Ссылка дня: ИИ-сервис для клонирования голоса и перевода любой речи

Основатель стартапа Deepcake Мария Чмир запустила ИИ-сервис для локализации речи на 60 языков Rask.ai. Сервис дублирует слова спикера так, что речь попадает «точно в губы», и может озвучивать эту речь голосом самого спикера с использованием Voice Cloning.
Создатели стартапа Rask.ai представили его на Product Hunt, где его выбрали в качестве Product of the Day (продуктом дня).
Rask.ai позволяет дублировать речь спикера и локализовывать ее на 60 языках. Результат получается такой, что речь попадает «губы в губы», а произнесенные слова можно озвучить голосом самого спикера с использованием технологии Voice Cloning.
Сервис бесплатный в пробном периоде. Стоимость базового тарифа составляет $39 в месяц, PRO-тарифа – $99 в месяц.
Фото на обложке: JAYANNPO /
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