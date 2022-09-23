Самые интересные и высокооплачиваемые вакансии сентября в стартапах

Специально для RB.ru HeadHunter подготовил подборку самых интересных и высокооплачиваемых вакансий сентября в стартапах.

В тройку лидеров по числу открытых позиций вошли Москва — 1,7 тыс. вакансий, Санкт-Петербург — около 600, а также Свердловская область — 200. Зарплатная вилка более 200 предложений начинается от 300 тыс. рублей.

В сентябре на HeadHunter представлено 4,5 тыс. вакансий в стартапах. Вакансии программиста и разработчика традиционно лидируют по количеству опубликованных предложений работы в этой сфере — в общей сложности это около 700 вакансий.

Исполнительный директор

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От 500 000 руб. до вычета налогов, Санкт-Петербург

MarketGuru приглашает в команду специалиста на должность исполнительного директора. В его обязанности будет входить организация эффективного взаимодействия структурных подразделений компании и стратегическое планирование развития компании. Работодателю важно наличие у кандидата опыта управления IT-компанией и успешного управление штатом от 500 человек.

Head of Analytics

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От 400 000 до 500 000 руб. на руки, Москва

В Marfatech требуется талантливый специалист на позицию Head of Analytics, который возьмет под свою ответственность выстраивание работы подразделения, формирование стратегии развития направлений. Работодателю важно наличие у кандидата опыта работы на аналогичной позиции от 2 лет и свободное владение английским языком.

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Senior Product менеджер

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До 380 000 руб. на руки, Москва

«Баранка» приглашает на работу специалиста на должность Senior Product менеджера, который будет работать с цифровым продуктом, генерировать гипотезы и проводить АБ-тесты. Опыт проведения growth-экспериментов на увеличение ARPU, знание основных понятий теории вероятности и математической статистики, а также базовых принципов подсчета статистической значимости в АБ-тестах будут преимуществом для кандидата.

Solution Architect

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До 360 000 руб. на руки, Москва

«Автостэлс» приглашает в команду специалиста на должность Solution Architect. Он будет заниматься проектированием IT-архитектуры новых продуктов и оптимизацией существующего ландшафта предприятия. Опыт разработки целевой IT-архитектуры и понимание принципов DevSecOps, SSDLC и практик CI/CD — обязательные требования для трудоустройства кандидата.

Senior Android Developer

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От 350 000 до 450 000 руб. на руки, Москва

GRI ищет в команду Senior Android Developer, готового разрабатывать с нуля карточку продукта, каталог и личный кабинет пользователя. Работодателю важно наличие у кандидата знаний Kotlin, Android SDK, паттернов проектирования, архитектурных подходов, принципов SOLID и умение применять их на практике.

Lead Python Developer

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От 300 000 до 400 000 руб. на руки, Санкт-Петербург

Coding Team приглашает на работу специалиста на должность Lead Python Developer. Он будет cоздавать новые сервисы, участвовать в проектировании и реализации архитектурных решений. Навыки управления командой, уверенные знания Python, Django/DRF, FastAPI, опыт проектирования серверных приложений и web-сервисов будут преимуществом для кандидата.

Senior DevOps инженер

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От 300 000 руб. на руки, Москва

KTS в поисках специалиста на позицию Senior DevOps инженер. В его обязанности будет входить оценка новых проектов и помощь команде инженеров. Работодателю важно наличие у кандидата опыта выработки архитектурных решений, декомпозиции задач и поддержки веб-приложений.

Back-End Developer

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От 250 000 до 350 000 руб. на руки, Москва

Flocktory в поисках специалиста на позицию Back-End Developer, который будет заниматься развитием системы из пары десятков микросервисов в Kubernetes (EKS) + Istio. Опыт разработки высоконагруженных микросервисных решений и владение современным языком программирования будут преимуществом для кандидата.

Senior Fullstack: TypeScript, Angular, Node.js разработчик

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От 250 000 до 350 000 руб. на руки, Екатеринбург

Tomoru ищет специалиста на должность Senior Fullstack разработчик. Он будет заниматься проектированием платформы Tomoru 2.0 с учетом опыта первой версии. Успешному кандидату нужен опыт участия в создании нагруженных распределенных систем и опыт разработки TypeScript, Angular, Node.js.

DevOps Engineer

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От 250 000 до 350 000 руб. на руки, Москва

Стартап EVA Cloud готов принять в команду DevOps Engineer, который будет заниматься разработкой и тестированием компонентов SDK фрейморка видеоаналитики. Работодателю важно наличие у кандидата опыта разработки в области Machine Learning, Computer Vision и работы с фреймворками GStreamer и DeepStream.

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ML engineer

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От 250 000 руб. на руки, Санкт-Петербург

В Gameram требуется Lead ML engineer для развития платформы хранения и обработки данных и внедрения новых инструментов для продуктовой аналитики и машинного обучения. Работодателю важно наличие у кандидата знания Scala/Java, Python, понимания принципов работы баз данных, распределенных систем хранения и обработки данных.

Руководитель группы разработки

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От 250 000 руб. до вычета налогов, Хабаровск

«Первый Бит» ищет специалиста на позицию руководителя группы разработки, который будет управлять командой и участвовать на проектах в роли технического архитектора. Работодателю важно наличие у кандидата успешного опыта внедрений продуктов 1С и знание на профессиональном уровне одной или нескольких конфигураций 1С.

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