Как открыть банковский счет за рубежом онлайн: гид по странам

До сих пор поднимается вопрос о полном отключении российских банков от SWIFT, что кардинально усложнит международные транзакции с широким перечнем стран.

Россияне-пользователи карт, выпущенных банками РФ, больше не могут с их помощью оплачивать зарубежные сервисы или совершать международные переводы.

10 марта две крупнейшие мировые платежные системы, Mastercard и Visa, объявили о прекращении операций в России.

Выходом из этой ситуации для многих предпринимателей становится открытие счетов в иностранных банках. Однако серьезным препятствием может стать то, что большинство традиционных банков для оказания этой услуги требуют личного присутствия клиента, а также наличия у предпринимателя ВНЖ или резидентства конкретной страны.

Нерезидентами являются те физические или юридические лица, которые осуществляют деятельность в одном государстве, но проживают и зарегистрированы в другом.

Мы поговорили с экспертами по релокации, а также изучили требования и предложения банков в разных странах мира — и включили в подборку те организации, в которых россиянам еще можно открыть счет онлайн.

Предупреждение: политика отдельных банков и стран в отношении работы с российскими резидентами меняется ежедневно. Мы собрали информацию, актуальную на момент написания текста. Редакция не может гарантировать, что описанные ниже организации не прекратят работу с российскими клиентами.

Оглавление:

Казахстан

Возможность открыть счет онлайн: да, в том числе и для нерезидентов, при наличии электронной цифровой подписи.

Forte Bank — частный банк в Казахстане, один из пяти крупнейших в стране. Открывает счета для бизнеса юрлицам, в том числе и нерезидентам.

Для авторизации и последующего доступа к заявке обязательно наличие электронной цифровой подписи. Создать ее нужно в приложении NCALayer от Национального удостоверяющего центра Казахстана.

Документы: список всех необходимых документов для юридического лица-нерезидента можно найти здесь.

Стоимость обслуживания счета для работы с иностранными партнерами: Открытие счета — 3500 тенге, обслуживание счета — 2 тысячи тенге в месяц.

Возможность открыть счет онлайн: да, после регистрации ТОО в приложении.

Kaspi Bank — один из крупнейших банков Казахстана, оказывает все виды банковских услуг для частных лиц и бизнеса.

Чтобы открыть текущий счет в Kaspi, необходимо зарегистрировать ТОО Товарищество с ограниченной ответственностью — вид хозяйственной организации, создаваемой по соглашению юридических или физических лиц путем объединения их вкладов. Осуществление предпринимательской деятельности в форме ТОО допускает возможность иметь несколько учредителей (участников), количество их не ограничено.. Сделать это можно онлайн в приложении Kaspi Pay в разделе «Госуслуги».

Другой способ зарегистрировать ТОО онлайн описан здесь.

Первый счет необходимо открывать в тенге. После этого владелец может открывать счета в рублях, евро или долларах США.

Документы:

Руководитель:

Документ, удостоверяющий личность (оригинал);

Решение (протокол) о назначении на должность;

Приказ о назначении на должность.

Доверенное лицо:

Документ, удостоверяющий личность (оригинал);

Доверенность с указанием права распоряжения денежными средствами.

Документы организации и учредителей (копии):

Устав, учредительный договор (при наличии) и (или) выписка из реестра держателей ценных бумаг;

Справка с egov.kz о зарегистрированном юридическом лице, филиале или представительстве;

Документ, удостоверяющий личность учредителей.

Юридическим лицам-нерезидентам РК (в дополнение к основному пакету документов):

Выписка из торгового реестра;

Документ, удостоверяющий регистрацию в уполномоченных органах РК на право пребывания физического лица-нерезидента на территории РК.

Стоимость: открытие счета бесплатно, абонентская плата — 1 950 тенге в месяц.

Сингапур

Возможность открыть счет онлайн: да, в том числе и для нерезидентов.

OCBC Bank открывает специальные счета для компаний, которые не зарегистрированы на территории Сингапура.

Несмотря на то, что Сингапур в настоящий момент признан Правительством России «недружественной» страной, на сайте банка нет ограничений для резидентов РФ.

Документы: в заявке нужно указать зарегистрированное название компании и UEN.

Стоимость: плата за открытие счета — 500 сингапурских долларов или эквивалент в иностранной валюте, ежемесячная плата за счет — 30 сингапурских долларов в месяц или эквивалент в иностранной валюте.

Кипр

Про возможности открыть счета на Кипре рассказала менеджер по развитию бизнеса в компании «Корпус права» Милена Саакян.

Счета в традиционных банках Кипра могут открывать только физлица, имеющие ВНЖ Кипра, и юрлица, зарегистрированные в стране. При этом большинство банков позволяют сделать это онлайн.

Альтернативой для предпринимателей, не имеющих вида на жительство, могут стать кипрские платежные системы.

Возможность открыть счет онлайн: да, только для юрлиц, в том числе и нерезидентов.

Кипрская платежная система Ecommbx работает только с корпоративными клиентами. Для открытия счета нужно отправить электронное письмо по адресу [email protected] или заполнить анкету в соответствующем разделе.

Проверка после подачи заявки занимает в среднем два-три дня.

Счет, который открывает Ecommbx, — мультивалютный и поддерживает в том числе и рубли. Все операции управляются с помощью интернет-банкинга.

Документы:

Удостоверение личности: Свидетельство о регистрации или его эквивалент, Меморандум и Устав, Сертификат акционеров или его эквивалент, Сертификат директоров или его аналог, Паспорт для физических лиц;

Подтверждение адреса: свидетельство о зарегистрированном офисе, недавний счет за коммунальные услуги (например, газ, электричество, вода, стационарный телефон, интернет), выписка из банка, муниципальные налоги, страховка дома.

Стоимость: обсуждается индивидуально.

Возможность открыть счет онлайн: да, только для юрлиц, в том числе и нерезидентов.

Unlimint (ранее известная как CardPay) — кипрская финтех-компания, которая предлагает множество платежный решений для бизнеса, в том числе открытие мультивалютного счета.

Такой счет дает возможность владельцу осуществлять традиционные банковские переводы, карточные переводы, а также проводить альтернативными способами оплату на локальные электронные кошельки.

Подать заявку на открытие счета и оформление виртуальной карты нужно в этом окне. Затем необходимо предоставить деловую информацию и корпоративные документы компании, а также информацию о UBO (*Конечном бенефициаре).

Стоимость: обсуждается индивидуально.

Болгария

Возможность открыть счет онлайн: да, в том числе для физлиц и юрлиц-нерезидентов.

Банк предоставляет возможность совершеннолетним иностранным гражданам открывать стандартные и совместные текущие счета, а также платежный счет с дебетовой картой Mastercard.

Счета являются мультивалютными и поддерживают левы, евро, доллары США, швейцарские франки и фунты стерлингов.

Счет открывают как в отделении, так и онлайн — после заполнения заявки с клиентом связывается менеджер.

Документы:

Национальный проездной документ (паспорт), выданный соответствующей страной;

Вид на жительство для граждан третьих стран в виде карты, наклейки или с указанием биометрических данных;

Анкета «Знай своего клиента» и/или банковские выписки.

Для юрлиц:

Копия действующего устава / учредительного договора / иного учредительного документа юридического лица, заверенная оригиналом подписью представителя (представителей);

Оригинал(ы) официального(ых) документа(ов), удостоверяющего(их) регистрацию и текущий статус зарегистрированных обстоятельств;

Документы, удостоверяющие личность законных представителей и бенефициарных владельцев;

Образцы подписей лиц, которые будут иметь право распоряжаться остатками на счете (по образцу банка);

Разрешения и лицензии на осуществление деятельности юридическим лицом, если таковые имеются;

Анкета «Знай своего клиента» и/или банковские выписки. Заполняется и подписывается законным представителем.

Литва

Возможность открыть счет онлайн: да, для физлиц-нерезидентов.

Международная карта от Visa, в первую очередь ориентированная на криптовалюту. На кошелек можно зачислять уже привычные некоторым Bitcoin, Etherium, Tron и так далее, которые затем конвертируются в евро.

Карта доступна виртуально и в «пластике» — пластиковый формат доставляют бесплатно практически в любую точку мира.

Документы: документ, удостоверяющий личность.

Стоимость: выпуск «пластика» обойдется пользователю в 100 евро (25 евро вернется на баланс), виртуальная будет стоить 20 евро (10 евро вернутся).

Обслуживание за месяц — 2 евро, комиссия с перевода — 1%.

Мальта

Возможность открыть счет онлайн: да, для физлиц и юрлиц-нерезидентов.

Эти карты от Mastercard доступны как для бизнеса, так и для личного пользования.

Обычный пользователь может создать для себя несколько карт, управляемых с одного счета. В приложении есть опция, которая позволяет устанавливать на них лимиты.

Расплачиваться картой можно как онлайн, так и офлайн. Лимит на снятие наличных в сутки составляет 5 тысяч евро (10 тысяч — в месяц).

Документы: для бизнес-счета необходимы удостоверение личности, подтверждение адреса проживания и регистрационные документы компании.

Для личного счета пользователь должен быть старше 18 лет и иметь документ, удостоверяющий личность.

Стоимость: выпуск карты бесплатный. Обслуживание карты — 2 евро в месяц, комиссия со снятия денег в банкоматах — 1%.

Швейцария

Возможность открыть счет онлайн: да, в том числе для физлиц и юрлиц-нерезидентов.

CIM Banque — частный швейцарский банк, в котором можно открыть счет полностью онлайн как физическим лицам (в том числе и ИП), так и для компании.

Физлица могут открыть в CIM мультивалютный и депозитный счет. На одном мультивалютном счету можно одновременно иметь доллары США, евро, швейцарские франки, иены, китайские юани, российские рубли, фунты стерлингов, гонконгские доллары и другие валюты.

Открытие счета осуществляется на сайте и подтверждается электронной подписью. Если электронной подписи нет, можно распечатать заявление, подписать его и отправить скан по почте.

Документы: для физлиц — паспорт и свидетельство о проживании.

Для юрлиц в заявлении необходимо указать уставный капитал компании, веб-сайт, количество работников, заполнить информацию о виде деятельности, покупателях и поставщиках, предполагаемом количестве транзакций.

Стоимость: минимальный депозит для ИП — $5 тысяч, для юрлиц — $10 тысяч. Открытие счета — бесплатно.

Возможность открыть счет онлайн: да, в том числе для физлиц-нерезидентов.

Dukascopy — еще один швейцарский банк, его офисы расположены в Женеве, Москве, Киеве, Гонконге и Латвии.

С помощью веб-сайта или мобильного приложения физлицо может удаленно открыть мультивалютный (поддерживает 23 валюты, в том числе и рубли), торговый и сберегательный счета.

Для этого потребуется заполнить регистрационную форму, внести первоначальный депозит и пройти видео-идентификацию (доступно на русском языке). В среднем процедура открытия занимает несколько дней.

Также банк выпускает дебетовые карты Visa и Mastercard, доступные как в виртуальном, так и пластиковом форматах. «Пластик» доставляют практически по всему миру, в Россию доставка займет около 10 дней.

Документы: для открытия счета достаточно иметь паспорт с машиночитаемой зоной (MRZ) и видимыми защитными графическими элементами.

Стоимость: открытие счета — бесплатно. Если баланс меньше $50 тысяч, то обслуживание также бесплатно. Если порог превышен, взимается комиссия в 0,4%.

Гонконг

Банки Гонконга открывают счета только компаниям, зарегистрированным в стране и имеющим местный юридический адрес.

Пройти регистрацию можно полностью онлайн, отправив заявку на адрес, указанный на сайте Companies Registry. На этом же сайте собраны все необходимые шаблоны заявлений и инструкции по открытию компании в Гонконге.

Возможность открыть счет онлайн: да, для зарегистрированных компаний.

DBS открывает сберегательные мультивалютные счета для бизнеса, которые позволяют управлять валютами (до 11 видов) в отдельных кошельках под одной учетной записью.

Дополнительно можно открыть текущий счет для юаней, гонконгских долларов и долларов США.

Рассмотрение заявки обычно занимает три рабочих дня.

Документы: список документов, а также все шаблоны, можно найти здесь.

Стоимость: информация о стоимости открытия счета, его обслуживании и минимальном депозите на сайте не представлена.

Возможность открыть счет онлайн: да, только зарегистрированным компаниям.

HSBC — один из крупнейших банков в мире, его филиалы расположены по всему миру, в том числе и в России.

В Гонконге открывает для бизнеса три типа учетных записей: HSBC Sprint, HSBC Business Direct и HSBC Vantage. Разница заключается в количестве услуг, которыми может воспользоваться пользователь той или иной записи. Так, например, Vantage включает в себя полный спектр банковский услуг, в том числе и торгово-кассовое обслуживание.

С помощью любой из учетных записей пользователь может управлять всеми видами счетов — текущим, сберегательным, торговым, кредитным и так далее.

Подать онлайн-заявку можно здесь. Весь процесс открытия счета обычно занимает три рабочих дня.

Документы: списки необходимых документов для разных видов организаций представлены в соответствующем разделе.

Стоимость: индивидуальна для каждого вида учетной записи. Например, обслуживание HSBC Sprint в первый год будет бесплатным.

Возможность открыть счет онлайн: да, только зарегистрированным компаниям.

Statrys — гонконгский необанк для малого и среднего бизнеса, открывает мультивалютные счета (11 валют на одном счете) для компаний, зарегистрированных в Гонконге.

Как заявлено на сайте, рассмотрение заявки на открытие занимает около двух-трех дней.

Документы: для подачи заявления необходимы следующие документы:

Свидетельство о регистрации бизнеса гонконгской компании (или эквивалентный документ регистрации в Сингапуре или компании Британских Виргинских островов);

Копии паспортов всех директоров;

Копии паспортов всех акционеров.

Стоимость: счет открывают бесплатно, минимальный депозит не требуется. Тарифный план варьируется от 88 до 188 гонконгских долларов в месяц.

США и Канада

Возможность открыть счет онлайн: да, в том числе и для физлиц-нерезидентов.

Ezzocard — платформа, где можно приобрести виртуальные кредитные карты Visa или Mastercard, а также заказать доставку пластикового формата.

Сейчас в интернет-магазине доступны шесть видов карт: Black, Purple, Orange, Brown, Red и Walmart. Различаются карты сроком действия, номиналом, брендом платежной системы, возможностью офлайн-оплаты и, разумеется, стоимостью.

Стоит отметить, что ни одну из карт нельзя пополнять с момента ее приобретения. Снять наличные с их помощью тоже не получится.

Некоторыми картами можно пользоваться достаточно короткий промежуток времени — например, виды Black и Red действуют всего полгода.

Самый долгий срок действия, доступный россиянам, у Purple Card. Ею можно расплачиваться на протяжении года. Карты Orange и Walmart действуют до 8 лет, но доступны только на территории США.

Документы: для выпуска некоторых карт, таких как Black, Purple или Red, регистрация не требуется.

Стоимость: самый недорогой вариант — Black card на $5 — стоит $17, абонентская плата не взимается. Black card на $1000 обойдется пользователю в $1150.

Армения

Про открытие банковских счетов в Армении рассказала Лилит Акопян, представитель Министерства экономики Республики Армения.

Возможность открыть счет онлайн: да, в том числе и для физлиц и юрлиц-нерезидентов.

У граждан Российской Федерации, у российских юридических лиц, также как и у граждан любых иностранных государств, с которыми у Республики Армения есть дипломатические отношения, всегда была и остается возможность открыть банковский счет в Армении. Можно обратиться в любые банки.

Онлайн на сегодняшний момент можно открыть счёт в Ameriabank, IDBank, Ardshinbank.

Одобрение заявки зависит от пакета предоставленных документов и проверки службой банка. Рассмотрение может занять как три дня, так и неделю или две.

Документы: физлицу необходим паспорт и заполненная анкета по форме банка.

Для оформления юридического лица требуют Устав, выписку ЕГРЮЛ, Приказ о назначении директора, паспорта директора, а также паспорта учредителей, если учредителем является физическое лицо.

Грузия

Своим опытом открытия банковских счетов в Грузии поделился Роман Штых, директор MetaLamp.

Возможность открыть счет онлайн: полностью онлайн это сделать не получится, есть возможность оформления на доверенное лицо, которое находится в Грузии.

В данный момент возможность открыть счет в грузинских банках гражданину РФ сохраняется. Однако уже сейчас есть слухи и непроверенные новости, что некоторые банки отказывают в открытии новых счетов.

Также есть непроверенная информация о том, что один из крупнейших банков, TBC, полностью отказывает гражданам РФ в открытии счета.

Роман связывался с поддержкой TBC и Bank of Georgia, обе организации заявили о готовности открывать счета резидентам России.

По личным наблюдениям Романа, полностью оформить счет онлайн вряд ли получится. Банки готовы оформлять по доверенности на местного представителя. Но процесс открытия по такой схеме будет дольше, чем при личном визите. Кроме того, с учетом обстановки, высока вероятность, что банки будут менее лояльны к такому формату.

По мнению юристов Романа, счет могут открыть в день подачи заявки. Специалисты рекомендуют предоставить банку договоры с иностранными контрагентами, чтобы подтвердить реальность предпринимательской деятельности.

Документы: для открытия счета юрлицу понадобится базовый пакет документов — загранпаспорт, налоговый номер ЮЛ, выписка из местного Реестра юридических лиц.

Банки также могут запросить дополнительные документы, информацию стоит уточнять у юристов или в самой организации.

Консалтинговые компании, которые помогут открыть счета для ИП и юрлиц

Обложка: Zivica Kerkez/ Shutterstock