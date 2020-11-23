«Сегодня я работаю со своим питомцем»: как сделать офис pet-friendly

Развитие pet-friendly-инфраструктуры — это глобальная тенденция. В западных странах никого не удивишь посетителями с питомцами в кафе или добродушным лохматым псом, ожидающим хозяйку в салоне красоты. Теперь pet-friendly-движение добралось и до офисов.

Более 60% американских соискателей желали бы работать там, где возможно присутствие животных. Еще больше опрошенных хотят брать отпуск по уходу за щенком или отгул, если питомец заболел. Это неудивительно, ведь для многих домашнее животное — полноправный член семьи. По нашим данным, такого мнения придерживаются 93% российских владельцев кошек и 91% владельцев собак.

Хозяева животных стремятся посвящать питомцам как можно больше времени: около половины опрошенных хотели бы чаще ходить со своими собаками в магазины, около трети — в торговые центры, а около 20% — в кафе и рестораны. За время пандемии эмоциональная связь человека с домашними любимцами возросла. Тем сложнее будет расставаться надолго, когда все закончится и мы вернемся в офисы.

Возможность взять животное на работу — далеко не развлечение для хозяина. Это проявление ответственности за своего питомца, осознание важности его общения с внешним миром и необходимости соответствующего уровня социализации.

Домашние животные в офисе способствуют улучшению общего настроения коллектива, повышению вовлеченности сотрудников и их производительности. Специалисты из исследовательского университета Мичигана утверждают, что питомцы на рабочем месте способствуют доверию между сотрудниками и объединяют их. Ученые из штата Кентукки доказали, что пушистые коллеги помогают справиться со стрессовыми ситуациями в профессиональной деятельности и создают более доброжелательную атмосферу.

Перед тем как взять с собой любимца на работу, убедитесь, что он здоров и готов к подобному опыту. Собака должна быть вакцинирована и адаптирована к новым обстоятельствам. Проще говоря — вы должны быть уверены, что новое помещение и общество незнакомых людей не вызовут у питомца стресс. Определенные приготовления нужны и в самом офисе.







10 советов для создания pet-friendly-офиса

Совет 1. Закон прежде всего!

Убедитесь, что нормативно-правовые акты региона и муниципального образования, где находится ваш офис, допускают возможность пребывания питомца в подобных общественных местах. К примеру, pet-friendly-офисы нашей компании есть в Москве и Новосибирске. Сейчас мы работаем над инициативой в Ульяновске.





Совет 2. Обсудите ваше желание приходить в офис с питомцем с арендодателем

Совет 3. Проверьте, есть ли рядом площадки для выгула питомцев

Совет 4. Разработайте правила и / или специальную политику временного нахождения животного на рабочем месте

Важно заверить владельца помещения, что вы понимаете всю ответственность мероприятия. В идеале договоренности нужно закрепить в договоре аренды. По мере подготовки внутренней документации по проекту поделитесь с арендодателем разработанными правилами pet-friendly-офиса, корпоративной политикой, пригласите на мероприятие в честь запуска инициативы.Важно, чтобы присутствие животных не мешало жильцам соседних домов. Убедитесь, что в зоне доступности есть оборудованные площадки для выгула питомцев. Позаботьтесь о чистоте: если в офисе будут предусмотрены одноразовые гигиенические пакеты для выгула собак, сотрудники только скажут вам спасибо. Кстати, такие пакеты есть в бумажном виде (плюс в корпоративную эко-карму!).Здесь прописываются обязанности владельца и условия пребывания питомцев в офисе, — в частности, обязательный пункт о том, что последние не должны мешать рабочему процессу, что хозяева ответственны за возможный причиненный ущерб.

Кстати, «четвероногих гостей» важно регистрировать в специальном журнале на входе в офис — это вопрос безопасности и действий в случае ЧС. Желательно выдавать сотрудникам специальные настольные таблички или флажки «Сегодня я работаю со своим питомцем» — когда мы подходим к рабочему столу, редко смотрим под ноги, а это опасно для питомцев.







Совет 5. Выберите амбассадора pet-friendly-инициативы

Он должен консультировать коллег по любым вопросам, связанным с пребыванием животных в офисе. Конечно, желательно, чтобы это был человек если не владеющий знаниями в области ветеринарии, то как минимум имеющий опыт общения с животными.





Совет 6. Зонируйте помещение

В офисе должны быть предусмотрены зоны, куда питомцам вход воспрещен. Например, столовая, кофе-поинты или даже отдельный этаж. Это нужно, например, для тех, кто страдает от аллергии. В московском офисе Mars четыре этажа, но лишь на двух из них можно работать с питомцем.





Совет 7. Безопасность, безопасность и еще раз безопасность!

Убедитесь, что питомцы (даже самые юркие и активные!) не сумеют выбежать в общие холлы и на лестничные пролеты. Стоит предусмотреть надежную барьерную систему на всей территории офиса и сделать все возможное для того, чтобы любимец случайно не вышел из офиса и не потерялся. Звучит страшно, но банальная пропускная система и электронные замки решают этот вопрос.

Конечно, должен быть ограничен доступ к проводам, мусорным корзинам и прочим интересным для животных предметам интерьера. Кабели необходимо убрать в защитные короба. Чтобы питомцы случайно не съели что-нибудь вредное, поставьте высокие мусорные корзины, устойчивые к опрокидыванию.

Предупредите сотрудников о том, что теперь им необходимо тщательнее следить за личными вещами: не оставлять в доступных для собак местах обувь и сумки (особенно с чем-то съедобным!).

Кстати, про питание. Как правило, хозяева кормят собак утром и вечером дома. В течение дня достаточно поставить миску с водой рядом со своим рабочим столом или в специально отведенном для этого месте.





Совет 8. Расскажите коллегам про инициативу заранее

К появлению домашних животных на рабочем месте должен быть готов не только офис, но и коллектив. Заранее анонсируйте инициативу среди сотрудников и убедитесь, что они поддерживают это начинание. По возможности проведите анкетирование работников и расскажите о преимуществах создания pet-friendly-среды, выслушайте их мнения и дайте ответы на возникшие вопросы. Можно позвать кинолога или ветеринарного врача, который поделится нужной информацией с сотрудниками.





Совет 9. Помните, питомцы — это ответственность

Совет 10. Оцените результаты

Важно, чтобы все владельцы животных это понимали. Да, пушистые коллеги — это важная составляющая атмосферы в коллективе, с этим не поспорить. Они помогают преодолевать коммуникационные барьеры между работниками, становятся дополнительным поводом для общения. Однако необходимо позаботиться о том, чтобы всем присутствующим было комфортно и безопасно соседствовать друг с другом.

Когда инициатива будет запущена, проведите опрос и узнайте, как изменился настрой коллектива с появлением питомцев. Например, в июне 2019 мы спросили у 270 сотрудников двух своих pet-friendly-офисов, насколько позитивно они относятся к инициативе и изменилось ли восприятие идеи за три года. 92% опрошенных сочли, что собаки улучшают микроклимат в офисе, а более половины (62%) отметили, что питомцы помогают восстановить силы и переключиться на новый вид работы, если требуется.

Благодаря своему дружелюбному нраву, собаки вызывают положительную реакцию большинства сотрудников — это отметили 67% респондентов, а почти 70% назвали присутствие питомцев дополнительным стимулом наладить отношения с коллегами или даже завести новые знакомства.







Наш опыт

Наш первый pet-friendly-офис в России открылся в 2016 году. Мы только переехали в большое новое помещение и заранее обговорили с арендодателем возможность приходить с питомцами на работу. Это было долгожданное событие — на глобальном уровне мы уже более 10 лет развиваем pet-friendly-инициативу. И она востребована: до начала пандемии в офисе можно было встретить 3-4 собаки ежедневно.

Вы спросите: «А как же кошки?» Несмотря на то что мы очень любим кошек, а в России их численность значительно выше, чем собак, приводить кошек в офис не рекомендовано. В первую очередь потому что для них это большое эмоциональное потрясение: кошки тяжелее переносят дорогу, незнакомые пространства и, конечно же, общество собак.

В московском офисе есть специально оборудованная комната для котиков. Мы можем в любой момент зайти и поиграть с ними, а также забрать домой… навсегда. За время существования этой комнаты 30 кошек и котиков обрели семью.





Как достичь максимума

Создание pet-friendly рабочего пространства — ответственное решение, к которому необходимо тщательно подготовиться. И, поверьте, оно того стоит!

Соберите единомышленников, поговорите с важными функциями в компании, продумайте вопросы безопасности — далее процесс пойдет сам. Домашние животные делают нас лучше, в том числе — на работе. Представьте себе, как идете по коридору, а навстречу вышагивает коллега с неуклюжим щенком корги на поводке. Или другой коллега, но уже с серьезным бородатым «двортерьером». Какой будет ваша реакция? Если эта картина вызывает у вас улыбку, go ahead!





Фото на обложке: Shutterstock/eva_blanco

Изображения в тексте предоставлены автором