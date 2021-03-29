Почему российским клиентам семейных офисов необходимо позаботиться о своей онлайн-репутации

Арсений Катков, основатель международной группы компаний Reputation Earth , которая занимается антикризисным ORM Технология управления репутацией в интернете., рассказал, как российским клиентам семейных офисов (family office) проверить свою репутацию в интернете и почему безупречная биография сейчас стала особенно важна.

Family office переняли правила комплаенс

Family office зашли на территорию банков: теперь они сконцентрированы не только на сохранении капитала клиентов, но и его приумножении. Из-за слияния финансовых потоков они переняли правила комплаенс Комплекс инициатив, направленный на предупреждение противоречащих закону действий сотрудников компании и внедрение корпоративной бизнес-этики, основанной на соблюдении буквы закона., вплоть до проверки клиентов по базам данных.

За 10 лет европейское, английское и американское законодательства заметно усилило контроль за финансовыми потоками. Еще в 2012 году позволялось открыть счет в швейцарском банке дистанционно, а интервью со службой комплаенс носило рекомендательный характер. Сегодня отказ в сотрудничестве возможен даже из-за негативных публикаций в сети.

Это особенно тревожит резидентов России: они находятся в желтой зоне риска. Служба комплаенс не намерена рисковать, ведь она несет персональную ответственность за проверку, вплоть до уголовной.

Юрий Хейзе, старший партнер NOA circle

Комплаенс использует следующие подходы.

Технологический. Многие банки используют специализированные программы, помогающие составить первичное досье. Такое ПО подключено к огромному массиву данных: базам Интерпола, юридических лиц, санкционных списков и открытым источникам. Процесс автоматизирован, поэтому о персонализированном подходе и речи идти не может.

Даже самый прозрачный капитал из России автоматически попадет в желтую зону риска по стране происхождения капитала. Внешнеполитическая обстановка и смежные факторы ставят резидентов России в невыгодное положение. Если учесть, что в российской практике уголовные дела практически не закрываются по реабилитирующим основаниям, любая «криминальная» история может поставить крест на сотрудничестве на первом же этапе.

Персональный односторонний. Офицер самостоятельно проверяет репутацию потенциального клиента в СМИ. Риск схожий: если комплаенс найдет расследование о деятельности клиента (качество статьи может варьироваться) — это обязательно попадет в досье.

Персональный экспертный. Офицер понимает, что не может знать всех нюансов национального законодательства, поэтому допускается, когда family office предоставляет собственные выводы и пояснение относительно биографии клиента. Важно, чтобы доводы семейного офиса оказались понятны службе комплаенс.

Персональный двухсторонний. Полноценный диалог family office и службы комплаенс, как правило, проходит с помощью собственных адвокатов или адвокатов-партнеров. Их деятельность урегулирована, поэтому мнение адвокатов ценится высоко: предоставлять неподкрепленные данные слишком рискованно.

Нельзя сказать, что комплаенс может что-то «простить», однако благодаря усилиям семейного офиса можно рассчитывать на адекватные разъяснения. Наша практика показывает, что часто такое объяснение в разумных пределах снимает вопросы, связанные и с негативными публикациями десятилетней давности, и с неподтвержденными фактами расследованиями.

Сотрудничество с «трудными» клиентами несет больше репутационных проблем

В условиях высокой конкуренции цена ошибки многократно усиливается. Участники рынка связаны информационными системами, а общая транспарентность и зарегулированность не оставляет сомнений в неотвратимости регуляторных рисков. Какой смысл брать в управление капитал, который не примет банк или венчурный фонд?

Стоит учесть, что глобальные рынки идут к прозрачности финансовых потоков, и этот тренд долгосрочный. Даже традиционно офшорные юрисдикции все трепетнее относятся к процедуре комплаенс: мало кто хочет повторения «Кипрского досье».

Мы выяснили, что выходцев из бывшего СНГ проверяют более пристально. Чаще всего возникают вопросы к публикациям в СМИ и блогам клиентов из России.

Ольга Муратова, директор по комплаенс и управлению рисками General Invest

Потенциальные клиенты проходят проверку по всем спискам, включая санкционные, а также, например, «списки отказников». К тому же используются такие базы данных, как World-Check.

Операторы базы World-Check заверяют, что в нее попадают только экспертные сведения: «Каждый из наших аналитиков изучает данные из своей области и региона, при этом многие из них работают в региональных и федеральных органах власти».

В нашей практике встречаются случаи, когда в World-Check попадали сведения из сомнительных блогов — система не защищена от подобного рода сбоев. Офицеры комплаенс доверяют World-Check, поэтому негативные упоминания оттуда включают в финальный отчет.

И вот здесь есть нюанс: как правило, комплаенс-офицер и эксперт, общающийся с клиентом на интервью, — разные люди. Иными словами, эксперт видит негативное упоминание в отчете и делает выводы. Россиянам, обращающимся к family office, стоит это учитывать.

Между комплаенс в банке и family office можно поставить знак равенства — обе структуры сильно связаны. Надеяться, что проверка благонадежности станет демократичнее, тоже не стоит. Европейская экономическая зона стремится к максимальной прозрачности финансовых потоков не первый год. С 2015 года страны ЕС обязаны вести централизованные реестры бенефициарных владельцев компаний и реестры трастов.

С начала 2020 года действует пятая редакция «антиотмывочной директивы», расширившая возможности идентификации компаний и связанных с ними персон. Отсюда следует вопрос, может ли российский клиент family office посмотреть на себя с точки зрения службы комплаенс? Да, это возможно.

Ольга Муратова рекомендует такой порядок проверки репутации:

Открыть режим инкогнито в браузере. Это можно сделать с помощью сочетания клавиш Ctrl + Shift + n (для Windows) или Command + Shift + n (для macOS). В этом режиме не будет учитываться предыдущие запросы, поэтому результат будет более релевантный. В режиме инкогнито ввести полное имя в поисковиках Google, Yahoo и Яндекс. Перепроверить информацию в открытых базах данных: в реестрах предпринимателей, Федеральной налоговой службы и т.д. Оценить базы, ассоциирующиеся с отрицательной репутацией: реестр недобросовестных поставщиков, списки судебных приставов, запросить выписку из базы World-Check и т.д.

Если удалось найти негативные публикации о себе, можно быть уверенным: комплаенс тоже их увидит.

На сложившуюся ситуацию можно смотреть скептически: процедуры заметно замедлились. Однако это новая реальность с обновленным сводом правил, которые четко очерчены, но на ситуацию можно повлиять.