Гайд для самозанятых: 5 шагов для продвижения на минималках

За месяцы изоляции спрос на частные услуги вырос: по данным сервиса YouDo, люди стали на 42% чаще искать бьюти-мастеров, психологов, тренеров и других самозанятых специалистов. О том, как частникам выдержать конкуренцию и найти свою аудиторию, рассказывает основатель колл-трекинговых сервисов Callibri и Gudok Иван Шкиря.

Разбираемся в терминах

Кто такой самозанятый? Часто думают, что это фрилансер. На самом деле у самозанятости тысяча лиц — прямо как у персонажа «Игры Престолов».

Например, так может работать наемный сотрудник: компании удобнее оформить с ним отдельный договор и платить ему лишние 6% для отчислений в казну, а не 13+32,2% с зарплаты. Самозанятым может быть специалист по консалтингу, который трудился в большой тройке, а теперь работает на себя. Или парикмахер, который стрижет клиентов на дому.

Когда мы прорабатывали маркетинг для колл-трекинга, то поделили частных специалистов на три категории:

фрилансеры — те, кто продают интеллектуальные услуги удаленно;

ремесленники — те, кто продают товары;

услужники — например, массажисты, репетиторы, парикмахеры и другие специалисты, которых не отнести к предыдущим категориям.

Самозанятые — юридическая форма, которая помогает этим людям выходить из тени и удобно работать как с физическими, так и юридическими лицами.

Shutterstock/Marina Solva





Тогда заголовок статьи — кликбейт?

Не совсем. Продвижение частников действительно отличается от других видов бизнеса. Например, ООО «Грузоперевозки» обязательно нужно иметь сайт, отдел продаж, отдел маркетинга, онлайн-чат, горячую линию. А частному грузчику Ивану Васильевичу эффективнее разместить объявление на «Авито». Или пуститься во все тяжкие и расклеить бумажки со своим номером в родном подъезде.

Самозанятому взрослый интернет-маркетинг (SEO, PPC, CPA, PR, SMM) не нужен и не по карману. Чтобы заниматься маркетингом полноценно и осмысленно, один только бюджет на трафик должен составлять несколько сотен тысяч в месяц.

И что тогда делать самозанятому? Вот нехитрый набор шагов для всех — от Instagram-кондитеров и психологов до мужей на час.





1. Выбрать площадку, на которой уже есть спрос на ваши услуги

Покупать спрос в интернете, как это делает бизнес, у самозанятых не получится — это будет неэффективно.

Во-первых, бюджета нет — это мы уже знаем. Во-вторых, компания обрабатывает неограниченное количество заявок и постоянно продает, а у репетитора или копирайтера ресурсы для продажи ограничены. Им нужно зарабатывать с каждой входящей заявки, повышать качество услуг и минимально тратиться на продвижение.

Поэтому придется найти площадку, которая сама обеспечивает приток клиентов.

Хороший пример — такси: фактически водители трудятся как самозанятые, но не занимаются привлечением пользователей.

В нашем случае вариантов несколько:

cервисы с комиссией (YouDo или профильные стартапы вроде Zigmund.Online, старая добрая «Ярмарка Мастеров»);

классифайды («Авито», «Юла» и прочие доски объявлений);

биржи фриланса (от Workzilla до FL.ru);

фотостоки или биржи контента (например, Depositphotos);

сайты-портфолио. Неочевидный, но действенный вариант — многих дизайнеров или веб-разработчиков ищут на Behance и его аналогах.





2. Заняться личным брендом

Человек, который печет торты на дому, готовит подростков к ЕГЭ или иначе продает свое время, делает это через соцсети за счет демонстрации своих товаров, кейсов или экспертизы. Так что продвижение самозанятого — это не только объявления в интернете, но и прокачка личного бренда.

В лайт-версии это выглядит так:

Профиль в Instagram. Там потенциальный клиент быстро может понять, кто вы, что умеете и насколько хороши. Инструмент Highlights позволяет сделать из профиля мини-сайт: поместить в сохраненных историях прайс, отзывы клиентов и примеры работ.

Сайт-визитка или условный Behance. Его стоит использовать для крупных кейсов — например, если вы веб-дизайнер и хотите похвастаться тем, как умело рисуете 10 вариантов кнопок для каждого клиента. Еще удобно давать такую ссылку заказчикам на классифайдах, в Instagram или где угодно: просто так на личную страницу никто не зайдет.

Нетворкинг. Оставляйте комментарии в профильных сообществах соцсетей, рассказывайте о работе на личных страницах или пишите статьи в открытые блоги. Всем частникам около ИТ, дизайна, копирайтинга или консалтинга подойдет vc.ru, а репетиторам или даже няням можно присмотреться к образовательным площадкам вроде «Мела». Лучшие материалы там попадают на главную, а редакция разрешает оставить в тексте одну-две ссылки.





3. Подумать, куда вложить первые 5 тысяч рублей

В сторону платной рекламы стоит смотреть тогда, когда у специалиста уже есть контент и хотя бы несколько довольных заказчиков.

Проще всего продвигаться в Instagram. Не с помощью таргетинга, а с помощью бустинга постов — их продвижения. Это простейшая рекламная функция в интерфейсе Facebook и Instagram, которая позволяет продвигать пост без рекламного кабинета и особых навыков.

Лучше бустить не все сразу, а то, что получило хороший охват: так вложения будут эффективнее.

Вы дополнительно промоутируете на широкую аудиторию то, что уже понравилось пользователям.

Наш маркетолог советует самозанятым тратить на промо по 2,5 тысячи в неделю на один регион. Цена привлечения одного клиента будет зависеть от ниши специалиста, конкуренции на рынке, теплоты аудитории и того, насколько человек на слуху. Позже можно купить таргетированную рекламу.

Парадокс: чем известнее личность, тем дешевле будет стоить привлечение.





4. Подключить минимальную аналитику

Для самозанятых траты на продвижение могут быть болезненными — отрываешь все от своих доходов. Чтобы не сливать деньги в никуда, стоит подключить хотя бы простейшую аналитику: смотреть, какие площадки и социальные сети приносят максимальное количество лидов по наименьшей цене.

Пример: у мастера-гончара есть страница во «ВКонтакте», Instagram и Facebook. На всех трех площадках он попробовал таргетинг и продвигал ссылку на свой сайт-визитку с UTM-меткой. После окончания кампании мастер проанализировал результаты с помощью Google Analytics и «Яндекс.Метрики». Оказалось, что юзеры Facebook переходили по ссылке хуже всего. Тогда мастер бросил силы на другие каналы.

Есть и другие способы анализа. Но функционал платных обычно слишком сложный и нагруженный: скорее всего, самозанятому хватит UTM-меток и метрик Google Analytics.





Shutterstock/Marina Solva





5. Вести клиентскую базу и вовремя отвечать

Условный ремесленник не сможет работать, искусственно занижая цены, как это делают компании. Ему приходится находить тех клиентов, которые будут ценить качество его работы и готовы за это платить. А таких клиентов надо хорошо вести — то есть всегда быть на связи.

Самозанятый работает на себя и сам решает, какие дни для него рабочие. Но если вы оказываете услуги или продаете что-то онлайн в стране, где 11 часовых поясов, клиентам с востока без разницы, что в 23.00 по московскому времени вы уже спите. Если вы пропустили звонок или сообщение — вы потеряли клиента.

На такой случай у бизнеса есть CRM-системы, которые напомнят об обращении. Решение для самозанятых проще:

Сведите коммуникации к одному-двум мессенджерам. Лайфхак: если работаете на Калининград, Крым и восточную часть России, используйте Viber — там он популярнее остальных приложений.

Подключите подменный номер, чтобы провести границу между личным и рабочим временем. Сервисы вроде Gudok.tel помогут настроить разные алгоритмы переадресации, узнать, откуда звонок и записать все разговоры. Если вы наняли ассистента для ведения дел, то сможете следить за его работой.

Лайфхак: чтобы протестировать новый канал привлечения клиентов, можно подключить туда другой номер и не ломать устоявшийся процесс обработки звонков.





Вместо эпилога

Я верю, что в ближайшие годы рынок самозанятых специалистов и микробизнеса будет расти. И маркетинг здесь будет совсем другим: без перформанса, сайта и других инструментов, к которым мы привыкли.

Уже сейчас частники уходят в личные аккаунты, на классифайды или маркетплейсы, а бизнес в сфере услуг превращается в уберизированные платформы — так, например, работает Skyeng. От госприложения «Мой налог» мы придем к стартапам и микросервисам под отдельные юзер-кейсы самозанятых.

А пока таких решений на рынке почти нет, начните закрепляться в своей нише: например, собирайте клиентскую базу и тестируйте разные каналы продвижения.





Фото на обложке: Shutterstock/DimaBerlin