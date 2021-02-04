Алхимия по-русски: анализ последнего демо-дня акселератора Alchemist

В прошлый четверг прошел демо-день 26-го набора калифорнийского акселератора Alchemist, который считается едва ли не №1 для стартапов с фокусом на b2b направления. Второй раз демо-день проходил онлайн, в этот раз еще и сама программа была удаленной.

О плюсах и минусах удаленки в прохождении акселераторов мы спорить не будем, но одно мы понимаем точно – удаленные программы позволяют расширить воронку отбираемых проектов и привлекать топовые проекты из других регионов мира. Что-то похожее мы видели в недавних батчах Y Combinator, Techstars и других акселераторов. То же самое мы видим и в Alchemist.

Вроде бы, это достаточно обыденно, но на самом деле – это невероятный шанс для международных проектов из других регионов мира пройти акселерационную программу и выйти в США. Внутренний скептик скажет вам, что все равно блага удаленки не для нас, и что русскоговорящие команды основателей никогда не смогут этим воспользоваться.

И будут… категорически неправы! Я был искренне удивлен и приятно взбудоражен тем фактом, что в этом наборе было крайне много команд с русскоговорящими основателями, которые, начиная с этого года, мы планируем активно поддерживать в Fort Ross Ventures. Первым презентовывал стартап с русскоговорящими основателями, последним – тоже. Но это все лирика, гораздо сильнее говорят цифры – 8 из 20 компаний текущего набора (40% проектов) были с русскоговорящими основателями. И это чрезвычайно круто!

Но чем же отличаются профили проектов с русскоговорящими основателями и прочие проекты, которые запущены американскими или европейскими командами из 26-го батча Alchemist? Давайте разберем подробнее.

Стадия

Мне сразу бросился в глаза тот факт, что «наши» проекты гораздо больше могут показать всего – фактов, клиентов, выручки, инвестиций. Прочие проекты зачастую находятся еще на более ранних стадиях. Это логично, потому что для акселератора это один из факторов вас принять, даже если вы показываете трэкшн не в самой развитой локации. А проекты на ранних стадиях берутся из локальной эко-системы.

Источник: расчет автора по данным Alchemist Vault на 23.01.2021

Выручка

Дальше – больше. Аннуализированная выручка (ARR) у проектов с русскоговорящими основателями в среднем больше выручки прочих проектов почти в 9 раз (!), а максимальная выручка больше на 33%. С прогнозной выручкой почти то же самое – в среднем она выше почти в 2,8 раз, а максимальная выручка – на 29%.

Такое сравнение говорит явно в пользу стартапов с русскоговорящими основателями, которые могут поддержать свои слова цифрами и реальной выручкой, в отличие от компаний с американскими или европейскими фаундерами.

Венчурные инвестиции

Стартапы с русскоговорящими основателями, как правило, гораздо более активно привлекают венчурное финансирование до попадание в акселератор. Конечно, нужно же топливо, чтобы показать более высокую выручку. Так, ровно половина стартапов с русскоговорящими основателями уже имеют на борту VC-фонды или ангелов, тогда как среди прочих таких стартапов только четверть.

Источник: расчет автора по данным Alchemist Vault на 23.01.2021

Клиенты

«Наши» стартапы даже выглядят лучше по количеству клиентов – их на 20% в среднем больше у стартапов с русскими корнями. При этом, справедливости ради – разница в два клиента, тогда как максимальный показатель по клиентам аж в 17,5 раз выше для компаний с американскими или европейскими фаундерами.

Источник: расчет автора по данным Alchemist Vault на 23.01.2021

Рынок

Проблемы начинаются, в каком-то смысле, в амбициозности. Одним из ключевых факторов повышенного внимания венчурных инвесторов на глобальных рынках является емкий целевой рынок (total addressable market). Если сравнить целевые рынки для двух групп стартапов, то получается, что русскоговорящий основатель в среднем на 43% менее амбициозен, а в пике – более чем в 12 раз менее амбициозен, чем глобальный основатель.

Безусловно, оценка объема рынка требует теста на адекватность, и $2,7 трлн могут превратиться в «тыкву», но как минимум в презентации они подогревают изначальный интерес.

Источник: расчет автора по данным Alchemist Vault на 23.01.2021

Внимание инвесторов

В Alchemist существует внутренняя платформа, которая показывает, какой интерес вызвал каждый проект – там можно увидеть количество просмотров профиля проекта инвесторами, а также количество запросов на знакомство со стартапом. Мы видим, что в среднем количество просмотров и количество заявок для русскоговорящих проектов меньше, чем для стартапов без русскоговорящих основателей, на 17% и на 10%, соответственно.

Однако конверсия просмотров в запросы в среднем у русскоговорящих основателей гораздо выше – 3,4% против 2,6%, что на 30% выше. При этом по максимальной конверсии проекты с русскоговорящими фаундерами почти в 2 раза уступают прочим, а самый популярный по запросам и просмотрам проект получил на 42% меньше откликов.

В любом случае, хочется только поздравить всех участников последнего батча Alchemist, а особенно стартапы с русскоговорящими основателями. Techcrunch публиковал весь список, а «наши» стартапы – это (в алфавитном порядке):

Apis Cor: стартап в области 3D принтинга зданий и сооружений.

стартап в области 3D принтинга зданий и сооружений. BestPlace: геоинформационный B2B-сервис для точного прогноза выручки.

геоинформационный B2B-сервис для точного прогноза выручки. BigOmics Analytics: платформа для самостоятельной аналитики больших данных омиков.

платформа для самостоятельной аналитики больших данных омиков. G-71: стартап в области кибербезопасности и защиты данных.

стартап в области кибербезопасности и защиты данных. Raxel: платформа телематики для white label внедрения в страховые и транспортные компании.

платформа телематики для white label внедрения в страховые и транспортные компании. SmallTalk: платформа для практики и изучения английского языка.

платформа для практики и изучения английского языка. UVL Robotics: стартап в области автоматизации логистики на базе дронов.

стартап в области автоматизации логистики на базе дронов. Via.Delivery: платформа для выдачи интернет заказов в сетевом ритейле.

На мой взгляд, текущий набор стартапов показывает, что продукты, которые созданы и развиваются русскоговорящими командами, конкурентоспособны на международной арене, по крайней мере, на этапе попадания в крупнейшие международные акселераторы.

Фото на обложке: acid2728k /Shutterstock