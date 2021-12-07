Лайфхаки от художника: какие нестандартные подходы помогают создавать общественные пространства

Современные пространства уже по большей части стали комфортными и приятными глазу. Тем не менее, что сделать общественные помещения человекоцентричными, часто нужны нестандартные творческие подходы. О том, какими они бывают и как могут использоваться, рассказывает Марина Звягинцева — современный паблик-арт художник.

Тенденции и вызовы современных общественных пространств

На конец 2019 года в Москве насчитывалось около 166 действующих гибких рабочих пространств (почти треть из них — сетевые) и около 10 коливингов из 900 по всему миру. Общемировой рост числа коливингов за 2020 год составил 30%, а количество коворкингов с начала десятилетия увеличилось на 3 500%.

Наиболее яркие тенденции при их создании — функциональность, продуманный до мелочей единый дизайн и тяготение к экологичности. При этом такие требования к пространствам создают и новые вызовы для девелоперов, архитекторов, дизайнеров и художников.

Функциональность

Для создателей гибких пространств в Москве чаще всего важны два фактора: расположение («чем ближе к центру и метро, тем лучше») и минималистичность помещения («ничто не должно отвлекать вас от работы»).

Но ни удобное местоположение, ни отсутствие отвлекающих факторов не делают коворкинги менее «чужими» для посетителей. Они часто выполняют исключительно роль «рабочего места», а коливинги, в свою очередь, — места, где «временно приходится жить с другими людьми».

В том числе из-за этого удаленные сотрудники стали всё чаще работать в кофейнях. Такие пространства далеко не всегда назовешь функциональными — из-за постоянного движения и шума. Тем не менее, они почти всегда более живые и динамичные, чем подчиненные дизайн-коду коворкинги, и менее статичные, чем коливинги, в которых постоянно взаимодействуешь с теми же людьми изо дня в день.

Унифицированный дизайн

Так, например, для сети коворкингов WeWork характерен единообразный бело-черный дизайн с яркими акцентами, поэтому куда бы вы ни приехали — в Москву, Лондон или Мюнхен, ваше ощущение останется неизменным. Вы не сможете выделить конкретную локацию сети, в которую захочется возвращаться вновь и вновь, так как ни одна из них не обладает самоидентификацией.

Цветные стены и типовое оформление действительно придают пространствам «опрятность», но, при этом, не создают у посетителей wow-эффекта и не формируют эмоциональной привязанности к месту, будь то временное место проживания или работы.

У дизайнерских решений также есть ещё один существенный минус: они нуждаются в постоянном обновлении. Уже спустя 5-10 лет они начинают вызывать раздражение, становятся несовременными и даже приходят в негодность.

Интерес к экологии

Согласно исследованию Университета Вуллонгонга, проживание вблизи «зелёных» городских пространств снижает риск возникновения депрессии, психических расстройств и стресса. Однако вместе с расширением городов и ростом мирового населения свободные площади для посадки новых деревьев сокращаются, поэтому растения зачастую становятся частью закрытых помещений, а не открытых пространств.

При этом в закрытых помещениях добавление «зелёных» проектов требует дополнительного осмысления поддерживающей инфраструктуры — если мы говорим о живых изгородях и левитирующих растениях. Кроме того, подобные работы не могут существовать в отрыве от общей концепции — прижиться вне контекста они вряд ли смогут, поэтому нуждаются в обсуждении ещё на этапе проектирования.

Какие нестандартные подходы применяются в общественных пространствах

Сделать функциональные площади более живыми, добавить персонализацию в унифицированный дизайн и «озеленить» закрытые общественные пространства часто помогают нестандартные творческие подходы. Некоторые из них требуют привлечения специалистов, другие же можно осуществить самостоятельно.

Цветовые акценты

Обычно работа с цветовыми акцентами — это поле работы дизайнера, при этом нередко самостоятельные решения тоже оказываются удачными.

Согласно исследованию HR-компании Future Workplace, доступ к естественному освещению и приятный глазу (желательно, на природу!) вид из окна для офисных сотрудников были важнее при выборе офиса, чем наличие кафетерии, фитнес-центров и корпоративных «плюшек».

Но далеко не все общественные пространства, если мы говорим, например, о коворкингах, могут располагать видом на парк или живописную площадь — особенно в мегаполисе.

Сделать пространство более «человечным» поможет, например, переосмысление цветовой гаммы в сторону пастельных цветов: сквозь их призму даже неестественный свет становится более мягким, а его резкость сглаживается. Если у вас нет возможности единоразово перекрасить стены, то на время решить проблему помогут интерьерные акценты, контрастирующие с актуальной цветовой гаммой.

Проблему «озеленения» можно решить, как добавив в интерьер больше оттенков зеленого, так и разбавив его цветами и растениями — левитирующими или в горшках. При этом отсутствие очевидной логики в распределении комнатных растений и других акцентов в интерьере поможет справиться с проблемой унификации дизайна — и создать ощущение уникальности пространства.

«Игры» с зонированием

Монотонные ежедневные задачи, равно как и знакомые помещения, начинают раздражать. Справиться с негативом можно с помощью проектировщиков и архитекторов, «играя» с темой зонирования.

Однако в офисных пространствах и коворкингах разделение пространств на рабочие и рекреационные уже не кажется чем-то инновационным и прогрессивным — оно внедряется повсеместно.

Сейчас переосмысление зонирования заключается в отсутствии разделения на функциональные помещения: например, некоторым людям удобнее работать в тишине, а другие, напротив, лучше концентрируются в гуще событий — под разговоры и звук кофемашины.

В этом случае одним из решений может быть появление модульных смарт-офисов, которые могут вписаться как в пространство кофейни внутри коворкинга, так и в площадь коливинга, искусственно увеличивая рабочую площадь и снижая уровень шума.

Ещё один способ модифицировать пространство — придумать новый центр притяжения. В современных коворкингах и коливингах незнакомых людей чаще всего объединяют исключительно функциональные объекты — принтеры, посудомойки и стиральные машины, но можно не ограничиваться этими объектами.

Так, например, в Disney Animation Studios конференц-залы в центре здания заменили кофейней, тем самым снизив степень официальности большинства деловых встреч — и создав дополнительное поле для неформальных «случайных» знакомств, а в компании General Assembly — поставили тридцатиметровый стол в основном пространстве, который естественно стал местом встречи большинства сотрудников компании.

Арт-объекты и инсталляции

Броские арт-объекты также становятся «спонтанными» местами столкновения людей, но их задача, в отличие от функциональных решений — не просто разговорить случайных собеседников в очереди за кофе, но побудить их к глубокому и отвлеченному от повседневных дел диалогу.

Так, например, с 2014 года большие настольные лампы от Александра Овера и Данте Бенини намеренно создают «домашнюю» атмосферу на улице ЖК «Юнион Парк» — и тем самым превращают уличное пространству в уютную и располагающую к диалогу среду.

Инсталляции также помогают работать с проблемными территориями — внутри и снаружи. В закрытых офисных или жилых помещениях «неприятные глазу» объектами становятся вентиляционные люки, канализационные трубы и провода.

Некоторые уличные объекты — помойки, бесконечная стройка, парковка или видимые линии электропередач — кажутся нам неэстетичными, но без них ни поселок городского типа, ни мегаполис не могут существовать.

Приведу кейс из личного опыта. Чтобы справить с этой проблемой, Парк Зарядье, например, решил трансформировать подземную парковку. Мы добавили трубы c бурлящей подсвеченной водой и левитирующие над водой растения. Это помогло нам создать вау-эффект и «космическую» атмосферу, абсолютно не свойственную для исключительно функциональной территории.

В российских indoor-пространствах, увы, пока нет ярких примеров, которые не просто маскируют проблемные объекты, но позволяют изменить отношение к ним.

Какие творческие подходы стоит выбирать

На мой взгляд, выбор того или иного креативного приема напрямую зависит от запроса девелопера, застройщика, владельца помещения или представителя бизнеса.

Если первостепенно решение функциональной проблемы — недостатка рабочего пространства, снижения мотивации сотрудников или запроса потенциальных жильцов на гибкие простраства, то на помощь чаще всего приходят решения, связанные с переосмыслением зонирования, добавление дополнительных площадей или уровней в рамка существующей территории.

Когда же проблема заключается в устаревании того или иного интерьерного решения или в недовольстве им со стороны сотрудников или жильцов, то в большинстве случаев это поле работы дизайнера. При этом подобные решения чаще всего ориентируются на усредненное ожидание от пространства и отталкиваются от его эстетического восприятия большинством, не придавая ему индивидуальности.

Если же пространственная задача заключается в переосмыслении проблемных площадей и в создании осязаемых ассоциаций с конкретными территориями, то это предмет работы художника. Причем как и в области общественных помещений, так и в контексте работы с бизнес-задачами, например, с точки зрения позиционирования.

Один из ярких примеров — появление временного павильона Louis Vuitton в форме огромного чемодана на Красной площади: с помощью такого арт-проекта французский бренд хотел подчеркнуть прочность своих связей с Россией (и вызвал неоднозначную реакцию!).

Таким образом, чтобы принять решение относительно того или иного творческого подхода в пространстве, нужно:

Определить, какую задачу должно решить креативное решение — функциональную, эстетическую или смыслообразующую; Сформулировать, какой проект нужен именно вам — архитектурный, дизайнерский или художественный; Проанализировать опыт девелоперов/компаний/людей, которые использовали разные способы для решения проблемы, сформулировать собственные do’s & don’ts; Составить перечень ожиданий от нестандартного решения: возможно, в формате мудборда или списка референсов; Провести самостоятельный мониторинг рынка или обратиться за первичной консультацией к одному или нескольким профессионалам; Определиться, будете ли вы работать над креативным решением самостоятельно или же с помощью профильных специалистов.

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