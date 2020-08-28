Перспективы family office в России: как управлять семейным бизнесом

По данным PwC, 36% частных компаний намерены передать дело членам семьи. Здесь встает вопрос сохранения капитала. На Западе его решают семейные офисы (family office), практика которых постепенно дошла и до России.

Откуда пошли семейные офисы

Суть семейного офиса — предоставить услуги, связанные с управлением любыми семейными активами. Первые организации такого типа родились в XIX веке, в США. Первопроходцем в использовании услуг семейного офиса был капиталист Джон Морган, основавший в США первую финансовую империю. Он создал «Дом Моргана» в 1838 году.

Еще family offices продвигал мультимиллионер Джон Рокфеллер. В 1882 году он отдал управление семейными активами доверенным лицам. Сегодня той первой организации уже не существует, но остался ее преемник: Rockefeller & Co. Он управляет состоянием, которое оценивается в 4 млрд долларов и принадлежит более чем 200 американских семей.

В зависимости от того, с кем они работают, family office делятся на single (SFO) и multi (MFO).

Single — это организации, которые обслуживают одну семью или клан. Именно такие были у Моргана и Рокфеллера. В этих офисах входной порог составляет 50-100 млн долларов (стоимость личных активов). Multi family office или «мультисемейные» работают сразу с несколькими бизнесменами, стоимость личных активов которых, как правило, до 100 млн долларов.

Содержать свою команду индивидуального семейного офиса дорого, поэтому свои SFO создают так называемые ультрахайнеты (люди с личным состоянием от 50-100 млн долларов), так как в их случае это более, чем рентабельно.

Все, у кого личное состояние ниже этой планки, — хайнеты, как правило, работают с MFO, так как для них это экономически целесообразно. Так нет больших фиксированных расходов на содержание family office, а вознаграждение семейному офису выплачивается за конкретные услуги на контрактной основе — фиксированное за консалтинг и сопровождение структур и процессов, плюс вознаграждение за успех в виде процента от доходности инвестиционного портфеля.

Задача family office — приумножать деньги, чтобы клиент не замечал стоимости услуг.





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Появление семейных офисов в России

В России family office начали формироваться только в конце девяностых-начале двухтысячных с появлением частной собственности. В Россию стали приезжать швейцарские банкиры из Credit Suisse, UBS, Julius Baer, которые завезли заморскую традицию частного банковского обслуживания состоятельных клиентов (private banking) на российский рынок.

Крупные российские банки взяли пример со швейцарских и начали создавать подразделения premium и private.

Однако, сервис, который можно дать в рамках нашей банковской системы, очень ограничен: фактически тут есть лишь индивидуальное обслуживание менеджером и хорошая IT-инфраструктура в российском правовом и финансовом поле.

Российские банки не имеют права консультировать по всему спектру вопросов, традиционно составляющих большой пласт работы семейного офиса (юридические, налоговые, наследственные) из-за ограничений, заложенных в банковских лицензиях: банк должен заниматься банковским делом.

После банков юридические фирмы и крупные консалтинговые компании тоже начали создавать отделы по работе с частными клиентами, называя эти отделы семейными офисами. Появились инвестиционные компании и другие игроки на рынке.

Сегодня семейным офисом в России может называть себя любой консультант, так как эта деятельность у нас нигде отдельно не лицензируется и не аккредитуется, нет отдельного направления в образовательной системе в этой сфере.





Выбор модели для России

В США веками существовал опыт передачи состояния от одного поколения другому. В России в девяностых только формировалось первое поколение предпринимателей, им было нечего и некому передавать, поэтому брать западную модель семейных офисов и переносить ее в Россию под копирку не было смысла.

Для России намного интереснее оказалась азиатская модель. Во-первых, потому что менталитет похожий. Во-вторых, в Азии создавать капитал начали чуть раньше и в тот момент пошла передача второму поколению. Все то, что происходило в России, они прожили, условно, вчера, поэтому можно было смотреть на процесс практически в одинаковых условиях и копировать.

Создавая собственный семейный офис для российских предпринимателей в 2010 году, мы начали перенимать азиатский опыт, проходили обучение у ведущих специалистов по темам longevity жизни и continuity в бизнесе у ведущих специалистов в Сингапуре.

Нам повезло: мы не просто могли получить там «корочки», а садиться рядом и смотреть, как они работают в реальной жизни. В Азии все заточено под долгосрочную историю, поэтому, например, мы привезли оттуда инвестиционно-страховой продукт Universal Life (страхование жизни). Если смотреть на их опыт, скоро российский рынок будет готов серьезно воспринимать такие продукты.





Как создать семейный офис

В 2010 эта ниша на российском рынке не была занята сильными локальными игроками, первым челленджем для нас было стать востребованными. Мы подошли к идее фундаментально: пошли учиться на MBA, дипломы готовили на тему создания бизнеса, долго исследовали рынок.

Люди в силу своих установок не привыкли говорить о смерти, наследстве, семьях: у некоторых бизнесменов не одна семья и несколько детей, не все из которых официально признаны. Все это обсуждается в периметре работы family office.

В иностранных банках, в которых бизнесмены хотели открывать счета и хранить часть своих капиталов, стали вводить жесткую комплаенс-проверку источников происхождения средств для своих клиентов, и не все банально понимали, как эти процедуры проходить с соблюдением всех требований. Мы знали и могли им помочь.

Третий челлендж — собрать команду. Работе в семейных офисах не обучают, поэтому мы брали людей, которые закончили экономический или юридический факультет, потому что нужно понимание правового контекста и правовых ограничений — клиента беспокоит безопасность. Первые 2-3 года у нас была текучка кадров, прежде чем мы поняли, кто нам нужен, как снять большую часть коммуникаций, которая была замкнута на руководстве.





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Перспективы на российском рынке

В России сложно говорить о полноценном рынке семейных офисов: все цифры, которые приводятся, очень условные — например, про российскую долю активов бизнесменов в 10-20% не за границей. У рынка нет структуры, он состоит из разноплановых игроков.

Играет роль и вопрос конфиденциальности: хорошая организация не раскрывает информации о своих клиентах, поскольку история ее создания в России связана в первую очередь с вопросом защиты капитала. И свести аналитику, которая бы отражала реальную ситуацию дел, очень сложно.

Однако рынок перспективен: мы ощутили, что достигли потолка развития и год назад задумались об укрупнении бизнеса за счет слияния. Коронакризис подтолкнул нас к мысли, что надо меняться, становиться еще более гибкими и интересными.

Еще одно новое направление — семейные офисы для спортсменов.

Эта тенденция в западных странах существует давно и связана с тем, что спортсмены (призеры и победители крупных соревнований, Олимпийских игр) обычно уже в раннем возрасте имеют большие доходы и рано заканчивают карьеру.

При этом не всегда умеют самостоятельно создавать параллельный источник дохода и грамотно управлять своими капиталами, так как у них совершенно другие задачи и важно быть сфокусированными на спорте и соревнованиях.





Кто становится клиентом семейного офиса в России:

Владельцы больших личных активов, у которых нет времени на то, чтобы заниматься сохранением и управлением капиталом, отсутствует команда для этого или ее сил недостаточно.

Предприниматели, лишенные потенциальных взрослых преемников (супруги, братья, сестры) в управлении личными активами.

Бизнесмены без четкой инвестиционной стратегии в отношении личного капитала, которые не могут без ущерба для основной деятельности оперативно и регулярно вовлекаться в принятие инвестиционных решений.





Стоит ли выходить на этот рынок

Сегодня в России идет формирование второго поколения предпринимателей. Это повышает спрос на семейные офисы, которые 15-20 лет назад были востребованы меньше. По условным данным, таких организаций насчитывается всего 100. Рынок находится на этапе активного развития, есть шанс занять на нем свое место.





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