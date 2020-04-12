5 секретов успешного продвижения на YouTube

Продвижение любого вида контента — это сложный процесс, который включает в себя много этапов. Нет волшебной формулы, которая работала бы для всех одинаково эффективно, — иначе каждый автор уже имел бы бриллиантовую кнопку. Но есть определенные закономерности и инструменты, которые помогают развивать каналы и приносят трафик независимо от темы или количества подписчиков. О них рассказывает Татьяна Столярчук, тимлид отдела развития медиасети Yoola.

1. Стабильный и качественный контент

Многие авторы недооценивают важность стабильной публикации выпусков. Но суть в том, что когда автор перестает публиковать их в своем обычном темпе, аудитория уходит к другому креатору. Из-за этого у зрителя меняется история просмотра, которая играет важную роль в составлении списка рекомендаций. И когда автор снова выпускает видео, то зачастую алгоритм уже не так активно рекомендует его прежним зрителям, так как они теперь заняты контентом другого креатора.

При создании контента нужно заранее определиться с темой и помнить, что аудитория должна удовлетворять свои запросы при просмотре вашего ролика. Если вы не готовите темы заранее, а стараетесь следить за актуальным контентом, стоит обращать внимание на новости и тренды в выбранной нише. Google Trends может помочь в оценке популярности нужной темы и интереса к ней в зависимости от сезона и местоположения.

Чтобы выбрать оптимальный график публикаций, к которому будет привыкать зритель, нужно помнить, что съемка видео — это не единственная работа. Часто на монтаж, подбор музыки, превью, метаданные и прочее уходит в разы больше времени, чем на саму съемку. Конечно, не все тематики и форматы нуждаются в такой скрупулезной работе. Но если автор хочет создавать качественный контент, ему придется заморочиться.





2. Увеличение общего времени просмотра

Последнее время на платформе особую ценность имеет не просто количество просмотров видео, а общее время пребывания зрителя на канале. Этот показатель позволяет алгоритму оценить заинтересованность аудитории в создаваемом контенте и решить, кому еще можно его показывать и как часто. Ведь для YouTube важно, чтобы зрители оставались на платформе и не уходили.

Часто авторы заблуждаются, считая, что речь идет только о хронометраже ролика. Конечно, он тоже важен — например, потому что в длинном ролике может быть показано больше рекламы, а значит, и доход может быть больше. Но здесь стоит привести в пример блогера Мирби (2,9 млн подписчиков) и его видео «Будто бы плыву» на 40 секунд (5,7 млн просмотров), и «Пока Лена Проблем» на 1:14, (17,3 млн). Оба эти ролика попали в тренды, собрали совместно более 20 млн просмотров, но их суммарный хронометраж — меньше двух минут.

Их секрет в том, что они вирусные и не имеют четкой привязки к полу, возрасту и определенному событию или времени. Зрители пересматривали их по несколько раз, что положительно отразилось на показателях удержания аудитории и времени просмотра.

Эффективный инструмент для повышения времени пребывания зрителя на канале — плейлисты. Ими не стоит пренебрегать, ведь когда зритель попадает в плейлист, то с правой стороны он видит не список рекомендованных роликов, а список плейлиста, что в разы сокращает вероятность его перехода к другому автору. Правильная сортировка плейлиста даст возможность оживить более старый контент.

Пример эффективного использования плейлистов — канал «СЛОВО ПАЦАНА» (1,2 млн подписчиков), который вдохновляет людей делать добрые дела. Их контент поделен на выпуски, между выходом которых иногда проходит несколько недель. Плейлисты дают возможность структурировать показанные истории и иногда удерживают зрителя на канале на несколько часов.





3. Актуальные метаданные

Метаданные дают алгоритму возможность понять, кому будет интересен контент и где его можно порекомендовать. Их не должно быть слишком много или слишком мало. Задача автора — найти золотую середину, которая поможет контенту ранжироваться максимально эффективно. К метаданным относятся название, описание, теги и хештеги.

Рабочее название должно содержать ключевое слово или слова и соответствовать ожиданиям пользователя.

Если контент заточен под поиск, то можно абстрагироваться от роли автора и подумать, как пользователи будут искать такой контент. Как правило, сразу появляется несколько вариантов, один из которых нужно использовать в названии, а остальные — обыграть в описании и тегах. Ведь каждый пользователь мыслит по разному, и искать одну и ту же тему каждый может на свои манер.

Пример названий видео такого рода:





Заголовки мгновенно индексируются и при правильном составлении быстро и действенно дают возможность рекомендовать контент.

Описание ролика нужно не только для зрителя, но в первую очередь для YouTube. Его мало кто читает, но сама поисковая система активно индексирует. В описание можно поместить больше ключей, чем в название — до 2 тысяч символов. Но важно учитывать, что видны будут только первые две строчки, поэтому самую ценную информацию нужно поместить в начало.

Заполнять описание лучше развернуто, но не перегружать его. Можно руководствоваться такой схемой:

информационный блок о ролике с ключевыми словами в контексте;

призывы к действию;

актуальные ссылки;

дополнительная информация (например, о постоянном графике);

хештеги.

Это позволит максимально эффективно использовать блок информации как для ранжирования, так и для взаимодействия с аудиторией.

Каждый автор знает, что такое теги видео, — некоторые даже знают, что есть отдельные теги канала — но далеко не все хотят разбираться, как их корректно и эффективно использовать. Однако именно с помощью ключевых слов YouTube определяет, к какой категории можно отнести видео, а также кому оно будет потенциально интересно.

Очень часто новички делают типичную ошибку — используют теги, которые не соотносятся с заголовком видео.

Не так давно появилась теория, что чем меньше тегов, тем лучше. Для некоторых авторов это действительно может сработать. Но только для тех, кто уже и так имеет огромную аудиторию и вес на платформе.

Если говорить о начинающих авторах и их первоэтапном развитии, то теги — тот инструмент, которым нельзя пренебрегать. Во-первых, мы видим, насколько эффективно работают теги, когда работаем с аналитикой наших партнеров. Во-вторых, сам YouTube не зря выделил 500 символов для заполнения блога тегов.



Как проверить выбранный тег:

проверить его с помощью поискового запроса;

использовать расширение vidIQ, которое не только эффективно проверяет ключевые слова и дает возможность просмотреть их у коллег, но и помогает подобрать теги под конкретный ролик;

посетить сайт Keyword Tool;

проверять показатели аналитики (раздел «Поиск на YouTube»).

4. Высокая оценка показателя CTR

Этот показатель дает возможность увидеть кликабельность превью. YouTube не будет рекомендовать ролик, если его превью и название не пользуются популярностью. Поэтому в ТОПе будет только контент с хорошими показателями.

После выхода видео крайне важно отслеживать показатели CTR и сравнивать оценки роликов между собой, чтобы понимать, какое превью было более эффективно и в каком разделе. А потом использовать эти данные при работе с новым контентом.

YouTube говорит, что «Средний показатель CTR для половины видео на YouTube составляет от 2 % до 10 %». Но если автор хочет успешно развивать свой канал, он должен четко знать, какие средние показатели у коллег в его нише, а также какие оценки имеют его собственные ролики с учетом набранных просмотров и места размещения видео.

Из общих рекомендаций по повышению CTR можно выделить:

крупные короткие надписи;

актуальные цвета (сейчас — фиолетовый);

цифры;

брендинг;

«за и против».







5. Реклама

На сегодняшний день новому автору без поддержки и инвестиций будет сложно быстро заполучить аудиторию. На платформе за минуту выгружается 500 часов новых видео. С такими темпами есть шанс быть потерянным в терабайтах контента.

Конечно, реально самостоятельно достичь желаемых показателей. Но нужно быть готовыми, что это путь будет длинным и сложным. Часто случается, что автор теряет желание и мотивацию выпускать контент, не получая быстрого эффекта.

Несколько методов продвижения, которые могут помочь ускорить развитие канала:

Коллаборации с блогерами, которые имеют целевую аудиторию. Это один из самых эффективных способов рассказать о себе потенциальному зрителю. Выбирать каналы для размещения нужно очень осторожно. Попав в цель, вы получите новую заинтересованную аудиторию, но если канал был выбран опрометчиво и его зрители не заинтересуются вашим контентом — вы рискуете не только потерять деньги, но и ухудшить показатели CTR и удержания. Google Ads — сервис для размещения контекстной и поисковой рекламы. Он дает возможность получить больший охват. Многие крупные каналы стартовали с Ads. Размещение ссылок на сторонних сайтах и в соцсетях (Telegram, «ВКонтакте», Instagram и прочие). Как и с коллаборациями, правильно выбрав площадку с целевой аудиторией, можно быстро получить новых зрителей. В таких размещениях есть как плюс, так и минус. Преимущество заключается в том, что YouTube ценит авторов, которые приводят аудиторию с других площадок. Но при этом часть зрителей как раз не любит «уходить» с выбранного сайта или соцсети.

Лучше не инвестировать все в один вид рекламы, а распределить средства между всеми. Но если выбирать, на кого сделать ставку, то лучше больше работать с лидерами мнений и их лояльной аудиторией.





Как получить максимум

Всегда стоит помнить, что видео смотрят люди, а не роботы, и они прекрасно улавливают настроение и состояние автора даже через экраны. Не стоит снимать новый контент только из нужды уложиться в график — такие видео получатся менее эмоциональными. В реалиях разнообразия контента зритель можно просто уйти смотреть кого-то другого, и это станет первым шагом к тому, чтобы его потерять.

Не стоит забывать про общение с аудиторией — не нужно закрываться и игнорировать ее. Должен быть разумный баланс, при котором автор прислушивается к мнению подписчика, принимает его, но не поддается на провокации хейтеров.

Если вы решили стать успешным автором на YouTube, нужно запастись временем, знаниями и небольшим количеством средств.

Важно помнить, что первая задача — это контент, но после этого нужно позаботиться о превью, качественных метаданных и проработать инструменты, которые помогут удержать зрителя (например, конечные заставки) и перевести его на другие видео канала для повышения времени просмотра.

На YouTube есть и другие инструменты — субтитры, встроенная функция перевода, сюжеты. Безусловно, для продвижения и развития пользоваться стоит всем. Но создание контента и подготовка всего вышеперечисленного и так отнимают много времени, поэтому иногда ими жертвуют, чтобы быстрее поделиться свежим контентом со зрителем.

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