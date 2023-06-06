Пошаговая инструкция к запуску на Product Hunt

Мы уже делились гайдом по Product Hunt — пожалуй, наиболее действенному инструменту для стартапов. Однако перед тем, как заходить в это сообщество, нужно предпринять пару действий перед запуском и выходом на международный рынок. Виталий Янко, управляющий партнер бюро контент-маркетинга SoftwareLead.me , разобрал эти шаги.

Содержание:

Product Hunt — это онлайн-платформа, на которой стартаперы презентуют свои новые разработки и ИТ-продукты. Эта платформа стала важным мостом между стартаперами, пользователями и инвесторами, которым важно публичное признание востребованности продукта:

для первых это возможность заявить о своем проекте и получить обратную связь по нему;

для вторых — возможность найти наиболее перспективный вариант для ускорения своей работы;

для третьих — вложить свои средства в проект, которому не чужд эффективный маркетинг.

При этом важно иметь в виду, что успех на площадке зависит от совпадения вашей целевой аудитории с пользователями платформы.

На Product Hunt в основном тусуются основатели стартапов, маркетологи, продакт-менеджеры и гики.

Если же вы ориентируетесь, например, на аудиторию Enterprise Software, лучше сделать больший акцент на других каналах продвижения:

Reddit,

Hacker News,

других платформах.

Хотя не стоит отказываться, конечно, и от самого Product Hunt. Но наибольший выхлоп там получают SaaS-продукты на стыке технологий (много no-code) — мы работаем с такими — и бесплатные либо очень дешевые базы данных по хайповым темам (инвестиции) и подборки графического контента.

Подготовительный этап: что необходимо сделать?

Нужно определить цель: для чего вы хотите запуститься на Product Hunt. От этого будут зависеть ваши дальнейшие действия. Выделите команду и пропишите задачи для каждого ее члена — лучше всего это сделать в трекере задач наподобие Trello. Конечно, нужно обозначить и разумные сроки.

Процесс подготовки — пожалуй, самый напряженный и продолжительный этап. Здесь нужно предусмотреть каждую мелочь, чтобы упростить запуск и сделать его успешным. Причем поработать придется не только с вашим аккаунтом на Product Hunt: надо подготовить всевозможные тексты — от рассылок перед запуском до благодарностей за поддержку уже после него — и создать списки контактов и групп и не забыть о прокачке соцсетей.

Что нужно сделать на самом Product Hunt:

Провести анализ конкурентов. Найдите схожие проекты, которые недавно запускались, и посмотрите их результаты. Часто сами фаундеры охотно рассказывают о своем опыте и даже допущенных ошибках, поэтому остается только найти подходящие продукты.

Найдите схожие проекты, которые недавно запускались, и посмотрите их результаты. Часто сами фаундеры охотно рассказывают о своем опыте и даже допущенных ошибках, поэтому остается только найти подходящие продукты. Зарегистрироваться на Product Hunt. Обязательно проверьте, есть ли у вас и членов команды аккаунты на платформе. Это нужно сделать как минимум за два месяца до предполагаемого запуска — да не просто создать аккаунт, а поддерживать в нем активность, чтобы получить статус участника (contributor). У нас около 25 профилей членов команды и ближайших партнеров, готовых поддержать любой запуск.

Чтобы прокачать аккаунт до уровня Contributor, нужно:

зарегистрироваться на Product Hunt;

рассказать о себе в профиле;

как минимум в течение трех дней оценивать продукты: проголосовать не менее, чем за 11 проектов;

сделать несколько коллекций (коллекция — это продукты, объединенные одной темой, например, «приложения для повышения продуктивности» или «3D-графика»);

подписаться на рассылку Product Hunt.

После аккаунту будет дан соответствующий уровень.

Кроме того, нужно получить доступ к комментированию. Это можно сделать двумя способами:

Запросить доступ на самой платформе; Получить инвайт у кого-то из хантеров.

Кстати о хантерах… Вам предстоит найти их.

Найти хантера и договориться об условиях

Хороший хантер — человек, который, просто добавив ваш проект на платформу, даст ему приоритет над остальными проектами. Если же проект добавляете вы сами или человек без права фичерить проекты на главной, можно затеряться в общем потоке.

Хантеров лучше всего искать по ключевым словам в этом разделе.

Здесь даже рассчитан уровень влияния каждого из них на сообщество. Когда составите список потенциальных хантеров, отправляйтесь на поиски их контактов. Им можно написать в директ прямо на Product Hunt — рейтинги хантеров вроде 500hunters, Product Hunt Leaderboard и HunterList делятся ссылками на их профили.

Более того, большинство хантеров активно пользуется Twitter, поэтому можно смело (главное — вежливо и адекватно) стучаться к ним в личку, подойдут почта, LinkedIn или Facebook*.

Письмо хантеру должно быть вежливым и информативным: опишите в нем свой продукт и его ценность.

Как только у вас получится договориться с хантером, обсудите с ним условия анонса. Важно обговорить дату и конкретное время и предварительно прислать все материалы. Первое — чтобы вы знали, когда нужно будет встречать потоки людей и начинать маркетинг. А материалы нужны уже хантеру, чтобы он мог добавить вас с минимумом головной боли и раздумий, в какую категорию вас поместить.

Кстати, лучшие дни для запуска — вторник и среда, а меньше всего трафика в выходные.

Вот что нужно прислать хантеру:

название;

описание продукта (350 символов);

подзаголовок, рекламный слоган;

ссылку на сайт, можно добавить ссылку на мобильное приложение в магазинах приложений;

скриншоты, картинки, видеоролик;

лого продукта (лучше гифку).

По опыту наших клиентов, многие предпочитают не дожидаться «окна» в плотном графике запусков хантера, а хантить продукт самостоятельно — так как делают от двух-трех до 10-15 запусков в год. Новички же прилежно идут по всем инструкциям и ищут свободные окна для записи у целевых хантеров.

Публикации в СМИ

Стоит попробовать прогреть аудиторию через публикации в СМИ и блогах про ваш продукт но не про запуск, он сам по себе не является «вкусным» инфоповодом, кроме как для микроинфлюенсеров-друзей и ваших инвесторов, кто может поддержать его.

Не стоит думать, что массовая непрогретая аудитория не важна во время запуска. Например, к вам за комментарием в любой момент могут обратиться журналисты ИТ-изданий, особенно если запуск был успешным. Поэтому заранее подготовьте пресс-релизы для них, чтобы без задержки отправлять их в ответ на запросы.

Нашим клиентам мы советуем сделать упор на конкретное благосклонное к ним СМИ (или блог), чтобы в нем делать серию публикаций, подогревающих интерес читателей к регистрации на Product Hunt и первичной прокачке там собственной кармы. «Нулевые» пользователи без активности и «новореги» пришедшие на сайт впервые в день запуска зачтутся с огромным понижающим коэффициентом.

Или даже не зачтутся. Например, блог «Код Дурова» поддерживал своих земляков, наших клиентов, из Курска в 2021 году серией публикаций, и новость про запуск на Product Hunt тоже там мелькнула.

Англоязычные новостные издания, конечно, могут дать гораздо больший трафик и помощь в прокачке голосов.

Подготовьте промоакции

Пользователям Product Hunt нравятся выгодные предложения.

Поэтому в честь запуска не забудьте разместить какое-нибудь специальное предложение в своем первом комментарии или в обращении фаундера.

Приятный сюрприз в виде промокода со скидкой может повысить вовлеченность и привлечь дополнительное внимание к продукту.

Промокодом можно поделиться и с подписчиками страницы с ранним доступом.

У нас есть опыт раздачи купонов от 25% до 70% — «длинный хвост» регистраций при таких выгодных условиях с покупкой подписки очень часто доходит до трех-четырех месяцев.

Даже занимая девятое-десятое место внутри дня, продукт может войти в подборку лучших продуктов недели, потому что редакторы Product Hunt включат вас в email-рассылку именно из-за акции, благодаря которой к вам прибежит еще много позитивно настроенных пользователей с рейтингом.

Наши коллеги по сообществу SPB Founders Global — лендинги LP151 — получали «длинный хвост» продаж (а не просто регистраций) именно по такой модели. А наши соседи, армянский стартап Lucky Carrot, так стали не только продуктом месяца, но и продуктом года.

Не забывайте просить об обратной связи

Product Hunt — это сообщество любителей новых продуктов, людей, которые разбираются в них, пожалуй, как никто иной — кто, если не они, смогут ответить, чем ваш проект хорош, а в чем не дотягивает до идеала?

Не бойтесь спрашивать их мнение и предложения по улучшению.

Это создает высококачественное взаимодействие — и вы получите советы и голоса от самых мотивированных людей.

Отвечайте на комментарии пользователей внутри дня и лайкайте их. Это повышает вас в выдаче, а комментаторам растит карму внутри ресурса. Все это работает по win-win модели.

Мы обязуем авторов продукта сидеть в сутки релиза в три смены «на комментариях». И, конечно, делаем вместе с ними «рыбу» комментариев для друзей, которые плохо разобрались в сути продукта — это важно, иначе вас завалят однотипными комментариями, в которых будут поздравления с запуском. С правильным шаблоном они смогут оставлять более информативные сообщения.

Письма с благодарностями

Тех, кто поддержал ваш продукт, обязательно нужно поблагодарить, причем не раз.

Если вы знаете конкретных людей, которые проголосовали или расшарили ваши материалы, обязательно отреагируйте и поблагодарите.

После запуска не забудьте сделать благодарственную рассылку. Разумеется, все эти тексты нужно подготовить заранее, чтобы они были взвешенными и грамотно составленными, а эмоциональный компонент, если потребуется, можно добавить уже после запуска. Опять же, это заявка на «продукт недели», «продукт месяца» и даже «продукт года».

Страницы продукта в соцсетях

Создайте отдельные аккаунты продукта в соцсетях и заранее подготовьте тексты постов и визуал. Задействуйте страницы на всех возможных платформах — от VK до LinkedIn. Контент и его частотность могут разниться, но обязательно на странице важно:

Рассказать о самом продукте; За несколько дней анонсировать запуск на Product Hunt; Сделать напоминание о запуске, но без прямой ссылки на продукт, только на главную страницу; Еще раз напомнить, но с промежуточным отчетом по количеству набранных голосов,; Поблагодарить за поддержку — через пару дней после запуска. В Telegram есть сообщества взаимной поддержки русскоязычных авторов продуктов, мы состоим как минимум в пяти таких. О них позже.

Создание upcoming-страницы продукта на Product Hunt

Механизм upcoming page удобен тем, что на нем можно заранее рассказать о проекте и собрать заинтересованных в нем пользователей. В день запуска все они получат уведомление. Оформление страницы о предстоящем продукте состоит из четырех этапов:

Установка цели (ее можно будет изменить позже): увеличение количества подписчиков, привлечение трафика, получение отзывов пользователей; Выбор дизайна — их тоже всего три: кинематографический, разделенный экран и игровой чат; Сведения о проекте: название, краткое описание, стадия (ранняя, бета-тестирование или готовый), дата запуска (если вы уже определились), количество членов команды, зарегистрирована ли команда; Выбор типа учетной записи Product Hunt Ship: базовая, Pro или Super Pro.

После создания странички важно подогревать внимание и интерес пользователей, напоминать о себе. Лучше всего для этого подходят рассылки. Составьте их график и заготовьте тексты.

В приветственном письме рассылки кратко поблагодарите за интерес к вашему продукту. Перед запуском можно напоминать о себе информацией об обновлениях и планах по дальнейшему развитию. В день публикации они автоматически получат напоминалку о том, что вы опубликовались, — тут вы можете дополнительно написать им, что их поддержка важна как никогда.

Наконец, не забудьте их поблагодарить.

Регистрация и публикация на Hacker News

Здесь сидит сообщество гиков, интересующихся темами, так или иначе связанными с техническим сообществом. В том числе весьма популярны обновления о стартапах.

На сайте есть своя система рейтингов, поэтому пост со ссылкой здесь может легко попасть в топ.

Этот ресурс стоит использовать для дополнительного охвата и поддержки публикации.

Регистрация и публикация на Reddit

Reddit напоминает наш Pikabu, и здесь похожая система рейтинга участников. На этой площадке у пользователей есть карма, премиум-статус подписка, которую можно дарить и внутренняя валюта coins монетки, раздаваемые за посты и комментарии. В некоторые сообщества можно писать только с кармой от 50.

Автор этих строк за семь лет неактивного сидения на Reddit добрался до кармы 44 — просто там нужно активно «пожить» примерно месяцок.

Размещение информации на стартап-площадках

Обязательно создайте личный список контактов, у которых будете просить о поддержке продукта в день запуска. Советуем заранее вступить в тематические чаты (например, этот) и помогать другим, а в «час икс» попросить помощь для себя.

Прямо просить голосовать категорически нельзя (за это могут забанить), но рассказывать о запуске не запрещается.

Есть пользователи, которые открыли свой профиль и открыто готовы поддерживать продукт. Они обычно голосуют за это в чате.

Ранее работала система поддержки авторов на Product Hunt и Reddit Rumakers.club — но последняя рассылка от нее пришла в декабре 2022 года: «Александру и сервису Skipp нужна помощь на PH». Эти ребята известны нам по SPB Founders Global — в 2020 году на наших офлайн-митапах они делились своим опытом.

Подключение системы оповещения на о твитах и постах в день запуска

В день запуска вы должны знать обо всем, что происходит. Настройте оповещения из всех ресурсов и мониторьте все источники, где может понадобиться ваш своевременный комментарий, ответ на вопросы или пояснение — такие, как mention (более быстрый аналог Google Alerts по соцсетям и новостям).

Конечно, в первую очередь проверяйте страницу вашего продукта на Product Hunt.

Приветствие на сайте для хантеров и посетителей

Будьте гостеприимными, поприветствуйте посетителей, пришедших с Product Hunt. Это можно сделать разными способами:

подготовить поп-ап,

сообщение в чате,

плашку в шапке сайта.

В общем — им важно показать, что гостям здесь рады.

Приветственное сообщение фаундера на Product Hunt

Приветствие фаундера — это первый комментарий под публикацией, в котором фаундер приветствует посетителей, рассказывает про новые фичи или добавляет какие-то другие важные детали. Сюда кстати можно добавить информацию о промоакции для пользователей Product Hunt.

Мы обычно просим указывать не менее трех-четырех соавторов продукта, чтобы каждый из них сделал свой уникальный комментарий при запуске продукта, а его «паства» (друзья и знакомые плюс его подписчики) пришли поддержать этот запуск.

Публикации о выходе на Product Hunt в личных соцсетях сотрудников

Наверняка каждый, кто работает над вашим продуктом, хочет, чтобы запуск был максимально удачным. Пусть они опубликуют информацию о выходе на Product Hunt в своих соцсетях и внесут свою лепту в продвижение, даже если напрямую они не задействованы в запуске.

Поэтому вдвойне выгодно подключать к запуску даже не прямых участников проекта в качестве авторов-мейкеров.

Публикации в онлайн-СМИ

Если у вас есть доступ к онлайн-СМИ, запостите информацию о запуске и там. Это могут быть, например, и коллективные блоги VC или Medium, причем здесь лучше публиковать полезный для читателей контент, а не прямую просьбу о поддержке.

Среди обозревателей стартапов такие просьбы за неделю-другую с удовольствием примет Дмитрий Беговатов, ведущий рубрику VCHunt.

Что делать после публикации?

Из того, что мы написали выше, следует, что ко дню Х вы подошли максимально подготовленными и, конечно, усталыми и взволнованными. Это не удивительно: запуск — действительно большая ответственность и отличная возможность заявить о себе миру. Главное — мудро использовать ее.

На продвижение у вас есть всего пара дней, первые сутки из которых — самые важные. Каждое действие и реакция на любое сообщение имеют вес. Поэтому:

Действуйте в соответствии с подготовленным почасовым планом и распределением обязанностей.; Напомните о выходе в личных соцсетях — своих и каждого из сотрудников и в аккаунтах продукта.

Работа с журналистами и аудиторией

Не забудьте и про коммуникацию с журналистами. Если запуск успешен или проект сам по себе вызывает интерес, они могут вам написать. Однако и вы можете действовать.

Пресс-релиз у вас уже заготовлен, поэтому осталось только отправить его редакциям или конкретным журналистам, если у вас есть их контакт.

Контакты международных СМИ можно получить, использовав такие ресурсы, как RocketReach.

можно получить, использовав такие ресурсы, как RocketReach. А более целевые сообщества журналистов — MuckRack и ему подобные места тусовки обозревателей по разным тематикам.

— MuckRack и ему подобные места тусовки обозревателей по разным тематикам. В Рунете можно пробовать общаться с журналистами через Pressfeed.

До 2022 года у нас был рейтинг приема ответов внутри этого сервиса на уровне 70% (существенно выше среднего по ресурсу). Сейчас мы не используем этот агрегатор запросов активно.

Рассылки

Не забудьте отправить повторные рассылки и опубликовать благодарности. Кого знаете лично и чью поддержку цените больше всего, поблагодарите лично.

И не забудьте про хантера, который вас продвигал!

Что делать не надо

Выше мы рассказали обо всем, что нужно сделать. Теперь же коснемся того, чего стоит избегать при продвижении на Product Hunt.

Не выпрашивайте голоса

Ни в коем случае не просите о голосах. Вам важно получить голоса от мотивированных людей, которым ваш проект действительно понравился. Поэтому лучше всего просить оставить отзыв.

Недовольные могут пожаловаться со скриншотами, и ваш проект получит штраф.

Не спамьте

Это же касается и спама. Массовая рассылка по электронной почте или в Twitter некоторыми считается эффективным атрибутом продвижения из-за большого охвата. Но если человек был добавлен в рассылку без собственного согласия, просьба проголосовать или оставить отзыв только разозлит его.

Мы иногда используем однократные «холодные» рассылки на небольшие сегменты аудитории (важные нам пользователи, журналисты и блогеры), но с оговорками, что эта рассылка однократная и не повторится, — и формой отписки. Конечно, это можно делать, только если вы не «прогрели» целевую аудиторию пишущих про вас заранее (наша рекомендация — начать за два-три месяца).

Не ссылайтесь на домен producthunt.com

Не пытайтесь использовать устаревший прием «Зайди на сайт, найди в поиске наш продукт, потом открой его страницу» — это не так эффективно работает и вызывает вопросы модераторов.

Уже несколько лет не возбраняется использование прямых ссылок на страницу продукта, это не влияет на алгоритмы, зато намного упрощает поиск продукта людьми, которые хотят вам помочь.

«Кривая» ссылка на Product Hunt — возможно, один из очевидных признаков «чрезмерной оптимизации» запуска то есть попытки «переиграть» систему. Можно дать ссылку на категорию или на поисковую выдачу по ключевому слову, но, согласитесь, будет странно, если в этой категории будет только ваш продукт и еще один конкурент, как мы видели на днях в запуске одних ребят из СНГ.

Не используйте Thunderclap

Thunderclap — маркетинговый сервис раскрутки в социальных сетях. По сути это накрутка голосов, хотя сервис утверждает, что все аккаунты принадлежат реальным людям. Product Hunt такое не одобряет, что подтверждается множеством историй запусков.

Не используйте хэштеги

Product Hunt — не соцсеть, где они работают. Есть наблюдение, что хэштеги никак не помогают продвигаться на сайте. Оставьте эту практику LinkedIn (здесь больше любят личный опыт с автоматически проставленными хештегами), Instagram* и прочим соцсетям.

Вот мы и разобрались с планом по запуску на Product Hunt.

После общей суматохи, когда накал страстей поутих, займитесь рефлексией и подведите итоги. По свежим следам сделайте заметки на будущее: что было удачно, а что нет. Лучше всего поделиться своим опытом и выводами в соцсетях, чтобы быть полезным коллегам, а заодно и привлечь дополнительное внимание к своему продукту.

Мы в 2023 году не проводили еще ни одного запуска (слегка устали от 10+ запусков в 2022 году), так как ProductHunt стал «не тот» по мнению наших клиентов и друзей, — но пристально следим за запусками, помогаем клиентам по PR и SMM части до запуска и поддерживаем до 20 релизов в месяц своими голосами и комментариями. Захотите сами стать мейкерами — приходите, поделимся, чем можем еще помочь.

Удачи! Русскоязычные разработчики — вперед, к вершинам продуктового «Олимпа».

* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

Фото на обложке сгенерировано нейросетью Midjourney