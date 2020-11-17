Используем дистант по максимуму: как уйти на удаленку и не потерять данные

Пока экономисты ломают копья, прогнозируя масштабы потерь от второй волны коронакризиса, а предприниматели с тревогой ждут новых заявлений от Роспотребнадзора, разработчики сервисов для удаленной работы советуют потратить это время с большей пользой. Основатель ИТ-компании Nulana (ПО Remotix ) Филипп Филоненко делится советами, как подогнать дистант под профессиональную среду.

Поймать дзен и выработать универсальный подход к управлению данными

Десять лет назад наша команда представила возможности программы для удаленного доступа к рабочему столу компьютера с iPad. Тогда никто даже представить себе не мог, что из удобной фичи дистант превратится в суровую необходимость. Нашей целью было создание и совершенствование программного продукта, который обеспечивал бы свободу перемещений при оперативном управлении бизнесом и стоил при этом меньше, чем крыло от самолета.

При нынешних требованиях к информационной безопасности, удаленный мониторинг рабочих столов становится не то чтобы панацеей, но сильно облегчает процессы администрирования. Когда-то на это делали ставку исключительно в e-commerce. Потом мультиплатформенность для решения бизнес-задач стала проникать в другие сферы. А с началом пандемии этот процесс стал реактивным. Если организацией обучения со смартфона уже никого не удивишь, то удаленным рисованием или монтажом видео — еще да. Хотя это абсолютно реально.

Новая реальность порождает новую стабильность — к новому вирусу придется адаптироваться, как к сезонному гриппу.

Параллельно нужно выдыхать и адаптировать свои рабочие инструменты и возможности (может быть, тоже сезонно). Подумайте, какую часть обыденных задач и каких сотрудников вы можете перевести на дистант прямо сейчас, и научитесь с этим жить.





Расставить приоритеты и определиться с целями

Наш опыт кастомизации показывает: клиенту не так важно определиться с количеством приобретаемых лицензий ПО, как с конкретными проблемами, которые нужно решить с помощью удаленного доступа к рабочему месту.





Связать устройства с разными ОС и управлять этим комплексом

В то самое время, когда в России ввели режим самоизоляции, в США был объявлен самый настоящий карантин. Компании, обрабатывающие большие массивы данных с разных устройств, попали в затруднительное положение. Именно с таким кейсом к нам обратилась студия постпродакшна New Wave Entertainment, сотрудники которой просто не могли попасть в офис.

Остановить работу означало сорвать сроки контрактов, а организовать удаленный доступ к рабочим компьютерам через интернет не позволяли требования службы безопасности. Тут надо отметить, что NWE делают трейлеры для голливудских блокбастеров и участвуют в производстве шоу для Netflix, Hulu и Showtime, то есть риски слива материала в сеть вполне реальны и крайне нежелательны.

Мы помогли организовать удаленный доступ для сотрудников и клиентов студии в локальной среде, без подключения к внешним сервисам. Дополнительная сложность была в том, что рабочие процессы были завязаны на 20 компьютерах с разной мощностью и разными операционными системами. С помощью Remotix, комплексного решения для удаленного доступа, и собственного протокола передачи данных NEAR нам удалось создать полностью защищенную систему всего массива. Работа с тех пор не простаивала.





Синхронизировать передачу данных определенного формата

Примерно в такой же ситуации оказались сотрудники российской медиагруппы «Красный квадрат», для которых проводить ночь на работе за постпродакшном — это вообще почетная традиция. Именно здесь делают шоу «Минута славы», «Кто хочет стать миллионером?», «Модный приговор» и некоторые отечественные телесериалы. Разница — опять же в приоритете.

У департамента постпродакшна была возможность попробовать разные программы удаленного доступа, но освоение большинства заняло бы больше времени, чем поездка в телецентр. А еще всплыла проблема рассинхрона данных на Mac и Windows, ведь многие инструменты привязаны к конкретной платформе. Например, на Mac по умолчанию установлен протокол VNC, не поддерживающий передачу звука.

У нас звук и картинка при обработке стабильны, а в моменты минимальной нагрузки качество сведения приближается к локальному. Сейчас удаленный доступ к рабочему месту стал частью штатного производственного процесса медиагруппы. В департаменте отметили, что так сотрудники могут проводить больше времени с семьей, а сроки и стоимость производства телешоу сокращается.





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Снизить риски несанкционированного доступа при удаленном управлении

Есть компании, которые еще более щепетильно относятся к хранению и передаче информации. Это относится к таким видам профессиональных данных, как банковская, адвокатская, врачебная тайна, тайна страхования.

Как защитить передачу конфиденциальной информации? В случае со стандартными решениями — пользоваться надежным шифрованием (например, алгоритмом AES — уровень защиты государственной тайны) и мастер-паролем, исключающим доступ третьих лиц. А если требуется особый подход, проработать изолированное применение сервиса (см. ниже).





Учесть специфику выполняемых операций

Область профессионального простирается значительно шире тайн и форматов хранения данных, это и специфические навыки, и отдельные инструменты. К примеру, работа с передачей картинки во многих случаях неотделима от работы с графикой. Удаленное рисование и конструирование — это уже не фантастика, хотя все еще эксклюзив.

Мы учли пожелания творческой аудитории и научили наши сервисы работать с графическими планшетами (Wacom и iPad c Apple Pencil). К слову, расширение возможностей кастомизации за счет работы с профессиональными аудиториями — это общий тренд на рынке. Не ленитесь искать продукт именно под вашу специализацию. Да, рынок очень насыщенный, но ваши поиски будут вознаграждены! Вот лишь несколько примеров узкой кастомизации.





Дополнительные возможности базовых приложений для организации удаленки

Есть хорошие примеры, когда известные профессиональные приложения дополняются инструментами для работы в облаке. Например, AutoCAD для проектировщиков содержит специальный модуль eTransmit для удаленной работы с чертежами. А 1С запустил сервис 1С:Фреш для удаленного бухгалтерского и складского учета.





Создание обучающих курсов под любые задачи

Боль многих корпоративных структур — внутреннее планирование и организация обучения новым бизнес-процессам и внедрение корпоративной культуры. Именно эти вопросы первым делом выпадают при переходе на дистант. Хорошо, что есть программы, которые позволяют создавать обучающие курсы любой сложности с нуля и управлять ими.

Один из долгожителей — немецкий продукт ILIAS, основные возможности которого абсолютно бесплатны, вне зависимости от количества обучающихся. Хорошим предложением была финская разработка Eliademy, где обучение можно было создавать буквально на лету, со смартфона, но что-то пошло не так, и проект закрылся. В России есть собственная платформа iSpring, она платная, зато легкая в освоении и управлении.

Что касается нашего ПО, возможности адаптации к профессиональной аудитории очень широки: от создания виртуального POS-терминала для торговли до закрытой образовательной или банковской системы.





Проработать индивидуальное решение

Если вы нуждаетесь в дистанте, но не можете соотнести свои задачи ни с одним пунктом, лучше всего начать с 15-дневного пробного периода стандартных возможностей рассматриваемых продуктов. За это время можно сравнить версии, взвесить все за и против и, если нужно, запросить разработку on-premise решения без подключения к внешним серверам. Так у вас точно все получится!





Фото на обложке: Shutterstock/Claudia K