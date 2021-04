Чему я научилась за первый год работы бизнеса

В авторской колонке предпринимательница и партнер креативного бренд-бюро May/Be София Кареева рассказывает о ведении бизнеса в России и об открытиях, которые она сделала.

Год назад в самый жесткий локдаун мы писали о том, как бренд-маркетологи София Кареева и Ирина Смолина ушли из крупных российских компаний и запустили свой маркетинговый стартап — креативное бренд-бюро May/Be, которое занимается созданием и развитием сильных брендов, разработкой актуальных и конкурентных бренд-стратегий и креативных концепций, а также трендвотчингом.

Учите матчасть и законы

Очень страшно уходить из большой компании, где для тебя все стабильно, зарплата падает на карточку дважды в месяц и можно всегда обратиться за помощью к огромному количеству людей, выполняющих разные функции — от юристов и бухгалтеров до ассистентов по самым разным вопросам. Но кто не рискует, тот, как говорится, не пьет шампанское, поэтому лучше хоть раз в жизни, но попробовать.

Первое, с чем сталкиваешься, начиная свой бизнес, — это огромное количество юридических моментов на каждом шагу: регистрация ИП, налоги, составление договоров, согласование условий с клиентами и подрядчиками, выставление счетов и отправка актов, ежемесячная документация и прочее.

В России часто действует понятийная система взаимоотношений, но мы с партнером сразу решили, что это не про нас. Мы верим, что начинать надо с себя — и даже в маленьком стартапе все должно быть прозрачно с юридической точки зрения.

Хотя, конечно же, несколько неприятных эпизодов с нами случилось, которые еще больше утвердили нас во мнении, что надо вести дела юридически грамотно и оформлять отношения до начала работы над проектом.

Нам, конечно, хотелось верить, что большинство людей добропорядочные, но не всегда это происходит в бизнесе. Один из наших клиентов, московская сеть кофеен (не будем называть имена публично), пришел с запросом на ребрендинг. Владельца мы знали лично, и команда начала работу сразу, разрабатывая договор в процессе проекта и не успев его подписать до начала работ.

Когда мы согласовали договор с юристами и отправили его клиенту на подписание, оказалось, что клиент «не очень любит все эти бумажки, ведь главное — доверие». В моменте мы не стали заострять на этом внимание, руководствуясь тем, что рано или поздно мы его все-таки подпишем.

Самое интересное началось, когда клиент начал срывать сроки согласования концепции, мотивируя это тем, что «у него нет времени (совещание/пробки/не до вас сейчас), он прокомментирует и даст правки попозже». Шли недели, а проект стоял на месте. Мы планомерно напоминали заказчику, как движется работа и что у нас есть согласованные сроки, на это ответом нам было предложение о расторжении отношений и возврате средств за работу (мол, мы слишком назойливо и ретиво выполняли работу, он этого не ожидал).

Урок мы получили жесткий и в моральном, и в финансовом плане в первые месяцы существования бюро, но для себя раз и навсегда решили: работаем только с договором, все обязательства и сроки прописываем, чтобы обезопасить себя.

Будьте классным боссом

И я, и Ира работали в самых разных компаниях — и крупных, и небольших, и повидали большое количество начальников и боссов разных типажей.

Запуская наш бизнес, мы с самого начала проговорили, что очень хотим быть классными начальниками, не такими, каких мы встречали на своем профессиональном пути (классные боссы у нас тоже были, кстати, от них мы многое взяли для своего бюро). Мы понимали сразу, что без команды и надежного тыла ты будешь слабой единицей.

Крутые проекты делаются людьми для людей, поэтому личные взаимоотношения с сотрудниками для нас важны и ценны. Более того, мы осознавали, что нанимать будем миллениалов и зумеров, для которых критичны личные границы и ощущение причастности к «крутому, комфортному, модному и прогрессивному проекту».

Так мне пришел в голову формат найма новых сотрудников — rising stars. Его суть в том, чтобы искать молодых, прогрессивных и мыслящих out of the box специалистов, у которых не так много опыта, но мы уже на старте видим, что это талантливые звезды, которых надо растить и которые совсем скоро ярко засияют. Так в нашу команду попали Юлиана и Настасья, недавние студентки факультета медиакоммуникаций Вышки.

Работа из любой точки и свободный график

Удаленка заставила многие компании пересмотреть отношение к работе из офиса. Такие крупные компании, как Mail.Ru Group или «Тинькофф», уже объявили о гибридном формате работы.

Для меня работа из любой точки мира и свободный график — одни из самых главных ценностей предпринимательства. Помню, как писала себе в заметках, еще будучи офисным планктоном, что хочу иметь возможность работать отовсюду и не сидеть в офисе.

Пандемия, конечно, не дала нам насладиться работой из разных уголков планеты, но по России путешествовать удалось. За этот год я работала в подмосковном домике в скандинавском стиле рядом с лесным массивом, куда можно было убегать в обеденный перерыв, проводила зумы в горах Сочи с умопомрачительным видом на высоте 960 метров над уровнем моря и рассказывала на онлайн-конференции про глобальные тренды на побережье Азовского моря. Это было круто!

Но свобода работать где угодно и когда удобно сталкивается с вашей личной мотивацией. Насколько она сильна, чтобы суметь себя организовать? Знаю, что не всем такой формат подходит. Но те, кто мечтает о запуске своего дела или проекта, должны точно об этом задуматься перед стартом.

Баланс в работе и личной жизни

За год взращивания стартапа я поняла, что остановиться в предпринимательстве невозможно и всех дел не переделать, работать таким образом можно хоть круглые сутки. У основателя всегда огромное количество как стратегических, так и тактических задач по тушению пожаров, они не кончаются никогда. И здесь нужно учиться искусству баланса работы, любимого дела, с другими сферами жизни.

Для себя я поняла, что, когда я не работаю в выходные — занимаюсь спортом, встречаюсь с друзьями, гуляю, читаю и хожу по выставкам, — в понедельник я приступаю к делам с невероятной энергией и зашкаливающим уровнем адреналина, а также желанием свернуть горы. Помню, как в детстве мой преподаватель по вокалу говорил: «Лучший отдых — смена деятельности». Только с годами я поняла, что это означало.

Не бойтесь раскрывать «секреты» и делиться контактами

Я работала в разных компаниях, и часто сталкивалась с мнением, что лучше не раскрывать свои методы работы и идеи, не делиться контактами, так как кто-то другой может их использовать, узнать что-то и обойти тебя. Меня всегда это сильно удивляло, так как мне казалось, что все мы не похожи, у каждого свой опыт и понимание мира, и даже две одинаковые идеи могут быть реализованы абсолютно по-разному.

Мой совет — делитесь своими идеями с людьми, советуйтесь и просите о помощи. По моему опыту, чем больше ты открыт миру и готов помогать людям, тем больше возможностей тебе открывается.

Именно поэтому наше бюро, например, дружит с конкурентами, мы обсуждаем кейсы рынка и даже объединяемся в рамках больших проектов. Сейчас объединили усилия для разработки большой креативной кампании по запуску новой линейки продукта одного известного российского алкогольного бренда. И знаете, что я скажу — это такой кайф, когда на проекте работают профессионалы и каждый не боится делиться и «раскрывать секреты».

Выводы

Знайте свои права, советуйтесь с профессионалами и стройте бизнес с самого начала по совести, ведь вы сами и ваши первые сотрудники формируют корпоративную культуру бренда.

Будьте классным, прогрессивным и понимающим начальником, помните, что сложнее всего завоевать искреннюю лояльность и доверие команды. Самый ценный ресурс — люди, поэтому надо постараться.

Свобода предпринимательства — работать где угодно и когда удобно — сталкивается с вашей личной мотивацией. Ищите и не бойтесь экспериментировать с оптимальным форматом работы и личных дел и хобби. Хочется утром в пятницу в бассейн или на выставку — если вам это нужно и вас это вдохновляет, почему бы нет? Вы — предприниматель! Цените эту свободу!

Здоровый и счастливый босс = счастливая команда, поэтому соблюдайте баланс и не выгорайте: спите восемь часов, занимайтесь спортом, балуйте себя и не забывайте встречаться с друзьями, это дает мощнейший заряд и мотивацию.

Будьте открыты миру, не ищите подвоха в каждом. Помните, что идей в мире огромное количество, а реализовать их могут и хотят немногие.

Фото: tsyhun/shutterstock