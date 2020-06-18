Продвижение канала на YouTube: все важные нюансы и факторы успеха

Чтобы количество просмотров росло, а число подписчиков канала увеличивалось, особую важность приобретает продвижение. Спойлер: к большому сожалению, в 2020 году развить свой канал до большой аудитории без особых усилий точно не получится.

Давайте честно: почти никто не снимает ролики для YouTube просто так. Есть, конечно, исключения в виде людей, которые просто хотят самовыражаться, но подавляющее большинство хотят, чтобы помимо друзей и родителей их контент смотрел широкий круг зрителей или потенциальных клиентов.



Основной показатель при продвижении видео

Но прежде чем мы расскажем про инструменты продвижения, стоит остановиться на основных показателях ролика и YouTube-канала, с учетом которых и должно выстраиваться продвижение и подбираться формат дистрибуции.

Если открыть аналитику канала, глаза могут разбежаться от обилия различных метрик, но в первую очередь нужно обращаться внимание на следующие значения:

удержание аудитории ;

; CTR обложек (click-through-rate, отношения числа кликов к числу показов в процентах);

(click-through-rate, отношения числа кликов к числу показов в процентах); ER (engagement rate, то есть коэффициент вовлеченности, в процентах: лайки, комментарии, подписки после просмотра и пр.);

(engagement rate, то есть коэффициент вовлеченности, в процентах: лайки, комментарии, подписки после просмотра и пр.); глубина просмотра на всем канале (переходы с одного ролика на другой).

Разберемся, почему все это важно.



Факторы ранжирования роликов

Раньше, когда во всех соцсетях новостные ленты выстраивались исходя из подписок и хронологии, все было значительно проще. Можно было почти со 100% уверенностью сказать, что следующий ролик на определенном канале соберет столько-то просмотров.

Но все изменилось с приходом алгоритмических новостных лент.

Теперь, чтобы попасть в поле зрения даже своих подписчиков, нужно постараться понравиться алгоритмам.

Считается нормальной практикой, когда только 20–40% ваших подписчиков канала смотрят ролики. Остальные, как правило, набираются из поиска и блока рекомендаций.







И именно для того чтобы попасть в блок рекомендаций так важно обращать внимание на CTR и вовлеченность.

Рассмотрим, как каждый показатель влияет на потенциальную выдачу и ранжирование.

CTR — чем выше конверсия из показа значка в просмотр, тем больше просмотров вы получаете за меньшее число показов. Это сигнал для YouTube показывать вас чаще в блоке рекомендаций, на главной и прочих страницах просмотра, ведь вероятность совершения просмотра высока.

Удержание аудитории — чем оно выше, тем больше времени каждый пользователь проведет на платформе. Это сигнал для YouTube, что вы помогаете удерживать зрителя на платформе длительное время.

Глубина просмотра на всем канале — чем больше роликов с вашего канала каждый зритель смотрит, тем лучше, и это явный признак того, что ваши ролики ему нравятся. Это сигнал для YouTube, что вы можете заинтересовать зрителя не только одним видео, а целой серией, что увеличивает время пребывания на YouTube.

ER — тут все просто: каждая реакция, будь то лайк или комментарий, это сигнал, что ваш контент получает отклик у зрителя и он хочет реагировать на него.



Ниже — пример ролика, у которого обложка давала всего 1,9% CTR:







А вот другой пример ролика по той же тематике с того же канала:







Да, CTR 2,6% — это тоже мало. Но даже разница всего в 0,7% повысила число показов более чем в 10 раз!



Это лишь пример, как перечисленные метрики могут влиять на продвижение ваших роликов. И важно учитывать их все.

Если ваш CTR составляет 10%, но это просто кликбейтная обложка и пользователи уходят после нескольких секунд, в рекомендациях вы долго не продержитесь.

Важно! Во всех социальных сетях рекомендации работают по следующему принципу.



Ролик показывается на 500 человек (условно). YouTube оценивает, как пользователи отреагировали на показанный контент, кликнули ли, как долго его смотрели и т.д. Если YouTube понимает, что ваш ролик получает взаимодействия и он нравится людям, он показывает вас новой порции пользователей, но уже чуть шире — скажем, 5 тыс. человек. И далее по кругу.

Как только ваш ролик перестает вызывать реакцию у людей, он выпадает из рекомендаций.

И только от качества контента будет зависеть, сколько просмотров вы получите по итогу.



Подбор семантики

Про правильный подбор метаданных говорят много. Способов подбора семантики тоже несколько.



Сперва нужно определиться с названием ролика. Для этого вбивайте в поиске YouTube ключевое слово — например, «велосипед». YouTube сам начинает подсказывать наиболее частотные запросы, связанные с ним.









Если ни один из вариантов вас не устраивает, можете добавить вопрос перед ключевым словом: как, что, почему и т.д.







Для большей информативности можно поставить расширение vidIQ или TubeBoddy, которые сразу покажут уровень конкуренции по выбранному ключевому слову.







Если у вас маленький канал или вы вовсе загружаете свои первые видео, нужно находить такие ключевые слова, по которым будет достаточный поисковый объем и максимально низкая конкуренция. Если конкуренция будет высокой, вы очень скоро выпадете из поисковой выдачи.



После того как вы определились с названием своего ролика, нужно заполнить описание и теги.

Если вы знакомы с SEO сайтов, наверняка знаете, что есть сайты для поисковиков и сайты для людей. В случаи с YouTube принцип тот же — и оптимизировать ролики нужно для людей.

Простой пример: «Вам нужен велосипед? А какой велосипед? Как выбрать велосипед, чтобы велосипед был хорошим и ваш велосипед прослужил долго и чтобы вам нравился велосипед…»



Это плохое описание! Попытка набить как можно больше ключей вряд ли поможет в ранжировании и точно отпугнет пользователя.



Рекомендация: максимально емко, в двух-трех предложениях опишите, о чем ваш ролик. Под текстовым блоком разместите ссылки на смежные ролики, если они есть, призыв подписаться на ваш канал и дополнительные ссылки. В самом низу размещаются хештеги.



Теги и хештеги

При работе с тегами важно помнить их главную функцию — помогать YouTube лучше понять ваш ролик. Поэтому придерживайтесь следующих принципов работы с ними:

Подбирайте теги, которые соотносятся с названием вашего ролика и с самим контентом.

Не нужно писать рандомные ключевые слова только потому что они сейчас популярны — это только запутает YouTube.

Не нужно писать рандомные ключевые слова только потому что они сейчас популярны — это только запутает YouTube. То же относится и к именам. Если вы упомянули кого-то известного в своем ролике, не нужно писать его имя в названии и тегах. Даже если YouTube и выдаст вас в рекомендациях рядом с его контентом (что маловероятно), пользователи сразу поймут, что это простой кликбейт, и уронят глубину просмотра.

Пишите столько тегов, сколько действительно нужно. Другими словами, YouTube выделяет под теги 500 символов, но это не значит, что нужно использовать их все. Если вы подобрали пять и считаете, что в полной мере охватили тему своего ролика, — оставьте их и не выдумывайте новые. Это не дает результата.

Окей, теги подобрали, но остается вопрос эффективности. Скажу прямо: правильный подбор метаданных — это лишь капля в море. И если сейчас вы стартуете с нулем подписчиков просмотров, ждать быстрого роста лишь благодаря правильной оптимизации не стоит.



В первую очередь потому, что уже почти каждый автор умеет подбирать теги и пользоваться vidIQ. И если так, то с чего вдруг именно ваш ролик будет на первых позициях в выдаче?

Именно поэтому на первое место выходят форматы продвижения, которые могут обеспечить первоначальный трафик на канал или значительно увеличить нынешние показатели.



Что важно знать при продвижении

Все форматы продвижения можно разделить на четыре категории:

Органика;

Условная органика;

Официальный paid-трафик;

«Серые» методы.



Органика

С первой категорией все понятно — это тот трафик, который вы получаете из поиска и блока рекомендаций за счет оптимизации своих роликов.

Главный плюс — бесплатность такого продвижения. Оптимизация доступна всем и не стоит денег.

Но есть существенный минус — благодаря одной лишь оптимизации можно получить только минимальный трафик. И маленькие каналы здесь проиграют каналам с большей аудиторией.



Условная органика

К условной органике можно отнести тот трафик, который отображается в источниках трафика как трафик с других страниц на YouTube и внешних площадок. В первую очередь это трафик от размещений у других авторов, интеграций и постов в сообществах.

Главный плюс такого трафика — его скорость, ведь пост моментально увидят тысячи людей. Кроме того, трафик, полученный по рекомендации блогера, лучше других типов продвижения конвертируется в подписку, комментарии и лайки.



Официальный paid-трафик

Конечно же, это реклама в Google Ads.

Плюсов у такого формата дистрибуции много:

Оперативный запуск рекламной кампании и большой объем трафика за короткий срок.

Гибкий таргетинг и максимально подробная аналитика в рекламном кабинете для оценки эффективности рекламных кампаний.

Низкая стоимость просмотра относительно размещений у блогеров.

Но важно помнить и о минусах:

Низкий процент досмотра. Да, если сильно постараться, можно добиться хорошего удержания аудитории, но это возможно далеко не всегда и, как правило, вынуждает делать очень узкий таргет, что влечет за собой низкие темпы открутки.

По опыту могу сказать, что ролики и каналы, которые выращиваются исключительно на рекламном трафике, редко попадают в поисковую выдачу и блок рекомендаций (а это то, за счет чего можно быстро вырастить свой канал).



«Серый» трафик

Это накрутки просмотров, лайков, комментариев, подписчиков.

Правило работы с таким трафиком очень простое — никогда не работать с ним. Такие методы продвижения ни только не помогают продвигать контент, но и «убивают» ваш канал.

YouTube давно научился отличать органику от накруток, и пытаться обвести его вокруг пальца не имеет смысла. Вы рискуете не только потратить деньги впустую, но и лишиться своего канала.



Рекомендации по использованию инструментов продвижения

Перед продвижением роликов потратьте время на оптимизацию контента: подберите цепляющее название, описание и теги, добавьте внутренние интерактивные элементы, чтобы удержать трафик на своем канале.

Рекомендую совмещать трафик от блогеров и paid-трафик, при этом второго должно быть 20–30%. Так вы сможете обеспечить высокий уровень удержания и вовлеченности и даже при неправильной настройке рекламной кампании в Google Ads не навредите своему каналу.



Работа с аналитикой

Вы можете смотреть аналитику как по всему каналу, так и по отдельным роликам. Для этого в творческой студии слева найдите вкладку «Аналитика» — и вы перейдете в стартовое окно с базовой аналитикой.









Если нажмете на кнопку «Подробнее», получите более детальную аналитику по обширному списку показателей.







Важно на регулярной основе проверять аналитику отдельно взятых роликов и всего канала, чтобы иметь возможно исправить ошибки. Обращайте особое внимание на те показатели, которые мы разобрали выше, а именно: удержание аудитории, CTR, ER и глубина просмотра на всем канале.

Если вы замечаете, что CTR низкий — 2–3% — попробуйте сделать другие обложки для своих роликов и посмотреть, как они повлияют на данный показатель.



Если удержание на ваших роликах низкое, как на примере ниже, — разберитесь, с чем это связано.







Причиной может быть скучный сценарий, низкое качество ролика или то, что вы решили резко сменить направленность своего канала. Эти и многие другие факторы могут «ронять» данный показатель.

Низкие показатели не нанесут критичного ущерба, если вы их замечаете и исправляете. Но надеяться, что все само вырастет, не стоит — не вырастет.

Особое внимание всему этому стоит уделять тем авторам, которые только начинают свой путь на YouTube, ведь каждый просмотр на весь золота. Оценивайте реакцию людей, понимайте от куда идет ваш трафик и как пользователи реагируют на контент.

Правило работы с аналитикой очень простое: ваша задача — каждый раз пытаться сделать больше. Дольше просмотр, выше кликабельность, выше вовлеченность и т.д.

Звучит просто, но на практике добиться этого будет очень сложно. Не стоит смотреть на коллег с больших каналов — они могут нарушать множество правил и рекомендаций, так как объем их аудитории настолько большой, что их ролики и без всякой аналитики и продвижения будут набирать просмотры.



Лучшие сервисы для продвижения видео

Прозвучит странно, но лучший сервис — это ваши руки и глаза. Не стоит полагаться на платформы для автоматического продвижения, такие как посевы, или автомазейры по выбору блогеров для интеграций.



Если говорить про автоматические посевы, то с ними, откровенно говоря, все плохо. Сами платформы заявляют, что в их пуле тысячи площадок, по факту же наберется пара десятков кино-сайтов, где глубина просмотра вашего ролика составит 30 секунд, а вовлеченность — 0.



Еще один момент: чаще всего вам предлагается список из 500–700 площадок и нет гарантии, что вы будете размещаться на релевантных. Список очень широкий, с разными категориями, потому посев больше похож на гадание на кофейной гуще. Можете разместить в паблике для мам, а можете попасть в сообщество заниженных тазов.

Потому если и рассматривать посевы, то только ручные.

Да, вам придется связаться с админом площадки и договорится о посте, но так вы точно не переплатите за автоматизацию и разместитесь именно там, где считаете нужным.



Та же история и с блогерами. Потратьте пару часов времени, чтобы сделать релевантную подборку. Бонусом вы получите более низкую цену за размещение.





Заключение

Если резюмировать все вышесказанное, алгоритм успешного запуска или развития существующего канала следующий:

Оптимизируйте ролики. Придумывайте интересные названия, сопровождайте тегами и описанием. Помните: не стоит спамить нерелевантными тегами и вводить зрителей в заблуждение кликбейтными названиями.

Если вы рассчитываете на быстрое развитие канала, без продвижения не обойтись, но старайтесь не тратить весь рекламный бюджет на один формат. Особенно внимательно стоит отнестись к Google Ads, так как часто при работе с этим форматом можно столкнуться с низким удержанием. Лучше ограничить его долю 20–30% от общего трафика.

Делайте упор на работу с блогерами и коллаборации с ними, так как это самый конверсионный формат продвижения для развития YouTube-канала

Никогда и ни при каких условиях не используйте серые методы — накрутки чего-либо и посевы на киношных сайтах. Все, что вы получите, это 20–30 секунд удержания и ноль конверсий. Ну, только если вы не казино, конечно.

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