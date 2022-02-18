Профессия «робототехник»: где учиться и как стать востребованным специалистом

О том, кто такой робототехник, что нужно знать, чтобы им стать, и где можно затем работать, рассказал Александр Байкин, сооснователь проекта RoboJobs и Youtube-канала «ProРоботов».

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Робототехника и искусственный интеллект (ИИ) — две прорывные области, в которых уже соревнуются все ведущие державы мира. И если мы не займемся роботами, то чужие роботы возьмутся за нас.

По данным нашего сервиса по подбору персонала в области робототехники, в России насчитывается свыше 270 робокомпаний, работающих в 23 отраслях, при этом, по данным Национальной ассоциации рынка робототехники, штат робототехнических компаний растет на 20% в год, и уже к 2030 году в стране понадобится около 500 000 робототехников. Даже сейчас уже чувствуется нехватка кадров, а что будет через 10 лет?

Робототехник: что это за профессия

Давайте разберемся — кто такой робототехник? Это собирательная профессия, в которой есть много специализаций: конструктор, сборщик роботов, программист, электронщик, тестировщик, интегратор и пр.

Соответственно, можно выбрать специализацию сразу:

нравится паять и проектировать электрику — нужно идти в электронщики;

нравится проектировать — изучайте механику и конструирование;

если любите собирать своими руками, то можно, получив среднее специальное техническое образование, пойти собирать роботов;

а начать можно со специализации тестировщика — электроники, механики или программного обеспечения;

даже люди с гуманитарным образованием не останутся в стороне от робототехники, так как в робокомпаниях нужны и продавцы, и маркетологи, и пиарщики.

Но подробнее мы остановимся программистах, которые отвечают за начинку, поведение и «хорошие манеры» робота, благодаря которым умная машина выполняет все поставленные перед ней задачи.

Сколько зарабатывает робототехник

В среднем в вакансиях уровня Junior вилка от 70-150 тыс руб., программисты с опытом могут рассчитывать на зарплату 130-200 тыс. руб., руководители или обладатели уникального опыта и интересных реализованных кейсов получают не менее 300 тыс. руб.

Плюсы профессии

Работа в одной из самых перспективных и быстро развивающейся отраслей. Интересные проекты. Можно внедрять роботов на производстве, разрабатывать беспилотные автомобили или аэротакси, роботов-доставщиков, гуманоидных роботов и других помощников для людей. Эти проекты меняют мир к лучшему. Заработная плата выше, чем в среднем по рынку. Можно найти работу в стартапе, где несколько человек с горящими глазами создают робота, или работать на большую корпорацию. Если прийти в стартап, то можно достаточно быстро вырасти до главного конструктора или разработчика. Возможность выступать на конференциях, так как эта область новая, и многие хотят послушать об опыте создания робота или решения на базе искусственного интеллекта. С хорошими знаниями или опытом можно уехать за рубеж, так как за границей очень ценятся наши разработчики в робототехнике и ИИ.

Минусы профессии

Вряд ли удастся найти работу на удаленке, так как работать нужно над физическим устройством, которое не всегда можно взять домой. Хотя в ряде компании это возможно. Придется не просто много, а очень много работать, так как специалистов постоянно не хватает. Экстраверты вряд ли найдут много общения среди людей технического склада. Скорее всего, такая работа им не подойдет.

Необходимые навыки

Самые распространенные языки робототехники, владение которыми обязательно, – С и С++. Для системных программистов важный плюс — владение ассемблером. На этих языках пишутся основные программы, управляющие роботами.

Поведение готового робота можно дополнительно программировать на более высокоуровневых языках – Python и Java. Так что если программист желает работать именно с роботами, его знания будет где применить, даже если на первый взгляд у эти знания весьма экзотичные.

Важный момент: для программиста робототехники умение работать с операционными системами на основе GNU/Linux на уровне не ниже администратора будет серьезным преимуществом.

Где учиться

Начинать погружение в робототехнику можно еще со школы. Для школьников есть множество кружков по робототехнике и программированию в каждом крупном городе России или онлайн.

Это отличный старт в профессии для детей от 6 до 16 лет. А чтобы совершенствоваться, можно готовиться и участвовать в соревнованиях, таких как Всероссийская робототехническая олимпиада и World Robot Olympiad, WorldSkills Russia Juniors, Робофест, FIRST® LEGO® League, Робофинист и др.

Окончив среднее техническое образование (техникум или колледж), можно пойти в механики или специалисты по сборке роботов или их обслуживанию, и параллельно с получением практического опыта можно учиться и совершенствоваться дальше. Если вы выбираете среднее техническое образование, то учиться робототехнике можно в колледже МГОК.

Для тех, кто нацелен на высшее образование, можно выбрать технический вуз по робототехнической специальности. Такие есть во всех крупных городах нашей страны.

Если вы уже работаете в другой области, то можно переучиться на программиста и начать искать работу в робокомпании, тем более, что сейчас очень многие популярные сервисы разработали большое количество курсов по онлайн обучению программированию.

Если вы уже программируете, можете углубить свои знания в области нейронных сетей и машинного обучения, чтобы программировать более умных роботов.

Для взрослых также можно освоить основы робототехники на платных и бесплатных курсах.

Если вы — руководитель в IT-области, можно заняться цифровой трансформацией предприятия, пройдя соответствующие курсы и попробовав внедрить инновации у себя в компании.

Например, в Москве это МГТУ им. Баумана, СТАНКИН и СколТех, в Санкт-Петербурге — ИТМО и Политех, в Татарстане — Иннополис. При поступлении изучите, какие исследования ведутся в университете. Что вам больше нравится — промышленная робототехника, сервисные роботы, беспилотный транспорт или искусственный интеллект?Это и GeekBrains, и SkillBox, и «Яндекс.Практикум» и многие другие. Если вы хотите разрабатывать программное обеспечение для роботов, вам нужно в первую очередь освоить низкоуровневое программирование.Подобные курсы по машинному обучению предлагают опять же многие онлайн и офлайн сервисы, от «Яндекс.Практикума» и Skillbox до Udemy. Причем можно найти как бесплатные курсы, так и стоимостью свыше 100 тыс. руб.Цифровизация, конечно же, не ограничивается только роботами, но если говорить о цифровом производстве, то, безусловно, роботы являются неотъемлемой ее частью. Для начала можно пройти бесплатный курс

Но чтобы погрузиться в эту область глубоко, нужно пройти платное обучение, стоимость которого варьируется от 80 тыс. руб. до 1 млн руб.

Бонус: бесплатные ресурсы, чтобы освоить азы робототехники.

Где искать работу

Искать работу можно на больших сайтах-агрегаторах типа HeadHunter и SuperJobs.ru$ мы также публикуем соответствующие вакансии.

Кроме того, можно написать непосредственно в саму компанию, производящую роботов — почти каждой из них требуются все новые специалисты.

Если вы получите должные знания и навыки или уже обладаете ими, вас могут принять в крупнейших российских компаниях, таких как Лаборатория робототехники «Сбера», ЦНИИ РТК, «Интехрос», «Иннодрайв», «Ниссан Инжиниринг» и других.

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Резюме

Робототехника в настоящее время — одна из самых перспективных индустрий, где можно быть очень востребованным и получать достойную зарплату. Кроме того, это одна из сфер, где российские специалисты востребованы не только в нашей стране, но и за рубежом.

Учитывая, что по данным Международной федерации робототехники, в России на 10 тыс. сотрудников приходится лишь 6 роботов (для сравнения, в Южной Корее — 932 робота на 10 тыс. человек, в Сингапуре — 605, а в Японии — 390), это огромный потенциал для роста всей индустрии. А это значит, что время робототехники и робототехников только начинается.

Фото на обложке: Shutterstock / Gorodenkoff