Платежные системы, работающие в России: виды, тарифы и условия

RBK.Money, ePayments, Advcash, Perfect Money, Payeer — вот далеко не полный список агрегаторов платежей, которые за последние полтора года потерял российский бизнес. Независимый обозреватель Степан Буров подготовил список платежных систем в России, которые не уйдут — потому что у них «все здесь».

Содержание:

Российский бизнес только за первый квартал 2022 года выполнил 580 млн онлайн-заказов. Услуги интернет-эквайринга и расчетно-кассового обслуживания в этом году востребованы, наверное, как никогда раньше — даже больше, чем в разгар пандемии.

И теперь российским компаниям приходится искать способы собрать систему заново внутри страны, по кусочкам и принять оплату в доступном виде.

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Сервис приема платежей «ЮKassa» (бывшая «Яндекс.Касса») базируется на экосистеме финансовых инструментов «Сбера». Он предлагает предпринимателям набор финансовых инструментов для получения средств от продажи:

товаров с доставкой,

цифровых товаров,

оплаты подписки и услуг.

«ЮKassa» может применяться на сайте, в соцсетях, в приложении и при торговле в офлайне. Для большинства платформ и конструкторов сайтов уже существуют готовые модули интеграции сервиса, но есть и возможность самостоятельного внедрения при помощи API или mSDK.

Для регистрации нового клиента, как правило, достаточно паспорта директора компании. В некоторых случаях понадобятся лицензии на отдельные виды деятельности.

При оплате банковской картой (Visa, Mastercard, Maestro, «МИР», UnionPay) действует тариф 2,7%.

С кошельков «ЮMoney», в терминалах и кассах — 3,5%.

При использовании СБП комиссия составляет 0,7%, но не более 1500 рублей. Проценты за отмену платежа или возврат не удерживаются.

Подробнее о тарифах можно прочитать здесь. Вывод денежных средств на расчетный счет производится на следующий день в автоматическом режиме.

Robokassa

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Этот сервис для приема платежей на сайтах и в мессенджерах действует в России уже более 20 лет.

Подходит для проведения оплаты:

в интернет-магазинах,

соцсетях,

веб-сервисах,

билетных онлайн-кассах.

Отдельно оператор сервиса предлагает бесплатную услугу «Робочеки», которая позволяет организовать прием платежей без необходимости покупки кассового аппарата, наличия фискального накопителя, но в полном соответствии с требованиями федерального закона 54-ФЗ.

Для подключения необходимо:

пройти регистрацию в личном кабинете, загрузить сканы запрашиваемых документов, выбрать способ формирования чеков.

Внедрение сервиса можно провести либо через существующий модуль интеграции, либо при помощи API. После проведения тестового платежа активация кассы производится по запросу из личного кабинета.

С самозанятыми Robokassa временно не работает.

Для юридических лиц и ИП можно рассмотреть тариф «Стартовый».

Комиссия за оплату:

эмитированными в России картами Visa, Mastercard, «МИР» составляет 3,9%,

электронными деньгами — от 5%,

картами рассрочки — от 10%.

Вывод средств на расчетный счет предпринимателя производится по состоянию на предыдущий день, комиссия за это не взимается — кроме случаев, когда сумма меньше 20 тыс. руб. Тогда она составит фиксированные 50 рублей.

Есть возможность настройки автоматического вывода через определенный промежуток времени — например, еженедельно.

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Изначально являвшаяся частью инфраструктуры международного агрегатора онлайн-платежей Wallet One, сейчас «Единая касса» работает только с зарегистрированными в РФ юридическими лицами и ИП.

Сервис работает на базе собственной российской банковской лицензии. В качестве валюты платежей на данный момент поддерживается только рубль, а к оплате принимаются только эмитированные в России банковские карты. При этом доступны и другие способы оплаты, включая онлайн-банкинг, SMS и терминалы.

Для сервиса существует множество бесплатных интеграционных модулей, позволяющих подключить его ко всем популярным CMS, среди них:

Bitrix,

Drupal,

uCoz,

Joomla,

WordPress.

Для регистрации бизнеса в «Единой кассе» нужно заполнить анкету, содержащую персональные данные предпринимателя и общие сведения о его интернет-магазине. Аккаунт активируется после прохождения процесса модерации, который занимает один день.

На сайте платежного сервиса можно воспользоваться услугами партнерского виртуального хостинга для размещения сайта.

Тарифная шкала у «Единой кассы» регрессивная — чем больше оборот средств через платформу, тем меньше комиссии.

Так, в тарифе «Стартап» оборот до 100 тыс. рублей в месяц комиссия на прием электронных денег составляет 4,5-5%, а на прием банковских карт — 4%. При обороте от 5 млн рублей комиссии меняются на 3,6-5% и 2,7% соответственно.

Подробнее о тарифах можно прочитать здесь. Вывод средств на расчетный счет осуществляется по запросу без дополнительной комиссии.

QIWI Business

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Одна из старейших и наиболее популярных отечественных платежных систем QIWI предлагает широкие возможности как для крупного, так для малого и среднего бизнеса.

Подключение возможно напрямую или через интегратора IntellectMoney, который стал частью группы QIWI в сентябре 2022 года.

Сервисы по приему платежей, эквайрингу, массовым выплатам и обработке наличных сгруппированы в пакеты готовых отраслевых предложений. Интернет-магазин, таксопарк, туристическое агентство, благотворительный фонд — для каждого вида бизнеса со специфическими потребностями есть свой набор услуг, способный работать с любым выбранным клиентом банком.

Прием наличных через QIWI организован на базе терминалов и широкой сети партнерских банкоматов, торговых точек, офисов Contact.

Кроме того, в состав экосистемы QIWI входит «Киви Банк», что позволяет ей оказывать полный спектр услуг кредитной организации, включая расчетно-кассовое обслуживание или предоставление банковских гарантий для участия в госзакупках (через финтех-проект Rowi).

Для подключения необходимо оставить короткую заявку на сайте с указанием ИНН компании. После этого сотрудники платежной системы сами связываются с потенциальным клиентом, запуская процедуру аккаунтинга.

Тарифная сетка QIWI для бизнеса учитывает разнообразные способы приема оплаты. Если приводить цифры по интернет-эквайрингу, комиссия составит:

для банковских карт — от 2,5%,

при переводах с «QIWI Кошелька» — от 2%,

через СБП — от 0,4%.

Конкретные значения зависят от оборота бизнеса.

Массовые выплаты клиентам и самозанятым подрядчикам возможны на банковскую карту или QIWI Кошелек.

Platron

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Сервис по приему платежей Platron помогает организовать работу интернет-магазинов, ресторанов, аптек и турагентств, использующих дистанционные методы работы.

К оплате могут приниматься наличные, банковские карты (включая онлайн-банкинг), электронные деньги и мобильные переводы.

Специально для e-туризма в сервис интегрированы глобальные системы бронирования. Доступен собственный эскроу-сервис для обеспечения безопасности проводимых сделок.

В ответ на короткую заявку с основными контактными данными Platron высылает потенциальному клиенту письмо с дальнейшими инструкциями. Для быстрого оформления документов компания использует договор-оферту — подключение происходит на следующий день.

Тарифы для компаний, занятых в разных отраслях бизнеса, несколько отличаются. Но если рассматривать стандартный интернет-эквайринг, за прием перевода с банковской карты или из онлайн-банка Platron просит 2-3,1%.

Комиссия на оплату электронными деньгами (QIWI, «ЮMoney» и другими) составляет 6% — эти цифры действительны при обороте клиента до 1 млн рублей.

Если оборот превышает 5 млн рублей, комиссии снижаются — для банковских карт они устанавливаются на уровне 2,7%, а, к примеру, для QIWI падают еще значительнее — до 3,3%.

CloudPayments

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Основная сфера деятельности компании — интернет-эквайринг. Сейчас основанный в 2014 году сервис на 95% принадлежит группе компаний «Тинькофф».

Помимо основного предложения CloudPayments предоставляет:

сервис «облачных касс» CloudKassir,

сервис приема и отправки донатов, чаевых и пожертвований CloudTips,

ряд других инструментов.

Прием платежей на сайте через CloudPayments возможен через стандартный виджет, не нарушающий дизайна страницы checkout-скрипт, при помощи SDK или модулей интеграции для различных CMS. В заявке достаточно указать URL сайта и предпочтительный способ связи — дальше в дело вступит аккаунт-менеджер.

Важно отметить, что сервис предназначен для приема платежей только с банковских карт. Дополнительно можно использовать инструмент «Рассрочка», когда оплата товара или услуги поступает несколькими частями за определенный период.

Отсюда следует и простота тарифной сетки. Базовая комиссия при переводах с карт российских банков составляет 3,9%. При обороте от 1 млн в месяц — 3,5%. Если же оборот менее 50 тыс. рублей, с клиента взимается абонентская плата в размере 900 рублей в месяц.

Вывод средств на расчетный счет происходит ежедневно.

Unitpay

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Интернет-магазин, служба такси, мобильные приложения, инфобизнес — как и многие другие участники этого рынка, платежный агрегатор Unitpay привлекает клиентов комплексными предложениями, адаптированными под разные отрасли бизнеса.

Помимо банковских карт с помощью сервиса можно принимать оплату с «QIWI Кошельков» и через систему СБП.

В качестве коммерческого преимущества Unitpay предлагает бесплатную услугу «облачной кассы», позволяющую работать в рамках федерального закона 54-ФЗ без необходимости приобретения собственно кассы и фискального накопителя.

У Unitpay есть более 40 модулей интеграции с CRM. Кроме того, сервис начал работу с массовыми выплатами, но пока они доступны только в режиме неттинга, что может пригодиться, например, при множественном одномоментном закрытии подписок.

Базовый тариф 3,5% на операции с банковскими картами действует при месячном обороте до 1 млн руб. Если оборот больше, в силу вступает комиссия 2,8%. Прием оплаты при помощи «QIWI Кошелька» обойдется предпринимателю в 7% или 6% соответственно.

Комиссия за переводы по СБП — 2% с перспективой снижения до 1% при росте оборота. Подробнее о тарифах можно прочитать здесь.

Вывод средств в Unitpay осуществляется бесплатно, автоматически, на следующий день после формирования продажи.

PayAnyWay

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Этот платежный сервис является частью небанковской кредитной организации «Монета», с 2012 года владеющей лицензией ЦБ на осуществление банковских операций.

Помимо интернет-эквайринга PayAnyWay предлагает услуги по организации расчетно-кассового обслуживания на основе онлайн-касс клиента, работает с самозанятыми, дает возможность оплаты в соцсетях, по ссылке и даже переводом «Почтой России».

Для подключения сервиса к сайту можно использовать один из более сотни модулей интеграции с CMS и разработать собственный метод на основе API.

PayAnyWay может взаимодействовать с предварительно приобретенными онлайн-кассами всех популярных поставщиков, включая Ferma, «МодульКассу», «АТОЛ» и многие другие.

Малому и среднему бизнесу PayAnyWay может быть интересен фиксированными комиссиями, не зависящими от оборота, и отсутствием других начислений. Комиссия при оплате картой российского банка составляет здесь 2,7%, по СБП — 0,7%. Подробнее о тарифах можно прочитать здесь.

При регистрации потребуется указать ИНН организации или ИП, URL сайта, телефон и почту.

PayMaster

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Платежный агрегатор вышел на рынок в 2010 году как часть экосистемы WebMoney, где и был создан. Сейчас это самостоятельная российская компания, использующая в качестве расчетной базы для своей деятельности «Консервативный коммерческий банк».

PayMaster — один из первых на рынке платежных сервисов, который внедрил СБП еще в 2020 году.

Одной из интересных особенностей PayMaster можно назвать глубокую интеграцию с китайской платежной системой WeChat Pay. Это может быть интересно, например, компаниям, занятым в индустрии гостеприимства и работающим с китайскими туристами. Соответственно, есть поддержка Union Pay.

Из электронных денег PayMaster умеет работать с QIWI и «ЮMoney», при этом в сервис интегрированы все пять крупнейших операторов сотовой связи, что окажется полезным для мобильной коммерции. Через PayMaster можно организовать и прием наличных, используя для этого сеть салонов «Связной» или отделения «Почты России».

Тариф на обслуживание банковских карт в сервисе определен «от 2%». Через СБП работать явно выгоднее — комиссия будет от 0,7%. Однако есть определенный нюанс: схема расчета комиссий для разных средств оплаты и оборотов слишком сложна, чтобы свести ее в таблицу.

Создателям сервиса даже пришлось опубликовать у себя на сайте специальный калькулятор, учитывающий помимо прочего еще и сферу деятельности бизнеса — услуги, доставку, игры и ЖКХ.

Вывод средств в PayMaster осуществляется бесплатно, только на расчетный счет, и ежедневно, кроме праздников и выходных.

Иллюстрации предоставлены автором

Фото на обложке: Shutterstock / LDprod