Персональные данные в 2021: как компаниям с ними работать и не получать штрафы

Александр Оводов, основатель Ovodov Cybersecurityh, рассказывает, как будут регулировать использование персональных данных в 2021 году и что компаниям обязательно нужно учесть.

Переход в цифру увеличивает риски

С учетом активного перехода компаний в цифру и на удаленную работу, вероятность утечки или хищения персональных данных (ПДн) возрастает, возрастают и репутационные риски и риски внеплановых проверок Роскомнадзора, прокуратуры и ФСБ.

С момента принятия 152-ФЗ «О персональных данных» правительство и Роскомнадзор не раз задавались вопросом — как повысить ответственность операторов ПДн за утечки?

Причина тому — ежегодный рост утечек ПДн граждан. Способов использования похищенных данных достаточно много, от банальных рассылок спама до продуманных схем социальной инженерии. Вот наиболее частые:

Распространение вирусов и вредоносного ПО через рассылки спама на почту, мессенджеры, соцсети людей, чьи данные были похищены.

Кража аккаунтов в социальных сетях в целях шантажа, компрометация публичных личностей.

Проникновение в сеть организаций для хищения ценной информации (клиентская база, ноу-хау, заявки от клиентов) или же шифрования серверов и ПК сотрудников в целях вымогательства денег.

Предложения о покупке сомнительных лекарств и непроверенных способов лечения на основе полученных медицинских данных.

Склонение людей к противоправным действиям, пользуясь их слабостями.

Деяния уголовных элементов, сексуальных маньяков, продавцов наркотиков в отношении детей.

Социальная инженерия. Мошенники часто представляются сотрудниками банков и манипулируют людьми с целью получения денежных средств или сообщения информации, которая позволит им получить доступ к банковским счетам и картам.

По данным отчета Центрального банка, за первые шесть месяцев 2020 года было зафиксировано более 300 тысяч несанкционированных операций со средствами граждан, совершенных без их согласия. Их объем составил порядка 4 млрд рублей. Это на 39% больше того же периода 2019 года.

Ежегодный рост утечек ПДн налицо. Законодатели призывают к ответственности путем повышения штрафов, увеличения числа проверок для того, чтобы компании принимали меры по обеспечению безопасности обрабатываемых ими ПДн.





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О законодательстве и штрафах

Основным документом, определяющим порядок ответственности и штрафов за административные нарушения, является КоАП — Кодекс об административных правонарушениях.

Последнее принятое изменение в КоАП ужесточило ответственность за нарушение требований по локализации ПДн: теперь серверы с данными российских пользователей должны находиться на территории России.

С декабря 2019 года первичный штраф для организаций, нарушивших это требование, составляет от 1 до 6 млн рублей, за повторный — от 6 до 18 миллионов. Вспомним о назначении штрафа Twitter в размере 4 млн рублей за отказ о переносе серверов в Россию.





Изменения в российском законодательстве, которые нас ждут

Изменение №1

Сейчас Госдума совместно с Правительством готовит не просто поправки в КоАП, а принятие нового кодекса. В части про персональные данные нас ждут два изменения.

Появляется новое основание, за несоблюдение которого могут оштрафовать (раньше за это не наказывали рублем). Невыполнение обязанности по соблюдению конфиденциальности ПДн влечет наложение штрафа:

на граждан — в размере от 10 до 20 тысяч рублей;

на должностных лиц — от 40 до 100 тысяч рублей;

на индивидуальных предпринимателей — от 100 до 300 тысяч рублей;

на юридических лиц — от 300 до 500 тысяч рублей.

Организация, физическое или юрлицо, получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять ПДн без согласия владельца ПДн, если это не предусмотрено федеральным законом.

Любая передача ПДн (распространение, предоставление, доступ) является незаконной без согласия владельца ПДн и является нарушением конфиденциальности его ПДн.

Если ПДн сотрудников были переданы без их письменного согласия, то во-первых, это противозаконно, а во-вторых, за подобные действия будут штрафовать.

Вот типовые ситуации, которые будут подпадать под данную статью:

1. Передача ПДн работников третьим лицам:

в банк для целей выплаты заработной платы и иных материальных выплат, а также перечисления подотчетных средств;

в охранное предприятие в целях взаимодействия и реагирования;

в медицинские организации в целях проведения медицинских осмотров;

в страховые компании по договорам добровольного медицинского страхования;

в образовательные организации в объеме превышающем требования закона об образовании;

в целях организации командировок и участия в выставках;

в других целях, напрямую не связанных с должностными обязанностями сотрудника.

2. Передача ПДн клиентов, представителей клиентов, поставщиков, партнеров третьим лицам в целях:

организации мероприятий, маркетинговых акций, рекламы;

размещения отзывов, рекламных акций на сайте компании и других общедоступных источниках;

сбор персональных данных через онлайн-каналы (мессенджеры, социальные сети, формы обратной связи на сайте, онлайн-консультанты) без применения средств защиты, обеспечивающих их конфиденциальность при передаче через интернет.

3. Получение ПДн без подтверждения наличия согласия от человека или иных законных оснований у передающей стороны.

4. Предоставление доступа к ПДН внутри организации сотрудникам без должного документального оформления (должностные обязанности и/или локальные нормативные акты).





Изменение №2

Распространение ответственности за не обезличивание персональных данных с государственных и муниципальных органов власти на всех операторов.

По второму изменению в новом КоАП дело касается обезличивания ПДн. Проще говоря, если персональным данным (паспортным, медицинским, контактным данным и т.п) будет присвоен идентификационный номер, то это обезличивает персональные данные, т.к. по одному номеру нельзя определить человека.

В новом КоАП предполагается распространить ответственность за не обезличивание персональных данных с государственных и муниципальных органов власти на всех операторов. Все операторы будут обязаны обезличивать ПДн, которые обрабатывают.

Невыполнение подобных требований влечет предупреждение или наложение административного штрафа для всех операторов ПДн в размере от 3 до 6 тысяч рублей. Штрафы небольшие, но можно предположить, что это только начало.





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Что делать в 2021 году

Новый КоАП еще не принят, но вектор внимания уже определен. Для того чтобы нововведения не стали для вас сюрпризом, необходимо в 2021 году провести оценку соответствия процессов обработки и защиты персональных данных требованиям законодательства.

Проводить ее необходимо не реже, чем раз в три года. Это установлено законом.





Компания должна выполнить следующее:

Изучить все источники поступления ПДн в организацию, цели поступления и состав данных. К примеру, нужно понимать, что источники ПДн клиентов и сотрудников разные, и состав ПДн тоже разный.

Проанализировать, где и как организация получает ПДн — наличие договора, соглашения и/или другого юридически значимого документа, подтверждающего правомерность получения персональных данных, их состав и цели обработки. Получение всех ПДн, которые попадают в организацию, без исключения должны подтверждаться подобными документами: корректно составленное соглашение по обработке ПДн на сайте, с которого компания получает ПДн клиентов, Соглашение по обработке ПДн с сотрудниками.

Изучить, какие и чьи ПДн в организации обрабатываются (в разрезе категорий физических лиц). Ориентируясь на ПДн клиентов и сотрудников, видно, что процесс их обработки и хранения разный. Доступ к ПДн сотрудников имеют отдел кадров, бухгалтерия, а к клиентским данным — та же бухгалтерия и коммерческий отдел.

Проверить наличие утвержденных локальных нормативных актов, определяющих порядок доступа сотрудников к персональным данным. Документы, в которых прописано, кто и за что отвечает.

Проанализировать соответствие процесса обработки локальным нормативным актам. Зачастую на практике бывает несоответствие.

Изучить ваших получателей персональных данных: кому, для каких целей и в каком составе передаются персональные данные. Опять же, практика показывает, что в некоторых организациях к ПДн допускаются сотрудники, не имеющие к ним отношения.

Проанализировать, на каких условиях передаются ПДн третьим лицам — обязательно наличие договора, соглашения и/или другого юридически значимого документа, подтверждающего правомерность передачи персональных данных. Если зачисление зарплаты сотрудникам компании происходит через зарплатный проект банка, то компания обязана с каждым сотрудником, участвующем в зарплатном проекте, подписать соглашение о передаче его ПДн в этот банк.

Определить, какие персональные данные стоит обезличивать. К примеру, это данные, чей срок хранения официально вышел, но при этом характеристики клиента имеют ценность без необходимости идентификации физического лица.

Определить, какие согласия уже не имеют силы и которые надо скорректировать. Отсутствие отлаженной системы работы с ПДн в прошлом означает, что, возможно, часть документов уже не актуальна.

Изучить, как защищаются персональные данные в компании и от кого они реально защищены — только от внешних злоумышленников или от внутренних тоже? Очень часто данные клиентов утекают вместе с увольняющимися сотрудниками коммерческих отделов.

Составить годовой план и реализовать его. Необходимо разработать поэтапный план по реализации этих пунктов с учетом объема работы и времени на их выполнения.





Два пути

Утечка ПДн может обернуться для компании не только финансовыми убытками, но и потерей репутации на рынке и разрывом отношений с партнерами. Поэтому важно изучить законодательство и вовремя принять меры. И здесь есть два пути:

делать все самостоятельно (силами организации);

доверить выполнение требований закона компаниям, которые могут провести независимый аудит по обработке ПДн и решить выявленные проблемы.



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