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От надувных фигур до защитных костюмов: как резидент технопарка «Нагатино» переориентировался в кризис

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Производитель надувных фигур Airblower после отмены массовых мероприятий столкнулся с резким падением спроса. Компания переориентировалась и начала шить защитные костюмы. О новой продукции и борьбе с кризисом Airblower рассказал Rusbase. 

От надувных фигур до защитных костюмов: как резидент технопарка «Нагатино» переориентировался в кризис

Резидент технопарка «Нагатино» Airblower создавал аэрофигуры для наружной рекламы и массовых мероприятий. После введения режима самоизоляции компания осталась почти без заказов. 

«Рынок изделий для массовых мероприятий замер, а рынок фигур для наружной рекламы чуть теплится. Если в обычное время мы получали 6-15 запросов в день, то сейчас — 2-3 запроса за всю неделю. В апреле мы сделали три фигуры вместо 50-70 изделий при обычной загрузке. Оставшиеся клиенты — это продуктовый ритейл», — рассказал генеральный директор Airblower Алексей Хорькин.  

Компания решила адаптировать производство под новые условия. Airblower использовал для надувных фигур водонепроницаемую ткань, которая выдерживает многократную санитарную обработку и не деформируется при нагревании до 180-190 ℃. Теперь компания шьет защитные комбинезоны из этой ткани. 

Дизайн и выкройки комбинезонов разработали портные компании. Как рассказали представители Airblower, костюмы могут создавать барьер для распространения инфекций. 

«На первом этапе рассчитываем выйти на объем производства в 70-100 изделий в день. Первую партию защитных костюмов хотим просто раздать резидентам технопарка и медицинским учреждениям, чтобы получить обратную связь. Если продукт окажется востребованным, можем увеличить производство в 3-4 раза», — отметил руководитель Airblower.

Компания рассчитывает, что защитные костюмы пригодятся сотрудникам больниц, магазинов, общественного транспорта — для профилактики попадания на кожу и слизистые бактерий, вирусов, загрязнений . Также Airblower считает целевой аудиторией работников промышленных предприятий. 

Компания не исключает розничной продажи защитных комбинезонов через интернет-магазины, если будет спрос со стороны частных потребителей. 

В случае расширения производства компания рассчитывает получить субсидию города. Как резидент технопарка Airblower может претендовать на сумму до 10 млн рублей. Финансирование должно покрыть затраты на покупку оборудования и обслуживание кредитов.

Фото: Michael Warwick / Shutterstock

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26 мая 2020

Разведка боем

27 мая 2020

Московский Акселератор

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