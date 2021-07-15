Что делать, если закончилась отсрочка по применению касс

Максим Исаев, генеральный директор «МТС Кассы» , рассказывает, что ждёт тех, кого коснулись нововведения, и как выбрать наиболее подходящий вариант выхода из ситуации.

1 июля в России завершился финальный этап перехода на новый порядок применения касс. Процесс длился пять лет, последними отсрочки лишились индивидуальные предприниматели без наёмных работников, которые продают товары собственного производства или самостоятельно оказывают услуги. Теперь пользоваться кассами нужно будет дизайнерам, кондитерам, парикмахерам, косметологам и другим бизнесменам, количество которых по экспертным оценкам составляет более 500 тыс. по всей стране.

Что будет дальше?

Предприниматели, которые будут продолжать работать без применения ККТ (контрольно-кассовой техники), могут получить штраф в размере 25-50% от суммы расчёта, но не менее десяти тыс. рублей. При повторно выявленном нарушении меру могут ужесточить до приостановки предпринимательской деятельности на 90 суток. Поводом для проверки может стать любое обращение от физических или юридических лиц.

Штрафы минуют небольшую группу предпринимателей, которые могут не использовать кассу даже после 1 июля. Это, например, те, кто сдаёт в аренду жилые помещения, ремонтирует обувь или осуществляет присмотр за детьми — полный перечень указан в ст. 2 54-ФЗ.

Кроме того, возможность не применять ККТ оставили для юрлиц, работающих в труднодоступных местностях, их список утверждается региональными властями. Всем остальным придётся решить, как поступить — начать использовать кассу или сменить налоговый режим и платить НПД (налог на профессиональный доход).

Самозанятость — это выход, но не для всех

Многие предприниматели и фрилансеры уже перешли в статус самозанятых и платят НПД, сейчас в России таких более двух миллионов. Налоговые ставки в этом режиме ниже — при работе с физическими лицами составляют 4% от суммы полученного дохода, с юридическими — 6%. Самозанятым не нужна касса, учёт их выручки ведётся в приложении.

Для индивидуальных предпринимателей, выбравших НПД, действует ряд ограничений. Их годовой доход не должен превышать 2,4 млн рублей, им нельзя нанимать сотрудников, они могут продавать только неподакцизные товары собственного производства и оказывать услуги определённого перечня. Бизнеса именно с такими характеристиками коснулась последняя отсрочка, и, если его развитие не планируется, статус самозанятого подойдёт.

Для того, чтобы стать ИП на НПД, необходимо пройти регистрацию в приложении «Мой налог». Именно здесь нужно будет фиксировать данные о поступивших платежах и производить налоговые отчисления. Об отказе от прежнего режима — УСН или ЕНВД, придётся уведомить налоговую в течение месяца.

Касса: главные «до» и «после»

Если переход на НПД – не подходящий вариант, нужна касса. Бизнесмены часто ищут быстрое решение в моменте и покупают её просто, чтобы «закрыть 54 фз и печатать чеки». За этим следует разочарование. Поэтому лучше выбирать её, учитывая несколько факторов:

объем выполняемой работы — он зависит от того, сколько кассовых чеков приходится выбивать в сутки, от количества артикулов в каталоге товаров.

место использования — нужно понимать, будет ли необходимость в перемещениях кассы, или она будет использоваться стационарно в том месте, где есть розетка и стабильный интернет.

категория товаров — подакцизные и маркированные товары потребуют специального оборудования, иногда существует необходимость подключать весы, сканер, принтер этикеток и эквайринг.

интеграция с бухгалтерией. Большинство касс поддерживает 1С, но небольшому бизнесу зачастую нужен «Контур», «Моё дело» или другие сервисы. Даже если сейчас бухгалтерия ведётся «в тетрадке», в будущем придётся принимать решение о цифровизации, кассу нужно выбирать с учётом этого.

По нашему опыту в первые три месяца после покупки кассы обращения в техподдержку по пользовательским вопросам могут случаться несколько раз в неделю. Протестировать техподдержку и наладить с ней контакт — очень важно, обращайте также внимание на часы работы, если это не 24/7, а с «10 до 18 по Москве», есть риск, что кассир останется с проблемами один на один.

Обучение персонала работе с ККТ — процесс, которому стоит уделить отдельное внимание. В целом лучше выбирать оборудование, которое даёт меньше шансов на ошибку. Так называемыми автономными (кнопочными) кассами управлять сложнее, особенно, если сотрудник должен работать с номенклатурой товаров. Аппараты с дисплеем гораздо удобнее.

Как сэкономить?

Покупка кассы с фискальным наполнителем на 36 месяцев обойдётся в среднем в 35 тыс. рублей. К расходам нужно добавить плату за эквайринг — в среднем 2% от оборота, иначе безналичный расчёт клиентов будет невозможен.

Если траты совсем не вписываются в текущий бюджет, можно рассмотреть предложения по ее рассрочке или аренде, тогда платить придётся около 1600 рублей в месяц. Для экономии на эквайринге предприниматели пользуются системой быстрых платежей (СБП), так как комиссия за прием безналичной оплаты в этом случае составляет 0,4-0,7%.

Судя по последним заявлениям руководства страны, даже этот процент малому и среднему бизнесу до конца года планируют возмещать. В рамках СБП оплата принимается по QR-коду, и это может стать дополнительным условием при выборе онлайн-кассы — такую опцию поддерживает не всё оборудование.

Фото на обложке: Gorodenkoff/shutterstock.com

