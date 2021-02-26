Релокация: как организовать переезд сотрудника

Релокация бывает краткосрочная, когда человек отправляется в командировку на один-три месяца с целью быстрой и эффективной адаптации в компании, и долгосрочная, когда сотруднику предлагают проектную или постоянную работу. Дарья Кукурян, руководитель рекрутингового направления «Студии Олега Чулакова» , рассказала об особенностях долгосрочной релокации.

В условиях кадрового голода остро встает вопрос о расширении границ поиска персонала. Так, в digital-агентствах и IT-компаниях давно существует практика по привлечению специалистов из разных регионов. Они помогают максимально комфортно организовать переезд и быстро адаптироваться в новом городе.

Но в релокации заинтересован не только сам работодатель. Часто кандидаты сталкиваются с тем, что в своем городе достигли потолка. Для них переезд становится одним из возможных, а иногда и единственным решением.

Как проходит релокация

У всех работодателей разные взгляды на то, какой релокационный пакет предложить сотруднику. Вот лишь некоторые варианты помощи от компании в случае переезда:

оплата билетов только для сотрудника или для всей его семьи;

оплата перевозки личных вещей;

однократная материальная помощь в качестве бонуса за переезд;

оплата съемной квартиры на определенный срок или на все время работы в компании;

оплата услуг риелтора;

оплата проживания в гостинице, пока сотрудник находится в поиске съемного жилья;

оплата периодических поездок сотрудника домой.

Мы предлагаем сотрудникам пакет, который включает в себя компенсацию транспортных расходов на переезд сотрудника и членов его семьи, а также оплату аренды жилья на срок от одного до трех месяцев.

Что должен сделать работодатель до переезда сотрудника

Во время релокации нового сотрудника на HR-менеджера ложится большая ответственность. Ему необходимо:

провести тщательный отбор, убедиться, что человек действительно готов к переезду;

сразу обговорить все условия переезда и проживания;

проговорить основные функциональные задачи специалиста;

заранее познакомить человека с его будущим руководителем и наставником.

Как проходит адаптация нового сотрудника

Сотрудник из другого города, как и любой новичок, проходит процесс адаптации. Новое рабочее место — это всегда стресс. А в данном случае это еще и дополняется сменой места жительства. Кто должен контролировать процесс? У нас адаптацией нового сотрудника занимается HR-менеджер, ответственный за найм конкретного специалиста. Именно он предоставляет всю необходимую информацию:

график работы;

порядок прохождения адаптации и последующей аттестации;

процесс коммуникации с руководителем и наставником.

Адаптация местных и приезжих сотрудников проходит одинаково.

Что о релокации думают сотрудники

Каждый новый сотрудник — это не просто закрытая позиция в штате. При подборе кандидатов мы руководствуемся не территориальным месторасположением специалиста, а его профессиональными компетенциями, наличием портфолио и развитыми навыками коммуникации.

Мы рассматривали дизайнера интерфейсов в офис, но из-за пандемии встреча оказалась отсрочена. У Стаса были крутые кейсы в портфолио, он хорошо прошел все этапы собеседований, поэтому мы пригласили его в «Студию». Несколько месяцев он трудился в удаленном формате, а в конце лета 2020 мы снова вернулись к обсуждению переезда из Кемерово в Ростов-на-Дону.

Станислав, дизайнер интерфейсов в «Студии Олега Чулакова»

Для себя я выделил несколько пунктов, которые стали ключевыми при принятии решения о переезде.

Возможность попасть в команду профессионалов своего дела.

Зарплата — один из главных факторов при выборе места работы. Но при этом всегда обращаешь внимание на ценностные ориентиры и миссию компании, ее корпоративную культуру — то, что отражает внутреннюю атмосферу. В таких условиях достигнуть профессионального роста будет проще.

Личный контакт и участие во «внутренней кухне» компании.

Несмотря на нынешнюю популярность формата удаленной работы, мессенджеры и видеозвонки все равно не заменят живого общения. Нахождение в офисе дает возможность более тесной коммуникации с коллегами и быстрого решения рабочих вопросов. Так проще не только справляться с обязанностями, но и разбираться в принципах функционирования компании. Я на своем примере оценил положительные изменения и с точки зрения работы над проектами, и в плане собственного профессионального развития.

Полноценное погружение в процесс и качественное развитие.

Если говорить о моей специализации, то во многих регионах сфера digital все еще находится на достаточно низком уровне, а удаленная работа часто представляет собой только прямое выполнение обязанностей по проектам. В офлайне появляется множество дополнительных возможностей для развития: выступления на митапах, совершенствование коммуникативных навыков через неформальное общение с коллегами, участие в различных внепроектных событиях.

Но все же релокация — разрыв прежних социальных связей и потеря привычного окружения. Правда, этот эффект можно перекрыть переездом не только самого сотрудника, но и членов его семьи. Я переезжал впервые, поэтому допустил несколько ошибок.

Выделил мало времени на акклиматизацию.

Мне сильно хотелось включиться в рабочий процесс, поэтому я взял всего один день отдыха. Так что через 24 часа после прилета уже оказался в офисе. Об адаптации к новому часовому поясу, климату и обстановке не шло и речи. Это, конечно, быстро сказалось на моем физическом состоянии и эффективности работы в первые дни.

Каждому требуется разное время для адаптации: кому-то может хватить и два дня, а кому-то — не меньше недели. В любом случае рекомендую не бросаться сразу в работу, даже если очень хочется. Первые дни лучше уделить бытовым вопросам на новом месте, чтобы потом не решать их впопыхах.

Не изучил новый город.

Поскольку я почти сразу вышел в офис, времени на знакомство с Ростовом-на-Дону у меня почти не было. Так что лучше посвятить хотя бы один день новому окружению. Изучите оптимальный маршрут до места работы, график общественного транспорта, месторасположение магазинов и других необходимых мест.

Не узнал команду заранее.

До переезда я знал всего лишь нескольких коллег, с кем непосредственно пересекался по работе. Когда уже попал в офис «Студию», понял, что зараз всех не запомнить. А про должности и речи не шло. Это мешало, так как я не сразу понял, с кем коммуницировать по отдельным рабочим вопросам. Поэтому не поленитесь и изучите заранее организационную структуру компании.

Основное о релокации

Это переезд сотрудника на новое место жительства, связанный с работой. Бывает кратко- и долгосрочным.

Распространено среди digital-агентств и IT-компаний.

Каждый работодатель предлагает свой вариант релокационного пакета. Он может включать оплату билетов, съемного жилья и многое другое.

Основная ответственность в этом процессе лежит на HR-менеджере.

Сотрудник из другого города, как и любой новичок, проходит процесс адаптации.

Личные инсайты о релокации: работа в команде профессионалов, личные контакты, полноценное погружение в рабочий процесс.

При переезде важно не бежать сразу в офис, а выделить время на то, чтобы освоиться в новом городе.

Также стоит заранее ознакомиться с организационной структурой компании.

Фото на обложке: [email protected]/depositphotos.com