Смена фокуса в пандемию: как с тюнинга автомобилей переключиться на антимикробную пленку
В условиях коронакризиса малый и средний бизнес переживает непростые времена. Среди прочих страдает автомобильный сегмент — по данным Ассоциации европейского бизнеса, за апрель 2020 года продажи новых автомобилей в России упали на 72%.
Алексей Егай, основатель компании-поставщика автомобильных пленок VinylRussia, сети по стайлингу и оклейке WrapCar и тюнинг-ателье Re-styling.pro, вошел в число тех, кто сумел адаптировать свой бизнес к текущим условиям.
Предприниматель сместил акцент с тюнинга автомобилей на проект Purity Russia — антимикробную пленку, которая может защитить от бактерий офисы и дома.
Бизнес до пандемии
Я более 10 лет занимаюсь бизнесом в разных сферах, но в последние годы моя деятельность связана с автомобильным стайлингом и антигравийной пленкой. До карантина основным направлением была дистрибуция и продажа антигравийной пленки, которая защищает поверхность машин от царапин и сколов.
Сейчас, когда речь зашла о здоровье людей, мы перепрофилировали бизнес. Приоритетным направлением стала дистрибуция и продажа антибактериальной пленки.
Пленку создала французская компания Hexis, чтобы защитить больницы от распространения опасных микроорганизмов.
Shutterstock / science photo
Это продукт, который содержит в себе бактерицид в виде ионов серебра. Когда бактерии попадают на пленку, их метаболизм прерывается — поверхность становится практически стерильно чистой. Пленка самоклеющаяся и влагостойкая, убивает до 99% микробов. Она служит пять лет, что подтверждено исследованиями.
Раньше я позиционировал этот продукт как добавленную ценность для бизнеса. Мы продавали его только тем компаниям, которые были готовы к этому идеологически.
Это как с благотворительностью — ты делаешь благо, от которого не получишь никакой финансовой выгоды. Многие, когда я рассказывал про пленку, задавали вопрос: «Окей, мы инвестируем в это деньги, а что получим?». Ничего, кроме того, что будете защищеннее от микробов, будете нести своим сотрудникам и клиентам дополнительную пользу.
Мы начали предлагать пленку компаниям, таким как Black Star Burger, по следующей схеме: закажите — и мы сами приедем и все оклеим. Ребята активно работают на доставке и необходимо обеспечить защиту всех поверхностей, к которым прикасаются сотрудники.
Мы стали защищать от распространения бактерий дверные ручки, перила, выключатели, кнопки лифтов.
Спрос начал расти — заказы на пленку приходили в огромном количестве. Тогда мы придумали индивидуальный комплект, чтобы покупатель мог сам оклеить все, что посчитает нужным: от экрана телефона до поверхностей, к которым он чаще всего прикасается.
Курс на перепрофилирование
Когда обстановка с пандемией стала накаляться, я начал изучать, что представляет собой вирус COVID-19. Стало понятно, что он поверхностный (заражение происходит в том числе контактным путем, через прикосновение к любой поверхности, которой касался больной), достаточно легко убирается моющими средствами и мылом, и у нашей пленки тоже есть возможность стать одним из методов борьбы с вирусом.
Агентство по охране окружающей среды и человека EPA доказало, что ионы серебра могут успешно бороться с коронавирусом. Мы уже провели тесты и сейчас ждем сертификат из Франции.
Мы начали работу. Я дал команду в отдел снабжения, чтобы они узнали у завода, сколько материала есть на стоке, сколько времени понадобится для производства большого объема продукта для одного крупного заказчика. Мы увеличили собственный сток: если раньше он варьировался от пяти до 10 роликов, то сейчас — больше 100.
Финансовый отдел пересчитал бюджет, мы скорректировали поставки и переложили 25% средств, которые были запланированы на покупку стандартных пленок, в антимикробные. Мы понимали, что будет спад спроса на наши основные продукты, и сократили их ввоз в Россию. Мы увеличили процент с продаж, но снизили окладную часть до 30% — в зависимости от позиции и занятости во время самоизоляции.
Еще мы реорганизовали отдел продаж и обслуживания клиентов. Мы определили, кто может быть потенциальным клиентом здесь и сейчас — больницы, банки, курьерские службы.
Все, что работает сегодня, мы разделили на A, B, C — первая, вторая, третья необходимость. По тем же категориям разделили компании, которые сейчас закрыты. Например, салоны красоты были в категории «А» — как только они откроются, начнем с ними взаимодействовать.
Shutterstock / ariadna de raadt
Отдел обслуживания мы перепрофилировали на розничные продажи, так как наши комплекты работают не только для бизнеса, но и для физических лиц. Когда ты работаешь с бизнесом — это одна механика общения, когда работаешь с конечными покупателями — она совершенно другая.
Повышение спроса и партнерская программа
Сейчас работа идет в самом активном режиме: мы налаживаем контакты с крупными компаниями, ведем переговоры с государственными предприятиями, муниципалитетами, больницами (им предлагается и некоммерческое сотрудничество). К сожалению, по мерам безопасности в больницы не пускают, хотя изначально пленка была произведена для них.
Помимо всего этого я провожу бесплатные вебинары, на которых рассказываю об особенностях продукта и о том, как можно зарабатывать на нем в условиях самоизоляции. Частные лица могут купить комплекты пленки оптом и продавать с наценкой — если они работают официально, им достаточно оформить патент на самозанятость и платить 4% с продаж.
Что будет после карантина?
Несмотря на то что в условиях карантина нам пришлось перепрофилировать свой бизнес, нельзя сказать, что компания полностью сменила направление.
У нас не полностью встали все процессы по основной деятельности — падение составляет 30–40%, и я вижу, что тенденция по объему продаж сохранится, потому что у нас много клиентов в регионах и из стран ближайшего зарубежья. Поэтому работа идет, число клиентов выросло и по части автомобильных пленок, потому что в кризис всегда есть компании, до которых просто не доходили руки в стандартной ситуации.
Помимо этого мы начали плотно взаимодействовать с маркетплейсами.
Для меня понятно, что после карантина люди продолжат обращать внимание на гигиену и чистоту, и антибактериальная пленка будет востребована. Когда закончится карантин, мы будет продолжать заниматься этим проектом.
Более того, сейчас войдя во многие бизнесы, мы априори будем работать с ними. Я не скажу, что этот продукт будет главным, но он будет занимать не последнее место в объеме продаж. Раньше он занимал весомую долю в моей голове как продукт — сейчас это будет отзываться в спросе и продажах.
Не бойтесь пробовать предлагать новые идеи, если они кажутся вам полезными. Узнайте, что сейчас волнует людей больше всего, разговаривайте с ними, но не давите. Дайте время на то, чтобы приспособиться к новым реалиям, и запаситесь терпением.
Фото на обложке: Shutterstock / nevodka
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