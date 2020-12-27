Российский рынок доставки готовой еды и продуктов бьет рекорды: итоги 2020 года

О ключевых изменениях рынка доставки еды и продуктов, вызванных пандемией, и новых технологичных инструментах маркетинга, которые должны отвечать новым реалиям сферы фудтеха, рассказал Анатолий Дехтярь, руководитель развития и партнерств в России и СНГ рекомендательной платформы мобильных приложений Aura компании ironSource.

2020 год для мирового и российского рынка доставки еды и продуктов оказался периодом феноменального роста.

Офлайн-ритейлеры выходят в онлайн

В 2020 году на российском рынке онлайн-торговли продуктами появилось около 30 новых игроков за счет того, что онлайн-доставкой занялись крупные офлайн-ритейлеры. Лидер — X5 Retail Group (управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») — за время пандемии увеличил онлайн-продажи на сотни процентов.

Совокупная выручка онлайн-сервисов — «Перекрёсток Впрок», «Перекрёсток Быстро» и «Пятёрочка Доставка» — достигла к сентябрю 2020 года 12,7 млрд рублей, обогнав многолетнего лидера онлайн-торговли продуктами — компанию «Утконос» с выручкой за аналогичный период в 11,6 млрд рублей.

В июле X5 Retail Group анонсировал запуск единой технологической платформы для экспресс-доставки продуктов из торговых сетей Х5 «Около». Таким образом, розничная компания создает собственный аналог деливери-агрегаторам в партнерстве с малыми локальными компаниями, которые специализируются на экспресс-доставке в разных городах России.

Развитие «dark store» и «dark kitchen»

В 2020 году вырос рынок экспресс-доставки из «дарк-сторов», или продуктовых складов, в которых заказ собирают за минуты. Так работают сети дарк-сторов «Яндекс.Лавка» и «Самокат»: оба проекта в апреле 2020 выполнили почти в 4 раза больше заказов, чем «Утконос». Подобно X5 Retail Group и «Вкусвилл» , оба «дарк стора» развивают линейки товаров собственного производства (СТМ). Это еще один тренд, который стал более выраженным в 2020 году.

СТМ дешевле сторонних брендов и пользуются большой популярностью за счет низкой стоимости. По данным Nielsen, до начала пандемии COVID-19 в РФ продажи собственных торговых марок (СТМ) росли в среднем на 5,5% в рублях, а с января по май 2020 года ускорились почти втрое — до 15,4%.

Второй «теневой» формат ресторанов без залов, работающих на доставку, или «dark kitchen», также показал в этом году стабильный рост. Помимо проектов, полностью построенных на этой модели («Кухня на районе», «ВкусЛаб», FoodBand) многие кафе и рестораны и до пандемии имели специальную кухню для заказов, которая не обслуживает гостей в зале.

Осенью 2019 года McDonald’s стал первой сетью fast food, запустившей «dark kitchen», работающую только на доставку в России. А каждый десятый ресторан, доставляющий до двери готовые блюда японской кухни, делает это с использованием «dark kitchen».

В 2020 году для многих владельцев бизнеса подобный формат стал единственной возможностью компенсировать убытки. В апреле 2020 года сеть кофеен «Кофемания» впервые ввела в работу «dark kitchen», на которой готовятся и выдаются заказы курьерам деливери-агрегаторов. В мае 2020 года стартап Bright Kitchen, владеющий сетью из восьми «dark kitchen» в Москве, привлек более 100 млн руб. инвестиций для расширения покрытия за пределами Третьего транспортного кольца (ТТК) в Москве.

Технологии и автоматизация

Автоматизация процессов, безопасность и упрощение доставки выходят на первый план для игроков рынка доставки еды и продуктов.

X5 Retail Group в этом году открыла для покупателей первый магазин «Пятёрочка» с полностью автоматизированной системой покупок. В начале лета «Азбука вкуса» запустила в Москве магазин без продавцов, до этого — установила в подъездах жилых домов вендинговые автоматы. Также заняться вендингом за пределами офисов пытались «Вкусвилл» и несколько игроков поменьше.

Спрос на бесконтактные технологии вырос на глазах: например, компания Briskly в начале лета подключала к своей технологии самостоятельной оплаты покупок Scan&Go по 20 магазинов в день. А «Яндекс.Еда» начала доставлять заказы беспилотным ровером в деловом квартале «Белая площадь» у метро Белорусская в Москве и в Иннополисе под Казанью.

Приложения по доставке в топе скачиваний

Пандемия увеличила спрос на использование приложений по доставке готовой еды и продуктов.

Согласно исследованию Criteo, во втором квартале 2020 года 54% российских пользователей скачали как минимум одно приложение для онлайн-покупок. 42% опрошенных используют приложения по доставке еды несколько раз в неделю, 24% — раз в неделю, 14% — несколько раз в день.

Только онлайн-сервисы X5 Retail Group «Пятёрочка Доставка» и «Перекрёсток.Быстро» с начала 2020 года установили 15,6 млн раз.

Рост установок приложений по доставке отразился на финансовых показателях компаний. Безусловные лидеры среди деливери-агрегаторов — Delivery Club и «Яндекс.Еда», которые заняли свыше четверти рынка с долями 17,6% и 10,1% соответственно. По итогам третьего квартала 2020 года Mail.ru Group Delivery Club достиг выручки в 2,6 млрд руб., что в 2,1 раза превысило показатель аналогичного периода прошлого года.

Помимо собственных приложений агрегаторы по доставке еды и ритейлеры ищут новые каналы взаимодействия с пользователями за счет интеграции с другими лайфстайл-сервисами. «Азбука вкуса», например, интегрировала свою доставку в суперапп «Тинькофф».

В социальной сети «Одноклассники» появилось мини-приложение от Delivery Club, которым можно воспользоваться прямо из социальной сети без дополнительной установки приложения. А «Сбермаркет» начал доставлять косметику из «Рив Гош» и запустил экспресс-доставку с рынков, первым среди которых стал «Фуд Сити».

Каждая компания, которая занимается доставкой готовой еды и продуктов, стремится выиграть в конкурентной борьбе и увеличить свою долю присутствия на рынке. При этом крупные ритейлеры и агрегаторы часто предлагают одинаковый сервис и доступ к одним и тем же ресторанам и кафе, за исключением некоторых эксклюзивов. Как выделиться и вырасти на таком тесном рынке? Компании делают ставку на грамотный и технологичный маркетинг.

Шесть инструментов, которые выведут приложение по доставке в лидеры

Так как в эпоху Covid-19 миллионы людей обращаются к приложениям по доставке еды, компаниям важно превратить новых пользователей в долгосрочных клиентов, а для этого нужна правильная стратегия привлечения.

Производители смартфонов (OEM) и операторы мобильной связи — неочевидные, но одни из самых эффективных каналов взаимодействия с пользователем, и вот почему.

Детализированный таргетинг

Производители смартфонов и операторы мобильной связи используют данные о своих пользователях — возраст, пол, модель телефона — чтобы показывать релевантную рекламу в моменты взаимодействия с устройством.

Надежным показателем платежеспособности, например, служит модель телефона. Пользователи дорогих смартфонов, как правило, могут позволить себе доставку продуктов и, скорее всего, превратятся в долгосрочных клиентов.

Уникальность места размещения рекламы

ОЕМ и операторы мобильной связи дают возможность прорекламировать приложение во время первого запуска нового устройства. Это возможно благодаря размещению OOBE (out of box experience) — при первом включении смартфона пользователи могут самостоятельно выбрать приложения для установки на телефон из блока с рекомендациями.

Согласно исследованию рекомендательной платформы приложений Aura ironSource, 55% пользователей устанавливают приложения таким способом.

Если приложение сервиса по доставке еды будет первым в числе установленных, и тем самым опередит прямых конкурентов, шанс того, что пользователь станет лояльным клиентом, очень высока.

Конкурентное преимущество

Учитывая крайне высокую конкуренцию внутри данной категории, сервисы соревнуются за внимание общий аудитории, пытаясь «перехватить» пользователей друг у друга за счет многочисленных маркетинговых механик. Шанс стать первым сервисом на новом смартфоне значительно упрощает данную задачу и позволяет приложению привлечь внимание пользователя, не «гоняясь» за его вниманием по просторам интернета.

Общий охват

Охват кампаний на OEM-каналах и каналах мобильных операторов не ограничивается лишь пользователями социальных сетей и геймерами, как в большинстве других каналов для привлечения.

Они позволяют охватить и более труднодоступные аудитории, например, более пожилых людей. Пожилые люди — наиболее уязвимая группа во время пандемии, и многие из них избегают общественных мест. Это делает их потребность в доставке продуктов питания более выраженной.

Например, в апреле 2020 года UberEats запустила новую службу доставки для пожилых людей, которая позволяет клиентам делать заказ по телефону, не используя приложение.

Кастомизация

Улучшение опыта использования приложений — еще один способ отстроиться от конкурентов. Это можно сделать как за счет снижения сроков доставки, так и с помощью технического совершенствования сервисов.

Например, рекомендации на основе искусственного интеллекта позволяют рассказать пользователю, который предпочитает здоровую еду, о новых ресторанах именно в этой категории.

Приложения по доставке еды могли бы повысить ценность для пользователей, интегрировав данные из трекеров привычек. В некоторых из сервисов уже указывается калорийность блюд, и пользователи могут следить за своей диетой.

Поведенческие модели потребления

Ставка в UA-стратегии на миллениалов и представителей поколения Z — ключ к увеличению продаж. Миллениалы в три раза чаще делают заказы, чем их родители, и так же, как и для поколения Z, им важна экологическая позиция бренда.

Опрос 2019 года, в котором приняли участие более 1000 человек, показал, что для более 20% потребителей поколения Z главным при совершении покупки является, этическая позиция бизнеса и чистота производства. Эти данные можно использовать при настройке детализированного таргетинга в рекламных кампаниях, реализуемых прямо в момент активации нового смартфона.

Зная эти тренды, приложения по доставке еды могут, например, помогать ресторанам утилизировать пластик или предоставлять оптовый биоразлагаемый материал своим партнерам. Другой способ — быть полностью «прозрачным» в отношении комиссий и предоставлять гибкие условия своим партнерам.

Например, приложение по доставке еды DoorDash и его дочерняя компания Caviar во время первой волны Covid-19 на шесть недель сократили комиссионные для кафе и ресторанов на 50%.

Подводя итог

Будущее развития фудтеха связано с индивидуализацией предложений, акцентом на локальные продукты и быстрым реагированием на новые тренды рынка. Ключевые факторы роста на сегодняшний день — удобство, безопасность и удовлетворение запроса на здоровый образ жизни.

Если прогнозы экспертов оправдаются и рынок онлайн-торговли едой и FMCG вырастет к концу 2020 года года до 135 млрд рублей, это составит лишь 0,8% от всего объема продовольственной розницы в стране.

Чтобы в условиях растущей конкуренции сервисам по доставке выбиться в лидеры, стоит делать ставку не только на технологическом развитии и кастомизации продукта, но и на персонализации и детальном таргетинге своего приложения и новых каналах для привлечения пользователей.

Фото на обложке: Nelia L/Shutterstock