Что нужно, чтобы создать приложение для обучения детей?

О разработке приложения для обучения детей чтению без опыта и средств, с семьей вместо компетентной команды, об ошибках и открытиях на пути развития проекта рассказывает Наталья Соснина, CEO компании «Узелки», методист и разработчик ЧИТАНИИ.

Нашему проекту, приложению ЧИТАНИЯ, недавно исполнилось 3 года. Оглядываясь, понимаем, что было немало открытий и ошибок. Но самое удивительное, как из ошибок получаются открытия. И в этом видится какой-то особенный смысл: такие ошибки-открытия оказываются самыми значимыми для развития проекта.

Открытие первое: создать продукт «для себя» — это может сработать

ЧИТАНИЯ — скорее система для обучения чтению. Долгое прохождение, сказочный сюжет, мини-игры — все направлено на то, чтобы задержать ребенка в игре и дать ему возможность не только научиться читать, но и стать читателем. Мы создали его, исходя из своих представлений. По сути, создали то, чего не хватало нам в обучении наших детей.

Когда мы оказались в бизнес-акселераторе, с удивлением узнали настороженное отношение к проектам, созданным для себя и своих потребностей. Мы узнали, что крайне важен CustDev (Customer Development) — нужно понимать потребности аудитории, исследовать их.

Причем сделать CustDev непросто. Надо продумывать вопросы и их последовательность, иначе ответы окажутся вредны для развития проекта.

Важно исследование конкурентов, понимание рынка и момента. То есть существует много факторов, от которых зависит успех проекта. Но мы о них не знали или не задумывались. Вместо этого ориентировались только на свои представления. Что, если они оказались ошибочны? Увы, так часто бывает.

Поэтому настороженное отношение к фаундерам, одержимым своей идеей, понятно. Но, видимо, в нашем случае, на руку сыграло то, что мы — многодетные родители. Мы натыкались на проблему не раз: не было технологического решения для обучения детей чтению. И в конце концов решили эту проблему сами. Так из ошибки получилось открытие.

Открытие второе: о раннем тестировании и разумном балансе сложности

Про тестирование продукта на пользователях уже сказано многое. Всем известно, что в разработке программных продуктов хорошо зарекомендовала себя методология Scrum — движение маленькими шагами с постоянным тестированием и изменением продукта под запросы.

На практике кажется, что это лишь рекомендация, и только. Но в нашем случае это был единственный способ создания приложения.

На момент активной разработки нашим младшим детям было 3 и 6 лет — самый релевантный возраст для обучения чтению. Мы, конечно, сразу же дали им тестировать игру.

Выяснилось, что такая разница в возрасте имеет огромное значение. То, что было интуитивно понятно шестилетке, для трехлетки было сложно. Мы видели, как дети теряют интерес, если задания в игре слишком сложные или слишком простые. Поэтому появился встроенный адаптивный алгоритм, который по вводным, простым мини-играм анализирует, какой уровень чтения у игрока и подбирает последующие задания в соответствии с ним.

Этот же механизм усложняет задания по мере прохождения игры. Задания, соответствующие развитию ребенка, и их поэтапное усложнение — это базовый принцип обучения. Но встроить его в приложение оказалось непросто.

Когда мы более-менее собрали «канву» приложения, то отдали его на тестирование в семьи знакомых. И опять вынуждены были делать несколько шагов назад и менять его.

Появились и новые участники — родители. Им было непонятно, что вообще здесь происходит и зачем. Поэтому мы добавили короткие перечни действий и целей на экраны, индивидуальные настройки игроков, возможность анализа прогресса и сложностей для каждого ребенка.

Казалось бы, очевидно, что в комплексном детском приложении для обучения чтению должно быть все понятно родителям. Как мы это упустили? Упустить можно самую очевидную вещь, когда ты погружен в процесс. Раннее тестирование — достаточно болезненная и неприятная вещь. Но без этого нельзя получить сложный, работающий продукт.

Вместе с тем, когда приложение усложняется, вносить изменения в него становится трудно. Приходится его, как больного, усыплять, оперировать, реанимировать. Часто выходит, что пациент скорее мертв, чем жив. Так что усложнять непросто.

Открытие третье: о компетенциях. Как совместить взаимоисключающее?

Как в книге считывается писатель, а в картине — художник, в детском приложении чувствуется уровень его создателя. К сожалению, именно детские приложения часто создаются как что-то второсортное, для дополнения портфолио. Что-то, чтобы попробовать свои силы.

Для нас же, напротив, создание детского приложения стало удивительно интересной задачей. Кажется, вся наша жизнь, весь накопленный опыт и знания мы вложили в ЧИТАНИЮ. Сказочный сюжет, интересные мини-игры, вовлечение, удержание пользователей… На первом этапе было очень много творчества.

А потом началась жесткая техническая рутина. Кодинг, баги, тестирование, релизы, портирование кода. Потребовались творческие, технические и в меньшей степени методологические компетенции. Особенно взаимоисключающими кажутся творческие и технические компетенции.

Хороший программист редко одновременно креативен, а творчество противоположно технической рутине. Но эти компетенции обязательно должен иметь создатель приложения, или же их может совмещать в себе команда.

Открытие четвертое: об ограничениях, которые открывают возможности, и о возможностях, которые ограничивают

Почему именно обучение детей чтению? Я часто задаю себе этот вопрос. Понятно, что у нас самих есть дети и мы столкнулись с проблемой, как научить их читать и достичь максимального результата при минимуме усилий. Мы хотели решить эту проблему — создать технологическое решение, которое поможет и родителям, и детям.Видели огромные возможности в этом.

Но мы не сразу заметили, насколько эта тема ограничивает нас. Русскоязычное приложение для русскоязычной аудитории ограничено русскоязычным миром и, увы, не имеет глобального международного потенциала. А значит, труднее привлечь инвестиции, и развивать проект приходится, надеясь на себя.

Первая версия ЧИТАНИИ была запущена только для iPad. Только через год после этого мы сделали версию для iPhone. И еще через год — для Android. Казалось, мы двигаемся недопустимо медленно и сильно себя ограничиваем. В наше время так медленно не создают технологические решения.

Но сейчас мы понимаем, насколько важен для развития проекта был каждый этап. Гармоничное движение по ступенькам вместо рискованного напряженного рывкового перепрыгивания через них.

Сейчас на эти ограничения мы смотрим по-другому. Версия для iPad — это MVP (Minimal Viable Product) приложения. Версию для iPhone мы запустили, когда увидели и оценили динамику роста. Запуск на Андроид означал смену модели с премиум-продажи на подписку и стал подтверждением гипотез и оценкой роста. Одно событие логично вытекало из другого, но нам не было понятно заранее, что к чему приведет

Чек-лист для создания детского мобильного приложения:

Не думайте, что «запилить» приложение для детей проще простого. Совсем напротив. При создании детского приложения надо принимать в расчет не только детей, но и родителей, их проблемы и потребности. Значит, ваша задача усложняется. Плюс, вы, как минимум, сами должны быть родителем.

Совсем напротив. При создании детского приложения надо принимать в расчет не только детей, но и родителей, их проблемы и потребности. Значит, ваша задача усложняется. Плюс, вы, как минимум, сами должны быть родителем. При создании приложения не нужно учитывать желания детей, они просто не знают, чего хотят. Но стоит понаблюдать как можно раньше, как вашим приложением пользуется ребенок. Два, пять, десять детей. Учитывайте возраст, особенности развития и культурной среды.

Но стоит понаблюдать как можно раньше, как вашим приложением пользуется ребенок. Два, пять, десять детей. Учитывайте возраст, особенности развития и культурной среды. Не торопитесь с выводами, так как последствия тех или иных решений проясняются только со временем. Открываются как возможности, так и преграды. Вместо сожалений о том, что проект развивается не так быстро, как хотелось бы, и метаний из стороны в сторону, лучше руководствоваться философской фразой «делай, что должно, и будь, что будет».

Открываются как возможности, так и преграды. Вместо сожалений о том, что проект развивается не так быстро, как хотелось бы, и метаний из стороны в сторону, лучше руководствоваться философской фразой «делай, что должно, и будь, что будет». Развивая свой проект, вы развиваетесь сами. Это взаимообогащающий процесс. Приложение постоянно требует доработок, изменений, релизов. Оно, как ребенок, растет и становится сильнее. Проходит через кризисы, признания, недовольства, критику. «Запилить приложение и получать пассивный доход» — такая парадигма уже не работает.

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