 2022 года, он состоит из трех обязательных шагов и одного очень желательного.
1. Создание юрлица
Проще всего зарегистрировать компанию, если у одного или нескольких учредителей есть местное гражданство или ВНЖ.
В ряде стран допустимо, чтобы учредитель или генеральный директор бизнеса были не местными — например, в Германии, Венгрии, Дании, Чехии, Великобритании.
А в таких странах как Финляндия, Италия, Ирландия, Португалия, у вас нет другого выхода, кроме как получать ВНЖ или брать на борт номинального соучредителя.
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2. Открытие расчетного счета в банке
В некоторых государствах закон требует, чтобы ваш счет был открыт именно в стране регистрации бизнеса. В других это необязательное условие: достаточно, чтобы у вас был банковский счет в валюте регистрации вашего бизнеса (чтобы платить налоги).
3. Если вы работаете в онлайн-офлайн ритейле — открыть эквайринг
Раньше это было не так сложно, а теперь придется поискать компанию, которая будет лояльна к учредителям из России, не имеющим ВНЖ.
4. Проконсультироваться с местными юристами
Это необходимо, чтобы вести дела в полном соответствии с законом государства и не платить штрафы за нарушения, которые до консультации были вам неочевидны (такие почти всегда есть).
Особенно уделите внимание вопросу по регистрации и уплате НДС, если ваш бизнес оказывает услуги другим компаниям в разных странах. При работе с разными странами — даже в пределах Евросоюза — можно столкнуться с подводными камнями. Например, некоторые виды услуг могут подлежать налогообложению по ставке НДС не вашей страны, а страны клиента.
Этот шаг — финальный: после него вы можете смело начинать вести дела.
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Почему Венгрия?
Мы рассмотрели более 10 государств, где нам было бы интересно открыть юрлицо, но остановились на Венгрии.
- Во-первых, сейчас из всего Евросоюза эта страна заявляет себя как наиболее лояльная к России и российским предпринимателям.
- Во-вторых, здесь можно открыть юрлицо, не имея вида на жительство.
Далее — нас устраивают местные условия налогообложения. Да, по факту в Венгрии самый большой в мире размер НДС — 27%, но его можно принять к вычету. А до тех пор, пока ваш годовой доход составляет не более 12 млн форинтов в год (чуть более 31 тысячи евро), счет можно выставлять без НДС. А налог на прибыль для KFT (аналог ООО) составляет всего 9%, в то время как в России — 20%.
Наконец, в Венгрии по сравнению с другими европейскими странами небольшой МРОТ (около 550 евро), а это может оказаться значимым фактором при релокации сотрудников.
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Выход в Венгрию: пошаговый кейс
Зарегистрировали юрлицо
Эту задачу мы решили через местных юристов, на которых оформили доверенность. Причина: это быстро, удобно, и нам не пришлось самостоятельно готовить документы на венгерском языке — писать заявление, искать подходящий шаблон устава компании на венгерском языке, мучиться с Google-переводчиком, ведь он с угро-финскими языками «дружит» не так хорошо, как с английским или испанским.
Вам потребуется:
- 1. Подготовить список документов:
- Устав компании;
- Заграничный паспорт учредителя (для KFT (аналог нашего ООО) достаточно одного участника, где-то нужно минимум 2, зависит от выбранной формы собственности);
- Декларация о внесении уставного капитала;
- Решение участника об открытии компании.
- 2. Внести уставной капитал
Для KFT он составляет 3 млн форинтов (около 10 тыс. евро). На первом этапе можно внести лишь 10%, остальная сумма должна быть внесена на счет компании в течение года.
- 3. Арендовать юридический адрес
Компании не нужно фактически располагаться по этому адресу, но нужна возможность получать по этому адресу корреспонденцию. Если вы работаете по доверенности с юристами, то этот вопрос они быстро решат.
Стоимость услуг юристам — от 1000 до 3000 евро.
Срок получения документов на юрлицо — 1-2 недели.
Открыли счет в банке
По закону счет должен быть открыт именно в венгерском банке, но это не так важно, если у вас небольшая компания и вы не платите НДС: налоговая вами вряд ли заинтересуется. Однако учитывайте, что как только вы выйдете на более значительные обороты, местная налоговая будет вправе закрыть вашу компанию (если к этому момент у вас не будет счета в местном банке).
Европейские банки и раньше неохотно открывали счета тем, кто не имеет постоянной местной регистрации, но была возможность в случае отказа открыться в финтехе и получить пригодный для работы расчетный счет. Сейчас большинство финтех-компаний и банковских сервисов отказывают россиянам в этой возможности.
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Нам повезло: у директора компании был счет физического лица в венгерском банке, где в качестве адреса был указан адрес гостиницы в Венгрии. Это дало возможность получить выписку из банка о месте регистрации на территории Венгрии. Этот документ подходит не для всех сервисов, но его хватило, чтобы открыть счет в британском стартапе vertofx.com, где нам удалось открыть виртуальный евро-счет.
Нашли эквайера
Если вы продаете IT- или маркетинговые услуги компаниям, этот пункт для вас необязателен, но для маркетплейса, который проводит по 5000 транзакций в день, эквайринг необходим. В настоящий момент мы находимся в процессе подключения международного платежного сервиса PayU и никаких препятствий не встречаем.
Параллельно мы проконсультировались с местными юристами по поводу принципов ведения операционной деятельности в Венгрии. Важно отметить: все инвойсы здесь относятся к категории бланков строгой отчетности. Если ваш бизнес не подразумевает взаимного оказания услуг между контрагентами, для вас это не будет препятствием, в других случаях это заметно усложнит операционную деятельность.
Общие выводы и рекомендации
- Хотя Венгрия и заявляет себя как наиболее лояльная к России и российским бизнесменам страна, по факту с открытием бизнеса здесь все не так просто. Индекс простоты открытия бизнеса у Венгрии — 88,2 (для Европы это довольно низкий показатель: в Эстонии, для сравнения, он составляет 95,4, но в Эстонии россиянину сейчас практически невозможно открыть юрлицо).
- Самый сложный этап — открытие расчетного счета. Лучше начать изучать банковские сервисы еще до оформления юрлица.
- Услуги местных юристов — это хорошее решение. Позволяет многие этапы регистрации пройти дистанционно и гораздо быстрее. Регистрация юрлица в Венгрии через юристов заняла у нас ровно неделю.
- …но юристов лучше искать в тематических чатах и TG-каналах с местными эмигрантами: здесь вам подскажут контакты проверенных специалистов, которые берут за работу гораздо меньше, чем те, кто выпадает в топе в поисковике.
- Полезная процедура — налоговая консультация с бухгалтерами. Возможна ситуация, когда вам придется подбирать страну под вашу бизнес-модель.
Фото на обложке: Shutterstock / Luciano Mortula - LGM
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