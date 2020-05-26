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Смена фокуса в пандемию: как с тюнинга автомобилей переключиться на антимикробную пленку

Колонки
Алексей Егай
Алексей Егай

основатель WrapCar, Vinyl Russia, Purity Russia

Ольга Лисина

В условиях коронакризиса малый и средний бизнес переживает непростые времена. Среди прочих страдает автомобильный сегмент — по данным Ассоциации европейского бизнеса, за апрель 2020 года продажи новых автомобилей в России упали на 72%. 

Алексей Егай, основатель компании-поставщика автомобильных пленок VinylRussia, сети по стайлингу и оклейке WrapCar и тюнинг-ателье Re-styling.pro, вошел в число тех, кто сумел адаптировать свой бизнес к текущим условиям.

Предприниматель сместил акцент с тюнинга автомобилей на проект Purity Russia — антимикробную пленку, которая может защитить от бактерий офисы и дома.

Смена фокуса в пандемию: как с тюнинга автомобилей переключиться на антимикробную пленку

Бизнес до пандемии 

Я более 10 лет занимаюсь бизнесом в разных сферах, но в последние годы моя деятельность связана с автомобильным стайлингом и антигравийной пленкой. До карантина основным направлением была дистрибуция и продажа антигравийной пленки, которая защищает поверхность машин от царапин и сколов.

Сейчас, когда речь зашла о здоровье людей, мы перепрофилировали бизнес. Приоритетным направлением стала дистрибуция и продажа антибактериальной пленки. 

Пленку создала французская компания Hexis, чтобы защитить больницы от распространения опасных микроорганизмов.

Shutterstock / science photo

Это продукт, который содержит в себе бактерицид в виде ионов серебра. Когда бактерии попадают на пленку, их метаболизм прерывается — поверхность становится практически стерильно чистой. Пленка самоклеющаяся и влагостойкая, убивает до 99% микробов. Она служит пять лет, что подтверждено исследованиями.

Раньше я позиционировал этот продукт как добавленную ценность для бизнеса. Мы продавали его только тем компаниям, которые были готовы к этому идеологически.

Это как с благотворительностью — ты делаешь благо, от которого не получишь никакой финансовой выгоды. Многие, когда я рассказывал про пленку, задавали вопрос: «Окей, мы инвестируем в это деньги, а что получим?». Ничего, кроме того, что будете защищеннее от микробов, будете нести своим сотрудникам и клиентам дополнительную пользу.

Мы начали предлагать пленку компаниям, таким как Black Star Burger, по следующей схеме: закажите — и мы сами приедем и все оклеим. Ребята активно работают на доставке и необходимо обеспечить защиту всех поверхностей, к которым прикасаются сотрудники.

Мы стали защищать от распространения бактерий дверные ручки, перила, выключатели, кнопки лифтов.

Спрос начал расти — заказы на пленку приходили в огромном количестве. Тогда мы придумали индивидуальный комплект, чтобы покупатель мог сам оклеить все, что посчитает нужным: от экрана телефона до поверхностей, к которым он чаще всего прикасается.


Курс на перепрофилирование 

Когда обстановка с пандемией стала накаляться, я начал изучать, что представляет собой вирус COVID-19. Стало понятно, что он поверхностный (заражение происходит в том числе контактным путем, через прикосновение к любой поверхности, которой касался больной), достаточно легко убирается моющими средствами и мылом, и у нашей пленки тоже есть возможность стать одним из методов борьбы с вирусом.

Агентство по охране окружающей среды и человека EPA доказало, что ионы серебра могут успешно бороться с коронавирусом. Мы уже провели тесты и сейчас ждем сертификат из Франции.

Мы начали работу. Я дал команду в отдел снабжения, чтобы они узнали у завода, сколько материала есть на стоке, сколько времени понадобится для производства большого объема продукта для одного крупного заказчика. Мы увеличили собственный сток: если раньше он варьировался от пяти до 10 роликов, то сейчас — больше 100.

Финансовый отдел пересчитал бюджет, мы скорректировали поставки и переложили 25% средств, которые были запланированы на покупку стандартных пленок, в антимикробные. Мы понимали, что будет спад спроса на наши основные продукты, и сократили их ввоз в Россию. Мы увеличили процент с продаж, но снизили окладную часть до 30% — в зависимости от позиции и занятости во время самоизоляции.

Еще мы реорганизовали отдел продаж и обслуживания клиентов. Мы определили, кто может быть потенциальным клиентом здесь и сейчас — больницы, банки, курьерские службы.

Все, что работает сегодня, мы разделили на A, B, C — первая, вторая, третья необходимость. По тем же категориям разделили компании, которые сейчас закрыты. Например, салоны красоты были в категории «А» — как только они откроются, начнем с ними взаимодействовать. 


Shutterstock / ariadna de raadt

Отдел обслуживания мы перепрофилировали на розничные продажи, так как наши комплекты работают не только для бизнеса, но и для физических лиц. Когда ты работаешь с бизнесом — это одна механика общения, когда работаешь с конечными покупателями — она совершенно другая.

Повышение спроса и партнерская программа

Сейчас работа идет в самом активном режиме: мы налаживаем контакты с крупными компаниями, ведем переговоры с государственными предприятиями, муниципалитетами, больницами (им предлагается и некоммерческое сотрудничество). К сожалению, по мерам безопасности в больницы не пускают, хотя изначально пленка была произведена для них.

Помимо всего этого я провожу бесплатные вебинары, на которых рассказываю об особенностях продукта и о том, как можно зарабатывать на нем в условиях самоизоляции. Частные лица могут купить комплекты пленки оптом и продавать с наценкой — если они работают официально, им достаточно оформить патент на самозанятость и платить 4% с продаж. 

Что будет после карантина?

Несмотря на то что в условиях карантина нам пришлось перепрофилировать свой бизнес, нельзя сказать, что компания полностью сменила направление. 

У нас не полностью встали все процессы по основной деятельности — падение составляет 30–40%, и я вижу, что тенденция по объему продаж сохранится, потому что у нас много клиентов в регионах и из стран ближайшего зарубежья. Поэтому работа идет, число клиентов выросло и по части автомобильных пленок, потому что в кризис всегда есть компании, до которых просто не доходили руки в стандартной ситуации.

Помимо этого мы начали плотно взаимодействовать с маркетплейсами.

Для меня понятно, что после карантина люди продолжат обращать внимание на гигиену и чистоту, и антибактериальная пленка будет востребована. Когда закончится карантин, мы будет продолжать заниматься этим проектом.

Более того, сейчас войдя во многие бизнесы, мы априори будем работать с ними. Я не скажу, что этот продукт будет главным, но он будет занимать не последнее место в объеме продаж. Раньше он занимал весомую долю в моей голове как продукт — сейчас это будет отзываться в спросе и продажах.

Не бойтесь пробовать предлагать новые идеи, если они кажутся вам полезными. Узнайте, что сейчас волнует людей больше всего, разговаривайте с ними, но не давите. Дайте время на то, чтобы приспособиться к новым реалиям, и запаситесь терпением.

Фото на обложке: Shutterstock / nevodka

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