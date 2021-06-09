Какие бонусы даст компаниям участие в профильных международных конкурсах

Центр недвижимости «Квадрат» , который помогает с покупкой и продажей жилья, а также предоставляет услуги строительным компаниям, которым нужно выстроить маркетинг и организовать продажи по строящимся объектам, поучаствовал в международном конкурсе International Property Awards и завоевал в 2020 году пять наград «Лучшее агентство недвижимости Санкт-Петербурга» (single office), «Лучший сайт агентства недвижимости», «Лучшее агентство недвижимости России» (single office), «Лучшее агентство недвижимости Европы» (single office) и главную награду — «Лучшее международное агентство недвижимости» (single office).. Генеральный директор Павел Антонин рассказал, зачем принимать участие в таких мероприятиях и как они влияют на развитие компании.

Как узнали о конкурсе

В 2018 году я впервые узнал о International Property Awards из статьи РБК. Тогда подумал, что это мировой уровень, там принимают участие компании с колоссальным опытом за плечами и состязаться с ними нам не по плечу. Но в следующем году обратил внимание, что некоторые московские агентства появляются в списках участников, но до победы из них никто не доходил.

Мы относительно молодая компания и не сравнивали себя с другими, точнее у нас даже возможности такой не было. После чего у меня появился спортивный интерес с кем-то посоревноваться из профессионального сообщества. И в 2019 году мы подали заявку на участие в конкурсе «КАИССА» в номинации лучшая риелторская компания до 50 человек. Это был наш первый конкурс за все время, но несмотря на этот факт, нам удалось завоевать победу. Это придало уверенности, и я отправил заявку на участие в Лондон.

О конкурсе International Property Awards

International Property Awards — один из самых авторитетных и крупных конкурсов в мире, охватывающий более 45 категорий в сфере недвижимости. Он существует уже 27 лет. Жюри представляет собой независимая коллегия из 100 экспертов разных стран. Во главе комиссии — лорд Кейтнесс, лорд Бест и лорд Уэверли, члены палаты лордов в парламенте Великобритании.

Конкурс проходит по утвержденной структуре, состоящей из пяти главных разделов. Это сделано для того, чтобы судьям было легче сравнивать конкурсантов по одним и тем же пунктам с одинаковой структурой. Жюри оценивало:

общую информацию о компании и ее историю, включая информацию об организационной структуре, отделах, ключевых сотрудниках, жилых комплексах, с которыми работаем, нашем офисе, корпоративной культуре, системе мотивации, HR-процессах, обучении сотрудников и так далее;

сервис для клиентов: услуги, договоры, безопасность, которую им гарантируем, награды и регалии, участие в профильных организациях и аттестация специалистов;

отзывы как от клиентов, так и от партнеров. Все отзывы должны быть на официальных бланках партнеров с подписью и печатью, а отзывы о клиентов должны содержать контактную информацию;

маркетинг: наши веб-сайты, буклеты, презентации, брендбуки, гайды, рекламные баннеры и объявления, аккаунты в социальных сетях;

уникальность: в этом разделе обычно размещают то, чем компания отличается от большинства. Публикации и упоминания в СМИ, наши спецпроекты: экскурсии, семинары, конференции по недвижимости, которые организовывали, вебинары, отдел заботы, собственная онлайн-школа для сотрудников и онлайн-встречи.

Как готовились к конкурсу

Весь подготовительный процесс можно разделить на три основных этапа (у вас обязательно должны быть опыт и экспертиза в том, чем вы занимаетесь). Также необходимо наличие проектной команды, которая будет все это реализовывать.

Первый этап — создание контента: поиск визуальных материалов, организация фотосессий, написание текста, отрисовка эскизов и других элементов презентации, покупка недостающих материалов.

Второй этап — сборка контента по заданной структуре в портфолио. Это можно было бы назвать версткой, но разделы все разные и типов страниц и разворотов было так много, что приходилось индивидуально подходить к сборке каждой страницы. Только на эти два пункта ушло около четырех месяцев. По объему получилась полноценная книга, и это была наша первая работа такого уровня.

Далее оставался заключительный этап — издание книги. Тут нас ждали сюрпризы.

Поиск издательства совпал с пиком самоизоляции из-за коронавируса: большинство из них просто не работали. Процесс усложнился тем, что у нас не типовая работа, сочетающая несколько типов бумаги и картона с использованием различных методов печати.

Нам крайне необходимо было встречаться лично с опытным специалистом, чтобы совместно решать, как быть в том или ином случае. Так что мало отрисовать и собрать книгу, важно найти грамотных спецов, которые смогут реализовать вашу задумку. После утверждения издательства нам пришлось переверстать всю книгу под требования технического задания для печати. В общей сложности этот проект занял порядка шести месяцев.

Согласно требованиям конкурса нужно было отправить на оценку не только саму книгу, но и все материалы: буклеты, презентации, гайды и листовки в бумажном формате. Общий вес посылки не должен превышать пяти кг, поэтому нам не удалось отправить все наши материалы. Мы отправили посылку DHL, в связи с карантином она застряла на таможне. В итоге все закончилось хорошо, наша посылка благополучно прибыла в Лондон.

Как оценивают работы

Каждый участник жюри изучает портфолио и выставляет баллы, таким образом у каждой компании формируется общий средний балл. У кого самый высокий средний балл, тот и побеждает.

В данном конкурсе есть глубина или уровни победы: региональный, федеральный, континентальный, мировой. Кроме того, каждому участнику, чей средний балл оказался не ниже 65 баллов, дают награду Awards Winner. По сути, это просто статус участника, который набрал больше определенного минимума.

Я замечаю, что некоторые компании манипулируют этим, выставляя свои Awards Winner как победу в основном конкурсе, и, не стесняясь, пишут об этом на своих сайтах или социальных сетях. Это очень легко проверить: зайдите на официальный сайт премии и найдите в рубрикаторе соответствующую компанию. Не понимаю, что движет людьми, когда они ставят свою репутацию под удар. Им остается надеяться на то, что никто не будет проверять.

Возвращаясь к теме оценки: сначала борьба идет в каждом городе, после — на уровне страны, и там уже определяется победитель среди этих участников. Победитель из каждой страны получает право на участие в Гран-при конкурса на роль лучшей компании континента (в случае с Россией это европейский регион). И уже по итогам конкурса среди каждого континента выбирают лучшую компанию в мире.

Подавая заявку на участие в International Property Awards, мы надеялись победить на уровне России, но не рассчитывали, что нам удастся взять главные награды Европы и мира. Наш куратор из Лондона говорила о том, что другие участники с громкими именами и богатой историей интересовались, кто мы такие и почему победа у нас.

Но ей нечего было ответить, так как она лишь отвечает за коммуникацию, а все оценки делают только члены жюри. Я внимательно изучил всех тех, кто оценивал работы — это руководители и собственники строительных компаний, архитектурных бюро, дизайн-студий и студий интерьеров, рекламных и маркетинговых агентств, консалтинговые компании, политические деятели, руководители международных печатных изданий.

Что дает участие в международных конкурсах

Считаю, что у победы в данном конкурсе есть несколько преимуществ:

Это мощный PR-инструмент, который встраивается не только в маркетинг и работу с клиентом, но и усиливает HR-бренд. Благодаря этому появляется возможность дополнительно отстроиться от конкурентов на уровне соискателей. Ведь многие хотят работать с лучшими. Победа сильно влияет и на состояние команды внутри, на их заряд и лояльность к компании. Дополнительная мотивация. Ты получаешь мощный заряд уверенности в том, что двигаешься в правильном направлении и строишь компанию, не похожую на остальных. Это добавляет решительности в дальнейших управленческих решениях. Совершенствование процессов. Когда ты готовишься к конкурсу и собираешь портфолио по структуре, то замечаешь, где у тебя есть пробелы. Сразу начинаешь думать, как их закрыть. Благодаря подготовке к состязанию приводишь свою компанию к соответствию определенным стандартам и делаешь ее сильнее.

Я не могу точно сказать, благодаря чему мы победили, скорее это совокупность факторов. Могу отметить, что мы уважаем каждого члена нашей команды, которые честно и упорно работают, делая огромный вклад в общее дело компании. Советую постоянно фокусироваться на клиентах и сотрудниках, улучшая услугу и сервис. Это гарантировано принесет результаты, даже если вы не будете учувствовать в конкурсах.

Фото на обложке: chris_tina/shutterstock.com