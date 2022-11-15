Платежные системы, работающие в России: виды, тарифы и условия

RBK.Money, ePayments, Advcash, Perfect Money, Payeer — вот далеко не полный список агрегаторов платежей, которые за последние полтора года потерял российский бизнес. Независимый обозреватель Степан Буров подготовил список платежных систем в России, которые не уйдут — потому что у них «все здесь».
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Российский бизнес только за первый квартал 2022 года выполнил 580 млн онлайн-заказов. Услуги интернет-эквайринга и расчетно-кассового обслуживания в этом году востребованы, наверное, как никогда раньше — даже больше, чем в разгар пандемии.
И теперь российским компаниям приходится искать способы собрать систему заново внутри страны, по кусочкам и принять оплату в доступном виде.
«ЮKassa»
Сервис приема платежей «ЮKassa» (бывшая «Яндекс.Касса») базируется на экосистеме финансовых инструментов «Сбера». Он предлагает предпринимателям набор финансовых инструментов для получения средств от продажи:
- товаров с доставкой,
- цифровых товаров,
- оплаты подписки и услуг.
«ЮKassa» может применяться на сайте, в соцсетях, в приложении и при торговле в офлайне. Для большинства платформ и конструкторов сайтов уже существуют готовые модули интеграции сервиса, но есть и возможность самостоятельного внедрения при помощи API или mSDK.
Для регистрации нового клиента, как правило, достаточно паспорта директора компании. В некоторых случаях понадобятся лицензии на отдельные виды деятельности.
- При оплате банковской картой (Visa, Mastercard, Maestro, «МИР», UnionPay) действует тариф 2,7%.
- С кошельков «ЮMoney», в терминалах и кассах — 3,5%.
- При использовании СБП комиссия составляет 0,7%, но не более 1500 рублей. Проценты за отмену платежа или возврат не удерживаются.
Подробнее о тарифах можно прочитать здесь. Вывод денежных средств на расчетный счет производится на следующий день в автоматическом режиме.
Robokassa
Этот сервис для приема платежей на сайтах и в мессенджерах действует в России уже более 20 лет.
Подходит для проведения оплаты:
- в интернет-магазинах,
- соцсетях,
- веб-сервисах,
- билетных онлайн-кассах.
Отдельно оператор сервиса предлагает бесплатную услугу «Робочеки», которая позволяет организовать прием платежей без необходимости покупки кассового аппарата, наличия фискального накопителя, но в полном соответствии с требованиями федерального закона 54-ФЗ.
Для подключения необходимо:
- пройти регистрацию в личном кабинете,
- загрузить сканы запрашиваемых документов,
- выбрать способ формирования чеков.
Внедрение сервиса можно провести либо через существующий модуль интеграции, либо при помощи API. После проведения тестового платежа активация кассы производится по запросу из личного кабинета.
С самозанятыми Robokassa временно не работает.
Для юридических лиц и ИП можно рассмотреть тариф «Стартовый».
Комиссия за оплату:
- эмитированными в России картами Visa, Mastercard, «МИР» составляет 3,9%,
- электронными деньгами — от 5%,
- картами рассрочки — от 10%.
Вывод средств на расчетный счет предпринимателя производится по состоянию на предыдущий день, комиссия за это не взимается — кроме случаев, когда сумма меньше 20 тыс. руб. Тогда она составит фиксированные 50 рублей.
Есть возможность настройки автоматического вывода через определенный промежуток времени — например, еженедельно.
«Единая касса»
Изначально являвшаяся частью инфраструктуры международного агрегатора онлайн-платежей Wallet One, сейчас «Единая касса» работает только с зарегистрированными в РФ юридическими лицами и ИП.
Сервис работает на базе собственной российской банковской лицензии. В качестве валюты платежей на данный момент поддерживается только рубль, а к оплате принимаются только эмитированные в России банковские карты. При этом доступны и другие способы оплаты, включая онлайн-банкинг, SMS и терминалы.
Для сервиса существует множество бесплатных интеграционных модулей, позволяющих подключить его ко всем популярным CMS, среди них:
- Bitrix,
- Drupal,
- uCoz,
- Joomla,
- WordPress.
Для регистрации бизнеса в «Единой кассе» нужно заполнить анкету, содержащую персональные данные предпринимателя и общие сведения о его интернет-магазине. Аккаунт активируется после прохождения процесса модерации, который занимает один день.
На сайте платежного сервиса можно воспользоваться услугами партнерского виртуального хостинга для размещения сайта.
Тарифная шкала у «Единой кассы» регрессивная — чем больше оборот средств через платформу, тем меньше комиссии.
Так, в тарифе «Стартап» комиссия на прием электронных денег составляет 4,5-5%, а на прием банковских карт — 4%. При обороте от 5 млн рублей комиссии меняются на 3,6-5% и 2,7% соответственно.
Подробнее о тарифах можно прочитать здесь. Вывод средств на расчетный счет осуществляется по запросу без дополнительной комиссии.
QIWI Business
Одна из старейших и наиболее популярных отечественных платежных систем QIWI предлагает широкие возможности как для крупного, так для малого и среднего бизнеса.
Подключение возможно напрямую или через интегратора IntellectMoney, который стал частью группы QIWI в сентябре 2022 года.
Сервисы по приему платежей, эквайрингу, массовым выплатам и обработке наличных сгруппированы в пакеты готовых отраслевых предложений. Интернет-магазин, таксопарк, туристическое агентство, благотворительный фонд — для каждого вида бизнеса со специфическими потребностями есть свой набор услуг, способный работать с любым выбранным клиентом банком.
Прием наличных через QIWI организован на базе терминалов и широкой сети партнерских банкоматов, торговых точек, офисов Contact.
Кроме того, в состав экосистемы QIWI входит «Киви Банк», что позволяет ей оказывать полный спектр услуг кредитной организации, включая расчетно-кассовое обслуживание или предоставление банковских гарантий для участия в госзакупках (через финтех-проект Rowi).
Для подключения необходимо оставить короткую заявку на сайте с указанием ИНН компании. После этого сотрудники платежной системы сами связываются с потенциальным клиентом, запуская процедуру аккаунтинга.
Тарифная сетка QIWI для бизнеса учитывает разнообразные способы приема оплаты. Если приводить цифры по интернет-эквайрингу, комиссия составит:
- для банковских карт — от 2,5%,
- при переводах с «QIWI Кошелька» — от 2%,
- через СБП — от 0,4%.
Конкретные значения зависят от оборота бизнеса.
Массовые выплаты клиентам и самозанятым подрядчикам возможны на банковскую карту или QIWI Кошелек.
Platron
Сервис по приему платежей Platron помогает организовать работу интернет-магазинов, ресторанов, аптек и турагентств, использующих дистанционные методы работы.
К оплате могут приниматься наличные, банковские карты (включая онлайн-банкинг), электронные деньги и мобильные переводы.
Специально для e-туризма в сервис интегрированы глобальные системы бронирования. Доступен собственный эскроу-сервис для обеспечения безопасности проводимых сделок.
В ответ на короткую заявку с основными контактными данными Platron высылает потенциальному клиенту письмо с дальнейшими инструкциями. Для быстрого оформления документов компания использует договор-оферту — подключение происходит на следующий день.
Тарифы для компаний, занятых в разных отраслях бизнеса, несколько отличаются. Но если рассматривать стандартный интернет-эквайринг, за прием перевода с банковской карты или из онлайн-банка Platron просит 2-3,1%.
Комиссия на оплату электронными деньгами (QIWI, «ЮMoney» и другими) составляет 6% — эти цифры действительны при обороте клиента до 1 млн рублей.
Если оборот превышает 5 млн рублей, комиссии снижаются — для банковских карт они устанавливаются на уровне 2,7%, а, к примеру, для QIWI падают еще значительнее — до 3,3%.
CloudPayments
Основная сфера деятельности компании — интернет-эквайринг. Сейчас основанный в 2014 году сервис на 95% принадлежит группе компаний «Тинькофф».
Помимо основного предложения CloudPayments предоставляет:
- сервис «облачных касс» CloudKassir,
- сервис приема и отправки донатов, чаевых и пожертвований CloudTips,
- ряд других инструментов.
Прием платежей на сайте через CloudPayments возможен через стандартный виджет, не нарушающий дизайна страницы checkout-скрипт, при помощи SDK или модулей интеграции для различных CMS. В заявке достаточно указать URL сайта и предпочтительный способ связи — дальше в дело вступит аккаунт-менеджер.
Важно отметить, что сервис предназначен для приема платежей только с банковских карт. Дополнительно можно использовать инструмент «Рассрочка», когда оплата товара или услуги поступает несколькими частями за определенный период.
Отсюда следует и простота тарифной сетки. Базовая комиссия при переводах с карт российских банков составляет 3,9%. При обороте от 1 млн в месяц — 3,5%. Если же оборот менее 50 тыс. рублей, с клиента взимается абонентская плата в размере 900 рублей в месяц.
Вывод средств на расчетный счет происходит ежедневно.
Unitpay
Интернет-магазин, служба такси, мобильные приложения, инфобизнес — как и многие другие участники этого рынка, платежный агрегатор Unitpay привлекает клиентов комплексными предложениями, адаптированными под разные отрасли бизнеса.
Помимо банковских карт с помощью сервиса можно принимать оплату с «QIWI Кошельков» и через систему СБП.
В качестве коммерческого преимущества Unitpay предлагает бесплатную услугу «облачной кассы», позволяющую работать в рамках федерального закона 54-ФЗ без необходимости приобретения собственно кассы и фискального накопителя.
У Unitpay есть более 40 модулей интеграции с CRM. Кроме того, сервис начал работу с массовыми выплатами, но пока они доступны только в режиме неттинга, что может пригодиться, например, при множественном одномоментном закрытии подписок.
Базовый тариф 3,5% на операции с банковскими картами действует при месячном обороте до 1 млн руб. Если оборот больше, в силу вступает комиссия 2,8%. Прием оплаты при помощи «QIWI Кошелька» обойдется предпринимателю в 7% или 6% соответственно.
Комиссия за переводы по СБП — 2% с перспективой снижения до 1% при росте оборота. Подробнее о тарифах можно прочитать здесь.
Вывод средств в Unitpay осуществляется бесплатно, автоматически, на следующий день после формирования продажи.
PayAnyWay
Этот платежный сервис является частью небанковской кредитной организации «Монета», с 2012 года владеющей лицензией ЦБ на осуществление банковских операций.
Помимо интернет-эквайринга PayAnyWay предлагает услуги по организации расчетно-кассового обслуживания на основе онлайн-касс клиента, работает с самозанятыми, дает возможность оплаты в соцсетях, по ссылке и даже переводом «Почтой России».
Для подключения сервиса к сайту можно использовать один из более сотни модулей интеграции с CMS и разработать собственный метод на основе API.
PayAnyWay может взаимодействовать с предварительно приобретенными онлайн-кассами всех популярных поставщиков, включая Ferma, «МодульКассу», «АТОЛ» и многие другие.
Малому и среднему бизнесу PayAnyWay может быть интересен фиксированными комиссиями, не зависящими от оборота, и отсутствием других начислений. Комиссия при оплате картой российского банка составляет здесь 2,7%, по СБП — 0,7%. Подробнее о тарифах можно прочитать здесь.
При регистрации потребуется указать ИНН организации или ИП, URL сайта, телефон и почту.
PayMaster
Платежный агрегатор вышел на рынок в 2010 году как часть экосистемы WebMoney, где и был создан. Сейчас это самостоятельная российская компания, использующая в качестве расчетной базы для своей деятельности «Консервативный коммерческий банк».
PayMaster — один из первых на рынке платежных сервисов, который внедрил СБП еще в 2020 году.
Одной из интересных особенностей PayMaster можно назвать глубокую интеграцию с китайской платежной системой WeChat Pay. Это может быть интересно, например, компаниям, занятым в индустрии гостеприимства и работающим с китайскими туристами. Соответственно, есть поддержка Union Pay.
Из электронных денег PayMaster умеет работать с QIWI и «ЮMoney», при этом в сервис интегрированы все пять крупнейших операторов сотовой связи, что окажется полезным для мобильной коммерции. Через PayMaster можно организовать и прием наличных, используя для этого сеть салонов «Связной» или отделения «Почты России».
Тариф на обслуживание банковских карт в сервисе определен «от 2%». Через СБП работать явно выгоднее — комиссия будет от 0,7%. Однако есть определенный нюанс: схема расчета комиссий для разных средств оплаты и оборотов слишком сложна, чтобы свести ее в таблицу.
Создателям сервиса даже пришлось опубликовать у себя на сайте специальный калькулятор, учитывающий помимо прочего еще и сферу деятельности бизнеса — услуги, доставку, игры и ЖКХ.
Вывод средств в PayMaster осуществляется бесплатно, только на расчетный счет, и ежедневно, кроме праздников и выходных.
Иллюстрации предоставлены автором
Фото на обложке: Shutterstock / LDprod
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