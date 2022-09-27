Подборка Telegram-каналов, которые помогут выстраивать правильные коммуникации сегодня

Количество пользователей Telegram выросло вдвое с 24 февраля 2022 года. Число тех, кто в мае хотя бы раз в день открывал приложение, увеличилось в июне до 40 млн . Больше в Telegram стало и каналов, в том числе нишевых. Крупные известны многим. Ольга Дудниченко, директор по коммуникациям платформы корпоративного благополучия «Понимаю» , поделилась подборкой ламповых Telegram-каналов о коммуникациях.

Cегодня людям особенно важно знать и понимать, как строятся коммуникации. Во время информационной войны, в которое мы живем, эти знания необходимы, например, они помогают отличать фейки от реальных новостей. Для предпринимателей это особенно важно: от того, насколько корректно они интерпретируют информацию, зачастую зависит успех их бизнеса и карьеры их сотрудников.

Подборка поможет всегда оставаться в коммуникационной повестке, следить за новостями отрасли, реакцией коммуникаторов на текущие события, изучать разборы кейсов и многое другое.

1. PR Perfect

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Канал Кристины Петровой, основателя коммуникационного агентства PR Perfect. Автор пишет о том как продвигать себя и свой бизнес, дает практические рекомендации, делится актуальными новостями сферы и полезной информацией о работе в Telegram, ведении здесь собственных каналов.

Кристина Петрова о том, как набрать первых подписчиков в своем Telegram-канале

Во-первых, есть самый прямой путь. Вы можете добавить 200 (первых) подписчиков в канал прямо из своей телефонной книги. Заходите в канал. Нажимаете на аватарку в правом верхнем углу. Кликаете синюю иконку «Подписчики». Нажимаете «Добавить подписчиков». Ставите напротив нужных людей галочки. Жмете «Готово» в правом верхнем углу — отмеченные люди ваши подписчики.

Однако будьте внимательны к выбору потенциальных подписчиков, убедитесь, что человеку будет действительно интересен ваш контент, он не пожалуется на канал, восприняв сообщение как спам. С этим инструментом нужно быть очень аккуратным, если сомневаетесь, что сможете применить его грамотно, лучше не пользуйтесь вообще — тут очень легко нарваться на негатив.

Во-вторых, вы можете и должны приводить аудиторию в Telegram-канал из своих профилей в других соцсетях. Для начала можно просто сообщить о том, что у вас теперь есть канала в Telegram, на этом прямых призывов подписаться хватит. Дальше стоит в спокойном режиме делиться ссылками на полезные материалы в своем канале.

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К вам перейдет 15-20% процентов аудитории из других соцсетей. Это небольшой процент, зато это самые лояльные ваши подписчики.

Кроме того, эффективным инструментов является взаимопиар. Он применим, когда у вас уже есть какое-то количество подписчиков: можно пробовать договариваться на взаимопиар, если у вас есть хотя бы 50 подписчиков.

Лучше 100-150 (в этом случае вам легче будет найти канал для взаимопиара). Находите такой же молодой канал как ваш со схожей аудиторией и обменивайтесь друг с другом, например, полезным контентом по ссылкой на свои каналы.

На старте имеет смысл использовать все возможности. Даже если какая-то из них принесет вам двух подписчиков. Но все зависит от ресурсозатрат: если для получения двух подписчиков нужно потратить два дня — это не целесообразно. Если же они будут стоить одного короткого сообщения знакомым — ок. Например, если у ваших знакомых есть Telegram-каналы со схожей аудиторией, попросите их рассказать о вашем канале.

2. ОтЪехавшая пресс-служба

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Канал Анастасии Журавлевой, которая раньше возглавляла PR в Qiwi Group, а сейчас PR-директор в компании Yadro. Анастасия рассказывает о мировых трендах и современных технологиях, а также делится личными историями про PR, своим опытом и полезными исследованиями.

Анастасия Журавлёва о том, как выбрать концепцию Telegram-канала

Запрос на создание собственного Telegram-канала сегодня в топ-5 «хотелок» бизнеса. Поэтому я уже выработала ряд проверочных вопросов, которые точно помогут принять решение и ответить на вопрос «чтобы что».

В первую очередь стоит убедиться, что в Telegram есть большой процент вашей аудитории. Классно быть полезным для 20 человек, и тренд на микрокоммуникации это подтверждает, но все-таки стоит помнить, что комьюнити не равно паблики в Telegram. У Telegram зритель массовый и большой, если вы, конечно, собираетесь через свой канал работать со смыслами, проблематизацией и управлять информационным полем.

Если же нет, то ламповый канал вполне выход, но это не про влияние, а скорее про легкое почесывание тщеславия, собственную значимость и нужность. Тогда честно говорим себе и своим пиарщикам, что это один из инструментов в рамках бренда компании.

Затем моя любимая часть — контент. Если за две недели вы сможете составить подробный контент-план для своего канала в Telegram на шесть месяцев с частотой выхода постов хотя бы три раза в неделю, смело стартуйте.

Ну и последнее, Telegram-канал — это уже почти медиа и драйвер этот будет продолжать «пинать» и бренды и экспертов, а медиа — это бюджеты. Как минимум бюджеты на копирайтера и пиарщика, как максимум — на формирование небольшой редакции. Готовы? Go!

3. Rosaly PR

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Канал Розалии Каневской, основателя портала Mediabitch и PR-агентства Montana. В своём канале она делится мыслями о том, что происходит в сфере коммуникаций. Практической пользу может принести, например, информация, о том, как создавать контент в Telegram-каналах.

Розалия Каневская о том, как формировать контент в Telegram-канале, о чем писать и говорить

Мой собственный канал, конечно, не демонстрация лучших подходов, но из практики работы с клиентами мы вывели правила контента в Telegram, которые работают.

Весь контент должен быть подчинен одной — главной — теме канала. Если у вас авторский канал про финансы, ну не пишите вы про политику и спорт. Если очень хочется, придумайте, как посмотреть на проблему с вашей экспертной позиции.

Контент может быть любым — текстовым, видео, графическим, фото. Но всё-таки важно не забывать, что алгоритмов выдачи никаких нет и любой контент должен быть подчинен задаче полного раскрытия мысли, которую вы хотите донести. Картинки ради картинки делать не надо.

Я всем обычно советую вести контент-план — иначе велик риск отвлечься на дела поважнее, забросить канал и потерять к нему интерес. Проверено на себе.

Не частите. В Telegram нет никаких алгоритмов выдачи. Канал, который что-то пишет раз в месяц, будет точно так же показываться подписчику, как канал, который пишет по портянке из восьми постов в день. Разница только в том, что от второго канала подписчик с большей вероятностью отпишется или замьютит. Для авторского канала со сложной тематикой вполне ок писать по одному-трем поста в неделю, а иногда и реже.

Авторские каналы любят за авторские мысли. Даже если делаете репост или используете чей-то чужой контент, объясняйте, что именно вы думаете по этому поводу и почему этот контент важен в контексте темы вашего канала.

4. ComInSights

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Канал Лилии Глазовой, генерального директора PR News — компании в области исследования коммуникаций. О них она и рассказывает в своем канале, делится кейсами. Кроме того, на примерах разбирает то, как эффективно применять KPI в работе пиарщика. Пишет она также про то, как измерять эффективность ведения Telegram-канала.

Лилия Глазова о метриках эффективности в Telegram

Как и в любой социальной сети или мессенджере в Telegram можно выделить как количественные, так и качественные KPI, которые покажут, насколько успешно вы ведете канал. Мониторинг Telegram-каналов доступен в специализированных автоматических системах, которые предоставляют доступ к агрегированным статистическим данным: количеству подписчиков и просмотров, активности аудитории.

Первой метрикой, на которую обращают внимание, является количество подписчиков. Его можно отслеживать в динамике по дням, а также оценивать прирост в абсолютных значениях за неделю или месяц. Метрика будет полезна для анализа постов, которые вызвали наибольший прирост/отток аудитории.

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Telegram также дает возможность увидеть количество просмотров каждого конкретного поста. Его можно представить как среднее число просмотров на пост, а также рассчитать ER (Engagement Rate) — процент подписчиков, просматривающих посты. Метрика дает представление о частоте публикаций, о том, в какие дни публикации дают наибольший охват и показывает уровень вовлеченности подписчиков.

Цитирование постов вашего канала сам по себе уже хороший показатель, который также можно представить в численном выражении: кто, когда и сколько раз ссылался на него. Упоминание канала часто приводит к росту числа подписчиков.

Полезным будет отслеживание данных по другим каналам, на которые вы хотели бы равняться.

5. Иванова знает то, что клево

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Канал Татьяны Ивановой, основателя агентства по работе с блогерами hello blogger. В канале делится опытом работы с блогерами в текущей ситуации, например, рассказывает о создании Ассоциации блогеров и агентств, как она сама говорит, «разбирает лайфстриминг на составные части и блогосферу на атомы».

Татьяна Иванова о том, как не слить бюджет на рекламу

Уже девять лет я возглавляю агентство по работе с блогерами, и мой опыт накладывает самый «ужасный» отпечаток на продвижение собственного канала. Я всегда отказываюсь от участия во всевозможных гивах и конкурсах. Каким-то образом мой личный ник попал к организаторам таких мероприятий и раз в день обязательно кто-то предлагает «вписаться» к известному блогеру с непонятной для меня аудиторией, но по очень привлекательной цене.

Такая реклама неэффективна для маленьких авторских каналов, потому что никто вам не даст гарантии, что новая аудитория не будет фродом и не повиснет на канале мертвым грузом, снижая ER.

По этой же причине не вижу смысла закупать рекламу для авторских блогов в больших сетках типа «все обо всем». Такие каналы хороши для рекламы акций, крупных новостных поводов, но никак не для узкого авторского контента.

Что же остается? Обмен постами с каналами с похожим контентом. С одной стороны, звучит привлекательно и релевантно, с другой стороны, важно не терять бдительность и проверить в TGStat: как контент с канала «расходится» и как аудитория на него реагирует. У TGStat удобные дашборды для такой аналитики.

И самое главное — каким контентом обмениваться с выбранным каналом: просто посты с ссылками уже не цепляют, нужно смотреть, что заходит аудитории этого канала: кружок, экспертный материал, аналитика или шутка.

6. Vinci means PR

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Новостной канал Марии Лапук, основателя PR-агентства Vinci Agency. Здесь регулярно публикуются актуальные новости в сфере PR и маркетинга, а также живо подаются интересные факты из сферы коммуникаций и бизнеса в целом.

Мария Лапук о том, какие тренды сейчас набирают обороты в Telegram

С февраля этого года Telegram уверенно обходит по охватам ТВ и привычные нам, но заблокированные, социальные сети. Тем не менее, не у всех получается перевести аудиторию в Telegram и сохранять высокий уровень ее вовлеченности.

Есть несколько трендов, которые важно отметить и соблюдать сейчас, переходя в Telegram.

Во-первых, необходимо соблюдать ритм и интенсивность публикации контента, чтобы сохранять интерес подписчиков. Вести Telegram-канал сейчас значит иметь собственное СМИ, а это подразумевает некоторые обязательства и ответственность перед аудиторией.

Во-вторых, анонимные каналы утрачивают доверие и появляется все больше интереса к каналам, за которыми стоят реальные личности и компании. Так вышло из-за того, что входящей информации становится слишком много, и людям важно читать проверенные источники, чтобы избегать информационного шума.

В-третьих, важна оперативность работы с контентом: ньюсджекинг и трендвотчинг должны стать главными словами, нужно ориентироваться в инфополе как рыба в воде — вовремя и уместно комментировать происходящее.

В-четвертых, все устали от официальных заявлений, и именно поэтому нужно выбирать правильный, нативный, бодрый тон и стиль общения с подписчиками, нужно четко понимать, кто ваша аудитория.

Фото на обложке: Shutterstock / giuseppelombardo