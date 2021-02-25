Опасная зона в ритейле: какие риски ждут клиентов «серых» провайдеров

Однако на сегодняшний день существенно возрастает вероятность встречных проверок со стороны контролирующих и надзорных органов по отношению к клиентам компаний, выступающих фигурантами расследований по фактам ухода от налогов. Подробнее об этом — Екатерина Карабанова, управляющий партнер Ventra .

Часто компании сферы ритейла и FMCG не задумываются о возможных последствиях, когда выбирают провайдера по принципу дешевый прайс — выгодный контракт.

В последнее время мы наблюдаем активные действия со стороны государства по вопросу легализации рынков, в том числе сегмента услуг по привлечению массового линейного персонала для ритейла и FMCG.

В 2020 году произошло несколько событий, связанных с расследованиями деятельности так называемых «серых» провайдеров, а совсем недавно прогремел кейс одного из игроков в сфере мерчендайзинга и аутсорсинга. Согласно официальной информации, ГСУ СК РФ по Москве возбудил в отношении данной компании уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов более чем на 400 млн рублей (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ).

На фоне этих событий каждый ответственный работодатель и партнер не может не согласиться с тем, что пришло время обратить внимание бизнес-сообщества на необходимость более внимательного и осознанного выбора поставщиков аутсорсинговых услуг.

Что скрывается за ценообразованием

Для клиентов аутсорсинговых компаний в первую очередь важны качество предоставляемых услуг, высокая оперативность и полная прозрачность. Однако все мы знаем, что зачастую именно цена оказывается решающим фактором при выборе подрядчика.

При этом нужно признать, что далеко не все ритейлеры и FMCG-компании способны дать взвешенную оценку тому, из чего складывается то или иное ценовое предложение в рамках формирования полевых команд или подбора складского персонала. Иногда компании, работающие с линейным персоналом, выбирают услуги самых дешевых провайдеров, не подозревая о возможных рисках.

Между тем, риски есть как финансовые, так и репутационные. Выбирая поставщика услуг по привлечению большого количества массовых профессий, ритейлу и FMCG стоит учитывать все аспекты ценообразования, а это не только стоимость часа работы сотрудника, но также дополнительные затраты и комиссия провайдера. В противном случае компании рискуют столкнуться с проблемами со стороны государства в лице регулирующих органов и, как следствие, понести финансовые потери и серьезный репутационный урон.

Здесь важно понимать, что в рамках расследования обстоятельств незаконной деятельности налоговые органы неизменно будут искать конечных бенефициаров подобных сделок с вытекающими последствиями (согласно Ст. 54.1. НК РФ).

Даже не имея на руках сведений из бухгалтерии потенциального партнера, можно на этапе экспресс-анализа коммерческого предложения сделать вывод о том, насколько выставляемая стоимость не противоречит законности и здравому смыслу.

Для примера возьмем распространенную на рынке цифру 230 рублей без НДС, в которую провайдеры закладывают услугу «под ключ». Путем простых вычислений можно определить, какую месячную зарплату подрядчик планирует платить своему сотруднику. Для этого 230 рублей делим на 1,65 (так называемый коэффициент обеления, который исключает из ставки налоги и прочие обязательства работодателя) и умножаем на 165 (среднемесячное количество рабочих часов в году): 230 / 1,65 x 165 = 23000

В нашем случае получаем сумму 23 тыс. рублей — столько сотрудник получит на руки в месяц, выполняя работы на объекте. Так как аутсорсинг — услуга, требующая затрат на содержание бизнеса, менеджмент, подбор персонала, доставку его к объекту, обеспечение спецодеждой, питанием, несложно сделать вывод: либо провайдер ничего не зарабатывает, либо он планирует решать вопрос своей прибыли за счет снижения зарплаты сотрудникам и/или ухода от налогов. Увы, в нашем мире чудес не бывает.

12-15% — наиболее распространенная комиссия за услугу, в которую включена стабильная маржа аутсорсингового бизнеса (без учета дополнительных затрат). Вычтем из нашего примера 12% маржинальности: (230 / 1,65 x 165) — 12% = 20240

Как видим, доход работника уже существенно снижается (при МРОТ 20193 рубля). Можно представить, какой профайл сотрудников будет работать на объекте за такую зарплату и каким будет качество выполняемых работ. А это уже репутационные риски для компании, которая согласилась на такие условия контракта. Кроме этого, если в договоре прописана система штрафов, то провайдер старается заложить в цену своей услуги еще и возможные будущие финансовые потери.

В случае с уходом от налогов риски могут только возрасти и вылиться в ситуацию, когда ФНС России сама отрегулирует ставку до «честного» уровня путем прямого взыскания с конечного потребителя всех неуплаченных налогов.

Как минимизировать риски

В современных условиях рынка позиция потребителя аутсорсинговых услуг не должна быть отстраненной. Когда сформирована внутренняя потребность отдать часть функций на аутсорсинг, стоит внимательно отнестись к вопросу минимизации вероятных рисков. Как обезопасить себя от претензий налоговиков и какие меры предосторожности следует принять, чтобы удостовериться в благонадежности провайдера? На самом деле это не так сложно: при выборе провайдера нужно задавать вопросы и заранее все просчитывать.

Добросовестный игрок охотно согласится показать бухгалтерскую и налоговую документацию. Немотивированный отказ — веская причина задуматься, нужен ли вам данный провайдер. Имея такие сведения на руках, нужно обратить внимание на следующие моменты.

Во-первых, часовая ставка в 200 рублей/час должна насторожить, так как это сигнал о том, что провайдер или не платит налоги, или нанимает неквалифицированный персонал. Ни то, ни другое не обещает ничего хорошего. Во-вторых, если заработная плата ниже рыночной на 20% и более, — это гарантированно обеспечит текучку. Таким образом, запрашивая максимум информации и просчитывая все заранее, заказчик может обезопасить себя, ведь погоня за низкими ставками грозит неоправданными потерями.

На первом этапе переговоров достаточно описанного экспресс-метода, который позволит отсеять явно нелегальные предложения. На втором этапе стоит запросить детализацию ставки с разбивкой на ФОТ, дополнительные затраты и комиссию — это даст возможность или убедиться в том, что предложенная ставка продиктована бизнес-необходимостью, или обоснованно настаивать на дисконте.

В обозримой перспективе победителями будут становиться игроки, имеющие неискаженное понимание успеха на рынке. Это те компании, которые умеют соблюдать баланс между мотивацией персонала и заработком, и при этом понимают: каждый сотрудник, работающий под их флагом, должен быть уверен в соблюдении своих гражданских прав работодателем.

Проявляйте заботу по отношению к своим сотрудникам, ведь каждый из них, несмотря на свою скромную позицию, делает значительный вклад в развитие компании и ведет ее к успеху.

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