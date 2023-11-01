4 причины, почему некоторые принципы ESG лучше работают в стартапе, чем в корпорации

Алексей Майстренко, CEO SaaS-платформы TYMY, рассказывает, почему ESG-принципы легче и эффективнее реализовать не гигантам IT-отрасли, а стартапам. Причем для последних это естественнее и полезнее.
Воздействие компаний сектора информационно-коммуникационных технологий на окружающую среду считается одним из самых небольших в структуре мировой экономики — согласно исследованию Gartner, на ИТ приходится примерно 2% от общих выбросов углекислого газа.
При этом отрасль активно следует «зеленым» трендам, поскольку для большинства крупных компаний это основа и позиционирования, и стратегии развития.
Такие гиганты, как Apple, Google, Facebook, Microsoft, оптимизируют работу дата-центров для снижения потребления электроэнергии.
Например, у Apple iDataCenter снаружи окрашен в белый цвет, чтобы уменьшить нагрев от солнца, в ЦОДе обеспечено трехфазное электроснабжение оборудования, а во всем здании используются энергосберегающие LED-светильники.
Google к 2018 году полностью перевела электроснабжение своих ЦОДов на возобновляемые источники энергии.
В России еще в 2011 году «Яндекс» запустил самый крупный ЦОД, где используется инновационная система охлаждения Full Free Cooling, которая позволяет расходовать в два раза меньше энергии на охлаждение серверов.
Это лишь часть самых масштабных примеров. ESG-кейсы крупных компаний обычно на слуху у общественности — это зачастую обусловлено размером бюджетов на маркетинг и пиар.
Принципы устойчивого развития актуальны и для стартапов: это позволяет сокращать расходы, эффективно строить команду и планировать развитие бизнеса.
Разумеется, стартапам сложно тягаться с проектами ИТ-гигантов — на их фоне любые человечные и добрые дела выглядят незаметными, однако это вовсе не значит, что у малого и среднего бизнесов в ИТ другие приоритеты.
Любому бизнесу важно зарабатывать больше, экономить ресурсы, привлекать сильных сотрудников, обеспечивать им безопасные и комфортные условия труда.
Даже если в моменте это более затратно, в долгосрочных стратегиях это приносит бенефиты. Расскажу про несколько основных причин, почему в стартап внедрить ESG-принципы не так сложно, как кажется.
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Стартап проще перевести на удаленку
Исследователи Корнеллского университета вместе с компанией Microsoft посчитали, насколько среднестатистический сотрудник может сократить объем углеродных выбросов, если будет работать из дома, а не из офиса — от 29% до 54% в зависимости от количества дней удаленной работы.
Эти цифры справедливы при условии разумного потребления электроэнергии и топлива сотрудниками вне офиса.
Удаленный формат работы снижает нагрузку на структуру потребления, которая образовалась вокруг офлайн-работы. Человек меньше покупает одежду для офиса и пользуется услугами общепита, реже совершает стихийные покупки по дороге на работу и обратно. Сэкономленные время и деньги может потратить на отдых.
Формат удаленной работы начал активно развиваться в период пандемии в 2020 году, когда офисные сотрудники соблюдали карантинные меры.
В IT-сфере удаленка практиковалось и раньше, но за последние три года особенно масштабировалась и прочно прижилась.
По разным данным, в крупных IT-компаниях удаленно работают до 40% сотрудников — это больше, чем в других сферах, но все же есть к чему стремиться.
При этом многие стартапы сейчас запускаются по принципу remote-офиса — даже при наличии централизованной локации компании большинство сотрудников, включая руководителей, работают из разных городов и стран.
Это возможно благодаря гибкости и быстрой адаптируемости всех процессов.
Для сотрудников TYMY удаленка сразу стала основным и органичным форматом работы просто потому, что это более удобно для большинства команды — у нас в среднем больше 80% сотрудников работают в онлайне.
Это позволило нам заложить меньшие затраты на офис, оргтехнику и прочее, а деньги направить на достойные зарплаты, ДМС и прочие полезные и нужные вещи.
Стартап более гибок в социальной ответственности
Важная составляющая принципов ESG — высокая социальная ответственность, которая заключается в отношении компании к команде, партнерам и клиентам.
Для поддержания стандартов ESG бизнес должен инвестировать в социальные проекты и работать над качеством условий труда.
Это является ключевым конкурентным преимуществом в привлечении и удержании талантливых специалистов.
Согласно результатам опроса Deloitte в 2021 году, поколению Z крайне важно, чтобы работодатель решал социальные проблемы и поддерживал принципы устойчивого развития.
Любые решения, касающиеся социальной ответственности, в стартапе чаще всего принимаются индивидуально, в зависимости от потребностей конкретного человека. И сам процесс внедрения этого решения происходит в разы быстрее.
Например, чтобы помочь сотруднику, попавшему в непростую жизненную ситуацию, компания может предоставить ему возможность беспроцентного займа — для учебы, поправки здоровья, переезда, покупки квартиры.
Такая ситуация у нас в компании возникала несколько раз и решалась в течение нескольких дней.
В корпорации для этого, как правило, разрабатывают специальную программу, условия которой надо согласовать с юристами, службой безопасности — со всеми, кто к этому может быть причастен, чтобы исключить возможные риски.
И потом, спустя полгода, когда человеку с большей вероятностью это уже будет не актуально, программа наконец запустится.
В крупных компаниях в принципе чаще используется стандартная схема поощрений и мотивации для команды, без учета индивидуальных запросов и интересов конкретного сотрудника.
Для социально ответственного стартапа реализация подобных действий не проблема, потому что он легко приспосабливается под обстоятельства и может принимать решения на уровне руководителя в течение двух дней.
Бизнес-процессы в стартапах пишутся по ходу дела, при решении условно-конкретных задач, которые постепенно превращаются в систему.
В стартапе легко выяснить, разделяет ли сотрудник ценности компании
Внедрение ESG-принципов в работу компании невозможно и не имеет смысла без соответствующей корпоративной культуры.
Большое значение имеет, насколько в команде изначально собрались подходящие люди и совпадают ли их ценности с ценностями компании.
При этом важно поддерживать здоровую атмосферу в коллективе, work-life balance и человекоориентированный подход, иначе все социальные инициативы будут выглядеть как минимум фальшиво.
В крупных компаниях часто соблюдается формальная сторона вопроса: корпоративные ценности и правила тщательно прописаны, есть понятная система оценки эффективности сотрудников и процессов.
Человек может кивать и говорить фразами с плакатов, расклеенных по офису, но в действительности быть совершенно далеким от всего, что важно для компании.
И именно в корпорации это гораздо легче скрыть — из-за неповоротливости системы, перегруженных процессов, многоуровневого управления. Руководитель может докопаться до истины только спустя время.
В небольшой компании, где коллектив насчитывает еще десятки человек, эффективность сотрудника и его отношение к ценностям видно сразу: по коммуникациям в общих чатах, на общих собраниях (даже в зуме с выключенной камерой), во взаимодействии с остальными членами команды и, конечно, по результатам.
Как показывает мой опыт работы и в крупных корпорациях, и в стартапе, соблюдение ESG-принципов и любая инициатива в направлении к устойчивому развитию происходит гораздо эффективнее, когда это в первую очередь идет от ценностей людей, а не от бизнес-интересов компании.
Полезная практика — обратиться к своим сотрудникам и спросить, что для них важно, какие вопросы их волнуют, например, волонтерство, раздельный сбор мусора, переработка старой техники, поддержка НКО.
Все, что важно сотрудникам, можно переносить на компанию, когда коллектив небольшой, и внедрить в основу деятельности — это будет органично и эффективно.
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В стартапе важен результат, а не маркетинг и иные измеримые показатели
Между стартапом и корпорацией есть важное отличие в оценке результата ESG-процессов. Для стартапа допустимо, чтобы оценка была субъективной, то есть достаточно, чтобы руководитель и команда оценили результат, и его не нужно доказывать.
В их случае достижение конкретного результата обычно имеет прямой эффект, а каждое решение должно вести к единственной бизнес-цели — выживаемости.
Здесь ESG выступают как вспомогательный инструмент, влияние которого надо еще доказать, потратив деньги и время на аналитику.
Такие ресурсы есть у корпораций, поэтому в них обычно считают влияние отдельных процессов на общие показатели успешности, которые тоже могут быть очень разными, в том числе для разных подразделений.
Для интеграции любой идеи по устойчивому развитию внутри корпорации сначала нужно обоснование, для чего все это нужно и к чему приведет, параллельно обязательна маркетинговая кампания — чтобы получить бонусы.
Это одна из причин, почему маркетинг на ESG для корпораций абсолютно естественен — для них результат должен быть объективным, измеримым и доказанным, потому что он должен быть понятен и каждому отделу, и совету директоров.
Именно поэтому порой реализация идеи и вовсе превращается в гринвошинг.
У стартапов на такой маркетинг зачастую банально нет времени и денег, так что идеи реализуются потому, что основатель и команда топ-менеджеров считают, что это положительно скажется на динамике бизнеса.
Вместо заключения
Честно скажу, отчасти наше увлечение ESG случилось просто потому, что было логичным способом сэкономить и основой эффективной стратегии развития компании.
На мой взгляд, важно, что перечисленные пункты работают только тогда, когда речь идет о стартапе, для которого устойчивое развитие — это не просто возможность попиариться на трендовом буквосочетании, а настоящие ценности.
Вот в каком случае, на мой взгляд, принципы устойчивого развития будут работать в рамках ИТ-стартапа:
- Если компания в принципе нацелена на развитие — видит свою стратегию и строит ее, исходя из текущих условий; ориентируется на «долгую счастливую жизнь» в будущем, а не на краткосрочный заработок прямо сейчас.
- Если компания заинтересована в развитии всего рынка и инфраструктуры вокруг себя, при этом действуя человекоцентрично, то есть отталкиваясь от потребностей своих сотрудников и аудитории.
- Если компания занимается продуктом, который действительно улучшает жизнь людей и будет улучшать в долгосрочной перспективе. Но это уже тема отдельной статьи :)
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Фото на обложке: Pandora Pictures/Shutterstock
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