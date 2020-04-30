По следам Дудя: как учиться бизнесу в Калифорнии, если нет времени на получение MBA

Они помогут хотя бы на месяц оказаться в IT-столице, как только границы снова откроются. Или получить важные знания и связи в онлайн-режиме.

Многие уже посмотрели фильм Юрия Дудя о Кремниевой Долине и, возможно, загорелись идеей переехать в технологическую столицу мира: пожить, поучиться и прочувствовать атмосферу места, где сосредоточены по-настоящему космические идеи и люди.

Shutterstock / zimmytws

Нас часто спрашивают: «Учиться может только студент?». На самом деле — нет. Есть множество программ, которые подходят для профессионалов любого возраста.

Бывают краткосрочные программы от нескольких недель до нескольких месяцев, среднесрочные программы (от года) и известные многим степени MBA/EMBA. В этой статье мы расскажем о краткосрочных программах и сосредоточимся на Калифорнии.

Что такое краткосрочные программы и для чего они нужны

Краткосрочные программы (до 12 месяцев) — это профессиональные программы продолжительностью от нескольких недель до нескольких месяцев с высокой интенсивностью обучения и больше практической направленностью.

Стоит сказать, что такие программы не дают полноценную степень, но зато предлагают передовые знания и крутой нетворк. Они могут проходить как очно, так и в онлайн-формате — предлагают самостоятельно изучить материал на базе онлайн-ресурсов.

Краткосрочные программы идеально подходят для тех, у кого нет времени или возможности для получения полноценной степени MBA, у кого хромает английский или кому некогда готовиться к экзаменам, но кто хочет получить компетенции и навыки топового профессионала без отрыва от карьеры или семьи.

Если вы хотите поехать за рубеж, чтобы получить нетворкинг, крутые деловые связи, вырваться из повседневной рутины и расширить кругозор, то вам точно подходят краткосрочные программы (executive education/professional programs). Все программы узко специализированы (маркетинг, финансы, управление, инвестирование и т.д.), в них нет «воды» и дается только то, что нужно настоящему лидеру рынка.

Требования

Обычно для поступления на краткосрочную программу нужны только загранпаспорт, оплата обучения и желание. Иногда в требованиях университет указывает мотивационное письмо и резюме (все зависит от конкретного университета и программы обучения).

Плюсы и минусы

Самый главный плюс краткосрочных программ в том, что их очень много по всему миру и можно поехать в любое время. Получается своего рода профессиональный туризм. Кроме того, чтобы пройти краткосрочную программу, вам не нужно сдавать никакие экзамены.

Очень часто люди пугаются сдачи GMAT или других языковых тестирований, потому что нет времени на подготовку или просто-напросто не хватает усидчивости, ведь сидели за партой вы, скорее всего, уже давно.

Поэтому если вам некогда готовиться к экзаменам или вы не в совершенстве владеете английский языком, то все равно можете поступить на такую программу и получить ценные знания.

Минус краткосрочных программ в том, что если человек ставит перед собой цель получить работу за границей или переехать, то такой вариант не даст никаких ощутимых плюсов.

Краткосрочные программы можно рассматривать как промежуточный вариант, пока вы готовитесь к чему-то более глобальному. А непосредственно для переезда в другую страну, поиска работы или продвижения по карьерной лестнице подходят среднесрочные и долгосрочные программы.

Еще один минус в том, что стипендий краткосрочные программы не предполагают.

Теперь перейдем к самой интересной части — вариантам программ в сердце IT-мира. Сюда приезжают ради людей, интересных и полезных знакомств для бизнеса, обмена информацией, поэтому краткосрочные программы в Калифорнии — идеальный вариант для крутого нетворка.

Shutterstock / Gil C

Стэнфорд

При упоминании Калифорнии многие сразу думают о Стэнфорде (Stanford Graduate School of Business). Есть масса краткосрочных программ, на которые можно поехать буквально на неделю, на месяц или на пару месяцев. Стэнфорд предлагает программы разной продолжительности как в онлайн-формате, так и офлайн. Но важно отметить, что офлайн-программы намного дороже.

Вот некоторые из них:



Беркли

Помимо Стэнфорда есть и его главный соперник — Беркли (University of California Berkeley, UC Berkeley Extension), который также находится в Сан-Франциско. Беркли предлагает краткосрочные программы в онлайн- и офлайн-форматах намного дешевле.

Еще один плюс Berkeley: если вы пройдете три краткосрочных программы, то вам откроют доступ к Alumni Networks — сообществу выпускников, самых крутых и успешных специалистов университета.

Делимся нашими программами-находками:



В Стэнфорде и Беркли есть программы на любой бюджет, вкус и цвет. Но не стоит забывать, что за пределами Калифорнии и США в целом тоже есть масса крутых краткосрочных программ, которые открывают двери в «аналоги» Кремниевой Долины в других частях света.

Бизнес-образование — это не просто галочка в резюме или портфолио. Это шанс получить знания мирового уровня и международный нетворкинг, поэтому помните, что лучшие инвестиции — это инвестиции в знания. Особенно в Кремниевой Долине, где всегда есть, что посмотреть и чему поучиться.

Shutterstock / Engel Ching