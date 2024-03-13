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Профиль решительного сотрудника и как разглядеть его во время найма

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Ольга Исаева
Ольга Исаева

Сертифицированный специалист по технологиям Hogan, Lominger Choices Architect, ViaEdge

Елизавета Шатохина

Не существует четкого определения решительного сотрудника. Но есть множество исследований, связывающих способность действовать смело с измеримыми и контролируемыми личностными качествами.

Ольга Исаева, дипломированный бизнес-консультант по технологиям Hogan (оценка топ-менеджмента и команд), Lominger Choices Architect и viaEdge (оценка потенциала) рассказала, как разглядеть решительного сотрудника во время найма.

Профиль решительного сотрудника и как разглядеть его во время найма

 

Шаблонные вопросы не помогут

В рекрутинге есть понятие «профиль должности» — подробные и точные требования к профессиональным компетенциям и навыкам сотрудника, необходимые для эффективного исполнения обязанностей. При этом в точке принятия решений руководители часто используют шаблоны, не соответствующие истинным потребностям бизнеса и команды. Это происходит вследствие автоматизмов в мышлении. 

В результате мы получаем разрыв между желаемым и действительным. Руководитель хочет видеть решительного сотрудника на должности, обязанности которого не подразумевают проактивное поведение.

Представим, что начальник ищет человека на должность руководителя отдела по оформлению государственных грантов. Заказчик рисует профиль амбициозного и смелого сотрудника. При этом требования вакансии подходят больше человеку, готовому статично работать в рамках корпоративных регламентов. Поэтому важно включать качество «решительность» только тогда, когда это действительно необходимо.

Существует множество исследований, связывающих способность действовать смело и решительно с измеримыми и контролируемыми личностными качествами.

Например, шестнадцатифакторный личностный опросник Кеттелла обозначает качества: «H+» — смелость и «I-» — твердость. Тем, кто получил высокие баллы по шкале H, свойственна предприимчивость и активность в достижении целей. Такие сотрудники не боятся принимать решения и проявлять себя в других сферах.

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Обладатели низких баллов по данной шкале, напротив, робкие и осторожные люди. Они более чутко и медленно реагируют на угрозы и ситуации, требующие решительных действий.

В современной трактовке качество «решительность» близко к параметру «не боится трудностей» и соответствует смелому человеку, готовому действовать в любой сложной ситуации. При этом полярная сторона решительности — «сверхосторожность», когда страх ошибиться вынуждает откладывать решение. При этом максимально развитая «сверхосторожность» является деструктором.

В процессе найма я советую искать сотрудников, готовых описать конкретные рабочие ситуации, в которых они брали на себя ответственность, быстро принимали решения, контролировали эмоции, защищали собственную территорию и свои интересы. 

В книге FYI for Learning Agility Виктория Свишер и Майкл Ломбардо при оценке потенциала сотрудников говорят о следующих качествах решительных сотрудников: «Не боится напряженной обстановки, даже если это переходит на личные отношения. Реакция окружающих на его ошибки и неудачи не становится препятствием для продолжения работы». 

Уточните у кандидатов, случалось ли им встречаться с подобным в работе? Как реакция окружающих влияет на их продуктивность и веру в собственную правоту?

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Что нужно знать, чтобы найти решительного сотрудника

Что я бы выделила относительно профиля решительных сотрудников:

Смелым и решительным тоже страшно. Но они делают. Делать, находясь в ситуации жесткого стресса, это тоже вариант смелости и решительности. 

Решительные люди не всегда правы. Все люди ошибаются. Не факт, что ваш сотрудник принял верное решение. Однако важно, как он относится к собственной неудаче. 

Решительный человек делает выводы, не давая пострадать собственной самооценке. Это помогает в следующий раз найти смелость, чтобы снова взять на себя ответственность и повести команду вперед. 

Если сотрудник уничижает себя за неудачу, то становится более нерешительными. Страх вновь и вновь останавливает его от проактивного действия: выстраивает барьеры, которые трудно преодолеть.

Решительность — это не всегда действие. Иногда проявить решительность — это попросить о помощи. Решительность не равно безрассудству. Прежде чем действовать решительно, нужно оценить риски. Если в процессе становится понятно, что команда не справляется, то нужно найти в себе смелость признать это. Попросить о помощи или поискать другие варианты решения проблемы.

Не существует эталона решительного сотрудника. Безрассудный руководитель понимает под решительностью один конкретный набор действий. Аккуратный в решениях руководитель понимает под решительностью 2–3 ключевых личных качествах.


 

Так как найти решительного сотрудника

Когда вы ищете решительного сотрудника, опишите на бумаге, как в конкретном сотруднике должна проявляться решительность. Укажите 3–5 примеров поведения, которые, по вашему мнению, являются решительными. Так вы увидите, какие личные качества стоит искать в кандидатах.

Профиль, который я бы построила и прояснила на собеседовании для поиска «решительного» сотрудника: высокий уровень принятия ответственности и самоуверенности, отсутствие вины и социальной тревожности, любознательный, самостоятельный. Низкая сверхосторожность, средний или низкий уровень безопасности.

Советы, которые помогут найти решительного сотрудника:

  1. Попросите кандидата привести конкретные примеры рабочих ситуаций, в которых ему пришлось брать на себя ответственность. Например, как сотрудник разбирался с конфликтными клиентами или насколько оперативно решал какую-то проблему.
  2. Не отвлекайтесь от монолога кандидата во время интервью. Уточняйте, в чем конкретно была роль вашего собеседника в описываемом кейсе.
  3. Подведите итоги, исходя из рассказанного, чтобы понять, на каком уровне развита решительность кандидата: что из искомого не проявилось и чем это можно компенсировать.

Фото на обложке: Freepik

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