Как non-US основателю познакомиться с US-инвесторами?

Где можно взять актуальные контакты инвесторов на ранних стадиях, которые дадут ответ? Приводит пример действий основателя филиппинского стартапа Денис Ефремов, принципал Fort Ross Ventures, венчурный партнер Seedstars и автор Telegram-канала proVenture .

Венчурные рынки всегда были гипер-локальными, и найти правильный выход на инвесторов было сложно, если ты не родился и не вырос в той самой локации, где инвесторы находятся. А находятся они в основном в США.

Но отчаиваться не стоит, потому что при должной систематизации усилий все равно можно сформировать рабочий подход к поиску своего инвестора.

Лучше всего теорию подтверждает практика. Так, в треде в Twitter основателя филиппинского EduTech стартапа Виктора Риверы я нашел интересную информацию на тему источников холодных, но рабочих контактов инвесторов.

Он рассказал, где можно взять актуальные контакты инвесторов на ранних стадиях, которые отвечают. Этот подход позволил ему сделать в итоге связаться с более чем 400 инвесторами.

Ключевой тезис: теплые контакты работают лучше.

Стоит оговориться, что сам тред не только и не столько про поиск холодных контактов, а про то, как можно выстроить стратегию поиска инвесторов. Прочитайте тред, чтобы повторить, что можно и нужно получить теплые контакты. Как?

спросить интро у друзей;

найти контакты в Twitter и найти общие контакты;

активно питчиться и после того, как инвестор так или иначе вас заметил, подпитывать инвесторов новостями в рассылках для инвесторов и тому подобное.

Поддерживающий тезис: шансы на успех повысятся за счет широты воронки по No-Warm-Intro-Required.

Но в треде есть также крутые ссылки на базы данных, которые позволят вам сформировать широкую воронку из инвесторов. Эта воронка позволит вам дотянуться до инвесторов, до которых не дотянулись теплые контакты.

Какие источники можно использовать? Виктор называет несколько:

Список выглядит актуально. Например, я нашел там Fort Ross Ventures, уже что-то.

Предприниматель Юлия Беляева собрала список инвесторов, которые готовы рассматривать проекты, которые пришли в холодную

Список так и называется: No-Warm-Intro-Required Investor List.

Только эти два листа дадут вам около 600 инвесторов в базу.

Пользуйтесь на здоровье!

В дополнение хочу отметить, что различные списки инвесторов, базы данных и прочие полезные ссылки часто встречаются у меня в канале proVenture. Например, эту колонку можно дополнить следующими заметками:

Удачного фандрейзинга!

Фото на обложке: pixabay.com