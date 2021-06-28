Думаете инвестировать в недвижимость за рубежом? Обратите внимание на Португалию

О том, чем Португалия привлекательна для инвестиций, рассказал ведущий эксперт по инвестиционной недвижимости в Astons Александр Косовский. Александр специализируется на работе с клиентами из России, помогает получить ВНЖ через инвестиции или подобрать недвижимость под инвестиции и для себя за рубежом.
В феврале 2021 года правительство Португалии изменило условия получения ВНЖ. В частности, новые требования коснулись инвестиций в недвижимость. Так, если самыми привлекательными местами для покупки дома всегда считались регионы Лиссабона, Порту и прибрежные районы, то в скором времени приобретение недвижимости на этих территориях перестанет давать право на получение ВНЖ. Цель такого закона — привлечь внимание инвесторов к другим регионам страны.
Закон вступит в силу с 1 января 2022, а пока условия программы «золотой визы» остаются теми же, и инвесторы еще успевают купить заветный дом с видом на океан или на мост Dom Luís I в Порту и получить ВНЖ.
Это делает Португалию привлекательной страной для инвесторов в 2021 году. Мы прогнозируем резкий рост инвестиций на 10,5%, что принесет Португальской республике еще €715 млн. Наплыв инвесторов в эту страну будет также связан с приостановкой другой программы получения ВНЖ на Кипре через инвестиции в экономику острова.
Чем Португалия привлекательна для жизни
На сегодняшний день Португалия предлагает одну из самых успешных иммиграционных программ в Европе, которая дает инвесторам право жить, учиться, работать, открывать бизнес, а также путешествовать без виз по Шенгенской зоне и оставаться в этих странах до 90 дней.
Программа «золотой визы» Португалии настолько востребована, что даже пандемия не нанесла по ней серьезный удар. За 2020 год она принесла в бюджет Португалии €647 млн, ниже таблица со сравнением с прошлыми годами:
|Данные показывают исторические и прогнозные показатели инвестиций в ВНЖ Португалии
|Год
|Инвестиции по программе «золотой визы»
|Изменение в % по годам
|2015
|€ 460,000,000
|Н/Д
|2016
|€ 848,000,000
|84,3%
|2017
|€ 811,000,000
|-4,4%
|2018
|€ 839,000,000
|3,5%
|2019
|€ 742,000,000
|-11,6%
|2020
|€ 647,000,000
|-12,8%
|2021
|€ 715,114,303
|10,5%
|Данные предоставлены imidaily.com с прогнозом на 2021 от Astons
Легко понять, почему инвесторы со всего мира стекаются в Португалию: высокий уровень жизни, приятный климат, налаженная экономика и возможность путешествовать без виз. Также ВНЖ не обязывает находиться в стране — инвестировать можно удаленно.
Как получить ВНЖ в Португалии
Получить ВНЖ в Португалии можно тремя способами:
- Купить недвижимость на сумму от €280 тыс..
- Создать минимум 10 рабочих мест или инвестировать в бизнес в размере €350 тыс. и создать пять рабочих мест.
- Инвестировать в экономику: вложить от €1 млн в любую компанию Португалии.
Чтобы участвовать в программе, нужно соответствовать следующим требованиям:
- быть старше 18 лет;
- не иметь судимости;
- быть готовым бывать в Португалии не менее семи дней в году;
- иметь подтверждение законности заработанных денег.
Также заявитель может добавить в свою заявку супругу или супруга, детей и родителей.
Когда вы выбрали для себя свой вариант получения ВНЖ, вам нужно будет совершить инвестицию и подготовить нужный пакет документов. Далее нужно будет прибыть в Португалию и сдать биометрические данные вам и членам вашей семьи. Ваша заявка на получение ВНЖ и пакет документов, в том числе документы, подтверждающие ваши инвестиции, передается на проверку в SEF-организацию.
После одобрения заявки вы получаете ВНЖ Португалии на год, которое можно неоднократно продлевать при условии, что вы бывали в стране хотя бы неделю. Через пять лет вы имеете право подать заявку на постоянное место жительство и на гражданство.
Из возможных вариантов получения ВНЖ через инвестиции популярным пока остается покупка недвижимости. Жилье продолжает расти в цене, и даже ковидный год не смог этому помешать.
Какое жилье купить в Португалии
Минимальный порог входа для покупки недвижимости для ВНЖ составляет €280 тыс.. Мы проанализировали текущий рынок недвижимости в Португалии и составили таблицу лучших районов для инвестиций в жилье.
|Места
|Количество недвижимости от €280 тыс. и выше от общего в %
|Лиссабон
|84%
|Порту
|71%
|Порталегри
|67%
|Фару
|65%
|Сетубал
|60%
|Бежа
|57%
|Брага
|56%
|Эвора
|54%
|Виану-ду-Каштелу
|50%
|Авейру
|48%
|Лейрия
|46%
|Коимбра
|45%
|Сантарен
|45%
|Браганса
|25%
|Визеу
|17%
|Гуарда
|5%
|Каштелу-Бранку
|2%
|Португалия
|70%
Столица Португалии Лиссабон пользуется большей популярностью у инвесторов: 84% всей текущей недвижимости, выставленной на продажу, оценивается по €280 тыс. и выше. Следом за ней Порту с 71%, далее Порталегре (67%). Фару (65%), Сетубал (60%), Бежа (57%), Брага (56%), Эвора (54%) и Виана-ду-Каштелу (50%) и другие.
«Мы наблюдаем рост спроса на проживание в Португалии и ожидаем, что это значительно увеличит общую сумму инвестиций в страну в 2021 году в рамках программы «золотой визы», — рассказал управляющий директор Astons Артур Саркисян.
Он также добавил: «Пандемия заставила инвесторов со всего мира пересмотреть свои мотивы для инвестиций. Теперь в их приоритетах не только получение выгоды от вложенных средств, но и обеспечение высокого уровня жизни для всей семьи, члены которой также получают ВНЖ. Португалия как раз отвечает таким приоритетам, поэтому увеличивает свою популярность».
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