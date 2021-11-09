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Работаете с гособоронзаказом? Как прокуроры проверяют документы у тех, кто сотрудничает с ГОЗ

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Анастасия Ганичева
Анастасия Ганичева

Основатель онлайн-школы «Гид по ГОЗ»

Алина Алещенко

Прокуратура проверяет организации, работающие с ГОЗ, не обязательно потому, что они что-то нарушили. Относиться к проверкам нужно с таким же спокойствием, как к очередному запросу из администрации.

О том, как прокуроры проверяют документы, рассказывает основатель онлайн-школы «Гид по ГОЗ» Анастасия Ганичева, которая более восемнадцати лет работает с государственным оборонным заказом. 

Работаете с гособоронзаказом? Как прокуроры проверяют документы у тех, кто сотрудничает с ГОЗ

Обычно все думают, что если прокуратура пришла на предприятие, значит, явно было какое-то нарушение. Начинается паника, приступы страха, а разум сразу же рисует самые страшные исходы. Но как обстоят дела на самом деле?

В реальности прокуратура проверяет исполнение ГОЗ по тому списку предприятий, который у них сформирован. Возможно, это даже не точечный запрос именно к вам, а, рядовая проверка, часть рабочего процесса с той стороны.

 

По каким причинам приходит прокуратура?

  • В связи с тем, что есть какое-то нарушение в цепочке кооперации выше вас: у головного исполнителя, у вашего покупателя.
  • Потому что вы участвуете в цепочке кооперации какого-то социально значимого объекта. Как, например, в 20-м году строились ковидные госпитали, и всю цепочку кооперации прокуратура держала на повышенном контроле.
  • Может случиться, что вы нарушили выполнения ГОЗ, какой-то и контрактов, и вас решили проверить в целом на выполнение госооборонзаказа.
  • Может быть так, что вы оплатили какую-то часть своей задолженности или аванс вашему поставщику, ваш поставщик обратился в прокуратуру и вас проверяют по этому поводу.
  • Но чаще всего проверка прокуратуры приходит либо по указанию российской прокуратуры, — проверить всех исполнителей гособоронзаказа на какой-то предмет — либо потому что вы у них есть как исполнители ГОЗ в подконтрольных организациях, а они вас периодически дергают на предмет того, как у вас вообще дела.
  • Прокуратура может выйти к вам лично на проверку и посмотреть, есть ли вообще такое предприятие, осуществляет ли оно гособоронзаказ, есть ли у него мощности, есть ли люди. В общем, проверить, что вы не фиктивная организация.

Прокуратуре важно удостовериться в том, что отсутствую риски срыва госооборонзаказа. А также они могут просто запросить у вас документы, и это будет чисто документальная проверка.

 

Что обычно проверяют?

Обычно прокуратура проверяет исполнение законодательства. Сюда входит:

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  • Заключение договора в с ИГК;
  • Сроки и качество выполнение контракта;
  • Использование отдельного банковского счета;
  • Ведение РУ;
  • Вопросы про лицензии, гостайну и прочее.

 

Как общаться с представителем прокуратуры?

  • Самое главное — не бояться и не забывать, что представители прокуратуры — это не ваши враги.

Они, как и вы, заинтересованы в том, чтобы ГОЗ был выполнен вовремя и без нарушений. Поэтому общаться с ними нужно вежливо, спокойно, но, тем не менее, не опускаться до панибратства и ни в коем случае не проявлять инициативу.

То есть, если у вас просят какие-то документы, вы должны дать только те документы, которые попросили и не говорить: «А давайте ещё вот это посмотрим» или «А хотите вместо этого мы дадим вам вот это».

  • Чаще всего, когда вы получаете запрос, в этом запросе есть ФИО исполнителя проверки. Лучше позвонить ему и подтвердить, что запросы вы получили, всё предоставите, и уточнить какие-то моменты, которые для вас остались непонятными.

Есть требования документов, которых у вас вообще не существует. Вы, например, торговая организация, а у вас просят справку о производственных мощностях. В таком случае позвоните и скажите: «Знаете, вы прислали нам запрос. Так вот, у нас производственных мощностей нет, мы занимаемся только торговлей. Мы в запросе для вас это отметим, но имейте это в виду».

В этом случае вам могут ответить: «Да, присылайте», или же скажут, что сами приедут и посмотрят. Но, по крайней мере, таким образом вы уже наладите контакт с исполнителем и поймете, чем он дышит и как с ним лучше разговаривать.

  • Когда в дальнейшем вы будете общаться с прокурором, сразу обозначьте формальный характер общения.

Если вам прислали запрос на определённый список документов, а при разговоре или в телефонном звонке вам говорят дослать ещё что-то, скажите, что вы это сделаете, но попросите письменный запрос.

Мотивируйте это тем, как важно для вас ничего не забыть и всё сделать правильно. Отвечайте всегда только на письменные запросы, потому что формулировки в письменном запросе могут отличаться от формулировок в устном. Предоставляя одни документы, вы можете не угадать, что же на самом деле имел в виду прокурор.

  • Если прокуратура вышла к вам на предприятие лично, обеспечьте их вменяемым провожатым, чтобы он показывал прокурору именно то, что хочет прокурор.

И одновременно именно то, что выгодно предприятию: не пускал в какие-то закутки и не подпускал к прокурору желающих активно общаться граждан. Сопровождающий сам должен быть вполне компетентным, чтобы рассказать о деятельности предприятия максимум и в то же время не сказать ничего лишнего.

Не нужно рассказывать о проблемах и бедах: вот тут з/п не платим, вот тут сдаем в аренду, а здесь у нас… Человек должен быть спокойным, общительным и малоразговорчивым. Не боящимся, не чувствующим за собой никакой вины (обоснованной или не обоснованной), не склонным к признанию ошибок и уж тем более к агрессии. Всё должно быть сдержанно и в рамках.

  • Кормить, обеспечивать канцелярией — это уже на ваше усмотрение.

Но, опять же, не нужно опускаться до золотых паркеров и обедов в ресторанах. Обеспечьте проверяющих минимальным набором ручек/бумаг и дежурным чаем/кофе.

Общение, пока у вас идёт прокурорская проверка, в ваших интересах. Постарайтесь установить и поддерживать добрые отношения.

Но ни в коем случае не заискивайте, чтобы у прокуратуры не сложилось впечатление, что вы что-то хотите спрятать. Вам нужно показать, что вы работаете по ГОЗ хорошо и ничего не боитесь, что вы уверены, что у вас не будет нарушения законов в будущем и не было в прошлом.

Фото на обложке: unsplash.com

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