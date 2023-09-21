Самые высокооплачиваемые вакансии сентября в стартапах

В тройку лидеров по числу открытых позиций вошли Москва с 2 тыс. вакансий, Санкт-Петербург, насчитывающий почти 600 предложений, и Республика Татарстан — 125 вакансий. Зарплатная вилка в более 500 вакансий начинается от 160 тыс. рублей.

В сентябре на hh.ru представлено свыше 4 тыс. вакансий для специалистов в стартапах. Из них более 1,8 тыс. вакансий в сфере ИТ, свыше 300 вакансий в услугах для бизнеса и более 270 вакансий в финансовом секторе.

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Senior Key Account Manager (US/EU clients)

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От 180 тыс. руб. после вычета налогов, Москва

Бренд «Монитор» ищет старшего менеджера по работе с ключевыми клиентами. От кандидата потребуется релевантный подтвержденный опыт работы в качестве менеджера по работе с ключевыми клиентами, по защите бренда или юрисконсульта, уверенные навыки ведения переговоров и презентаций, ответственность и инициативность (руководить проектом, развивать проект).

Финансовый директор (девелоперская компания)

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От 600 тыс. руб. до вычета налогов, Москва

Demis Group ищет финансового директора в девелоперскую компанию. От кандидата потребуется релевантный опыт минимизации рисков бухгалтерского, налогового учета, опыт построения и контроля оптимального налогового учета, знание и применение на практике методологии построения финансовой модели проектов и компании.

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Руководитель отдела продаж в Дубае

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От 450 тыс. руб. после вычета налогов, Москва

TheBroks ищет руководителя отдела продаж в Дубае. От кандидата потребуется успешный опыт работы в сфере недвижимости от 4 лет, опыт управления командой, высокая степень самоорганизации и системность, готовность к переезду в Дубай.

Технический директор (СТО)

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От 350 тыс. руб. после вычета налогов, Москва

«Профилум» ищет технического директора. От кандидата потребуется успешный опыт работы с базами данных Postgres и MongoDB, с Docker и Gitlab, опыт развертывания и поддержки инфраструктуры на Kubernetes, умение строить и оптимизировать процессы разработки ПО, опыт создания и управления техническими командами, отличные знания и опыт работы с Angular 11, .Net 6.0, SQL, noSQL, Micro Services.

Управляющий партнер/Директор

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От 333 333 руб. после вычета налогов, Москва

ООО «Молодо» ищет управляющего партнера/директора. От кандидата потребуется успешный опыт работы руководителем юридической компании/ отдела не менее 3 лет.

Ваэно также отличное знание гражданского, уголовного законодательства в области медицины, способность четко сформировать и обосновать свою правовую позицию, а также отстоять ее в рамках сложного переговорного процесса или судебного заседания, опыт ведения претензионно-исковой, договорной, корпоративной и судебной работы.

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Product Manager (CPO)

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От 3 тыс. € после вычета налогов, Санкт-Петербург

Space307 ищет продакт-менеджера в финтех. От кандидата потребуется успешный опыт работы в роли Product Manager с разработкой различных продуктов и подходов от 5 лет, опыт работы с созданием модели привлечения пользователей и формированием экономической устойчивости продукта, глубокое знание финтех рынка и опыт работы в сфере B2C не менее 5 лет.

Важен также успешный подтвержденный опыт запуска и закрытия брокеров или платформ на финтех рынке.

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