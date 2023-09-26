Рассылки от А до Я: как найти идеальных пользователей своего продукта

Два главных совета стартаперам от акселератора Y Combinator: пишите код и разговаривайте с пользователями. Но как найти и достучаться до тех самых пользователей, которым действительно нужен ваш продукт? CEO сервиса для продуктовых команд not8 Ярослав Медведев рассказывает, как искать идеальных клиентов и налаживать с ними контакт с помощью холодных рассылок.

Почему холодные рассылки — и с чего начать?

Рассылки можно использовать для самых разных целей, например: 1) поиска первых клиентов и продаж; 2) подбора респондентов для глубинных интервью (кастдева); 3) питчей потенциальным инвесторам и партнерам; 4) предложения пресс-релизов разным медиа.

Этот способ масштабируемый, недорогой и незатратный по времени.

Для начала надо понять, до кого вы, собственно, хотите достучаться. Многие этим этапом пренебрегают или не очень глубоко копают. А зря. Ведь правильно составленный профиль идеального клиента (ICP) сэкономит компании кучу времени и денег.

Составляем профиль идеального клиента

ICP — это ideal customer profile, профиль идеального клиента. Он помогает отсеять ненужных лидов и не тратить на них ресурсы.

Идеальный клиент — это тот, кто может получить максимальную выгоду от вашего продукта и, соответственно, с наибольшей вероятностью его купит. Например, в случае с B2B-продажами ICP будет описывать компанию-клиента, и в него войдут следующие характеристики:

Страна, в которой находится компания;

Сегмент рынка;

Количество сотрудников в компании;

Доход компании;

Проблемы компании, которые может решить ваш продукт.

Как правильно составить идеальный профиль клиента?

Определите самых активных клиентов. Это могут быть те, кто уже долго остается с вами, кто приносит вам большую часть выручки, кто очень доволен вашей работой или кто рекомендует вас друзьям. Выявите их общие черты: демографические, географические, поведенческие. Если же продукт только запускается и у него еще нет пользователей, то ICP можно составить на основе ресерча и знаний фаундера или других экспертов. Пообщайтесь с активными клиентами. Ваша задача — понять, как они нашли ваш продукт, почему решили им воспользоваться, какие их проблемы он решает и какие его преимущества для них важны. Проанализируйте ответы и выявите в них то общее, что их связывает. Это и будет основой для профиля идеального клиента. Создайте шаблон профиля. Существует множество таких шаблонов, например, вот. В шаблоне можно встретить вопросы вроде: сколько лет респонденту, какую должность он занимает, какое у него образование.



В случае B2B-продаж в шаблоне будут вопросы о компании: где она находится, сколько в ней сотрудников, какие ее бизнес-цели. Главные вопросы касаются «боли» человека и компании: с какими проблемами сталкивается респондент, как пытается решить их сейчас и т. д. Уточняйте свои выводы. Недостаточно только создать профиль идеального клиента — периодически его нужно обновлять. Он всегда должен оставаться актуальным и учитывать перемены в поведении пользователей и динамике рынка.

Готовим почтовые ящики

Чтобы запустить эффективную рассылку, параллельно с работой над ICP нужно подготовить почтовые ящики.

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Создание новых ящиков

На всякий случай, чтобы защитить репутацию вашего основного домена, для холодных рассылок лучше завести новые почтовые ящики. Дело в том, что получатель может пометить ваше письмо как спам. И чтобы обезопасить основную деловую электронную почту от такой пометки, нужен второй домен.

Допустим, ваш основной домен — company.com, а формат основного ящика — [email protected]. Тогда для рассылки нужно купить «второстепенные» домены (например, company.me или company.co) и на них создать ящики формата [email protected] или [email protected].

Кстати, рекомендую заводить почту на Gmail. У большинства компаний именно Gmail-адреса, а доставляемость с Gmail на Gmail лучше, чем, например, с Outlook на Gmail.

Настройка ящиков

На доставляемость ваших писем влияют несколько важных параметров. Например:

запись SPF определяет, на какие почтовые серверы и домены вы можете отправлять письма;

метод проверки DKIM позволяет вычислить поддельные письма;

технология DMARC — реагировать на подозрительные письма, отправлять в спам или игнорировать;

ссылка Custom Tracking Domain — анализировать данные о том, как пользователи открывают письма, отвечают и кликают по ссылкам.

Впрочем, вам не обязательно разбираться в технических деталях настройки ящиков. Вместо этого можете прибегнуть к помощи технического специалиста: например, на Kwork легко найти того, кто настроит ваши ящики за 500-1000 рублей.

Прогрев ящиков

Если вы сразу начнете отправлять много писем с новых ящиков, Google может посчитать это аномальной активностью, и ваши письма начнут улетать в спам. Поэтому важно предварительно разогреть домен. Это значит — постепенно рассылать сообщения по базе клиентов, получать от них ответы и укреплять репутацию.

Прежде чем запускать активную рассылку, я рекомендую прогревать ящики две недели, а лучше месяц. Для прогрева можно использовать сервисы TrulyInbox, WarmUp Inbox или Lemwarm by Lemlist.



Пример автоматически сгенерированных писем, отправляемых через Lemwarm

Как именно работает прогрев? У инструментов типа Lemwarm «под управлением» находятся тысячи ящиков. Эти ящики созданы давно, и у них высокая доменная репутация.

Когда вам нужно прогреть новый почтовый ящик, между ним и ящиками Lemwarm симулируется обмен письмами, похожими на настоящие. Поскольку письма не уходят в спам и не остаются без ответа, Google начинает больше «доверять» вашему новому ящику.

Через две недели прогрева можно постепенно наращивать темп отправки реальных писем, не отключая при этом Lemwarm. Рекомендую начать с одного письма в день с одного ящика и наращивать темп до 35 писем в день.

Собираем контакты

Когда с настройкой закончили, можно приступить к сбору базы контактов. Какие инструменты использовать? Например, LinkedIn Sales Navigator позволяет искать лидов среди огромной базы пользователей LinkedIn. Сегментировать аудиторию помогает множество фильтров: среди них тип и размер компании, место жительства и должность человека.

Кроме того, рекомендую сервис Apollo. Он берет данные из LinkedIn, Crunchbase и еще пары инструментов, за счет этого в нем больше фильтров и тоже огромная база контактов (более 265 млн). Сервис позволяет настроить оповещения о новых контактах, которые соответствуют вашему запросу. Плюс Apollo можно подключить к другим рабочим платформам — LinkedIn, Gmail, «Google Календарю» и Salesforce.

Чистим базу контактов

В любой базе много неактуальных контактов — их нужно удалить. Во-первых, тогда вы потратите на рассылку меньше времени и денег. Во-вторых, убережете себя от попадания в спам. В-третьих, чем актуальнее база, тем выше доставляемость писем.

Очищать базу тоже рекомендую с помощью специальных инструментов: например, Neverbounce, XVerify, Hunter. Среди похожих решений я рекомендую Clearout. Пользоваться сервисом легко: загружаешь файл в формате CSV или XLSX — и повторяющиеся или неверные адреса удаляются автоматически.

Будьте готовы к тому, что на этапе очистки из базы уйдет около 30-40% адресов. К примеру, если вы планируете сделать рассылку на 600 контактов, то через Clearout придется прогнать 1000.

Составляем цепочку писем

О том, как писать письма, можно сделать отдельную статью, а здесь я коротко расскажу о самом главном.

Тема. Люди формируют первое впечатление о письме, когда видят его тему. Невнятная тема не заинтересует получателя, а в ответ на кликбейт он, скорее всего, пометит письмо как спам.

Люди уже привыкли скептически относиться к громким обещаниям а-ля: «Мы удвоим вашу выручку!». Поэтому тема не обязательно должна кричать о выгоде и вообще как-либо выделяться по смыслу. При этом в ее оформлении должна быть изюминка. Например, хорошо могут зайти такие темы: «короткий вопрос» или «[Название компании-клиента] <—> [Название вашей компании]».

Превью письма. Как правило, это первые 40-130 символов (в зависимости от размера экрана устройства), которые увидит получатель. В этой короткой части расскажите о «боли» клиента, которую вы заметили. Важно, чтобы человек, увидев превью, захотел открыть письмо.

Как правило, это первые 40-130 символов (в зависимости от размера экрана устройства), которые увидит получатель. В этой короткой части расскажите о «боли» клиента, которую вы заметили. Важно, чтобы человек, увидев превью, захотел открыть письмо. Основной текст. На этом этапе вы предлагаете решение проблемы («боли»). Расскажите, чем клиенту может быть полезен ваш продукт.

На этом этапе вы предлагаете решение проблемы («боли»). Расскажите, чем клиенту может быть полезен ваш продукт. Призыв к действию. Это может быть приглашение на звонок или встречу, просьба воспользоваться продуктом, оставить обратную связь или ответить на конкретный вопрос. Не требуйте от получателя слишком многого.

Это может быть приглашение на звонок или встречу, просьба воспользоваться продуктом, оставить обратную связь или ответить на конкретный вопрос. Не требуйте от получателя слишком многого. Подпись. Обязательно укажите, кто вы и где можно найти дополнительную информацию о вас.

И еще несколько коротких советов о том, как составлять рассылку:

Не перегружайте письмо гиперссылками. Либо вообще откажитесь от них, либо используйте только одну.

Тщательно проверяйте текст на грамматику и синтаксис.

Текст письма должен быть понятным и емким, а не расплывчатым (люди тратят на письмо в среднем 10 секунд).

Избегайте избыточных слов, длинных предложений и прочих сложностей.

Не используйте непонятный жаргон.

Отправляем письма

Отправлять письма вручную может быть очень долго и муторно. К счастью, и этот процесс можно оптимизировать — ниже хорошие инструменты.

Мне лично очень нравится Lemlist. Здесь большой функционал и максимальная автоматизация. Можно использовать встроенный шаблон, создать письмо с нуля, вставить кастомные фото и видео и запустить многоканальную кампанию.

Hunter Campaigns позволяет не только отправлять рассылки, но и отслеживать их эффективность: на какие письма кликают и отвечают, а на какие нет.

В Mailshake есть полезные помощники для настройки домена почты, очистки базы от лишних контактов и текста письма от спам-слов.

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Оцениваем результаты

По поводу того, что считать успешной email-кампанией, есть разные мнения. Например, CEO лидген-агентства PitchMySaaS Кирилл Степанов считает, что рассылка прошла хорошо, если письмо открыли 80% пользователей, а ответили 15%. У нашей текущей кампании показатели следующие: 61% пользователей открыли письмо и 5% ответили.







Если ваша первая рассылка сработала плохо, не отчаивайтесь и пробуйте вновь. На что стоит обратить внимание:

Сделайте тесты тем письма. И оставьте ту, с которой чаще всего открывают письмо. Пересмотрите выбор аудитории. Возможно, вы нацелились не на тех людей. Кастомизируйте и персонализируйте письмо — например, при помощи видео. Многим людям нравится воспринимать информацию визуально. Плюс, это помогает показать продукт не не словах, а в действии.



В Lemlist можно вставить в письмо кастомное видео. А в сервисе Windsor — сделать видео более «личными». Он позволяет добавить в ролик разные переменные, например, название компании или имени человека. Это значит, что голос ИИ-диктора из видео при отправке письма конкретному человеку будет называть его имя и название компании.

Фото на обложке: Unsplash.com

Иллюстрации предоставлены автором.