Профессия «робототехник»: где учиться и как стать востребованным специалистом

О том, кто такой робототехник, что нужно знать, чтобы им стать, и где можно затем работать, рассказал Александр Байкин, сооснователь проекта RoboJobs и Youtube-канала «ProРоботов».
Содержание:
- Робототехник: что это за профессия
- Сколько зарабатывает робототехник
- Плюсы профессии
- Минусы профессии
- Необходимые навыки
- Где учиться
- Где искать работу
- Резюме
Робототехника и искусственный интеллект (ИИ) — две прорывные области, в которых уже соревнуются все ведущие державы мира. И если мы не займемся роботами, то чужие роботы возьмутся за нас.
По данным нашего сервиса по подбору персонала в области робототехники, в России насчитывается свыше 270 робокомпаний, работающих в 23 отраслях, при этом, по данным Национальной ассоциации рынка робототехники, штат робототехнических компаний растет на 20% в год, и уже к 2030 году в стране понадобится около 500 000 робототехников. Даже сейчас уже чувствуется нехватка кадров, а что будет через 10 лет?
Робототехник: что это за профессия
Давайте разберемся — кто такой робототехник? Это собирательная профессия, в которой есть много специализаций: конструктор, сборщик роботов, программист, электронщик, тестировщик, интегратор и пр.
Соответственно, можно выбрать специализацию сразу:
- нравится паять и проектировать электрику — нужно идти в электронщики;
- нравится проектировать — изучайте механику и конструирование;
- если любите собирать своими руками, то можно, получив среднее специальное техническое образование, пойти собирать роботов;
- а начать можно со специализации тестировщика — электроники, механики или программного обеспечения;
- даже люди с гуманитарным образованием не останутся в стороне от робототехники, так как в робокомпаниях нужны и продавцы, и маркетологи, и пиарщики.
Но подробнее мы остановимся программистах, которые отвечают за начинку, поведение и «хорошие манеры» робота, благодаря которым умная машина выполняет все поставленные перед ней задачи.
Сколько зарабатывает робототехник
В среднем в вакансиях уровня Junior вилка от 70-150 тыс руб., программисты с опытом могут рассчитывать на зарплату 130-200 тыс. руб., руководители или обладатели уникального опыта и интересных реализованных кейсов получают не менее 300 тыс. руб.
Плюсы профессии
- Работа в одной из самых перспективных и быстро развивающейся отраслей.
- Интересные проекты. Можно внедрять роботов на производстве, разрабатывать беспилотные автомобили или аэротакси, роботов-доставщиков, гуманоидных роботов и других помощников для людей. Эти проекты меняют мир к лучшему.
- Заработная плата выше, чем в среднем по рынку.
- Можно найти работу в стартапе, где несколько человек с горящими глазами создают робота, или работать на большую корпорацию.
- Если прийти в стартап, то можно достаточно быстро вырасти до главного конструктора или разработчика.
- Возможность выступать на конференциях, так как эта область новая, и многие хотят послушать об опыте создания робота или решения на базе искусственного интеллекта.
- С хорошими знаниями или опытом можно уехать за рубеж, так как за границей очень ценятся наши разработчики в робототехнике и ИИ.
Минусы профессии
- Вряд ли удастся найти работу на удаленке, так как работать нужно над физическим устройством, которое не всегда можно взять домой. Хотя в ряде компании это возможно.
- Придется не просто много, а очень много работать, так как специалистов постоянно не хватает.
- Экстраверты вряд ли найдут много общения среди людей технического склада. Скорее всего, такая работа им не подойдет.
Необходимые навыки
Самые распространенные языки робототехники, владение которыми обязательно, – С и С++. Для системных программистов важный плюс — владение ассемблером. На этих языках пишутся основные программы, управляющие роботами.
Поведение готового робота можно дополнительно программировать на более высокоуровневых языках – Python и Java. Так что если программист желает работать именно с роботами, его знания будет где применить, даже если на первый взгляд у эти знания весьма экзотичные.
Важный момент: для программиста робототехники умение работать с операционными системами на основе GNU/Linux на уровне не ниже администратора будет серьезным преимуществом.
Где учиться
- Начинать погружение в робототехнику можно еще со школы. Для школьников есть множество кружков по робототехнике и программированию в каждом крупном городе России или онлайн.
Это отличный старт в профессии для детей от 6 до 16 лет. А чтобы совершенствоваться, можно готовиться и участвовать в соревнованиях, таких как Всероссийская робототехническая олимпиада и World Robot Olympiad, WorldSkills Russia Juniors, Робофест, FIRST® LEGO® League, Робофинист и др.
- Окончив среднее техническое образование (техникум или колледж), можно пойти в механики или специалисты по сборке роботов или их обслуживанию, и параллельно с получением практического опыта можно учиться и совершенствоваться дальше. Если вы выбираете среднее техническое образование, то учиться робототехнике можно в колледже МГОК.
- Для тех, кто нацелен на высшее образование, можно выбрать технический вуз по робототехнической специальности. Такие есть во всех крупных городах нашей страны.
- Если вы уже работаете в другой области, то можно переучиться на программиста и начать искать работу в робокомпании, тем более, что сейчас очень многие популярные сервисы разработали большое количество курсов по онлайн обучению программированию.
- Если вы уже программируете, можете углубить свои знания в области нейронных сетей и машинного обучения, чтобы программировать более умных роботов.
- Для взрослых также можно освоить основы робототехники на платных и бесплатных курсах.
- Если вы — руководитель в IT-области, можно заняться цифровой трансформацией предприятия, пройдя соответствующие курсы и попробовав внедрить инновации у себя в компании.
Но чтобы погрузиться в эту область глубоко, нужно пройти платное обучение, стоимость которого варьируется от 80 тыс. руб. до 1 млн руб.
- Бонус: бесплатные ресурсы, чтобы освоить азы робототехники.
Где искать работу
Искать работу можно на больших сайтах-агрегаторах типа HeadHunter и SuperJobs.ru$ мы также публикуем соответствующие вакансии.
Кроме того, можно написать непосредственно в саму компанию, производящую роботов — почти каждой из них требуются все новые специалисты.
Если вы получите должные знания и навыки или уже обладаете ими, вас могут принять в крупнейших российских компаниях, таких как Лаборатория робототехники «Сбера», ЦНИИ РТК, «Интехрос», «Иннодрайв», «Ниссан Инжиниринг» и других.
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Резюме
Робототехника в настоящее время — одна из самых перспективных индустрий, где можно быть очень востребованным и получать достойную зарплату. Кроме того, это одна из сфер, где российские специалисты востребованы не только в нашей стране, но и за рубежом.
Учитывая, что по данным Международной федерации робототехники, в России на 10 тыс. сотрудников приходится лишь 6 роботов (для сравнения, в Южной Корее — 932 робота на 10 тыс. человек, в Сингапуре — 605, а в Японии — 390), это огромный потенциал для роста всей индустрии. А это значит, что время робототехники и робототехников только начинается.
Фото на обложке: Shutterstock / Gorodenkoff
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