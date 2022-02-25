Как повторить успех онлайн-лектория TED: 4 главных совета

Лекции TED — мировая классика конференц-формата, поэтому часто к event-агентствам и студиям видеопродакшена клиенты обращаются с запросом «Хочу, чтобы было как у TED». Андрей Коваленко, директор по развитию Pike Media Lab , рассказывает, что происходит «за кулисами» известных мероприятий и в чем их секрет успеха.

1. Определитесь со своими ожиданиями. А заодно — с таймингом и контентом

Перед тем как нанимать подрядчиков для мероприятия, найдите подробные референсы мероприятия, которое вы хотите увидеть в результате. Это поможет им понять ваши ожидания и оценить, что нужно, чтобы воплотить идею в реальность.

Определитесь с форматом ивента: будет ли кто-то выступать на сцене, с каким контентом, сколько зрителей будет в офлайне, сколько человек подключится на трансляцию, как спикеры будут взаимодействовать со зрителями.

Когда будете обсуждать мероприятие с подрядчиками, расскажите им, какой контент вы планируете подготовить, покажите сценарий, презентации и другие материалы, если они уже есть. В зависимости от этого вам помогут выбрать площадку, конфигурацию сцены, технические решения.

Часто в качестве референсов указывают презентации Apple или лекции TED. Это мероприятия определенного уровня, которые сложно, например, быстро подготовить или снять только на одну камеру.

Если ваша цель — ивент такого формата, важно начать подготовку заранее и уделить контенту и его подаче особое внимание. Это напрямую влияет на качество работы организаторов и ответственных за съемку. Если выступление плохо подготовленного спикера сопровождается нечеткой таблицей во весь слайд, то будет ли это интересно зрителям?

2. Проработайте локацию

Выбор помещения под мероприятие зависит напрямую от его формата.

Если вы снимаете ивент формата «Прожекторперисхилтон», слишком большое помещение не нужно: необходимо поставить стол, рассадить людей, установить простые декорации.

Для съемки юбилейного концерта звезды эстрады понадобится большой зал, сцена, место для множества декораций, экраны для трансляции.

Если вы проводите пленарное заседание, где общаются друг с другом шесть человек, помещение на 12 кв. м не подойдет. Это слишком маленькое пространство, где будет не хватать воздуха участникам и места для камер, света, съемочной команды.

Оформление помещения, его площадь и конфигурация задают тон всему мероприятию. Одно из необычных требований к проведению лекций в формате TED — полукруглый зал. Это помогает передать атмосферу нетворкинга, «сплоченного круга», локальности ивента.

Если зал не подходит под требования, то иногда решить проблему можно с помощью световой техники или корректировки конфигурации. Например, прямоугольное помещение кажется более круглым, если выставить стулья «амфитеатром».

TEDxPresnenskiyPark

Но если помещение не совсем подходит, приходится искать множество компромиссов. Представьте, что вы хотите снимать спикера в полный рост в комнате с потолками 2,5 метра. В таких условиях лучше взять поясной план, а съемки в полный рост проводить в помещении с более высокими потолками. Еще вариант — снимать лекцию на фоне хромакея. Если локация не подходит, больше внимания нужно уделить нужно уделить контену и смыслам, а не зрелищности.

3. Разработайте брендинг мероприятия

Брендинг поможет сделать мероприятие запоминающимся и узнаваемым. Если запланированы декорации, они должны ассоциироваться с концепцией ивента или со спикером. Графическое оформление эфира или презентации может заключаться в небольших деталях, а может — в глобальных, если, например, вы собираетесь подготовить презентацию в стиле Apple.

Общее правило следующее: зритель не должен задумываться о том, что происходит в кадре. В этом помогает качественно разработанная айдентика.

С чем ассоциируется TED? Первое, на чем останавливается взгляд зрителя на офлайн-мероприятии — ярко-красные буквы «T», «E» и «D» на сцене. Гости конференции используют их как фотозону и инфоповод для своих соцсетей. Буквы и саму сцену «подсвечивают» длинными лампами с цветными светом — они помогают расставить акценты. Это привычные ярко-красный и темно-синий цвета со свечением. Презентации для выступления спикеров оформлены с теми же цветами и элементами в оформлении.

Команде, которая отвечает за съемку, важно будет передать эти отличия, чтобы ивент выделялся на фоне других роликов и трансляций.

TEDxPresnenskiyPark

Сформировать айдентику ивента можно и с помощью небольших деталей. Представьте, что ваши спикеры говорят о беге и велоспорте в пустом кафе. Смотрится ли это интересно? А если разложить на фоне спортивный инвентарь, повесить плакаты, убрать все лишнее?

Также крупный план смотрится интереснее за счет минимального количества визуального мусора. Хотя в то же время айдентика привязывает зрителя к теме трансляции и удерживает его внимание.

Бег Вреден live

Конечно, графика смотрится зрелищно, а заставки в художественных фильмах сами по себе — произведение искусства. Но если ваш бюджет ограничен, лучше сосредоточиться на оформлении локации и на разработке брендинга.

4. Экономьте, если хочется, но не на всем

Для мероприятий в формате TED важно, чтобы трансляция шла без зависаний и перерывов, была видна работа спикера с залом, а световые решения дополняли общую узнаваемую картинку. Но когда работа идет в обычной комнате, для съемки лекции достаточно одного инженера и, возможно, продюсера.

Если вы хотите продать ваш контент дороже или раскрыть идею лучше, то нужно работать на локацию, придумывать интерактив для аудитории. Тогда и количество специалистов в съемочной команде увеличивается: появляются режиссеры, операторы, помощники, инженеры трансляции.

Ивент не очень крупный? Тогда некоторые задачи можно делегировать. Например, часть функций режиссера может выполнять оператор-постановщик, а вместо продюсера другой специалист может взять на себя задачи по организации команды и процесса съемки. Однако чем масштабнее мероприятие, тем сомнительнее, что какие-то функции получится совмещать у одного человека, поскольку каждый член команды несет ответственность за свою задачу.

Уделите внимание работе со спикером. Вы можете подготовить шикарную презентацию на уровне Apple, но если ведущий не сможет представить ее так же, как Тим Кук, все усилия будут напрасны.

Начните подготовку заранее. Чем больше у вас и команды-подрядчика времени на работу с мероприятием, тем лучше будет уровень подготовки, тем интереснее будет смотреть ивент в итоге. Так он запомнится вашей аудитории, а это — самый главный показатель успеха.

Фотографии: Егор Подмарев