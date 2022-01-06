Осознанный шаг: что ждет предпринимателя после открытия бизнеса в другой стране

Дарья Бондаренко, журналист и консультант по коммуникациям, собрала шесть историй предпринимателей, которые уехали в другую страну, обустроились там и нашли точки развития для своей компании.

После переезда начинается самое интересное… Кто-то справляется и интегрируется, а кого-то накрывает волна тоски по России и поглощают новые вводные ведения бизнеса.

Методы ведения бизнеса, которые работают в России, оказываются или не такими действенными, или вовсе не применимыми в другой стране. Постепенно приходит осознание, что нужно выстраивать свою жизнь практически с нуля.

Антон Полетаев, сооснователь 110 Industries, Швейцария

110 Industries — международная компания в индустрии развлечений, которая создает и распространяет премиальные высокобюджетные продукты в сфере видеоигр и других смежных отраслях.

Мы изначально строили международный бизнес: собирали интернациональную команду, привлекали партнеров из разных стран. И вопрос был в том, где же открыть головной офис.

Страна, в которой мы обоснуемся, должна была соответствовать нескольким критериям:

Удобно расположена. Партнеры, которые помогают нам делать игры, находятся на всех континентах. Соответственно, нам нужно было базироваться где-то в европе, между Азией и Америкой. Да и в самой европе нужно было находиться в центре, а не забиваться в какой-то угол.

Партнеры, которые помогают нам делать игры, находятся на всех континентах. Соответственно, нам нужно было базироваться где-то в европе, между Азией и Америкой. Да и в самой европе нужно было находиться в центре, а не забиваться в какой-то угол. Политически нейтральна. Для заключения новых партнерств и привлечения инвестиций важно, чтобы у страны была приятная стабильная репутация. Мы смотрели, что происходит: Великобританию штормит после Brexit, Германия, Австрия и Франция без конца жонглируют новыми ковидными ограничениями – все это не выглядело как идеальный вариант.

На радар почти сразу попала Швейцария. Как известно, она исторически уникальна политической независимостью и взвешенным подходом к любому решению.

На самом деле, выбор получился однозначным, потому что других стран, попадающих под оба критерия, просто не было.

Мне нравится сравнивать опыт релокации с переездом в новую квартиру.

Когда ты обустроился в одном месте, скопил массу разных активов, тебе сложно все разобрать, перетрясти и увезти с собой.

Мы же с Сергеем (сооснователь 110 Industries – прим. ред.) постоянно находились в мобильном состоянии, поэтому перспектива переехать куда-то нас не пугала.

Я советую всем предпринимателям на раннем этапе сохранять такой легковесный стиль, не привязанный к стране или офису. И когда вы уже найдете свою бизнес-модель, привлечете инвесторов и партнеров, один раз сделать осознанный выбор локации.

У нас рассмотрение разных вариантов заняло три года, и переезжали мы с полной уверенностью в своем выборе.

Обратная сторона в том, что шок от самой остановки «кочевой» жизни был сильный.

Сложным оказалось все, начиная от банального – найти офис, и заканчивая более трудными вопросами поиска сотрудников и заполнения административных документов.

В Швейцарии нет такого устоявшегося коммьюнити, как в Берлине, Амстердаме, Барселоне или Лондоне. Поэтому первое время мы чувствовали себя потерянными, и нашлись, неожиданно, благодаря нетворку, который дал Lombard Odier (швейцарский банк – прим. ред.).

Банки здесь продвигают себя потрясающе, работают очень активно – качество и четкость услуг сильно подкупают. И именно банки оказались нашими первоначальными проводниками в местное коммьюнити.

Швейцария активно привлекает новые проекты. Сотрудники банков сами просили нас рассказать про компанию, и мы питчили им 110 Industries также, как делаем это с инвесторами.

А они возвращались с предложениями: «сходите вот на это мероприятия», «вам стоит съездить в этот университет», «договоритесь на встречу с этим человеком». Так мы познакомились с Innovaud (агентством по развитию экономики и инноваций кантона Во – прим. ред.).

И с этого момента наша жизнь стала упрощаться с каждым днем. Агентство взяло под контроль весь процесс релокации.

Ключевое, что они сделали – изучив наш бизнес-план и карьерные истории, составили огромное и детальное досье и отправили его в иммиграционную службу. Благодаря этой процедуре правительство дало нам зеленый свет на переезд и регистрацию юридического лица.

Дальше агентство помогло нам с выбором локальных банков и проконсультировало по деловому общению: в какой форме отправить заявки, с кем познакомиться, как общаться.

Кроме того, через них проходят сотни CV, и они давали нам контакты конкретных людей, кого можно рассмотреть в команду, плюс посоветовали локальных рекрутеров. Все это – на безвозмездной основе.

Параллельно мы общались с множеством частных консультантов по тем же вопросам, и все они говорили, что стандартно процесс релокации и запуска бизнеса в Швейцарии занимает от года до двух лет – мы же уложились в пять-шесть месяцев.

Сейчас получили вид на жительство и полноценно работаем здесь, собрали местную команду.

За все то время, что мы ждали ВНЖ, успели расширить сеть контактов: от знакомства с местным мощным политехом EPFL до производителей напитков и часов, которых будем привлекать для коллабораций в наших играх.

Возвращаясь к коммьюнити предпринимателей – оно здесь довольно закрытое. Это связано с тем, что сама страна маленькая, она не пиарит себя как IT-хаб, и экспатов здесь меньше.

Innovaud регулярно организует различные мероприятия, и, только сходив на них, мы поняли, какие серьезные российские компании сюда приезжают: и успешные венчурные стартапы, и производственные корпорации. Но прежде чем с ними знакомиться, нужно выстроить личный бренд.

Потому что если я подойду и скажу: «Здравствуйте, я вот Антон», мне ответят: «Ну молодец. Спасибо. Пока». Чтобы вырастить долгосрочные партнерства с крупными брендами, нужно быть не только амбициозным, но и узнаваемым.

Сейчас мы совместно с с локальным PR-агентом собрали долгосрочную стратегию продвижения и развития бренда, и запускаем ее с нового года.

Денис Грабчак, сооснователь Performetry, Ирландия

Performetry — Data Science-платформа для анализа продуктивности команд и прогнозирования рисков, связанных с текучкой персонала.

Я живу в Ирландии уже больше десяти лет. Изначально переезжал сюда с Google, где начал карьеру с работы с крупными клиентами из Восточной европы, а потом перешел в управление вторым самым большим бюджетом компании.

После меня переманил Facebook, чтобы построить новый департамент Trust and Safety для продуктов Groups, Pages and Events. В Facebook, совместно с лидерами ирландского офиса, я запустил программу Platform F, направленную на помощь стартапам на ранних стадиях.

Идея своего стартапа возникла у меня во время работы в Google. В рамках управления бюджетами я занимался улучшением продуктивности более 3000 человек по всему миру: ездил по разным странам, слушал звонки ребят, наблюдал за процессами.

В результате запустил авторскую программу по улучшению продуктивности, которая сэкономила более 15% бюджета. Так решил строить Performetry.

Открыть компанию в Ирландии просто. Вести отчетность и бухгалтерию первое время можно самому, к тому же почти все административные процессы проходят в онлайне.

есть много правительственных программ и грантов, которые нацелены на помощь малому бизнесу. Мы, например, участвовали в High Potential Startup, которой занимается один из самых активных европейских инвесторов – Enterprise Ireland – инвестиционное направление от правительства Ирландии.

Здесь неплохие налоговые ставки, что немаловажно. А самое главное – мы находимся в отличном часовом поясе между Америкой, где более 90% наших клиентов, и Россией, где большинство наших инженеров.

В Ирландии мне было просто стать частью предпринимательского коммьюнити – помогла работа в Google и Facebook и та правительственная программа, которую мы прошли. Огромное преимущество Дублина – мультикультурность.

Со многими основателями я общаюсь в неформальной атмосфере: мы часто созваниваемся один-на-один и помогаем друг другу решать рабочие моменты.

Из минусов – мало фондов. Два лучших инвестировали в конкурента, значит для нас сразу отпали хорошие возможности. Но нахождение в Ирландии не помешало пройти американский акселератор Techstars и взять $1,2 млн у крутых ангелов и инвесторов в Долине.

Из других локаций мы также рассматривали Берлин – ездили туда на три месяца ради инвестиций и клиентов. По инвестициям получили предложение, но условия были слишком ограничивающими. А на закрытие одного корпоративного клиента в Германии может понадобиться от года до двух.

На ранних стадиях, когда делаешь customer discovery, это сильно мешает. еще заметили, что позиции, на которых в Дублине работают люди в возрасте 25-30 лет, в Германии занимают сотрудники 40+, что подчеркивает тот же момент – они никуда не спешат.

В итоге вернулись в Дублин. Стоит сказать, что за последнее время он стал одним из самых дорогих городов европы. Многим даже приходится снимать не целую квартиру, а комнату.

И, к сожалению, в Ирландии ужасная медицина. Однажды доктор при мне гуглил симптомы в интернете. Правда, не стоит причислять сюда травматологию – с ней все прекрасно.

Моя больница, например, собирает по частям игроков национальной команды регби, а регби здесь сродни религии. Также Ирландия – одна из лучших стран в мире в плане медицинского обеспечения рождения детей. И это абсолютно бесплатно, если вы здесь работает и платите налоги.

Сейчас, спустя два года, планируем перебраться в Америку. Хотим быть ближе к клиентам, подготовиться к следующему раунду привлечения инвестиций и пообщаться с предпринимателями из Долины. Все-таки такого коммьюнити как там, больше нигде нет.

Роман Лаврентьев, СеО Sifox, Кения

Sifox — IT-компания, которая создает продукты для телеком операторов.

Идею выйти на африканский рынок нам подсказал партнер, который уже продавал SaaS в Африке.

Как показала практика, если твои клиенты – крупные Enterprise то, запуститься удаленно почти невозможно. Нужен личный контакт. Так я оказался в Найроби, столице Кении.

Кению мы выбрали по нескольким причинами:

Проверенная годами правовая практика. Например, есть понятие права собственности и можно открыть компанию без партнерства с локальным представителем.

Английский – государственный язык. Это невероятно упрощает коммуникацию и цикл сделки, по сравнению, например, с франкоговорящими африканскими странами.

Здесь одна из самых стабильных экономик континента. В стране уже более 40 лет демократия, а ВВП уверенно растет последние десять лет.

Комфорт для жизни. Здесь хорошая погода круглый год, большое количество разных культур и национальностей.

Менталитет и образ жизни в Кении, конечно, отличаются от российских, хотя на ценностном уровне, мне кажется, мы очень похожи. Для кенийцев важна семья, дети и возможность заниматься делом.

Главным профессиональным шоком для меня было «мягкое» отношение к договоренностям. если тебе что-то пообещали, то это может случиться, а может и нет.

К такому стоит просто привыкнуть. Например, нам месяцами обещают оплатить инвойсы, но каждый раз что-то случается, и оплата переносится.

Как такого коммьюнити предпринимателей здесь пока нет, но оно формируется. Появляются фонды, акселераторы и сo-working пространства. Правда, найти единомышленников достаточно сложно.

В основном коммьюнити неформальные, например, есть Whatsapp-группа русскоговорящих, живущих в Кении, или – еще один пример – группа экспатов на Facebook.

Последняя поражает своей мультикультурностью и разнообразием: там есть сотрудники ООН, предприниматели, дипломаты, руководители благотворительных фондов и просто профессионалы-экспаты.

В обе группы достаточно просто попасть, пройдя небольшой опрос и приняв правила. Как правило, тебя туда добавит первый экспат, которого ты встретишь, главное – попросить. Мне эта группа помогла найти деловые контакты и разобраться с бытовыми вопросами переезда.

Анастасия Миролюбова, сооснователь Immigram, Великобритания

Immigram — иммиграционная платформа на стыке технологической и индустриальной экспертизы. Компания помогает талантливым людям из IT-индустрии получить визу Global Talent.

C переездом у меня вышло забавно — всерьез о том, чтобы жить full-time в другой стране, я не задумывалась — это сложное и дорогое решение. Иммиграция была поступательной: второе высшее, новая работа и только потом собственные проекты.

В тот момент, когда понимаешь, какие плюсы есть у той же Англии, вопроса, где строить бизнес — за рубежом или дома — не возникает

У меня есть две dream destination для ведения бизнеса — США и Великобритания. Обе страны — рынки полного цикла, с высоким спросом и предложением.

Тот факт, что Великобритания — наш первый рынок, открывает большое количество возможностей и дверей. У Англии хорошая, стабильная репутация.

Быть «английской компанией» периодически сложно из-за комплаенс (требований законодательства — прим.ред.) и налогов, но очень престижно, и наш выбор окупается сполна.

По сравнению с Россией и Украиной в UK высокий подоходный налог, зато очень комфортная зона для стартапов. К примеру, есть программы налоговых вычетов SEIS и EIS, позволяющие инвесторам засчитать до половины суммы инвестиций в счет налогов.

Таким образом государство поощряет развитие инновационной экосистемы и позволяет людям, инвестирующим в компании на ранних стадиях, меньше рисковать.

Две мои личные сложности релокации — понять, как остаться в стране, и научиться шутить на английском. Задержаться после университета не получается даже у половины магистрантов. Шутить умеет и того меньше.

Мой звездный час — удачный каламбур под конец первого года, над которым смеялся весь лекционный зал. А если серьезно, то осознание масштаба перемен и, как следствие, иммиграционная депрессия у меня, к примеру, случились лишь на второй год.

Выстраивание дружбы и партнерств на Родине занимает многие годы. В иммиграции это время значительно укорачивается. Первичная «проверка» человека отпадает — уезжаю умные, успешные и целеустремленные. Остается найти близких по духу.

На данный момент абсолютное большинство моих друзей в Лондоне — русскоговорящие предприниматели и айтишники. Остальные 10% — иностранцы — бывшие коллеги или сокурсники, существенная часть которых работает в investment banking.

Предпринимательский круг мы с партнером по Immigram построили себе сами. Изначально комьюнити сформировалось вокруг интересов: это были игры «Что? Где? Когда?», теннис и совместные поездки.

А работа с Tier-1 инженерами, фаундерами и учеными позволила вывести это общение на новый уровень. В итоге мы с Мишей основали сообщество Global Talent Club для одаренных айтишников и предпринимателей. Его первичный состав — наши клиенты и их друзья на визе одаренного таланта.

Сейчас сообщество расширяется, попасть в него можно, предоставив рекомендацию одного из членов и пройдя vibe-check звонок.

Шаг за шагом скоро там будут все талантливые выходцы из России и СНГ, проживающие в UK. Мы вместе учимся, путешествуем, пьем вино, играем в теннис и, конечно, помогаем друг другу в проектах и работе.

Англия ежедневно оправдывает мои ожидания на 200%. Здесь понятно, за что ты переплачиваешь, с какими сложностями миришься и почему. Страна, как и США, помогает за короткие сроки раскрыть внутренний потенциал и быстро дает фидбек об ошибках.

Виктория Дубень, основатель Viewst, Франция

Viewst — сервис, который позволяет дизайнерам и маркетологам совместно работать над созданием баннеров любых форматов, в реальном времени комментировать и утверждать креативы и быстрее запускать рекламные кампании.

Локацию я меняла дважды. С первым проектом уехала в Нью-Йорк: хотела попасть в какой-нибудь акселератор, познакомиться с другими фаундерами и инвесторами.

К тому же, я сразу мечтала о глобальной компании и понимала, что мне надо лично встречаться с потенциальными клиентами в США, чтобы сделать первые продажи. Масштаб рынка тоже играл не последнюю роль. В США большая конкуренция, но и спрос там в разы превышает европейские и тем более российский рынки.

Тот проект, над которым я работала в Нью-Йорке, так и не взлетел. Зато я многому научилась за время в Америке и провела достаточно проблемных интервью с нашими клиентами, чтобы понять их реальные вызовы.

Переход от первого проекта ко второму прошел достаточно плавно. Практически вся команда в тот момент осталась со мной работать над новой идеей.

Так родился Viewst – я зарегистрировала новую компанию в Америке – и нужно было искать новые инвестиции. Я вернулась в Москву, потому что шансы привлечь интерес к проекту на ранней стадии в России были значительно выше.

После запуска прототипа в сервисе стали регистрироваться пользователи со всего мира. Из-за перехода бизнеса на удаленную работу отпала необходимость релокации в США: встречи проходили онлайн.

И при поиске акселератора мы стали исходить из совершенно других критериев. Больше не было задачи найти программу в США, но появилась потребность найти максимально профильную программу, которая открыла бы нам доступ к потенциальным клиентам.

Я давно мечтала поработать в Париже, но просто так переезжать во Францию было бы нецелесообразно. В 2020 году я подала заявку на участие в программе для стартапов на базе Station F в Париже.

Мы прошли отбор в Founders Program, но из-за локдауна я участвовала в программе дистанционно. По мере развития Viewst и смещения фокуса с малого и среднего бизнеса, на крупные агентства и бренды, я подала новую заявку в рамках Station F – на Havas Acceleration Program.

Мы прошли отбор и вошли в число шести команд в сегменте маркетинга, которые пригласили для пилотирования сервисов на проектах Havas Media Group. К этому моменту во Франции стали снимать ограничения, и я поехала туда.

Station F считается самым большим европейским хабом для стартапов. Резидентами площадки являются более 1000 компаний из Азии, европы и США. Так что я с первого дня попала в очень крутое сообщество, познакомилась с другими основателями из разных стран и быстро освоилась на местности.

Каждую неделю участвую во встречах с основателями, которые уже построили миллиардные компании и делятся своим опытом.

По вечерам мы устраиваем неформальные тусовки с фаундерами стартапов более ранних стадий, делимся нашими текущими вызовами, помогаем друг другу идеями и контактами и просто морально поддерживаем друг друга.

Опираясь на свой текущий опыт, могу с уверенностью сказать, что участие в программе HAP и переезд в Париж дали толчок в развитии Viewst.

Нам удалось существенно расширить сеть контактов с крупными потенциальными клиентами и инвесторами, получить знания в тех областях, где были пробелы или недостаточно практического опыта.

Обычно компании становятся резидентами Station F на срок не более двух лет. Но недавно Viewst попал в список Future 40, сорока компаний с высоким потенциалом, получил статус Ponycorn и пожизненное президентство в Station F.

Если вспоминать сам переезд, он не был для меня тяжелым. Я привыкла менять обстановку, съемные квартиры, города и страны.

Конечно, пришлось столкнуться с небольшими неудобствами, связанными с языковым барьером. Я неплохо понимаю французскую речь, но практически не говорю на языке – учила его в институте и сейчас снова занимаюсь с преподавателем, чтобы вспомнить.

Еще одна особенность – Париж значительно отличается от Нью-Йорка и даже от Москвы своим ритмом. Рабочий день начинается рано, но и заканчивается не слишком поздно.

Все встречаются в кафе, общаются с друзьями, вместе ужинают. Благодаря этой атмосфере изменился и мой рабочий ритм. На первое место вышли наиболее важные задачи, и я стала успевать не только работать, но и отдыхать.

Алексей Поспехов, основатель Missiontech.co, Латвия и Люксембург

Missiontech.co создает продукты и сервисы, которые открывают возможности для старта и роста технологических стартапов на рынке Евросоюза. Компания оказывает поддержку проектам на всех стадиях — от регистрации документов и релокации команды до поиска партнеров и инвесторов.

Я был первым в Латвии, кто получил стартап-визу. Мы поехали именно сюда, так как здесь низкие цены и высокая скорость развития совсем «зеленых» стартапов/

Для сравнения, например, те процессы, которые в Латвии занимают месяц, в Западной Европе могут занимать 6-8 месяцев.

Когда ты большая компания, тебе без разницы, ты можешь ждать. А когда у тебя стартап – каждый день на счету. если ты еще подождешь, то у тебя просто не останется денег.

Также в стране комфортные налоговые условия благодаря большому количеству льгот: например, можно компенсировать 45% налогов за сотрудников.

Налоговый кодекс — всего несколько десятков страниц, а общие налоговые положения занимают половину страницы.

Может казаться, что ты сэкономишь уйму денег и времени, работая с местными, а не приехавшими до тебя ребятами — но помни, что чаще происходит наоборот.

Например, первая бухгалтерская компания, которая у нас была, говорила, что она работала со всеми местными стартапами, поэтому у нее невероятная экспертиза и успешный опыт.

В итоге мы переплатили государству € 23 тыс. налогов, потому что подрядчик не вовремя оформил сотрудников. Набив своих шишек, стали помогать другим фаундерам с переездом.

Конечно, простота получения визы и деньги — это важно, но при выборе страны также нужно внимательно смотреть на развитие в ней именно вашей отрасли.

С новым проектом, Mission.Space, мы вышли уже в Люксембург, потому что он сейчас является центром в европе по развитию коммерческого космоса.

Вся активность государства в Люксембурге направлена на то, чтобы в страну приезжало больше космических стартапов, причем не просто ракетостроителей, а тех, которые понимают, как они будут свои технологии монетизировать.

Также Люксембург подходит компаниям, которые находятся в секторах fintech, deep tech, biotech. Для этих направлений здесь самые благоприятные условия.

Однако стартапу на pre-seed стадии тут делать нечего: очень дорого, мы с Mission.Space за полгода потратили больше € 100 тыс., и здесь нет стартап-визы. Чтобы переехать, нужно сделать так, чтобы твой проект оказался интересен государству — тогда ты можешь получить ВНЖ.

Любому стартапу в незнакомой стране стоит начинать с поиска «своих». И, что касается стартап-комьюнити, ни в Люксембурге, ни даже в Латвии, несмотря на распространенные заблуждения, нет предрассудков к русским фаундерам. Все настроены очень дружелюбно.

В каждой стране свои сообщества: неформальные, отраслевые, закрытые.

Например, есть известное коммьюнити Hello Tomorrow для наукоемких стартапов. Они помогают своим мемберам найти инвестиции, менторов, составляют список грантов.

Другой пример – Join Odin. Подписка на их канал стоит $ 15 – она дает доступ к нужным контактам единомышленников и инвесторов, позволяет раньше других заходить в сделки.

В основном членство в европейских стартап-сообществах бесплатное. У некоторых есть символических взнос около € 100. К примеру, после оплаты членства в TechHub мемберы получают доступ к коворкингам в нескольких странах Евросоюза.

Попасть в любое европейское комьюнити довольно просто — условия членства и контакты доступны на их сайтах. Не бойтесь писать напрямую.

Отдельно можно выделить торговые палаты — это негосударственные организации, которые объединяют представителей бизнеса для защиты и озвучивания их законных интересов.

Участники напрямую влияют на правила и разработку стратегии развития отрасли, на рынок и представляют интересы предпринимательства среди органов власти. еще существуют локальные стартап-ассоциации.

Они выступают посредниками между местной властью и предпринимателями. Например, стартап-ассоциация Латвии StartinLV в прошлом году принимала участие в принятии закона об опционах. Все ассоциации открытые, но вход в них не из дешевых: примерно € 400.

Один бизнес-проект может состоять сразу в нескольких таких комьюнити. Так что сами считайте, сколько это может стоить. Тем не менее, такие инвестиции быстро окупаются.