Что, если не Дубай? Приземление стартапа в Саудовскую Аравию

Насколько Саудовская Аравия, более 90% территории которой занимают пустыни, а доля нефтяного сектора в ВВП стремится к 50%, подходит в качестве страны для создания или релокации стартапа? Основатель венчурного консалтинга Blank и автор стартап-ревью Кирилл Соснин рассказывает о предпринимательской экосистеме королевства.

Еще несколько лет назад Саудовскую Аравию не рассматривали вне контекста нефтедобычи, однако в 2021 году миру была представлена новая государственная стратегия Vision 2030. Vision 2030 — это система реформ, возглавляемая наследным принцем Мохаммедом бин Салманом.

Основная цель реформ заключается в уменьшении зависимости страны от нефтяных доходов. Для этого предусмотрено создание инвестиционных фондов, увеличение доли частного сектора в ВВП с 40% до 65% и увеличение экспорта несырьевых товаров.

Реформы также направлены на привлечение прямых иностранных инвестиций (FDI) в приоритетные для страны секторы, такие как здравоохранение, ICT, туризм, девелопмент и возобновляемые источники энергии.

Либерализация законодательства

Создание специальных экономических зон с упрощенным налогообложением и поэтапная либерализация права — одни из ключевых стимулов для инвесторов вкладываться в экономику королевства.

До 2018 года полное владение LLC, наиболее популярной формой организации бизнеса у стартаперов, для иностранцев было под запретом. Теперь, зарегистрировав лицензию MISA от Министерства инвестиций КСА, экспат может вести бизнес без саудовского партнера.

В январе 2024 Саудовская Аравия расширила программы выдачи долгосрочных виз: получить резидентство можно проинвестировав в недвижимость примерно 4 млн саудовских риялов (чуть больше $1 млн).

Реформа оказалась win-win для обеих сторон: инвесторов избавляют от части бюрократических проволочек по локализации в стране, а застройщики расширяют свои портфолио объектами премиум-класса в крупных городах вроде Эр-Рияда, Джидды и Даммама.

Кроме того, несколько месяцев назад было объявлено о подготовке законопроекта, позволяющего иностранцам владеть всеми видами жилья, включая коммерческую, жилую и сельскохозяйственную недвижимость.

На особом государственном контроле в Саудовской Аравии держат проработку нормативной базы в отношении защиты прав на интеллектуальную собственность. В 2018 году появился единый орган SAIP, отвечающий за все вопросы, связанные с регулированием ИС, а в 2022 году была принята Национальная стратегия интеллектуальной собственности (NIPST), в рамках которой Саудовская Аравия планирует присоединиться к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков и Гаагскому соглашению о международной регистрации промышленных образцов.

Также страна входит в Совет сотрудничества арабских государств залива. Иными словами, можно подавать заявку на регистрацию, например, патента сразу в нескольких юрисдикциях помимо королевства: в ОАЭ, Кувейте, Бахрейне, Катаре и Омане.

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Фандрайзинг в Саудовской Аравии

Если Дубай называют «арабским чудом», то и Эр-Рияд также вполне имеет право на этот титул. Саудовская Аравия — единственная страна в MENA, показавшая рост объема венчурных инвестиций в 2023 году, в то время как этот показатель у соседей по заливу упал в среднем на 10–30%, а в целом по миру падение достигает до 40%.

Объем венчурных инвестиций в Саудовской Аравии. Расчеты: Blank, 2024

Четыре года назад объем венчурных сделок в Саудовской Аравии составлял $45 млн, а в 2023 году преодолел отметку в $2,5 млрд, что позволило впервые в истории региона отодвинуть ОАЭ на второй план.

В сравнении с ОАЭ примечательно, что основным источником капитала в стартапы становятся местные саудовские фонды, доля их капитала составляет практически половину от общего объема. Второе место занимают фонды с американскими корнями, а дальше — соседи королевства по региону.

Семейные офисы в Саудовской Аравии — такая же мощная сила, как фонды или акселераторы, и активно диверсифицируют свои активы. С той оговоркой, что они реже становятся участниками венчурных сделок и предпочитают менее рискованные капиталовложения.

Прошлый год запомнился венчурному рынку Саудовской Аравии еще и рекордным количеством мега-сделок в финтехе и eCom на сумму более $100 млн. Две крупнейшие из них обеспечили BNPL-сервисам Tamara и Tabby статус единорогов, третий большой чек достался сервису экспресс-доставки продуктов на дом Nana Direct.

Перспективы у финтеха в регионе были всегда, учитывая практически стопроцентное проникновение интернета и солидные объемы финансирования через государственные венчурные фонды вроде Saudi Venture Capital Company и Jada Fund of funds.

Однако раскрыть его потенциал удалось благодаря экспериментальным правовым режимам, так называемым «регуляторным песочницам», лучшие практики которых были легитимизованы на общем уровне.

Развитие венчурной индустрии в Саудовской Аравии, возможно, станет важным примером для других государств с аналогичными экономическими условиями, демонстрируя, как стратегические инвестиции в инновации и предпринимательство могут преобразовать национальную экономику и повысить ее глобальную конкурентоспособность.

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Открытие стартапа: материк VS фризона

Экспериментальные правовые режимы продолжат тестироваться в специальных экономических зонах, которых с весны 2023 года открылось еще четыре:

Экономический город короля Абдаллы в Джидде со специализацией на промышленных разработках;

со специализацией на промышленных разработках; Джазан , который благодаря близости к порту специализируется на экспортно-импортных операциях;

, который благодаря близости к порту специализируется на экспортно-импортных операциях; Рас-эль-Хайр , еще один порт и СЭЗ для инкорпорации компаний с акцентом на судостроении и нефтедобыче;

, еще один порт и СЭЗ для инкорпорации компаний с акцентом на судостроении и нефтедобыче; ОЭЗ Облачных вычислений в Королевском научно-технологическом центре (KACST) с фокусом на ICT и банкинг.

В отличие от инкорпорирования компании на материке, «приземление» в одной из СЭЗ дает множество льгот, в том числе 5% корпоративный подоходный налог на 5 лет вместо стандартных 20%, свободная от налогов репатриация прибыли, упрощенный режим получения визы для сотрудников на 5 лет и еще много всего.

Несмотря на все привилегии и льготы, релоцироваться в Саудовскую Аравию и зарегистрировать компанию — по-прежнему дорогое удовольствие для молодого иностранного стартапа.

Что касается пошлин и взносов, то самая существенная из них — оплата лицензии на предпринимательскую деятельность от Министерства инвестиций Саудовской Аравии (MISA), стоимость которой начинается от 12 тыс. саудовских риалов или примерно $3 200.

К тому же чтобы ее получить, необходимо предоставить бизнес-план и подтверждение финансовой состоятельности компании: требование о минимальном уставном капитале для LLC было отменено несколько лет назад, но на счетах для компании в сфере услуг рекомендуется зарезервировать от 25 тыс. в местной валюте, что равняется $6 600.

Долгое время регистрационные взносы были выше, а королевство оставалась сложной средой для ведения бизнеса. Однако в последние годы стартаперы начали осваивать местный рынок, и думаю, скоро мы сможем перечислить множество историй успеха технологических фаундеров на рынке Саудовской Аравии.

Выводы

Для стартапера, рассматривающего Саудовскую Аравию в качестве места приземления, важно понимать ключевые аспекты местного бизнес-климата и использовать их в свою пользу.

Во-первых, предпринимателю следует обратить внимание на возможности, предоставляемые специальными экономическими зонами. Эти зоны предлагают значительные льготы, упрощенное налогообложение и другие преимущества, такие как упрощенный процесс получения виз и лицензий. Это может существенно снизить начальные барьеры и операционные расходы, что особенно важно для новых и растущих предприятий.

Экспериментальные правовые режимы могут позволить стартапам тестировать новые идеи и технологии без полного соответствия обычным регулятивным требованиям, что снижает риски и ускоряет вывод продукта на рынок.

Во-вторых, стартаперу необходимо выстраивать взаимодействие с местными фондами и акселераторами. В Саудовской Аравии кратно растет количество венчурных и государственных фондов, что увеличивает доступ к капиталу. Самый простой способ наработать нетворк и приблизиться к инвестициям — это пройти одну из множества акселерационных программ (Techstars Accelerator, Falak Business Hub, TAQADAM и др.).

В заключение, успех потребует не только понимания местных законодательных рамок, но и готовности адаптироваться к быстро меняющемуся экономическому и культурному ландшафту. Со своей стороны, стратегические инициативы по привлечению инвестиций и развитию инфраструктуры делают королевство одним из наиболее перспективных рынков для инновационных компаний в мире.

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