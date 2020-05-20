6 типичных ошибок при создании бизнес-канала на YouTube

Команда Yoola рассказывает о популярных ошибках, которые допускают авторы каналов, и о том, как их не совершать.

Но бывают случаи, когда находишь бренд-канал, и становится очевидно, насколько несерьезно создатели подходят к его созданию. Такие каналы больше напоминают Google-диск, нежели успешный кейс.

YouTube-канал для бренда может стать как незаменимым инструментом для коммуникации с потенциальными клиентами, так и площадкой для аккумуляции действующих потребителей.

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Ошибка 1. Выпускать спам-контент

Многие ошибочно полагают, что зритель сам приходит на канал, чтобы посмотреть, что делает автор. На самом же деле это авторы должны делать все возможное, чтобы зритель уделил им время и посмотрел их ролики.



Но даже сейчас, когда рынок пестрит ярким контентом, креативной рекламой и необычным подходом, некоторые бренды считают нормой загружать на свои каналы рекламу с телевизора и корпоративные ролики. Казалось бы, ничего критичного. Но при таком подходе лучше не иметь своего канала вовсе, чем выкладывать все подряд.



Когда бренд приходит на любую медиа-площадку, он должен четко понимать пользовательский запрос и учитывать его, чтобы целевая аудитория получала пользу от вашего канала, а не просто спам-контент, который никого не заинтересует. Поэтому очень важно продумывать сценарии и снимать качественные ролики для своего бренд-канала.



Например, канал «БЕЗ Трудовой» от Qiwi (около 50 тысяч подписчиков).







Бренд не скрывает своего отношения к каналу, но при этом пользователя не заставляют смотреть бесконечную рекламу. Канал показывает представителей разных профессий, которые рассказывают о своем опыте, дают советы, как зарабатывать любимым делом, и обсуждают те ошибки, которых они могли бы избежать. Всех героев ролика объединяет отсутствие трудовой книжки (или нежелание ее использовать) и стремление заработать достойные деньги.





Ошибка 2. Создавать контент, который никогда не будут смотреть

В первую очередь, контент должен интересовать самого автора канала. Контент, который изначально делается с душой и чувством стиля и четко придерживается жанра, вызовет интерес у аудитории.



Чтобы не уйти в рутину и поддерживать креатив, необходимо продолжать экспериментировать и развиваться, потому что YouTube — это, прежде всего, творческая площадка. И чем интереснее будет ваш контент, тем больше внимания зрителей он привлечет.

Основная ошибка многих креаторов — создание контента ради контента. Чтобы не завязнуть в таком болоте, стоит разобраться в том, что вы хотите донести до аудитории. Нужно заложить в основу идею и философию.

Не помешает вносить разнообразие: запускать стримы, делать новые коллаборации, челленджи и свежие форматы. Идеи для бизнес-канала можно черпать с западного YouTube: изучите, что смотрят там, выпишите для себя механизмы, которые вас зацепили, и подумайте, что можно сделать.



Помните, что качественный контент — это тот, что вызывает эмоции, помогает зрителю решить задачу и дает знания после просмотра.





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Ошибка 3. Не ориентироваться в интересах пользователя

Еще довольно частая ошибка при создании корпоративного контента на YouTube — авторы сами не смотрят эту площадку. А ведь здесь сложились свои тренды и условности, и зачастую то, что может показаться некачественным или слишком простым, набирает огромные просмотры, и, наоборот, большое и технически выверенное шоу может не собрать свою аудиторию.

С чем это связано? Большие просмотры обычно связаны с гиперактуальностью темы, эксклюзивностью материала и большой собственной аудиторией YouTube-канала.

Но основной лайфхак, доступный всем, — это легкое ощущение «кустарности и таланта» в видео, когда новые идеи сочетаются с «живостью» картинки и харизматичным автором, с самоиронией и уменьшенным количеством пафоса.

Например, канал SuperCrastan (2,75 млн подписчиков) — простая съемка одного человека в одном помещении на одну камеру. Без монтажных излишеств, но с интересными идеями по DIY и харизматичным ведущим, который занимается развитием своего канала и делает то, что ему интересно. Хорошее взаимодействие со своей аудиторией, отсутствие пафоса и массовые темы.

Ошибка 4. Забывать об удержании аудитории

При работе с YouTube многие забывают об удержании аудитории. А это один из тех элементов, на основе которых площадка решает, насколько активно продвигать ваше видео для других зрителей.

На деле это означает, что помимо заманчивого приглашения на ролик нужно стараться как можно дольше удержать зрителей на нем и привлечь новых. Этот эффект можно усилить на монтаже — например, перенести в начало ролика наиболее интересные эпизоды (как, например, на канале «вДудь» — в начале выпуска представлена нарезка с яркими моментами выпуска или острыми фразами). Это делается для того, чтобы зритель в любом случае захотел посмотреть ролик до конца.

Также одним из действенных способов удержания зрителя будет развивающийся сюжет в ролике, с нарастающим напряжением.

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Ошибка 5. Ждать мгновенной финансовой эффективности проекта

Создание YouTube-канала — это инвестиция, которая окупится позже. Это важно понимать, потому что многие бренды приходят на площадку и ждут мгновенной окупаемости проекта. Но так это не работает — для таких целей существует контекстная реклама, где бренд работает с горячим спросом.



Многие на начальном этапе забрасывают свои каналы — реже выпускают ролики, не придумывают ничего нового, а спустя время начинают выпускать только рекламу. Но здесь нужно терпение и регулярная работа — только так можно развить свой канал и в будущем монетизировать его.

Если посмотреть на известные каналы, то все они добивались своей популярности долгие месяцы и даже годы. За это время они пробовали разные форматы, привлекали аудиторию разными способами и создавали свое комьюнити.





Ошибка 6. Заложить неправильные KPI

Еще одна частая ошибка при создании канала — завышенные ожидания по KPI: канал — миллионщик, просмотры — обязательно сотни тысяч. Так думают многие авторы при создании своего бизнес-канала. Но не стоит забывать, что стоит за этими цифрами.



К примеру, разница между 100 тыс. просмотров, которые были закуплены через Google Ads, и 10 тысячами, которые пришли на ролик органическим путем, огромна. Чаще всего именно 10 тысяч «живых» просмотров имеют бОльшую цену, чем пустые просмотры с рекламы.



Пусть ваш канал будет на 100–200 тысяч подписчиков и органически собирать по 50–150 тысяч просмотров, но эти просмотры будут с хорошим удержанием от лояльной аудитории — именно той, которая будет взаимодействовать с вашим брендом, контактировать и делиться.

Помните, что нужно не просто растить число просмотров и подписчиков, а выращивать лояльную аудиторию.





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Как достичь максимума и создать успешный YouTube-канал

Помните, что это вы приходите на площадку за зрителем, а не он приходит к вам.

Создавайте лучший контент.

Поэтому именно вы должны подстраиваться под его интересы и запросы. Анализируйте тренды и западный опыт, выстраивайте контентную стратегию на основании предпочтений зрителя.Даже если вы делаете контент по референсам, вы должны доработать и усовершенствовать идею и тем самым сделать ролик лучше, чем это сделали до вас.

Помните, что за внимание зрителя вы конкурируете с тысячами и сотнями тысяч других блогеров. Вы должны четко понимать, чем ваше видео лучше остальных, почему зритель захочет уделить ему время и чем оно сможет удержать его на канале.

Ставьте реалистичные KPI и не гонитесь за просмотрами.

Ставьте конкретную цель — зачем вы открываете YouTube-канал.

Количество просмотров имеет значение, но нужно отличать paid-трафик от органического и всегда делать упор на второй. Это же касается и количества подписчиков.Канал на YouTube — это игра в долгую и серьезная инвестиция. Учитывайте это. При создании канала рассчитывайте стратегию минимум на год вперед, а оптимально смотреть в перспективе 2–3 лет.





Над материалом также работали:

Никита Мамонов, Head Of Production

Владимир Гросс, Режиссер монтажа

Алексей Баскаков, Producer





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