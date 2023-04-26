Маркетплейс для владельцев АЗС и предпринимателей: чем интересна новая цифровая платформа «Вебнефть»

Стоит отметить, традиционно оптовые покупатели топлива воспринимались как консервативный сегмент, привыкший доверять проведение рабочих операций больше людям, чем IT-решениям. Однако данные продаж компании за 2022 год показали, что мелкооптовые клиенты покупают онлайн больше, чем, например, автомобилисты. Мария Барсукова, руководитель по развитию IT-решений для мелкооптовых клиентов, рассказала, чем интересен маркетплейс «Вебнефть».

В середине прошлого года «Газпромнефть-Региональные продажи» (входит в структуру «Газпром нефти») запустила платформу «Вебнефть» для независимых АЗС. С ее помощью они могут закупать топливо онлайн, а также решать ряд бизнес-задач: например, обучать эффективным продажам персонал и привлекать дополнительные финансы на развитие бизнеса.

Перевести консервативный сегмент в цифру

Платформа «Вебнефть» — не первое цифровое решение, которое «Газпромнефть-Региональные продажи» разработала для мелкооптовых покупателей топлива. Несколько лет назад мы решили попробовать перевести продажу топлива в онлайн и создали для этого электронную торговую площадку. До этого процесс осуществлялся только при участии персонального менеджера: с одной стороны, таким образом мы обеспечиваем высокий уровень сервиса, с другой — безопасность сделок, все-таки речь идет об очень больших суммах.

В целом сегмент клиентов, с которым мы работаем, довольно консервативный и медленнее по сравнению с другими сегментами внедряет IT-решения. Это обусловлено тем, что оптовые покупатели топлива на протяжении долгого времени работали именно с менеджерами и привыкли к такому формату обслуживания. Вообще, это удобно, когда есть специалист, который хорошо знает специфику деятельности своего клиента и к которому можно в любой момент обратиться по разным вопросам.

Другая причина — качественные цифровые сервисы для бизнеса стали появляться относительно недавно, поэтому у наших клиентов еще есть некоторое недоверие к ним. Но нужно сказать, нам удается преодолевать этот барьер и убеждать, что использование IT-решений не сопряжено с дополнительными рисками, а даже исключает ошибки, которые может совершить человек.

Когда мы увидели, что электронной торговой площадкой охотно пользуются, пошли дальше: посмотрели на потребности наших клиентов шире, ведь обеспечение нефтепродуктами заправок — лишь одна из рутинных бизнес-задач, с которой сталкиваются независимые АЗС. При этом у «Газпром нефти» уже есть множество продуктов и сервисов для автозаправочных станций: например, терминалы для топливных карт, обучающие сервисы для персонала, сопутствующие товары и многое другое. И для удобства клиентов мы предложили объединить эти решения на одной платформе, которой и стала «Вебнефть».

Единый доступ ко множеству сервисов

«Вебнефть» открывает независимым АЗС бесшовный доступ к онлайн-услугам компании и ее партнеров. Прямо сейчас на платформе доступна:

онлайн-покупка топлива мелким оптом — спотовая и плановая покупка на основе договора оферты, доставка;

тренинги для персонала АЗС — например, можно записаться на трехдневный офлайн-интенсив, который проводит владелец партнерской АЗС «ОПТИ»;

линейка товаров под брендом G-Drive — помимо топлива на заправке можно продавать сопутствующие товары, увеличивая таким образом выручку;

финансовые предложения — кредитные продукты от банков-партнеров для удовлетворения любых нужд бизнеса, возможность взять технику в лизинг.

Также в течение этого года мы перенесем на «Вебнефть» все сервисы «Личного кабинета для мелкооптовых клиентов», где клиенты могут отслеживать операции, связанные с покупкой топлива.

И это далеко не конечный набор продуктов и сервисов, который будет представлен на платформе. Мы продолжаем изучать потребности владельцев независимых АЗС, что им нужно для поддержания и развития бизнеса; смотрим, какие релевантные решения есть у смежных команд и партнеров компании.

Подчеркну, мы отталкиваемся от реальных потребностей клиентов, то есть прежде чем добавить сервис на маркетплейс «Вебнефть», мы проводим исследование и, если понимаем, что заинтересованность в услуге есть, работаем с ней дальше: дорабатываем, внедряем. Если нет — продолжаем поиски.

Так, например, было с одним страховым B2B-продуктом. Мы собрали группу клиентов для проведения глубинного интервью, чтобы выяснить, как они страхуют бизнес. По результатам стало понятно, что сейчас АЗС ограничиваются обязательной страховкой, за отсутствие которой могут последовать штрафные санкции со стороны регулирующих органов, а расширенная страховка — это та статья расходов, к которой они не всегда готовы. Таким образом, мы сделали вывод, что этого страхового продукта пока не будет на «Вебнефти», потому что он не будет востребован, даже если предложим выгодные условия.

Если говорить о ближайших планах, то помимо развития существующих сервисов хотим расширить список обучающих сервисов. Также работаем по направлениям, которые еще не представлены на «Вебнефти». В частности, ищем партнеров, которые занимаются оборудованием, техническими материалами, расходниками, необходимыми для АЗС.

Еще одно, на наш взгляд, перспективное направление — информационно-аналитическое. Совершенно точно у наших клиентов есть спрос на информацию, которая помогла бы принимать правильные бизнес-решения, а на рынке — контрагенты, которые продают аналитическую информацию. И мы сейчас думаем, какой бы это мог быть сервис на «Вебнефти».

Таким образом, в скором времени «Вебнефть» станет для наших мелкооптовых клиентов единым окном для получения широкого спектра сервисов — от онлайн-покупки нефтепродуктов и оборудования до обучения и адаптации персонала. Мы уверены: наша платформа поможет представителям независимых сетей АЗС эффективнее решать все задачи по содержанию, обеспечению и развитию бизнеса.

Фото на обложке и в тексте предоставлены пресс-службой «Газпромнефть-Региональные продажи»

Реклама