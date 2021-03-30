Зачем основателю бизнеса заниматься личным продвижением

Ольга Бахлина, сооснователь PR-агентства FinBird , которое специализируется на управлении репутацией, уверена, что сегодня сильный личный бренд основателя привлекает внимание к компании больше, чем замысловатая реклама. Она рассказала, как создать положительный публичный образ на примере известных предпринимателей.

Пиар, основанный на рассылке пресс-релизов, медленно и верно уходит в прошлое. Сегодня аудиторию важно вовлекать эмоционально, транслируя свои ценности и смыслы в онлайне. Даже классические СМИ предпочитают необычную подачу информации в видеоформате или с яркой инфографикой. Сами журналисты сейчас черпают инфоповоды из соцсетей, аккаунтов интересных экспертов, а не ждут отчеты от компаний.

Преимущества развития личного бренда

Когда в октябре 2020 года компания Tesla распустила свой PR-отдел — это стало окончательной победой личного бренда над корпоративным продвижением. Действительно, зачем Илону Маску целый отдел, если он сам привлекает аудиторию?

Развивать личный бренд экономически выгодно. Сколько за жизнь может быть бизнес-проектов? Скорее всего, больше чем один. И чтобы не вкладываться в маркетинг, целесообразнее инвестировать в себя. Например, тот же Маск вместо того чтобы тратить ресурсы и силы на PR всех проектов (Тesla, вакуумный поезд, Hyperloop, подводный автомобиль, колонизация Марса и межпланетная валюта), занимается только личным продвижением.

Обычно люди думают, что успех определяется тем, что и как они делают, то есть чем лучше вы работаете, тем больше уважения и почета. Но качественная работа — одна из составляющих личного бренда. Также следует вложить нужные смыслы в то, как и что о вас думают.

Личный бренд можно называть по-разному: репутация, известность, популярность, имя, имидж. В пирамиде Маслоу личный бренд называется самоактуализацией и является важной ступенью в жизни человека. Пройдя первые уровни, человек часто упирается в потолок: что еще хотеть? какие цели ставить? откуда взять мотивацию? Если раньше вас подгоняли неудовлетворенность в деньгах, уровне жизни, своей реализации, то после достижения всего этого волей-неволей успокаиваетесь.

На самом деле мало людей доходит до этого уровня. Многие просто бьются о «стеклянный потолок» уровнем ниже, ищут решение в смене работы (или семьи) и не понимают, в чем дело. Личный бренд как раз про то, как через все сложности достичь полноценной жизни и реализовывают себя на все 100%, потому что в самоактуализации человек не прячет свои грани, он находится на вершине своей карьеры и личного выражения — проявляет себя творчески и смело. Можно сказать, что личный бренд — это искусство самовыражения.

Примеры личного продвижения

В списке Forbes представлен рейтинг лучших личных брендов. Это люди, которые не просто здорово занимаются бизнесом, а предприниматели с широким спектром влияния и интересов. Большинство из них охотно делятся советами по тому, как развивать свой личный бренд.

Илон Маск говорит, что для создания запоминающегося личного бренда нужно быть не корпоративным роботом, а более человечным, не бояться показывать свою индивидуальность.

Глава компании Amazon Джефф Безос говорил, что личный бренд — это то, что люди говорят о вас, когда вас нет в комнате. Важнейшей составляющей личного бренда он называет высокую цель и масштабную миссию. Бизнесмен часто приводит в пример миссию компании Sony, которая звучит так: «Мы делаем так, чтобы Япония была известна своим качеством». Обратите внимание, не Sony, а масштабнее — Япония. «Миссия Amazon звучит так: “Мы делаем самый клиентоориентированный бизнес на Земле”», — говорил он.

Ричард Брэнсон уверен, что успех личного бренда заключается в его аутентичности, непохожести на других. Поэтому большое значение он уделяет провокации. Каждый свой шаг он превращает в событие, о котором долго и подробно говорят.

Однажды на светском приеме он перевернул жену Трампа вверх ногами (правда Трамп еще тогда не был президентом), другая его выходка — поездка на танке по Таймс-сквер, когда он сделал несколько выстрелов из пушки по рекламным щитам конкурента. В общем, копировать не советую, но взять на вооружение желание быть не как все — можно.

Российские предприниматели тоже активно развивают личный бренд. В публичных выступлениях Давид Ян говорит о духе стартапа, пользе голодания, о том, как искусственный интеллект поможет нам в жизни, а также о биологии добрых дел.

Транслируя свои убеждения, он не только пропагандирует здоровое отношение к себе и жизни в целом, но и привлекает лояльную аудиторию, разделяющую его ценности.

Оскар Хартманн взял в оборот социальные сети: в инстаграме у него 398 тыс. подписчиков, на YouTube — 384 тыс. Вовлеченность его постов — от 6,5 тыс. до 12 тыс. лайков и сотни живых комментариев. Каждый свой пост он начинает либо с животрепещущего вопроса, либо с «крючка». Например, начало нескольких его постов: «Завтра — очень плохое слово, хуже только слово потом» или «3 книги, изменившие мою жизнь, или Как работать с информацией».

Согласитесь, интересно узнать о том, какие три книги помогут вам изменить жизнь за сезон. Хартманн уверен, что социальные сети — это эффективный способ доносить нужные сообщения до широкой аудитории. «Человек в любом городе — маленьком, среднем, большом — получает ту бизнес-информацию, которая раньше была доступна только для избранных», — говорит он.

Сергей Солонин также активно развивает соцсети и говорит, что выстраивание личного бренда для пользы бизнесу становится рядовой задачей и одновременно вызовом. Мы живем во время, где социальные статусы и роли перемешиваются. Личный бренд как раз помогает объединить каждую грань своей личности в единый образ.

Например, у него получается в соцсетях рассказывать обо всем сразу: и о новых бизнес-проектах, и о кругосветных путешествиях, и об образовательных инициативах, а также о воспитании и отношениях. Весь этот микс существует органично, потому что объединен личностью рассказчика.

Персонификация — главный тренд технологий — нашла свое отражение в маркетинге в виде личного бренда. Отчет Digital 2020, который каждый год готовят We Are Social, говорит о том, что сегодня среднестатистический пользователь тратит на соцсети два часа 24 минуты в день. И вопрос, нужно ли развивать сейчас соцсети или нет, больше ни у кого не возникает.

Работа над личным брендом не будет такой трудозатратной, если она станет вашим органичным продолжением в цифровом мире, то есть не будет конфликта между вашим публичным и непубличным образом. К этому можно привлечь менеджера, который поможет реализовывать цели.

Но полностью снять с себя ответственность не получится: вы всегда должны вплотную работать с человеком, который занимается вашим продвижением, — держать его в курсе вашей жизни, предлагать идеи для контента и обсуждать формат коммуникации. Иначе ваш образ получится искусственным и не будет иметь ничего общего с вами.